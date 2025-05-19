Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться

9:54 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Российские кинофестивали сегодня выполняют множество функций, их культурно-социальный спектр разнообразен. Они продвигают кино к зрителю, показывают высокие достижения кинематографистов, также привлекают всеобщее внимание к какой-то важной проблеме.

Фото: Пресс-служба фестиваля"17 мгновений" by Пресс-служба фестиваля "17 мгновений" Анна Тихонова

Например, фестиваль "17 Мгновений", которым руководит президент Анна Тихонова, не только демонстрирует и награждает новые фильмы, но и напоминает своим соотечественникам о важных нравственных ценностях, опираясь на творчество талантливого и любимейшего актера Вячеслава Васильевича Тихонова, по праву ставшего одним из ярчайших представителей отечественной культуры.

Также в нашей стране планируется создать новый фестиваль "Белый Бим", к которому Вячеслав Тихонов имеет отношение. Его образное присутствие должно придать особое значение событию. У фестиваля, который пройдет в октябре, совершенно иные задачи. Тем не менее, тема, которая будет подниматься, сегодня как никогда важна для нашего общества.

Обо всём по порядку рассказывает российская актриса, кинопродюсер, директор киностудии "Актёр кино" Анна Вячеславовна Тихонова.

— Анна Вячеславовна, начну с вопроса о фестивале "17 Мгновений". Председателем конкурсного жюри в этом году выступил артист Владимир Конкин. Невероятно, но как вам удалось заполучить легендарного "Шарапова"?

— Владимира Алексеевича мы приглашали и в прошлом году на наш фестиваль, но он отказывался, у него были съемки. А в этом году, к огромной радости, согласился. Я невероятно благодарна ему за то, что он принял участие в нашем празднике. Рада и тому, что он очень хорошо знал моего папу и делится воспоминаниями о нём — они снимались в двух картинах, "Апелляция" и "Бульварный роман". Фильмы есть в интернете, их можно посмотреть. Благодаря тому, что Владимир Алексеевич согласился председательствовать, можно сказать, что мы подружились и планируем сотрудничать дальше.

Владимир Конкин вручает Гран-при фестиваля

Без ложной скромности могу сказать, что у нас всё проходит и искренне, и тепло, и на должном уровне. Идей у нас очень много, но из-за ограниченного финансирования мы не всегда можем воплотить их в жизнь. Однако отзывы в интернете очень хорошие, люди нас очень поддерживают. Каждый год много звонков, фестиваля ждут, планируют свои дела, и отпуска в зависимости от времени проведения фестиваля. Билеты на все мероприятия бесплатные, кассы берут штурмом.

Очень приятно, что Владимир Конкин в хорошей форме: "Возьмите бинокли, таких звёзд вы обязаны снимать"

— Вы планируете в будущем году взять в конкурс сериал "Дорогой Вилли", в котором Владимир Конкин снялся в роли советского идеолога Михаила Суслова?

— С удовольствием возьму сериал в конкурс. Я пока сама еще его не видела, но, то, что там снимался Конкин, уже показатель уровня и вызывает интерес. Владимир Конкин совершенно наш человек по мировосприятию и харизме, нам хочется дальше с ним взаимодействовать.

На открытии мы вручили ему приз "Кумир поколения", но он ничего не знал о награждении, мы держали это в тайне. И когда Владимир Алексеевич вышел на сцену приветствовать публику в качестве председателя жюри, мы попросили его остаться для награды. Для него это было неожиданностью. Владимир Алексеевич пошутил, что так можно "довести человека".

Сам Владимир Конкин получил приз "Кумир поколения"

Мне было очень приятно, что он в хорошей форме, и в человеческой, и актёрской: великолепно читал стихи со сцены, это было так темпераментно. За него можно только порадоваться. Хочется сказать нашим продюсерам: "Друзья наденьте очки, возьмите бинокли и посмотрите, какие звезды в нашем кинематографе, которых вы обязаны снимать".

— Что было подготовлено в конкурсной программе к юбилею Великой Победы?

— Во-первых, у нас была большая конкурсная и внеконкурсная программа — фильмы посвящены Великой Отечественной. Также продемонстрировали два документальных фильма, освещавших СВО. И, кроме этого, в Павловский Посад были привезены два спектакля на военную тему.

Первый — спектакль в постановке Марка Розовского со студентами театрального института им. Кобзона. Я сама посмотрела эту постановку "Всегда ты будешь!" и слёз сдержать не смогла. Второй спектакль — Владимирского академического театра на военную тему под названием "Ополчение невест". На обоих спектаклях был очень яркий зрительский приём. После спектаклей мы вручили коллективам памятные дипломы. Но мне кажется, что самая главная награда для артистов — в залах не было ни одного свободного места.

— В качестве награды на фестивале есть приз "За лучшую режиссёрскую работу им. Татьяны Лиозновой". Наверное, это наиболее, желанный приз для участников?

