Французский актёр Сами Насери: Я хочу стать частью русской культуры

2:37 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Из всех европейских культур именно Францию можно назвать самой близкой страной к нам по духу и родству. Порой отечественные зрители знакомы с французским кино превосходнее, чем сами французы. А вот просвещённые французы знают роман "Война и мир" намного лучше многих россиян, потому что книга переполнена диалогами на французском языке и демонстрирует, каким веянием было охвачено русское общество в те далёкие времена. Одним словом, в нашей культуре очень много общего, и эту тесную связь не разорвать, она продолжается и крепнет.

Французский актёр Сами Насери

В подтверждение тому — любовь известного французского актёра Сами Насери к России. Российский зритель знает его по главной роли в фильме "Такси" режиссера Люка Бессона.

Уникальность голубоглазого француза арабского происхождения в том, что он предстал в фильме перед зрителями настоящим и искренним. Он ничего в фильме не играл, в кадре он такой, какой есть. Органичный, искренний, живой. В жизни этот человек — такой же. В этом недавно могли убедиться его российские поклонники.

Сами Насери и Фредерик Дифенталь

Французский актер Сами Насери, а также его коллега актёр Фредерик Дифенталь побывали в Сочи на Международном кинофестивале "Евразия — Кинофест". Французских звёзд пригласили в качестве почётных гостей и оказали им самый радушный приём.

II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходил в Сочи с 6 по 13 июня. Организатором выступило АНО "Евразия".

В этом году в фестивале принимали участие представители 26 стран. В программе — больше 90 фильмов, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

Актёры Сами Насери и Фредерик Дифенталь приняли участие в круглом столе, тема которого звучала так: "Сохранение исторической памяти средствами кино: роль, вызовы и перспективы в сохранении исторической правды о войне".

Актёр Семи Насери высказал своё мнение о Второй мировой войне, а также ответил на вопросы корреспондента Pravda.Ru.

— Месье Семи, ваша любовь к России с каждым годом вся нагляднее. Скоро вы станете здесь совсем родным человеком.

— Мне повезло пожить в России более трёх лет, я подружился с российскими кинематографистами, снял два фильма с вашими коллегами. Три года в Москве и Санкт-Петербурге — это самые прекрасные годы в моей жизни. Это состоялось благодаря моему французскому другу, который был женат на русской женщине родом из Сибири.

— Вы участвовали в круглом столе, который был посвящён памяти о Второй мировой. Высказывались. Вам удалось посмотреть наши фильмы о войне?

— До приезда в Россию я не очень хорошо знал вашу историю и русскую культуру, но благодаря жизни в России и встречам с разными людьми узнал и полюбил вашу страну. Конечно, я не могу похвастаться знаниями о вашем кинематографе, но есть такие фильмы, которые я посмотрел, а потом ещё раз пересмотрел. Это фильм "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова, который получил Золотую Пальмовую ветвь в 72-м году на Канском фестивале. Фильм русского режиссёра меня потряс.

— Вы неоднократно говорили о том, что согласны сниматься у российских режиссёров в современных проектах. А как же знание языка? Ведь вы совершенно не говорите на русском.

— За это не переживайте, я справлюсь. У меня прекрасный слух, я всегда могу заучить фонетику языка. В качестве примера могу привести русский мистический фильм 2017 года, в котором я сыграл. Он называется "Ушедшие в туман". У меня там было сразу две роли: коллекционер и оракул. Эта драма с элементами фэнтези есть в интернете. На фестивале в Сочи я был рад встретиться с русской актрисой из этого фильма.

Если, например, буду играть в русском проекте, то, конечно, предпочёл бы сыграть француза, какого-нибудь шпиона или злодея.

В 2023 году я снялся во франко-российской драме "Эмигрант". Сыграл наркоторговца, роль — конечно, жёсткая, неприятная.

Вообще, мне нравится тема шпионажа, зрители всегда воспринимают такое кино с интересом. А если это будет захватывающий шпионский детектив или триллер, то мне кажется, что интерес будет повышенным.

— А сами как режиссёр, чтобы вы хотели снять?

