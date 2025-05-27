Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду

Недавно в городе-герое Новороссийске прошёл открытый фестиваль патриотического кино "Малая земля". Фестиваль в этом году был юбилейный, пятый по счету. Также в 2025 году наша страна празднует важную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Из личного архива Юрия Миронцева Актёр Юрий Миронцев

Поэтому программа фестиваля в рамках важного юбилея отобразила героические страницы прошлого, и также показала ежедневные подвиги наших соотечественников, участвующих в специальной военной операции. Отрадно, что хороших современных лент на военную тему становится всё больше. Но фестиваль — это не только фильмы.

В Новороссийск приехали артисты, которые выступали в концертных программах в городе, а затем поехали в станицы на встречи с семьями участников СВО.

Артиста Юрия Миронцева зрители знают по многим ролям, он снимается в исторических картинах, можно увидеть его и в сказочных проектах, знают его и как автора-исполнителя собственных песен.

Как только началась СВО, Миронцев был в числе первых, кто откликнулся на приглашение поехать на встречи с бойцами и мирными жителями в Донецкую и Луганскую область. В "горячие точки" он продолжает ездить по сей день.

Юрий Миронцев открыл церемонию награждения песней "День Победы". Зал слушал эту песню стоя, у многих зрителей в глазах блестели слезы: "Этот день мы приближали как могли". Эти слова вновь созвучны сегодняшнему дню.

— Юрий, первый вопрос о поездках по станицам. В каких именно станицах были, как вас принимали?

— Выступали с коллегами в станицах Натухаевская и Раевская перед семьями участников СВО, ветеранами, нашими пограничниками, а также перед сотрудниками полиции. Принимали нас по всем правилам казачьего гостеприимства — с хлебом солью, рюмкой водки на шашке казака, которую надо лихо выпить. Не могу не нарадоваться, какой все-таки у нас потрясающий зритель, какой теплый и сердечный прием нам, артистам он оказывает, как, впрочем, и везде. Потому что это наши, родные люди.

Встреча артистов по всем традициям

Ещё меня порадовали молодые ребята. Подошли ко мне после того, как я исполнил свою песню "Весна ФМ". Мальчишки и девчонки попросили автограф, фото, мне был очень приятно, что моё творчество знает молодежь.

На торжественной встрече с полицейскими

Новороссийск сильно изменился к лучшему

— В Новороссийске вы впервые?

— В Новороссийске был десять лет назад, и, когда мы приехали на фестиваль, первое, что бросилось в глаза, как город изменился в лучшую сторону. Я был поражён, каким он стал благоустроенным, комфортным, чистым. Он превратился в самый настоящий курорт с современной инфраструктурой.

А впервые в Новороссийске я побывал на съёмках фильма "Дети Бога". Это был первый в России фильм на тему происходящих военных событий в Сирии. На съёмках жили в Мысхако, снимали в Кабардинке на побережье Чёрного моря. После съёмок купались, загорали, пили вкусное вино, отдыхали. Воспоминания об этом крае остались самые позитивные, поэтому с радостью принял приглашение поехать вновь.

Общее фото на встрече артистов со станичниками

В фильме "Дети Бога" я сыграл резко отрицательную роль, главного "игиловца"*, которого взорвали. Честно скажу, очень люблю играть подобные роли. Они интересные по своей динамике, яркие, тем более мои отрицательные герои в финале фильма наказаны. Добро обязательно должно побеждать зло. Но вообще, надо сказать, у меня принцип — не играть насильников и бандеровцев.

— Боитесь актёрской кармы?

— Дело не в актёрской карме, а в том, что я родом из глубинки, и мои земляки меня не поймут. Я неплохо знаю немецкий язык, и даже говорят, что у меня берлинское произношение, как-то мне предлагали сыграть немецкого полицая, я отклонил предложение. А вот от ролей обычных бандитов, которых наказывают в финале, не могу отказаться.

У меня есть роль в сериале "След", кстати, сериал победил все рекорды долгоиграющей "Санта-Барбары", так вот у меня там был образ Васи-якута, настоящего подонка, который уговорил заключённых совершить побег. И за три месяца блуждания по сибирской тайге он всех своих товарищей съел.

В моём исполнении получился хитрый, подлый, изворотливый подонок. После этой роли мне пришлось ходить в церковь и просить у Бога прощения. Не могу сказать, что я очень воцерковлённый человек, но Бога боюсь. Кому-то надо играть отрицательные роли, и показывать, какие бывают на этом свете нелюди.

Главное, чтобы в жизни у меня не было негатива, пусть он останется на экране. Я также очень люблю играть сотрудников полиции, прокураторов, специалистов силовых структур. А после того, как в 2015 году у меня появилась борода, начался историческо-боярский период.

— Что выходит в этом году? Чем порадуете зрителя?

— В этом году выходит многосерийная историческая драма "Петр Первый". Я играю боярина Артамона Матвеева, в семье которого выросла маленькая Наталья Кирилловна Нарышкина. Она впоследствии стала матерью Петра Алексеевича. Моего героя в картине убивают. Я, кстати, очень суеверный, ни за что не соглашусь на роли в гробу. А вот то, что убивают в кадре, наоборот, среди актеров есть поверье, значит долго жить… Есть у нас свои приметы.

В кино плотно засели продюсеры из "пятой колонны"

— С недавних пор появилась ещё одна примета. Актеры, те кто ездит на СВО, выступает в госпиталях и в воинских частях, в последнее время остаются без приглашений в кино. Это правда?