— У нас все награды значимые, и любую награду на нашем фестивале получить почётно. Приз имени Татьяны Лиозновой существует уже четыре года, но также есть призы имени Микаэля Таривердиева, Станислава Ростоцкого, Юлиана Семёнова.

Есть приз "Первое мгновение" за дебют для молодых кинематографистов. И есть очень красивый приз "Мужчина и женщина", который впервые мы вручили французскому режиссёру Клоду Лелюшу. Мы не каждый раз его вручаем, но в этом году решили вручить сериалу "Натали и Александр".

Как это ни странно звучит, в российском кино не хватает фильмов о любви. На это первым обратил наше внимание выдающийся оператор "Обыкновенного чуда" Николай Немоляев. Чего, кажется проще снять хороший, искренний фильм о любви, а вот как раз этого мало в отечественном кинематографе.

Анна Тихонова гордится, что на фестивале всегда тепло и искренне

Вообще количество призов у нас сузилось, честно скажу, призы удовольствие дорогое, и их не должно быть много, чтобы не размывался смысл победы.

Подготовим план фестиваля-2026

— Следующий фестиваль десятый, юбилейный? Какие планы?

— Уже сейчас озадачились программой, и за лето мы должны сделать план работы. В основном наши фестивальные темы идут в ногу с темами, которые объявляет президент России. В прошлом году был "Год Семьи", в этом году "Год Защитника Отечества". Ждём, какой год будет объявлен в нашей стране, и, безусловно, будем учитывать.

— В качестве члена жюри конкурса был заявлен американский режиссёр Кристофер Джонс. Можно узнать больше об этом человеке?

— Кристофер Джонс — это режиссер, продюсер, живущий во Франции. Он переехал из США во Францию и работает в соавторстве со своей женой Мари-Доминик Монтель. Они авторы документального фильма "Штирлиц — русский Джеймс Бонд", посвященного советскому телефильму "17 мгновений весны".

Мы познакомились с ним три года назад, когда он презентовал фильм на Первом канале. Я узнала об этом от Ольги Семёновой, дочери Юлиана Семёнова. Она позвонила мне и сказала, что есть такой режиссер, который снял проект. Мне очень понравилось название, хотя многие задавали мне вопросы по поводу аналогии с Джеймсом Бондом. Но это не столь важно, важно то, как воспринимают за рубежом нашего героя. В фильме все достаточно корректно и уважительно по отношению к и Штирлицу, и к Вячеславу Тихонову.

Когда в 2024 году мы проводили во Франции "Эхо фестиваля", Кристофер вместе с супругой пришёл на мероприятие, чтобы показать фильм. Кристофер и Мари-Доменик выразили восхищение нашей культурой и нашей страной. И нам это, безусловно, приятно.

Город Павловский Посад — это наша стартовая площадка, наша "альма-матер", а дальше лучи фестиваля идут за рубеж, и в нашу задачу входит напоминать о русской культуре.

В прошлом году "Эхо фестиваля" состоялось во Франции, а в сентябре этого года мы планируем провести его в "Русском доме" в Пекине.

— В Китае есть поклонники сериала "17 мгновений весны"?

— В Китае очень любят русских артистов, китайцы фанаты нашей истории, и Штирлица, естественно, они знают. Помимо этого, Вячеслав Тихонов снимался в советско-китайском фильме "Красный лебедь". Мы показывали этот фильм на нашем фестивале несколько лет назад. Вячеслав Тихонов играл балетмейстера Большого театра Гусева. Петр Андреевич Гусев - это советский балетный деятель, основатель балетного искусства Китая. Он открыл и театр балета, и школу балета в Пекине, и сделал постановку "Лебединого озера".

Китайцы назвали постановку "Красный лебедь" и фильм, поэтому называется также. Нам есть с чем туда приехать, и есть чем удивить и порадовать китайского зрителя.

— В Китай вы поедете впервые?

— Я как раз была с отцом в 90-тых годах на съёмках фильма "Красный лебедь". Удалось побывать только в Пекине, но поездка меня восхитила. Уважаю китайскую культуру, их самобытную неспешную независимость. Отсутствие высокомерия, которое присуще западному человеку.

Такое ощущение, чтобы ни происходило вокруг — китайцы спокойны. У них свой ритм, свой мир, и мне подобное мировосприятие нравится. И самое главное импонирует неподдельный интерес к нашей стране. Я с удовольствием там побывала, и с удовольствием поеду еще.

Ещё хочу добавить: когда мы были с отцом на съёмках "Красного лебедя", познакомились с Марией Захаровой и её семьей. Как мы знаем, она сейчас является директором департамента информации и печати МИД России.

А тогда Мария Владимировна была молодой девушкой, студенткой. Нас с папой опекали посол России Владимир Юрьевич Захаров, его жена и дочь, и для меня это воспоминание очень ценно.

