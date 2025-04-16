Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха

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Известная российская актриса и общественный деятель Мария Шукшина несёт достойно фамилию своего отца и делает всё, чтобы память о нём в нашей стране не исчезала. Актёр, режиссёр и сценарист Василий Шукшин любил людей, он служил людям и считал, что главное в человеке — это совесть.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Алафейская гора" Мария Шукшина

Как только эта загадочная субстанция испаряется в душе, начинаются проблемы личностного распада. И если этот процесс приобретает глобальные масштабы, то под угрозой национальная безопасность страны.

О нравственности, о совести, о чувстве долга, и особенно о воспитании молодежи Мария Васильевна недавно говорила на пресс-конференции в Тобольске. Там в четвёртый раз прошёл Открытый российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора"

Президентом фестиваля является Сергей Новожилов. Директор и программный директор фестиваля — продюсер Анастасия Романова и режиссёр, сценарист Александра Жукова соответственно.

Заслуженная актриса России Мария Шукшина прилетела в Тобольск и возглавила жюри конкурса художественных полнометражных фильмов. Перед открытием фестиваля состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие мэр города Пётр Вагин, главный специалист по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Алексей Вакулик, уже названные Сергей Новожилов, Анастасия Романова и Александра Жукова, а также пресс-секретарь фестиваля, член Союза кинематографистов Ольга Шмырова и председатель жюри полнометражного конкурса, заслуженная актриса России Мария Шукшина.

"Сегодня нет героев, которым зрителям хочется подражать, — высказала своё мнение на пресс-конференции актриса, — это беда присутствует, особенно в детских фильмах. Откуда ему взяться этому герою, если воспитательную функцию из школы убрали, превратили её в сервис и услуги? Показывать настоящие проблемы — это риск, а деньги не любят риска.

В коммерческом кино деньгами не рискуют, нужен успех, нужна касса, а вскрывать в кино острые проблемы, конечно, продюсеры боятся, потому что много противоречий. Я очень люблю остросоциальное кино, но таких фильмов единицы, в широком прокате их не увидишь, только на фестивале. А нам нужно такое кино".

Мария Шукшина с мэром Тобольска и президентом фестиваля

Молодёжь надо вести правильной дорогой

Мария убеждена, что сегодня нельзя заигрывать с молодёжью, нужно брать её за руку и вести за собой в нужном направлении и подсказывать. А у нас, к сожалению, заигрывают с молодыми людьми, позволяя им снимать на телефон всё, что они пожелают. Поэтому и снимает молодежь на свои модные дорогие гаджеты такое, что сложно описать словами.

"У каждого любителя обязательно должен быть хороший наставник и учитель, — считает актриса, — иначе такое наснимают… Нужны наставники, а таких людей сейчас днем с огнем не сыщешь, но это очень важно".

По поводу наставничества актриса дала чёткие критерии отбора, какими сегодня должны быть люди, которые возьмутся наставлять молодежь:

"Во-первых — это должны быть профессионалы, которые разбираются в кино. Могут быть и преподаватели гуманитарных наук, литературы, русского языка, истории. Чтобы они воспитывали молодых кинематографистов на классической литературе, на хорошем советском кино. Где видно, как герой преодолевает сложности, как остается нравственным человеком в любых обстоятельствах, как делает выбор в сторону добра.

Взрослые должны детям это объяснять, потому что молодым подсовывают отрицательного персонажа, и он намного интереснее, насыщеннее, чем положительный.

Вот с таких героев и предлагается взять пример, тем более что в Каннах за фильмы с подобными героями дают главные призы. Мы не должны никому подражать. Нам надо вернуться к нашей классике, где нравственные герои, где всегда можно было подумать и обсудить"

Общественный деятель Мария Шукшина отличается от многих деятелей культуры тем, что не меняет с годами убеждения. Она пытается также донести эти слова и до высших инстанций. Что делает честь этой мужественной женщине.

