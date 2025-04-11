Генпродюсер кинофестиваля День Победы Максим Кузнецов: Документальное кино надо смотреть, отключив телефон

На сегодня кинофестивалей, непосредственно связанных с освещением Победы советского народа в Великой Отечественной войне, немного. А если быть точным, Международный фестиваль "День Победы" — в своём направлении единственный.

Фото: Пресс-служба МГИКа Максим Кузнецов

Главная его задача — не развлекать и забавлять, а показать великие подвиги советского народа. А их во время войны было бесчисленное количество.

В этом году IV Международный кинофестиваль "День Победы" пройдёт с 13 по 18 апреля в Москве и городах Московской области.

Максим Кузнецов - режиссёр, сценарист, продюсер, оператор киностудии "Контраст" — является генеральным продюсером этого фестиваля. Мы поговорили с ним о том, каким будет событие на этот раз.

— Максим Сергеевич, читая программу фестиваля, хочется отметить, что в этом году она получилась довольно объёмная.

— Не могу с этим не согласиться, фестиваль у нас расширяется, видоизменяется, а в юбилейный год хотелось это особенно подчеркнуть. Также у нас в программе появились северокорейские фильмы. Мы установили контакт с посольством Корейской Народно-Демократической Республики в Москве, кинематографисты КНДР сделали для нас субтитры на русском языке и подготовили свои фильмы. Я думаю, что любителям кино будет интересно познакомиться с кинематографом Северной Кореи.

У нас мало зрителей знает эти фильмы, а, как мне кажется, понять культуру другого народа через кино — всегда интересно. Мы смотрели эти фильмы и чувствовали некоторую отсылку к нашим советским картинам 50-х годов, но некоторые достаточно современно смотрятся. Самое главное, что они понятны, там нет двусмысленности, нет никаких "фиг в кармане".

И наверное, это неплохо, когда народ понимает, что он создаёт, ради чего живет, что является основной движущей идеей существования. Подобные убеждения можно принимать, можно не принимать, но это культура другого народа, с этим надо считаться.

Например, недавно я получил приглашение на приём в посольство КНДР, которое начиналось со слова: "Товарищ!" Такое, к сожалению, забытое у нас слово, и мне было очень приятно. А "товарищ" — это очень хорошее слово, и не надо этого стесняться.

— Как ни странно сегодня оно звучит все чаще, и даже есть ощущение, что мы возвращаемся к этому обращению.

— Мне кажется, что это вполне нормально, закономерно и в большей степени традиционно для России. Поскольку Русь, Россия строилась на общине, на товарищеских отношениях внутри общины, поэтому слово "товарищ" в целом больше подходит для нашей страны. Опять же советский период мы не можем вычеркнуть, там было много хорошего, товарищеского, и конечно, мы хотим вернуться к этому опять.

У нас третий год идёт СВО, много бойцов проходит через фронт, и как еще охарактеризовать отношения между людьми, которые на фронте, как не товарищеские. Слово "господин" там не уместно, поэтому мне кажется, что мы к этому вернёмся. Будет официальное обращение к зарубежным гостям — "господин", а внутри я думаю, будет употребляться — "товарищ".

Это отражает те тенденции, которые происходят сейчас у нас в стране, и надеюсь, что тенденции не завершатся с окончанием СВО, и Россия выйдет на новый качественный уровень, в том числе в социальных отношениях внутри страны.

Нынешние большие форматы в "документалках" не всегда оправданны

— Вернёмся к фестивалю, в этом году также в программе появились казахские фильмы…

— Да, появилась идея сделать программу ретроспективных и современных фильмов Казахстана, и программа нашла отклик у зрителей. В рамках фестиваля в Московском доме национальностей пройдёт встреча с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Аринбасаровой, которая в этом году возглавляет зрительское жюри нашего фестиваля. Планируем на следующих фестивалях сделать ретроспективу и Узбекистана, Молдовы и других других бывших республик.

Ещё у нас много фильмов во внеконкурсной программе, в этом году мы отказались от конкурса полного метра, всё-таки хочется больше стимулировать документальное кино до 52 минут.

У нас сейчас пошла мода на длинные документальные фильмы — 90 минут и больше, но не всегда этот хронометраж оправдан. Если мы посмотрим на традиции советского документального кино, у нас не так много больших лент, в основном фильмы были лаконичные и понятные. Тем не менее, авторы за короткое время успевали и выразиться, и качественно подать материал, и донести сверхзадачу в этих фильмах. А сейчас иногда хорошее содержание подменятся какими-то длиннотами.

Безусловно, есть фильмы с большим хронометражом, с успехом прошедшие и пробившие путь к зрителю, например, фильм "У края бездны". Четыре части, но смотрится на одном дыхании, и там все оправданно. Но всё-таки мы в этом году решили ограничить хронометраж, опять же исходя из того, что стараемся показать фильмы подросткам, школьникам, а у них ограниченное время на такие мероприятия. Нам важно не только показать фильм, а чтобы состоялся разговор с автором.

