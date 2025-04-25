Продюсер якутской картины Белый пароход Жан Просянов: Русским неинтересно что-то делать, если это не подвиг

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Продюсер Жан Просянов привёз на фестиваль "Алафейская гора" в конкурсную программу картину под названием "Белый пароход". Эта картина, снятая в Якутии, затрагивает вопросы — столкновения двух культур, и показывает сюжет в совершенно уникальном, непривычном зрителю ритме.

Фото: Пресс-служба съёмочной группы фильма "Белый пароход" Продюсер Жан Просянов и артисты фильма "Белый пароход"

Не часто в нашем кинематографе можно увидеть подобное, и вообще якутское кино российскому зрителю пока не очень знакомо. Неожиданный по сюжету и форме подачи фильм получил приз "Лучшая операторская работа".

Также на фестивале Жан Просянов выступил в качестве члена жюри короткометражных фильмов.

Напомним, президент фестиваля — продюсер Сергей Новожилов.

— Жан, первый вопрос о конкурсе короткометражек. По поводу призов не было споров?

— Мы отсмотрели 14 работ, решение жюри было единогласно, и было чётко понятно какие работы заслуживают награды. Можно смело сказать, что мы проголосовали сердцем.

Планировали короткометражку — вышли на полный метр

— Поздравляю вас как продюсера фильма. Фильму "Белый пароход" награда за операторскую работу была вручена заслуженно. Но всё-таки хотелось понять, почему московского продюсера привлекла тема о якутской жизни?

— Я давно знаю режиссёра Ингу Шепелёву, и мне глобально тема близка, потому что здесь освещается культура нашего многонационального народа. Есть люди, по которым происходит этот стык, например, Инга, родившаяся в Якутии. Она прожила там до 18 лет, потом приехала в Москву, поступила в Литературный институт, а затем в Московскую школу кино. Мне кажется, что именно по ней происходит этот "водораздел" — объяснение, где одно, где другое.

Жан Просянов на фестивале. Фото пресс-службы фильма "Белый пароход"

И ещё замечательная деталь — её папа замдиректора Института Мерзлотоведения. Есть такой институт, который изучает вечную мерзлоту, а более 60% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Вековые морозы и стужа — это абсолютно другой способ хозяйствования, иной способ организации пространства.

Также старший родственник Инги — Соорун Омолон - перевёл якутский язык в кириллический алфавит. И вот мне кажется, что люди, имеющие в базисном фундаменте несколько культур, могут снимать такие фильмы, в которых будет объясняться, как нам сосуществовать.

А по правде сказать, на самом деле не так всё благостно, мы все россияне, и у нас много размышлений, кто прав, кто виноват, кто кому, что должен и так далее. Это, к сожалению, чувствуется в регионах, где есть малые народы. Мне кажется, закрывать глаза на эти проблемы нельзя.

— Вам государство помогало снимать этот фильм?

— Сначала нас поддержал Молодёжный центр Союза Кинематографистов, мы подавались на питчинг, как короткий метр, и на уровне жюри нам уже сказали: "Ребята, это очень сложная история с большим количеством поворотов, давайте вы будете стремится к полному метру".

И здесь я благодарен Дмитрию Якунину за то, что мы вышли на полный метр. Далее нас поддержало министерство культуры региона. У нас ещё два сопродюсера, Дима Давыдов и Степан Бурнашов. Для меня сегодня лицо якутского кино — это как раз эти люди, которые задумываются над вопросом, как якутскому кино находиться на адекватном уровне внутри республики и за её пределами.

— Почему вы выбрали такой необычный ритм для своего фильма?

— Это ритм течения времени в регионе, где всё время холодно. У русского философа Ильина есть объяснение, почему мы, русские такие, и почему у нас такой аритмичный характер трудолюбия. Мы вынуждены девять месяцев сидеть на печи, чтобы потом за три месяца сделать все сельскохозяйственный работы. Понятно, что мы все современные люди, живущие в цифровую эпоху, но мне кажется, что этот ритм до сих пор на нас влияет. Нам не интересно делать, если это не подвиг…

Кадр фильма "Белый пароход"

Как раз подобная медитативная история даёт фильму дополнительное пространство. Моя задача как продюсера дать возможность режиссеру высказаться во всей полноте. Скажем так — насколько это было возможно, я старался, чтобы у автора была творческая свобода.

Первый углеродно-нейтральный фильм

— Фильм затягивает своей музыкой, неспешными и плавными кадрами, они словно гипноз действуют на зрителя. Но чувствуется, что была ещё какая-то сверхзадача.

— Есть одна уникальность нашего фильма — мы первый в России углеродно-нейтральный фильм. Объясню: наша любая деятельность приводит к выбросу СО2. Мы старались в процессе съёмок это учитывать. Вот, например: мы сели в самолёт, и полетели в Якутию, произошёл выброс в атмосферу СО2.

Потом мы поехали на машине, еще произошел выброс. Мы посчитали, сколько благодаря фильму мы произвели углекислого газа, и решили в конце съемок посадить определённое количество деревьев, которые через десять лет вырастут и смогут восстановить этот углеродный след.