Без цензуры... нет и шедевров

Ранее в Кремле во время вручения ордена "За заслуги перед Отечеством" Шукшина высказалась о ситуации в культурной сфере и задала вопрос министрам, кто же сегодня является кумирами в нашем обществе, каковы их моральные качества? Её выступление вызвало огромный резонанс в Сети.

И на пресс-конференции фестиваля в Тобольске Шукшина также продолжила эту линию:

"В советские времена снимали шедевры, несмотря на цензуру. Сегодня нет цензуры в первую очередь от нравственности, от греха. Снимайте, что хотите…Мы все родом из Советского Союза, мы все воспитаны на этих фильмах, а нашим детям не повезло — у них герои какие-то блогеры, какие-то мажоры, дети олигархов.

Нашим детям надо научиться разделять ложь от правды, зёрна от плевел, и понимать, что такое нравственное начало после просмотра фильма. Там есть герои, на которых можно равняться. А в наше время, к сожалению, ничего не стало классикой, ни одного фильма, ни одного спектакля, ни одной песни.

Для меня, например, герои — это бойцы СВО, для которых, подвиг ежедневный, ежесекундный. Нам нужны фильмы с этими людьми, которые воспитывали бы нашу молодёжь. И я убеждена, что фильмы такие будут, только надо делать это талантливо, а не просто осваивать деньги".

Кстати, в этом юбилейном году, посвящённом 80-летию Победы, актрису можно будет увидеть в новом полнометражном фильме "Семь верст до рассвета". Он рассказывает о подвиге самого пожилого Героя Советского Союза, Матвея Кузьмина, повторившего бесстрашный поступок Ивана Сусанина в 1942 году. Матвею Кузьмину в Москве на станции метро "Партизанская" стоит памятник. Это будет очень хорошее кино о Великой Отечественной войне. Премьера запланирована на осень.

Завершая фестиваль, на церемонии награждения актриса подвела итоги:

"Мы решили дать главный приз фильму под названием "Ненормальный", фильму в котором показано преодоление. В картине режиссёра Ильи Маланина эта тема затронута талантливо, и у нас она вообще не звучала последнее тридцать лет. К сожалению, герои были не нужны, никому не хотелось подражать и следовать.

А в этом фильме все герои: и мама, и бабушка, которые взяли на себя груз тяжести по уходу за больным ребенком, это настоящее геройство. И особенно мужчина, который пожертвовал своей жизнью ради больного ребенка. И мальчик сам герой. То есть очень важно воспитывать на примере таких людей. Я рада, что наконец-то у нас большие деньги в кино пошли на такие темы. Это очень важно".

Актриса приветствует зрителей на "красной дорожке" фестиваля

Тоболяки с огромной радостью восприняли приезд любимой актрисы в их город несмотря на то, что известных, медийных личностей приезжает на сибирскую землю предостаточно. Тобольск давно избалован знаменитостями. Тем не менее, перед каждым сеансом, во время представления членов жюри при имени Марии Шукшиной они с восторгом аплодировали. И кино, поднимающее важные социальные вопросы, они смотрели внимательно. Важно было понять, какую полнометражную ленту жюри отметит в первую очередь.

А после сеансов они не могли отказать себе в радости подойти и попросить либо автограф, либо совместное фото. Отдельную благодарность тобольские зрители и поклонники выразили актрисе ещё и за активную гражданскую позицию, смелость и решительность. Единственное, о чем они её попросили напоследок — это беречь себя и держаться.

На что Шукшина, улыбнувшись, коротко ответила: "Держусь!"

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Уточнения

Тобо́льск — город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района.



Васи́лий Мака́рович Шукши́н (25 июля 1929 года, Сростки, Бийский район, Сибирский край, СССР — 2 октября 1974 года, Клетская, Волгоградская область) — советский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и писатель; заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Ленинской премии (1976 — посмертно), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967).



Полнометра́жный фильм (полный метр) — один из форматов кинофильмов. Противопоставляется короткометражному фильму (иногда выделяется также промежуточная категория среднеметражных фильмов).

