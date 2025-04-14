Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью

10:49 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Борьба с подростковой преступностью сейчас в нашем обществе стоит не на последнем месте. Важно понимать, что с этими взрослеющими людьми, нам предстоит прожить всю жизнь в одной стране, а затем оставить управление государством, вверить культуру и все остальные сферы жизни. Об этом пишут, говорят, снимают кино. Молодые кинематографисты также пытаются высказать важное мнение на эту тему своими картинами.

Фото: Фото предоставлено Булатом Сабитовым is licensed under Pravda.ru Жюри фестиваля "Алафейская гора"

Художественный фильм "Я приду" снял талантливый режиссёр, выпускник Казанского государственного университета культуры и искусства Булат Сабитов. Фильм, снятый в Татарстане, повествует о судьбе оступившегося казанского подростка, и о том, какой выбор ему придется сделать, чтобы окончательно не оказаться в трясине преступности.

Картина, поднимающая важные вопросы о чести и порядочности, попала в конкурсную программу фестиваля современного и актуального кино "Алафейская гора". Именно она стала открытием фестиваля.

Президентом фестиваля является Сергей Новожилов. Директором и программным директором фестиваля — соответственно продюсер Анастасия Романова и режиссёр и сценарист Александра Жукова.

Генеральным партнёром фестиваля выступила компания "СИБУР" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". ???

— Булат, вы не расстроились, что многих кинематографистов наградили, а вашему фильму не дали приз?

— Мне вручили диплом участника, и я искренне рад за своих коллег, которые получили награды. Для меня вообще было удивлением, что мы попали на этот фестиваль. Хотел поблагодарить за это программного директора Александру Жукову. Из огромного количества картин, которые ей высылают, она выбрала нашу, и сделала фильмом-открытием. "Я приду" открыл киносмотр, и к картине было приковано всё внимание зрителей.

После фильма они подходили ко мне и говорили слова благодарности, я даже видел слезы у некоторых людей, настолько их растрогала моя история о татарском подростке.

Поэтому я очень рад был оказаться в Тобольске со своей первой полнометражной работой, для меня награды приятны, но мне больше важна любовь зрителей.

Кстати, мне передали слова председателя жюри полнометражного конкурса Марии Шукшиной. Она очень тепло отзывалась о нашем фильме.

Булат Сабитов и председатель жюри фестиваля

— Тема для дебюта действительно вдумчивая: подростковая преступность, колония, заключение. Первый фильм — и такая серьёзная работа…

— Я преподавал в Казанском университете, снимал документальное кино, планировал приступить к работе над полнометражным фильмом, и тут коллега-сценарист Антон Шутов предложил сценарий. Этот сценарий его дипломная работа. Антон по первому образованию психолог, работал в Казани с трудными подростками, поэтому некоторые герои в нашей истории имели реальных прототипов. Например, шустрый, веселый Малёк, малолетний клептоман, первоначально был героем рассказа, но затем история выросла до полноценного сценария.

— Сложная для восприятия первая сцена, где главный герой во время нападения стреляет в собаку. А вот образ бабушки получился очень позитивным. Приятно, что такие люди вообще на земле есть, которые откликаются на чужую беду, и вы отобразили это в картине.

— По сути главный герой, 16-летний парень, жертва обстоятельств, он не хотел идти на воровство, не хотел убивать собаку, он не законченный злодей. Но я его не оправдываю, он за свои поступки по сюжету ответил. А бабушка — это собирательный образ, у нас в Казани очень много таких добрых людей, которые могут и в дом пригласить, и накормить, и дать на дорогу денег. У нас вообще люди очень отзывчивые.

Стереотип о криминальной Казани уже неверен

— А ребята из колонии, которые снялись у вас в фильме, настоящие?

— Те, кто сидел за партой в сцене обучения, это массовка, но были и настоящие, кто согласился сниматься. Кстати, массовку мы побрили налысо, но в самой колонии сейчас детей не бреют. Массовка побрилась, мы сделали такое художественное допущение, чтобы показать, как там всё строго.

Но все-таки это ещё не тюрьма. Сейчас у нас в Казани только одна колония, и то она называется спецшкола, чтобы на подростках не ставили крест. Также в дипломе о среднем образовании будет написано: "Спецшкола", а не колония для малолетних. Так им проще будет адоптироваться в жизни, найти работу. Но тем не менее, находиться подросткам в заключении очень тяжело, они быстро понимают, что беззаботное детство закончилось, и за всё придется отвечать.

— После сериала "Слово пацана", где подростки убивают друг друга, всем кажется, что в Казани до сих пор напряжённая, криминальная обстановка. И ехать туда крайне опасно.

— Соглашусь, что после "Слова пацана" уже сложился стереотип о Казани, как о городе с неблагополучной, криминальной обстановкой. Но хочу разрушить этот стереотип. У нас сейчас нет никаких уличных группировок, драк, поножовщины, грабежей на улицах, убийств. Приезжайте в Казань и ничего не бойтесь. Действие фильма "Слова пацана" происходило в конце 80-х и в 90-е годы. А сегодня в Казани абсолютно безопасно.