У нас даже был консультант, который объяснял съемочной группе, как снимать кино максимально экологично: у нас не было одноразовой посуды, все пищевые отходы, костюмы, декорации мы утилизировали, то есть мы не мусорили. У нас было запрещено разбрасывать бычки, это жёстко каралось.

Есть такая расхожая фраза о киношниках: "Где кино прошло, там трава не растёт", так вот это не про нашу съёмочную группу.

Сегодня важно кино снимать экологично. Мы купили саженцы, заключили с компанией по растениеводству договор, и большое спасибо министерству культуры, что оно разрешило понести нам расходы в рамках текущего бюджета. Я надеюсь, что в будущем для всех киногрупп эти вещи будут компенсироваться.

Фильм "Белый пароход" получил приз за лучшую операторскую работу. Фото пресс-службы картины

В Якутии всё пронизано шаманизмом

— Бережное отношение к чужой земле — это действительно заслуживает уважения. В фильме присутствует тема шаманства, на себе вы ее прочувствовали? Она как-то она сработала в вашей картине?

— Я живу в Москве, и мне сложно в это поверить, но когда ты приезжаешь в Якутию, то понимаешь, что там всё пронизано шаманизмом. В Якутии невозможно начать съемку, не принеся дары духам, которые нас окружают, потому что местная команда тебя не поймёт.

Мы приносили дары реке-матушке Лене, и там это кажется всё настолько естественным, логичным и правильным, как будто невозможно по-другому. И такое же у народности саха сакральное отношение к рождению, смерти, болезни.

Среди них много крещёных людей, но в основном они язычники, и я точно не тот человек, который пойдёт в чужой монастырь со своим уставом. В силу работы много езжу по стране, только в этом году был в Якутии, Владикавказе, Калининграде, везде стараюсь наблюдать за местными традициями и относиться к ним с уважением.

— Значит, не ощущалось противостояния духов по отношения к вашим съёмкам?

— Нам в целом очень благоволила ситуация. Мы планировали снимать ледоход, а ты не знаешь, в каком месте льдины тронутся, поэтому наша группа была растянута на четыре километра. Что добавило сложность в съёмочный процесс. Но всё на удивление сложилось идеально.

А вот коллеги рассказывали, что был случай, — есть священное дерево, возле которого было похоронено несколько местных шаманов, и как раз, когда приехала съемочная группа, проигнорировавшая местные традиции, то есть не принесла дары — у неё начался пожар, сгорел трейлер. Может, совпадение, кто знает. А может, и нет…

Когда ты оказываешься на якутской земле, то понимаешь, что это очень важно и хорошо — иметь человека, который глубоко разбирается в местных верованиях.

В Якутии мы сняли настоящее существующее дерево, это некое место силы, которому приносят дары, и сцена приношения вошла в фильм. Одним словом, отнеслись с пониманием и уважили традиции.

— У вас есть интересный проект под названием "Где снимали". Можете немного рассказать о нем?

— Мы уже накопили больше 3 000 точек, мест, где снимались отечественные картины. Для меня этот проект начался с поразительного момента: есть фильм "Покровские ворота", к сожалению, к действительным Покровским воротам никакого отношения не имеющий. Тот дом, где жил персонаж Хоботов, он находится на в переулках Арбата. Когда я узнал, меня это удивило.

Мы начали собирать сведения, их накопилось предостаточно, причём в этом нам стали помогать обычные люди. У нас есть пользователь из Рыбинска, мы его в шутку называем "мэром Рыбинска", только он один своими руками добавил почти 250 точек.

Дальше мы подключили к нашему проекту кинокомпании. На фестивале "Алафейская гора" я побывал в "Тоболе", там чудесный тематический парк, где снималось много фильмов, и мы сейчас об этом перерабатываем информацию. Надеемся, что заключим какое-то соглашение о партнёрстве с дирекцией площадки "Тобол" и будем активно сотрудничать.

— На круглом столе, который прошёл в рамках фестиваля, было сказано, что сегодня места, в которых снимали фильмы, в целях популяризации региона можно сделать туристическими. Не одной же Москве получать приоритет…

— Тут я абсолютно согласен, например, взять какой-то известный фильм, где герои впервые поцеловались, и простому зрителю было бы приятно повторить мизансцену из фильма именно в этом красивом месте. И такие штуки вполне могут стать культовыми, наполняющими семейные альбомы.

Мне кажется, что это очень здорово для популяризации направления "кинотуризма". Ваш покорный слуга является ведущим, и в каждом выпуске участвует какой-нибудь известный актёр. Без сомнения, что такая любовь к родным местам делает нас патриотами своей родины.

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Уточнения

Тобо́льск — город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района.



Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Ле́на (якут. Улахан Өрүс — «большая река», якут. Өлүөнэ, Öлÿöнä; бур. Зүлхэ; эвенк. Елюенэ) — река в России, в Восточной Сибири, впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана, образуя крупнейшую в Арктике дельту.