— К сожалению, это так, и я объясню, почему это происходит. У нас в России кино продюсерское, а среди продюсеров наметилась такая тенденция — либо это бандеровцы, либо, прошу прощения за откровенность, "пятая колона".

Очень многие продюсеры производственных компаний во время специальной операции уехали за границу. Живя на Западе, они руководят процессом в России. И это ни для кого ни секрет. Об этом все знают.

Многие актёры, оставшиеся без работы, без съемок, говорят, что надо собрать пресс-конференцию и открыто заявить о том, что происходит. Но я думаю, что от этого будет только хуже. "Уезжанты от кино" станут хитрее и изощрённее, и процесс по удалению патриотов из кино будет продолжаться.

И это не только мои слова. Активно обмениваемся мнением, информацией с коллегами, которые ездят "за ленточку", встречаются с бойцами, возят гуманитарную помощь. Они подтверждают — из кинопроцесса их выкидывают. Актёры с четкой патриотической позицией сегодня рискуют остаться без работы.

— Как думаете сколько продолжатся СВО и вся эта непростая ситуация?

— Сейчас мы находимся в довольно активной фазе. Наш верховный главнокомандующий в 2022 году сказал, что нас ждут тяжёлые десять лет. И я абсолютно ему верю. Поэтому расслабляться рано, впереди много тяжелой работы.

— За ваши выступления в госпиталях перед ранеными и поездки за "ленточку" вам платят?

— Нет, нам не платят за нашу гражданскую позицию, все делается совершенно добровольно, и от сердца. Но Минобороны наградило меня медалью "Честь. Долг. Отечество", которой я дорожу.

Также министерство обороны обеспечивает нас транспортом, мы летим военным бортом в Ростов, и там уже нас встречают военные. Но я больше скажу, мы не только делаем всё безвозмездно, но и также по возможности вкладываем свои деньги. Знаю ребят, своих коллег, которые отдают все гонорары на нужды СВО, покупают необходимое бойцам. Главное только, чтобы гонорары были, и была бы возможность поделиться.

"Мне тоже за державу обидно"

— Ваша позиция очень достойная…

— Помните слова таможенника Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни"? Он говорил "Я мзду не беру. Мне за державу обидно". Мне тоже за страну обидно.

Если нет гонораров в кино, я заработаю где-то ещё. Если надо, пойду разгружать вагоны, сил и здоровья, слава Богу, хватает. Но свою позиции не изменю, я русский человек.

Вообще на всю ситуацию надо смотреть с юмором. И счастье, что есть такие фестивали патриотического кино, где можно приехать и выступить со своими песнями, пообщаться с людьми, убедиться, что в нашей стране настоящих патриотов много.

После концерта с участниками СВО нам организовали прогулку на катере по Цемесской бухте. Я взял гитару, исполнил свои песни. Меня узнала ингушская семья по фильму "Угрюм-река", где снялся в роли Ибрагима. Мы обнялись, сфотографировались.

Был счастлив услышать слова "Пока мы вместе — русские, ингуши, чеченцы, карачаевцы, мы непобедимы! Вместе мы сила! Мы единый народ!"

— Обидно то, что в последнее время транслируется по всему миру, что страшнее русских оккупантов никого нет. Хорошо, что есть разумные, понимающие люди…

— Вспомним историю. Куда бы ни пришла Россия, что она делала? Она строила школы, университеты, больницы. Давала образование и медицину. Создавала киностудии, поднимала местную культуру. Захватчики так себя не ведут. Мы ведём себя по-братски.

У меня есть профессиональный вопрос? А откуда на нашей советской эстраде появились певцы Лайма Вайкуле, Тынис Мяги, Як Йола, Анне Вески? В России что, было мало своих талантливых исполнителей? Нет, талантов у нас хватало. Просто в Советском Союзе от каждой республики было положено выдвигать голоса, с целью поддержки региональной культуры. Россия всегда всех защищала, поддерживала, развивала культуру.

— А теперь наша задача защитить себя…

— Да, соглашусь. Сейчас самая главная задача — не дать своих в обиду. Печально, что сегодня больше всего страдают священники. В первую очередь ВСУ охотятся за нашими православными батюшками, служащими в Донбассе. Вот кого сегодня необходимо защищать в первую очередь. А вторые, кто страдают, как уже сказал — это актёры и певцы.

В зоне СВО бойцы говорили: "Юра, ты со своей гитарой делаешь больше, чем делал бы с пулемётом". Мы воодушевляем людей, и наши выступления нужны. Храмы, которые обустроены в блиндажах, с батюшками ведущими службу — они делают свое святое дело. А журналисты пусть пишут правду.

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*- террористическая организация, запрещена в России.

Уточнения

Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае.

Административный центр муниципального образования «город Новороссийск», расположен на юго-западе края, у побережья Цемесской (Новороссийской) бухты Чёрного моря.



А́нне Ты́нисовна Ве́ски (эст. Anne Veski; урождённая Ва́арман эст. Vaarmann; род. 27 февраля 1956, Рапла) — советская и эстонская певица; заслуженная артистка Эстонской ССР (1984).



«Угрю́м-река́» — российский драматический телесериал Юрия Мороза, вторая экранизация одноимённого романа Вячеслава Шишкова. Главные роли в нём сыграли Александр Горбатов, Юлия Пересильд и Александр Балуев.