В общее количество работ вошёл также конкурс видеоклипов. Они короткие, но достаточно интересные по музыке, ёмкие по смыслам.

Красногорский архив кинофотофонодокументов в этом году дал три фильма, они посвящены Победе, и программа этих фильмов целиком пройдёт в кинотеатре на Поклонной горе. Там же состоятся и открытие, и закрытие нашего кинофестиваля.

— Впервые в программе заявлено корейское кино, как думаете, чем корейским кинематографистам будет полезен ваш фестиваль?

— Ещё совсем недавно из-за коронавируса у Северной Кореи были ограничены культурные связи с нами. Хоть они и сохранялись, но как я понял, для КНДР участие в нашем кинофестивале это первое большое культурное мероприятие, которое будет проводиться в нашей стране после ковида. Корейцы в период пандемии полностью закрылись, может быть, поэтому у них практически не было эпидемии.

Корейские товарищи заинтересовались нашим фестивалем, так как и тема им близка, они сами хотели рассказать о событиях, которые происходили на Корейском полуострове. Историю у нас не все знают, почему появилось две Кореи — Северная и Южная. И, мне кажется, нашему зрителю будет полезно посмотреть и понять, почему произошло разделение. Может быть, программу российских фильмов нашего фестиваля в дальнейшем мы предложим показать в Северной Корее, и нам удастся познакомить корейских зрителей с нашим кино.

Контент с передовой по ТВ — это не кино

— Недавно у вас прошла встреча со студентами-режиссёрами в Московском институте культуры. Вы показали документальный фильм о Донбассе "Мы остаёмся". Как вы думаете, в каком количестве им надо показывать фильмы о том, что там происходит? Ведь они и так это видят по телевизору почти каждый день.

— Конечно, у нас сейчас появилось достаточно много контента в связи с СВО, включаем телевизор и видим кадры, снятые на передовой. Но это не кино. Мы всё-таки говорим о кинофильмах. Документальных и игровых, в которых идёт более глубокое осмысление событий, где авторы пытаются донести свою мысль, связанную с этими событиями, и дать понимание того, что происходит.

Поэтому когда студенты говорят, что мы это видим на каждом шагу, я не могу с ними согласиться: именно кино вряд ли они видят на каждом шагу. Подобные фильмы пока не часто идут на фестивалях, есть очень редкие прорывы в кинотеатры и на видеоплатформы. А то, что они видят — это не кино.

Так, например, несмонтированная кинохроника Великой Отечественной войны сильно отличается от документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", получившего "Оскара".

Ещё в пример можно привести фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм", который имеет отношение к этой теме. Поэтому современные кадры о СВО, которые ребята сейчас видят — это не кино.

У нас сложилось два разных жанра — телевизионное и документальное кино. Структура телевизионного фильма достаточно чётко складывается, и порой ленты похожи между собой. У телевизионного кино есть жанр, он должен сразу удержать зрителя, чтобы его досмотрели до конца. Берется какое-то яркое событие, выносится в начало фильма для того, чтобы зацепить зрителя. В таких фильмах много закадрового текста, который читают профессиональные актеры, много синхронов, которые вставляют, и долгое присутствие на экране "говорящих голов". Форма телевизионного кино уже сложилась.

А в документальном кино надо постоянно находить какой-то свой авторский ход, свои решения — это всегда интересно. Для документального кино свойственно неспешное осмысление того, что происходит на экране, и более глубокое погружение. Поэтому когда ребята говорят: "Мы видим это каждый день" — это, скорее всего, телевизионный формат. Документальное кино надо смотреть, отключив телефон, и постараться осмыслить его от начала до конца. Невозможно Тарковского смотреть на быстрой перемотке и сказать: "Я посмотрел всего Тарковского".

— Поскольку вы снимаете много документального кино, вопрос такой — какой процент спонтанности допустим в документалистике?

— Основа должна быть в любом начинании, должны быть план и чёткое понимание, что ты хочешь делать, что снимать, как снимать. Конечно, не всё задуманное удается снять, кое-что корректируется на монтаже, но бывает, что жизнь разворачивает нас в совершенно другом направлении. В Донецке мы случайно забрели пообедать в кафе "Солнышко", увидели необыкновенных людей, которые устраивают благотворительные детские праздники у себя. Была с собой камера, мы это сняли. И получились уникальные кадры. Такое не придумаешь.

Если делается документальное кино, где большая часть хроники, то под сценарий подбирается хроника, готовится закадровый текст. А вот фильмы, которые снимаются сейчас в Донецке — очень сложно угадать, что будет. Там всё меняется каждую минуту…

Режиссёром надо родиться. Но и ремеслу научиться можно

— Режиссеры сегодня снимают много, темы самые разнообразные. Как генеральный продюсер фестиваля какие фильмы вы не рекомендуете присылать к вам?

