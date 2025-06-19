Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником

7:13 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

В Сочи завершился Второй Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". На фестивале было представлено 90 картин, 45 из которых в России показали впервые.

Президент Евразия-кинофест, российский и узбекский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Джаник Файзиев

Президентом фестиваля выступил российский и узбекский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. Художественным руководителем — продюсер Сергей Новожилов. Программным директором — Александра Жукова.

"Есть такое театральное поверье, — сказал на закрытии фестиваля Джаник Файзиев, — второй спектакль всегда проходит хуже, чем первый. Не знаю с чем связано поверье, и, честно говоря, у меня был страх, что это тоже на фестиваль распространяется".

Но страхи режиссёра оказались напрасны. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" прошёл на самом высшем уровне. На всех просмотрах были полные залы, зрители не оставили без внимания ни один фестивальный фильм, будь то российский, киргизский, узбекский, казахский или кенийский. Что примечательно, среди участников фестиваля было много молодых кинематографистов, но уже со сформированным зрелым взглядом. Участие в фестивале стало для них серьёзной стартовой площадкой, и если их картины не награждались, то обсуждались очень страстно.

"Радует то, что на фестиваль попало огромное количество молодых, малоизвестных режиссёров, — отметил президент фестиваля Файзиев, — потому что в первую очередь задача фестиваля — это формировать завтрашний день. Ни одного человека мы не зазывали силком, зарубежные гости — они все проявили интерес и приехали сами. Вся эта история запрета, все эти санкции — это политические игры, а простые, умные люди — для них не существуют ограничения. Люди хотят общаться, мы не можем находиться без общения. А "киношники" — это всё одна семья. Когда-то режиссёр Жан Ануй сказал такие слова: "Закулисы всех театров пахнут одинаково". Поэтому такое ощущение, что "киношники" всего мира — генетические братья. Мы все быстро находим общий язык и всегда находим, о чём поговорить".

А поговорить на этом фестивале действительно было о чём: разнообразие сюжетов, остросоциальные проблемы, которые освещались в фильмах, великолепная режиссёрская работа и актёрская игра. Каждую картину обсуждали подробно и смотрели внимательно.

Приз президента был вручен картине "Эвакуация" казахстанского режиссёра Фархата Шарипова.

Жюри приняло решение наградить главным призом фильм "Нави: дорогая будущая я". Это международный проект производства Кении и Германии, в котором участвовали режиссёры Тоби Шмутцлер, Кевин Шмутцлер, Апуу Моурин, Валентин Челлугет. Картина повествует о драматической судьбе кенийской девочки. Именно такое кино можно назвать важным социальным инструментом в борьбе за права африканских женщин. В картине показано, с каким трудом ломаются многовековые отжившие традиции, сколько преград встаёт на пути здорового прогресса.

Как ни странно, драматическая жизнь юной кенийки по имени Нави наконец-то стала настоящим сигналом о бедствии, которая мировая общественность заметила и начала освещать. Как хорошо, что появляются такие картины, и замечательно, что зарубежные кинематографисты не побоялись приехать на фестиваль в Сочи представить ленту.

К сожалению, некоторые кинематографисты отказываются от приглашений, они боятся лететь в нашу страну, лишая себя уникальных возможностей, ведь фильм могут увидеть не только зрители, возможно, ему дадут награду и предоставят российский прокат.

Те смелые кинематографисты, кто приехал на "Евразию-Кинофест" ни одной минуты не пожалели о своем решении, не боясь порицания в европейском обществе.

По поводу порицания отважных режиссёров Джаник Файзиев сказал: "Когда-то много лет назад провели такой эксперимент, собрали 20 маленьких детей, 19 из них ели сладкую кашу, а двадцатому ребёнку дали солёную. И когда опрашивали детей, того, кому дали солёную, поставили последним в очереди, а когда до него дошли и спросили, какую кашу он ел, он тоже ответил, что ел сладкую.

Я привожу этот наглядный пример, потому что люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником.

Общество очень часто бывает детерминировано медиа, и большинство людей, прочитав страхи про русских и про Россию, начинают распылять своё знание на всех. Люди искусства — это люди, как правило, думающие, и они понимают: то, что пишут в газете, не всегда означает правду. Поэтому, может быть, кого-то и порицают за дружбу с Россией, но, например, я со своими зарубежными коллегами не поссорился. Мне никто не высказал никаких претензий, потому что это люди — думающие.

Этот фестиваль тем и прекрасен, что здесь никто никого не ест, никто не пьёт кровь младенцев, а все наслаждаются культурой".

По традиции на фестивале вручался приз за вклад в кинематограф, и этот приз был вручен человеку, который стал символом целой эпохи — актёру, режиссёру, каскадёру Гойко Митичу.

Так получилось, что закрытие фестиваля совпало с юбилеем актёра, и как для самого актёра, так и для его поклонников это стало двойным праздником.

Когда сербский актёр поднялся на сцену за наградой и пожал руку президенту фестиваля, Джаник Файзиев отметил, какое у него крепкое рукопожатие. Такое рукопожатие бывает только у смелого человека, который не стесняется признаться, что обожает Россию и дорожит любовью российских зрителей.

В день закрытия фестиваля Гойко Митичу исполнилось 85 лет. Актёр предстал перед своими поклонниками в прекрасной творческой и физической форме.

Гости фестиваля увезли из Сочи не только призы и подарки, но и невероятное впечатление о празднике, который прошёл в городе, утопающем в зелени, в городе вечно поющих птиц.

На вопрос, думает ли режиссёр снять своё кино на фоне этой красоты Джаник Файзиев ответил: "В Сочи я всегда мечтал снимать. Здесь столько, на мой взгляд, интересных локаций, мне кажется, что любой фотограф, художник, режиссёр, оператор сразу видит здесь свой мир. Я люблю жанровое кино. Если мой фильм в Сочи всё-таки будет, то он будет с приключением и про любовь. Не понимаю, когда люди снимают кино не про любовь".

Уточнения

Джахонги́р (Джа́ник) Хабибулла́евич Файзи́ев (узб. Jahongir Habibullo oʻgʻli Fayziev; род. 30 июля 1961, Ташкент) — советский, российский и узбекский киноактёр, режиссёр кино и телевидения, сценарист и продюсер. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

