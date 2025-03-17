В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате

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О Великой Отечественной войне написано много книг, их писали и те, кто прошел войну, и те, кто трудился в тылу. Но именно писатели-фронтовики, испытавшие на себе все тяготы и ужасы фронтовых лет вернее всех знали правду о них. И когда пришла победа, многие солдаты, вернувшиеся с войны, захотели связать жизнь с кинематографом и посвятить свое творчество военной тематике. И таких имен в отечественном кино много.

Вдова Валентина Ежова Наталья Готовцева

Одно из ярких имен этой плеяды — Валентин Ежов. 16 октября 1940 года из города Куйбышев (ныне Самара) Валентина Ежова призвали в Красную армию. Спустя год, в 1941-м, когда началась война — он уже опытный радист в морской авиации на Дальнем Востоке. В 1944 году, после ранения и госпиталя, с Дальнего Востока его отправили в часть под Москвой. И дальше уже направление на Север — бомбить фашистские укрепрайоны. На задание вылетали пять бомбардировщиков, обратно возвращались три, а то и два.

Военный билет Валентина Ежова времён лётных баталий

Лётный экипаж из четырёх человек никогда не возвращался с задания в полном составе. Немецкие зенитчики их расстреливали метко, радист была самая "расстрельная" должность, их убивали чаще других. Но врага наши лётчики бомбили яростно и ожесточенно.

Уникальные воспоминания фронтовика Валентина Ивановича Ежова о военных годах, о людях, которые отдали жизнь за наше мирное бытие — сегодня на вес золота. Уже тогда проявились способности Валентина Ивановича подмечать и запоминать детали, ярко характеризующие образ русского солдата. Благодаря его супруге Наталье Всеволодовне Готовцевой, хранящей память о талантливом человеке, эти воспоминания не канут в лету.

Валентин Иванович Ежов

Недавно в институте культуры на кафедры теле-, кино- и фотоискусств МГИК прошла потрясающая встреча. Наталья Всеволодовна приехала к будущим режиссёрам и драматургам рассказать о том, каким человеком был прославленный сценарист Валентин Ежов. На встрече присутствовали также его ученики А. Якубовская и А. Шатских.

А перед этим заведующая кафедры режиссуры К. А. Фолиянц показала ребятам картину "Баллада о солдате". Сценарий к этому фильму написал Валентин Ежов. Студенты горячо и заинтересовано обсуждали ленту. И было много вопросов.

Студенты с интересом посмотрели и обсудили "Балладу о солдате"

"С Гришей Чухраем режиссером картины, — вспоминала Наталья Всеволодовна, — Валентин учился вместе во ВГИКе. Тогда фронтовиков студентов хватало — Тодоровский, Басов, Гайдай, кто-то вернулся с войны, как фронтовой кинооператор. Гриша Чухрай часто провожал Ежова домой, они шли, разговаривали и однажды решили сделать совместно фильм"

Григорий Чухрай защищал Сталинград, был несколько раз ранен. После войны он поступил во ВГИК, на режиссёрский факультет. Поставить фильм о простом солдате была ещё студенческая мечта. Встретиться двум фронтовикам было суждено. Они оба поняли, что хотят этим фильмом отдать дань памяти погибшим ребятам. Тем, с кем они вместе почти со школьной скамьи пошли бить фашистов, и тем, кто сложил свои головы на поле боя. Ежову и Чухраю предстояло важная задача — не дать забыть имена этих ребят…

Первый вариант сценария, написанный Валентином Ивановичем на основе заявки, не удовлетворил студию. Он написал новый вариант. Его рассмотрели в январе 1958 года. И на этот раз у художественного совета студии нашлись замечания. Одно из ключевых замечаний у членов худсовета было в том, что главный герой Алеша Скворцов убегает от вражеского немецкого танка. Но как раз именно этот эпизод был биографичным для Валентина Ежова.