— Фильмы, которые не проходят по регламенту. К сожалению, нам часто присылают фильмы, которые не подходят по временным рамкам, у нас существует ограничение до 52 минут, и срок — не позднее января 2023 года, поэтому приходится отказывать. Правда, у нас есть спецпоказы, когда мы хотим взять на фестиваль кино, в чём-то не соответствующее регламенту. В этом случае всё зависит от художественного уровня, какая тема, и насколько талантливо сделано.

Но честно скажу, по-настоящему глубоких, серьёзных фильмов на тему Великой Отечественной войны от молодых режиссеров в общем немного.

У нас появилась ещё одна номинации — музыкальный видеоклип. И когда начинаем смотреть, то видим, что большинство сделаны как под копирку — "солдаты, флаги, песни". Хочется, конечно, чтобы был найден какой-то режиссёрский ход, чтобы режиссеры клипов поработали над образами, а не просто "надёргали" кадры из военных фильмов и сложили их под музыку.

Вот мы видим кадры: певец в наушниках перед микрофоном, а потом мы видим кадры атак, как стреляют пушки, а потом опять певец с микрофоном. Ничего проще не бывает. Надо делать профессионально, а чтобы сделать профессионально, надо понимать, как создаётся кинообраз, и как он влияет на зрителя.

— Очень хочется, чтобы ваши профессиональные рекомендации были студентам полезны…

— Мне тоже хочется на это надеяться. Ребятам я высказал свою позицию — режиссёром надо родиться. Это свойство уже заложено в человеке, и ничего с этим не поделать, либо есть, либо нет. Но научиться режиссёрскому ремеслу можно, и если ремесло осваивается, то постепенно приходит профессионализм. Есть такое выражение: "Порядок бьёт класс". Это про усердие и настойчивость.

Я в своё время оканчивал МИФИ, у нас были ребята — такие звезды. А потом жизнь прошла, и где они? Оказалось, что тот, кто привык пробиваться и завоёвывать свои "пятёрки" и "четвёрки", проявлять усидчивость, упорство, постоянство, тот и в жизни, и в профессии устроился значительно лучше. Это молодым кинематографистам очень важно понимать.

— И последний вопрос, касающийся документального кино, с которым очень сложно куда-то пробиться. Может, у вас есть желание создать свой телеканал документального кино?

— Есть перспективы, которые мы будем обсуждать в деловой программе нашего фестиваля. Но мы пока в процессе налаживания сотрудничества с уже существующими каналами, которые в принципе берут кино. Телеканалы не всегда готовы брать фильмы на тему СВО, но на тему Великой Отечественной войны берут, потому что год юбилейный.

В этом году партнёром нашего фестиваля стал канал Совета Федерации РФ "Вместе РФ". Редакторы отобрали для себя несколько наших фильмов. Но, может, и зайдёт когда-то разговор о создании собственного канала, однако на это потребуется много сил и ресурсов.

Сейчас в данный момент у нашего фестиваля есть два канала — "ВКонтакте" RUTUBE, там можно посмотреть фильмы и прошлого фестиваля, и нынешнего. Но думаю, что тут не надо обольщаться: у молодежи ещё очень долго не будет собственной потребности искать авторское кино. В первую очередь она будут искать кино развлекательного характера, которое можно, надев наушники, посмотреть в телефоне по дороге на работу.

Я думаю, что это вполне закономерно для нашего времени, согласитесь, не каждый день читают на ночь Достоевского и Толстого. Тем не менее, встреча с настоящей литературой оставляет очень глубокий след, и, самое главное, работает в отличие от большого количества проходных книг и фильмов, которые забываешь на следующий день. Вопрос в пропорции.

И важно, чтобы серьёзное кино тоже имело выход на зрителя, и зритель знал, где его можно найти. Над этим надо работать. Должны быть ресурсы, о которых зрители будут знать. Это не коммерческое кино, на нём не заработаешь, поэтому хотелось бы, чтобы государство его поддерживало, и доступ к таким фильмам должен быть.

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Уточнения

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Великая Отечественная война (ВОВ; 22 июня 1941 — 9 мая 1945), также Восточный фронт Второй мировой войны, — война Советского Союза и в дальнейшем его союзников (воинских частей и армий Чехословакии и Польши, далее Югославии и бывших союзников Германии) против осуществивших нападение на него нацистской Германии и других сил «оси» (хортистской Венгрии, фашистской Италии, Румынии, Словакии, Финляндии), начавшаяся с самого крупного вторжения в мировой истории их войск на советскую территорию и закончившаяся освобождением от оккупации блоком «оси» стран Центральной и Восточной Европы и ликвидации в этих регионах входивших в блок «оси» тоталитарных и авторитарных государств вместе с самим блоком.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