Мы приглашали Марию Владимировну на фестиваль "17 мгновений". Мария приехать не смогла, но прислала своё приветствие. И сейчас она в курсе, что мы собираемся в Китай, и надо сказать, что не без её помощи, как раз благодаря её содействию. И очень надеюсь, что в концерте мы исполним песни, ею написанные.

Темой защиты животных хочется принести максимум пользы

— В этом году вы планируете провести фестиваль в городе Воронеж. Можно рассказать о предстоящем событии? И почему Воронеж?

— Мы отталкивались от того, что там установлен памятник Биму, всем известному герою из кинофильма "Белый Бим Чёрное ухо". В этом фильме режиссёра Станислава Ростоцкого мой папа сыграл главную роль, хозяина собаки по имени Бим. Папа очень любил животных, обожал собак, и мне кажется, что он со мною по поводу мероприятия был бы согласен.

Воронеж не только установил памятник Биму, но и откликнулся на предложение сделать фестиваль, посвящённый защите братьев наших меньших.

Также к участию мы пригласили зоозащитницу Илону Броневицкую. Мы собираем команду для будущего мероприятия и считаем, что фестиваль непременно должен принести максимальную пользу, в том числе привить людям, а особенно молодому поколению любовь к братьям нашим меньшим. Напомнить им о том, что это живые существа, наполненные чувством и интеллектом.

Также надеемся, что фестиваль простимулирует активное создание художественных, документальных, телевизионных фильмов о животных.

Я считаю, что в нашей стране недостаточно уделяется этому внимания, недостаточно создаётся и выполняется законов в этой области. Понимаю, что здесь ещё нужно работать и работать. Хотелось бы принести максимальную пользу обществу этой темой. С нами в проекте согласился участвовать фонд "Дарящие надежду". Фонд самоотверженно работает в этом направлении, много делает для спасения животных.

У фестиваля "Белый Бим" должна быть не только культурная составляющая, а огромный социально-общественный резонанс в области защиты животных, который приведёт к созданию новых прогрессивных законов в области защиты животных. Пока, к сожалению, эти вопросы в нашей стране не в приоритете.

— В апреле вы выступили буквально флагманом в сборе подписей в защиту животных. Были те, кто подписывал письмо, но и, наверное, кто-то отказался откликнуться?

— В основном все, на кого я рассчитывала, кто любит животных, подписали. Были и неприятные сюрпризы, неожиданные отказы от кого не ожидала. Это всегда удивляет и даже шокирует. Я знаю, что и у вас, вы ведь тоже мне помогали в сборе подписей, были экземпляры вопиющей черствости. Но это ещё больше нас стимулирует для борьбы за права животных, показывает, что есть поле для деятельности.

Так что будем пробивать "броню" равнодушия! Очень хотела бы поблагодарить нашего известного исполнителя и композитора Юрия Антонова. Он не только согласился подписать письмо в защиту животных, но и придал серьёзный импульс работе. Юрию Михайловичу огромная благодарность за его песни и его помощь. И он первый человек, которого мы мечтаем пригласить на фестиваль "Белый Бим".

Когда откликаются такие люди это дорогого стоит. И Владимир Конкин, и Юрий Антонов для меня невероятно добрые и щедрые душой люди. Я почувствовала жизненный посыл этих людей и хочу, чтобы они стали примером для многих.

— Письма с подписями деятелей культуры и просто неравнодушных людей — они чем-то помогли?

— Мы пока не знаем результата, знаем, что их передали в администрацию президента, и, надеюсь, что они дошли до адресата.

До сих пор нет понимания, но всё время спрашиваю в фонде "Дарящие надежду" — не будет больше этого ужасного закона об отстреле? Мне сказали, что пока решение отложено, и финальной точки нет. Но расслабляться нельзя. И будущий фестиваль непременно привлечет самое обширное внимание к этой проблеме.

На нашем фестивале "17 Мгновений" были замечательные актрисы Наталья Бондарчук и Светлана Тома. У них есть питомцы, которых они обожают и защищают. Спасибо огромное актрисам за то, что они сказали свое веское слово в защиту братьев наших меньших для Telegram-канала, который я веду. Он называется "Белый Бим и другие"

Актрисы также поддерживают наш будущий фестиваль, чем смогут, помогут, и это очень радует. Людей, которые болеют за животных надо объединять. Вообще хороших людей надо объединять, только так в общей солидарности можно противостоять злу и бороться.

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Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



«Семнадцать мгновений весны» — советский двенадцатисерийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семёнова.



Вячесла́в Васи́льевич Ти́хонов (8 февраля 1928, Павловский Посад, Богородский уезд, Московская губерния, СССР — 4 декабря 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания. Герой Социалистического Труда (1982), народный артист СССР (1974), лауреат Ленинской премии (1980), Государственной премии СССР (1970), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), премии Ленинского комсомола (1979) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1980), кавалер ордена Ленина (1982).

