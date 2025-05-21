Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём!

В городе-герое Новороссийск прошёл пятый Открытый фестиваль патриотического кино. В 2025 году юбилейный фестиваль совпал с 80-летием Великой Победы. Можно сказать, что фестиваль "Малая земля" за эти годы стал настоящим местом притяжения для тех, кто любит нашу страну и ее историю.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Малая земля" Игорь Петренко на фестивале "Малая земля"

А история нашей страны наполнена суровыми, драматическими страницами. Поэтому, когда известные актеры и режиссеры отдают дань памяти погибшим героям, именно в городе боевой славы, там, где проходили жесточайшие бои — это дорогого стоит.

Игорь Петренко сегодня один из самых востребованных и любимых артистов отечественного кинематографа. Военная тема ярко и талантливо отобразилась в его творчестве, только за последние годы он снялся в таких громких картинах как "Баренцево море", "Начальник разведки", "Смерш", "Банда Зиг Заг", "Нюрнберг", "Адмирал Кузнецов", "Блиндаж", "Истребители. Битва за Крым".

Уже многие зрители отметили, что Петренко невероятно идёт военная форма, он бесподобен как в облачении простого солдата, так и в генеральском кителе. К лицу Петренко даже атрибуты военного человека дореволюционной России.

Игорь Петренко предстал в форме царского офицера перед зрителями Новороссийского Драматического театра в спектакле в рамках фестиваля "Малая земля".

Фестиваль проходил при поддержке администрации города Новороссийска и Минкульта Краснодарского края. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов, продюсером — Фёдор Горбатенко, программным директором — Александра Жукова.

Два аншлага постановки по рассказам Бунина

Лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко приехал в Новороссийск с театральной постановкой "Осенний роман" по рассказам Ивана Бунина. Спектакль в городе прошёл два раза, и оба раза были аншлаги. Зрители с радостью окунулись в творчество классика, и любимый артист стал настоящим украшением этой постановки.

А до этого Петренко вместе со своей семьей прошёлся по красной дорожке и поприветствовал новороссийцев во время открытия фестиваля.

О своей личной жизни артист не любит рассказывать, не даёт интервью, не участвует в различных телепередачах. Поклонники мало знают о его семье и детях. Поэтому, можно сказать, повезло, тем кто интересуется творчеством и жизнью артиста. В Новороссийск Петренко приехал вместе со своей женой Кристиной Бродской и тремя дочками: Софией-Каролиной, Марией и Евой.

Вместе с дочерями актёр и его супруга прошли по красной дорожке

Девочки совсем маленькие, но многие уже отметили, что они очень доброжелательные, спокойные, дружные. Прехорошенькие. В нарядных кружевных платьицах они выглядели как маленькие феи. А ещё они очень хорошо воспитаны.

На вопрос, как удается так прекрасно воспитывать дочерей, артист смущённо ответил:

"Я бы не сказал, что они воспитаны идеально. Дома они любят пошалить и устроить настоящий кавардак. Бывает, порой и не слушаются, и на людях они не всегда идеальные. Дети как дети".

Артистической семьей можно было только любоваться, что публика с удовольствием и делала. Популярный актёр много фотографировался с поклонниками, раздавал автографы, отвечал на вопросы.

Игорь Петренко на одной из фотосессий

А вот в свои ближайшие планы он пока посвятить не смог, ведутся переговоры, и говорить о новых работах рано.

Пока зритель ждёт интересных кинопроектов, можно немного рассказать о свежих сериалах, в которых Петренко принял участие. Хочется отметить великолепную работу в масштабной исторической драме "Адмирал Кузнецов". Артист сыграл человека, которому было доверено командовать Военно-морским флотом СССР в Великую Отечественную войну, Николая Герасимовича Кузнецова. Сериал "Адмирал Кузнецов" частично снимался в Новороссийске на крейсере "Михаил Кутузов".

Также ему досталась великолепная роль командира истребительного полка Александра Романова в сериале "Истребители. Битва за Крым". Актёр действительно словно рождён для военных образов, и это не удивительно, ведь его отец — военный, он служил в Германии, где и родился Игорь Петренко. Как будто в продолжение боевой династии Петренко год за годом с успехом воплощает военные образы на экране. Но сам артист не делит свои работы по "армейскому" признаку.

"Я не оцениваю свои роли по тематике, — говорит актёр, — каждая работа для меня ценна. Но если говорить о важности в моей карьере, то роль командира разведчиков лейтенанта Травкина в картине "Звезда" режиссёра Николая Лебедева — самая моя первая и знаковая".

Это истинная правда, вся страна влюбилась в Травкина после выхода военной драмы по знаменитой повести Эммануила Казакевича, благодаря этому персонажу артист приобрел всенародную известность. Роль по достоинству была оценена и зрителями, и критиками. Вот что значит хорошая актёрская школа: за плечами учеба в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, а затем служба в Малом Академическом театре.

Театр как фундамент

Сегодня на радость зрителю артисту хорошо удаётся совмещать съёмки в кино и работу в театре. В Малом театре его можно увидеть в постановках "Маленькие трагедии" в роли Дона Гуана, в "Собачьем сердце" он доктор Борменталь, в "Игроках" выходит в роли азартного Ихарева, в "Метели" он отставной полковник Бармина.

В апреле спектакль "Метель" отметил 100-й показ. Петренко играет в нём со дня премьеры.

"Я отношусь к театру как к фундаменту, который просто необходим. — говорит артист, — Это дом, где есть возможность работать с серьёзным материалом. Малый театр изменил мою жизнь".

Он признается, что очень любит свой театральный коллектив, с особой теплотой вспоминает его руководителя Юрия Мефодьевича Соломина.

Концерты в госпиталях, сборы для бойцов

Артист активно занимается общественной деятельностью, представляет Малый театр на социально значимых культурных событиях. Он известен своей гражданской позицией, участвует в концертах в госпиталях, навещает тяжелораненых, встречается с медицинским персоналом. Участвует в мероприятиях по сбору средств для бойцов СВО. Также встречается с мобилизованными на передовой.

Актёр ценит любовь зрителя к своему творчеству, поэтому приезд в город-герой Новороссийск созвучен его настрою. Он рад был встретиться с поклонниками, благодарил за возможность выступить в этом прекрасном городе на берегу Черного моря, и за сердечный прием, который оказали новороссийцы. И дай Бог, не в последний раз!

Уточнения

Ива́н Алексе́евич Бу́нин ( 10 (22) октября 1870, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя — 8 ноября 1953, Париж, Четвёртая Французская республика) — русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года.



Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «город Новороссийск», расположен на юго-западе края, у побережья Цемесской (Новороссийской) бухты Чёрного моря.



Эммануи́л Ге́нрихович Казаке́вич (идиш עמנואל קאַזאַקעװיטש‎, среди близких известный как Эмма Казакевич; 1913—1962) — русский и еврейский советский писатель и поэт, переводчик, киносценарист.