Тогда, в 90-е, во времена молодости моего отца и моего дяди, действительно реальность была жёсткая, но эти времена закончились. Может быть, я не посоветую ночью поехать в какой-то глухой, отдалённый, промышленный район города, но это и в Москве небезопасно.

А вообще корни подростковой жестокости идут из семьи, я считаю, что вина лежит полностью на родителях, на плохом воспитании.

В спецшколе, где мы снимали, были в основном дети из неблагополучных семей, там, где родители пьющие или наркоманы. В первую очередь надо заниматься родителями.

Один из моментов съёмок "Я приду"

Но в целом неправильно представлять Казань, как город с большой преступностью и наркоманами. Не рисуйте страшные образы о нашем городе в своей голове. Я против обобщения, такое могло произойти в любой российской провинции. На нас на всех влияют обстоятельства, особенно, когда мы молодые, и характер ещё не устоялся.

— Самое главное, что ваш герой в конце фильма пришел просить прощения за убитую собаку. Это вызывает симпатию, особенно у тех, кто сострадает братьям нашим меньшим.

— Лейтмотивом всего фильма идёт история собаки, она стала причиной тюремного заключения главного героя. В фильме я показал фигурки собаки, и когда выбирал одежду для героев, подбирал под цвет бездомных животных, такая вот аллегория.

Для меня это важная тема. Бездомные собаки — они тоже жертвы обстоятельства. И в том, что у них нет хозяина, виноват человек, и только человек, который её приручает, а потом бросает. Я за то, чтобы наконец ввели уголовную ответственность для владельцев собак, чтобы они за ними следили, чтобы не было бездомных животных.

Слышал о том, что хотят ввести закон, чтобы убивали животных в приютах. Именно в приютах! Я от этого в ужасе. Это совершенно дикая, ничем не оправданная жестокость.

Когда в Казани праздновали 1000-летие города, всех бездомных животных развезли по приютам, и в городе не было никаких резонансных случаев, чтобы собак убивали. Живодёрство у нас не в почете, мои земляки любят и жалеют животных. Я в своём блоге в Интернете постоянно рассказываю о том, что надо защищать животных.

В Татарстане много где интересно снимать кино

— Как сегодня молодым кинематографистам выживать в кино?

- Честно скажу, выживать сложно. Необходима помощь государства, без этого никак. Есть и другая проблема. Я десять лет снимаю кино в Казани, сначала документально, затем игровое, можно сказать, что я патриот своего края, очень люблю свой город.

Но сейчас вижу, что у нас снимаются фильмы на татарском языке, и они показываются в деревнях в ограниченном прокате. Всё-таки хотелось, чтобы наше национальное кино показывалось также в других республиках, в разных городах, чтобы у него появилось больше зрителей. И это в том числе зависит от государственных структур.

Что касается локаций, то у нас в Татарстане очень интересно снимать кино, много необычных, разнообразных мест, поэтому к нам приезжать очень выигрышно. Конечно, не зная города, приезжим кинематографистам сложно будет сразу, сходу найти исторические места. Казань так отстроили, что она стала современным, прогрессивным городом, почти как Москва. Но, тем не менее, если у приезжей съёмочной группы будет желание заснять местный колорит и атмосферу, то я могу показать такие дома и улицы, что это будет выглядеть уникально.

Так Булат сам выбирает локации

У нас есть Чистополь, это замечательный кинематографический город. Туда эвакуировали во время Великой Отечественной войны всех деятелей культуры. Там жили Пастернак, Ахматова, Паустовский, Фадеев. Весь город в маленьких, купеческих усадьбах — это так красиво. Я бы с удовольствием снял бы там кино, мечтаю об этом.

— А в Тобольске во время пребывания на фестивале присмотрели для себя интересные локации?

— В Тобольское я побывал в Софийско-Успенском соборе, в Музее сибирской каторги и ссылки, в музее царской семьи, в доме, где жили Романовы во время Тобольской ссылки в 1917 году. Особенно понравился парк "Тобол", где снимают сегодня разное историческое кино и сказки, посмотрел старую часть города. Я тот человек, которого интересует не природа, а именно исторические локации, у меня сразу рождаются идеи для авторских фильмов. Надеюсь, что когда-нибудь приеду сюда со съёмочной группой.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.



Бори́с Леони́дович Пастерна́к (имя при рождении — Бори́с Исаа́кович Постерна́к; 29 января (10 февраля) 1890, Москва, Российская империя — 30 мая 1960, Переделкино, Кунцевский район, Московская область, СССР) — русский советский поэт, писатель и переводчик.



Тобо́льск — город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района. Расположен на севере южной части Тюменской области, в месте впадения Тобола в Иртыш.