"Точно так же мы бежали от истребителя, вспоминал Валентин Иванович, — рассказала на встрече супруга сценариста, — когда истребитель гнался за нами, а у нас закончился боекомплект, нам пришлось спасаться бегством. Стрелять было нечем. Возвратился с задания весь мокрый от напряжения. Значит, думаю поживу еще…"

Студентам показали книги в виде сценариев Валентина Ивановича

В июне 1958 года сценарий "Баллада о солдате" наконец был принят и в августе его запустили в производство. Название истории предложил Михаил Ромм, у которого Григорий Чухрай учился на режиссёрском факультете. Но и Михаил Ильич Ромм также учился у своих учеников. До этого не снимавший военных фильмов, в 1965 году, Ромм снимет известный документальный фильм "Обыкновенный фашизм". О войне ему рассказывали ученики.

Фильм "Баллада о солдате" повествует о простом пехотинце, отдавшем свою жизнь за Родину. Создатели не стремились воздвигнуть монумент своему герою, они рассказали историю простым и человеческим языком, без пафоса и громких слов. Герою картины было также тяжело, как и всем, он испытывал такой же страх и отчаяние, как и все. Но он выполнил свой долг.

"Зачем вы убили Алёшу Скворцова?" — задавали вопросы сценаристу и режиссеру чиновники от кино.

"Его убили не мы. Его убила война", — отвечали младший сержант Ежов и старший лейтенант Чухрай.

Успехи фильма в прокате и на премиях

Фильм "Баллада о солдате" в 1962 году в номинации "Лучший оригинальный сценарий" выдвигался на "Оскар". Участвуя в конкурсной программе Канского фестиваля, получил специальный приз жюри. Также Британская академия присудила ему приз за лучший фильм.

Британская газета "Телеграф" написала про "Балладу о солдате": "Потрясающий фильм! Он очень мало заботится о художественных деликатесах, зато показывает саму жизнь. Это самый настоящий дневник жизни, без сенсационных черт, и как раз поэтому, он так западает в душу".

Картина стала чемпионом по количеству международных и отечественных призов. Поначалу в нашем прокате фильм появился в ограниченном количестве копий, но зрительский успех заставил пересмотреть прокатную категорию, и фильм пошёл повсеместно. Только в СССР ленту посмотрели больше 30 миллионов человек, а был ещё и мировой прокат!

Валентин Ежов не остановился на достигнутом. Он не почивал на лаврах и продолжил работу. Его перу принадлежат сценарии к фильмам "Сибириада", "Крылья", "Дворянское гнездо", "Белое солнце пустыни", "Это сладкое слово свобода", "Тридцать три", "Мужской разговор" и многие другие.

30 апреля, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится очень важное событие. На родине В. И. Ежова в городе Самаре в военно-историческом музее Краснознаменного центрального военного округа откроется новая постоянная экспозиция, посвященная талантливому сценаристу-фронтовику.

Как участник Великой Отечественной войны он был награждён:

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001);

за большой вклад в развитие киноискусства — орденом Октябрьской Революции (1981);

за заслуги в развитии советского киноискусства и в связи с 60-летием со дня рождения, орденом Трудового Красного Знамени;

орденом Отечественной войны II степени (1985).

Встреча прошла с большим успехом

Наталья Готовцева передала руководству музея награды, воинский билет, фотографии и личные вещи драматурга, о чём она и рассказала на встрече во МГИКе.

Уточнения

Григо́рий Нау́мович Чухра́й (23 мая 1921, Мелитополь, Запорожская губерния, Украинская ССР — 28 октября 2001, Москва, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1961) и премии президента Российской Федерации (2000).



Михаи́л Ильи́ч Ромм ( 11 [24] января 1901, Иркутск, Российская империя — 1 ноября 1971, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр, сценарист, педагог и публицист; народный артист СССР (1950), лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1949, 1951) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966), кавалер двух орденов Ленина (1938, 1967).



Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016).