— В прошлом году как режиссёр я приступил к работе над проектом под названием "Я умираю от смеха".

Сейчас в данный момент я ищу в России продюсера и поэтому согласился ответить на ваши вопросы и на разговор о кино. Возможно, благодаря этой статье кто-то заинтересуется моим предложением и станет сопродюсером моей картины.

Это лёгкий комедийный сюжет. Сценарий написал мой брат Биби Насери, он, кстати, сценарист некоторых фильмов для Люка Бессона.

— Вы сами планируете сыграть в этой картине?

— Я бы не хотел, чтобы фильм замыкался только на моей известности. Там есть большая интересная женская роль. В моей картине у меня две не очень большие роли, я играю себя молодым, а потом мой персонаж стареет на полвека и превращается в дедушку. Преображение происходит с помощью нейросетей, как бы мы ни ругали современные технологии, они входят в нашу жизнь, особенно в кино.

— Что, на ваш взгляд, должно заинтересовать русского зрителя в этом фильме?

— Все знают французскую комедию по замечательным комедийным актёрам. Я знаю, что в России до сих пор обожают фильмы с Луи де Фюнесом или, например, с Пьером Ришаром. Возможно, эти фильмы слегка устарели, но французская комедия — это уже сложившаяся традиция, у неё много поклонников по всему миру. Зритель знает: если это французская комедия, то это всегда смешно и остроумно. Поверьте, у французов юмор — это врождённое чувство.

Моя роль Даниэля в фильме "Такси" — тоже комедийная, она гротескная. В жизни не бывает таких таксистов, но мой образ смешного водителя зрителям полюбился. Моего персонажа люди приняли в первую очередь за иронию, за то, что он в любой крайней ситуации всегда незло подшучивал. А мой напарник по картине, несуразный полицейский Эмильен, которого сыграл Фредерик Дифенталь, разве он не комичен? Поэтому если в России найдётся серьёзный продюсер и сделает этот фильм, я с огромной радостью приму предложение о сотрудничестве. Знаю, что в России снимали совместные картины с Аленом Делоном, Пьером Ришаром, Катрин Денёв. У России и Франции достаточно хороших кинопроектов, которые заинтересовали зрителей, так почему бы ещё не попробовать снять что-то совместно и выйти в мировой прокат.

— Вы не боитесь санкций? Сейчас любое сотрудничество с Россией воспринимается негативно.

— Я не занимаюсь политикой, мне эта область совершенно не интересна. Я не хочу никаких провокационных вопросов о политике, предпочитаю говорить только об искусстве. Всё, что меня интересует, — это кино. Мы люди искусства, мы не политики, а русская культура, ваше наследие — оно вечно. Будет глупо это отрицать. Я хочу стать частью русской культуры, у меня есть русский агент, хочу здесь работать и сниматься.

Сейчас в Сочи мне оказали столько внимания и любви, я счастлив получить это сердечное гостеприимство.

Три года я жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге, у меня много русских друзей, которые решали мои проблемы и поддерживали меня в сложные минуты. Понимаю, что всё, что сейчас происходит, противоречиво и непонятно, но я молюсь Богу, чтобы быстрее настал мир. От того негатива, который творится вокруг, мне кажется, никто не выигрывает, во всяком случае простым людям от этого только плохо. Я совершенно против того, что раздувается конфликт. Поэтому давайте снимать добрые комедии, они нас спасут.

Уточнения

Саи́д «Сами́» Насери́ (фр. Samy Naceri; род. 2 июля 1961, Париж) — французский актёр берберского происхождения, наиболее известный по главной роли Даниэля в фильме «Такси». Получил известность благодаря фильму Raï в 1995 году, за который получил Приз лучшего актёра на Международном кинофестивале в Локарно.



Ру́сская культу́ра — деятельность, поведение и мышление русского народа, которая осуществляется на основе русских традиций, мировоззрения. В целом имеет европейскую ориентацию, вобрав в себя христианские ценности; в то же время обладает национальной самобытностью, проявляющейся в канонах русской эстетики, в православной религиозной практике. Культура русского народа имеет давние традиции и является основой современной культуры России.

