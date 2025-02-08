Финал Гюльджемаль: шокирующее возвращение героя спустя годы!

История любви и мести: чем закончился сериал "Гюльджемаль"

В это воскресенье зрители смогут увидеть финальные серии популярного турецкого сериала "Гюльджемаль". Если вы не хотите ждать или не сможете посмотреть заключительные эпизоды, мы подготовили для вас краткое описание. Узнайте, каким оказался финал этой драматической истории.

Фото: сериал "Гюльджемаль" is licensed under public domain Кадр из сериала "Гюльджемаль"

37 серия

После того как Дева покидает дом, Арман тщетно пытается выйти с ней на связь. Девушка лишь отправляет брату сообщение, в котором сообщает, что временно останется у подруги. Ипек убеждена, что не стоит торопить события — Деве нужно время, чтобы успокоиться. В это время Фирузе испытывает чувство вины за то, что дочь ушла из дома Ибрагима.

Тем временем Эмрулла передает Арману новости о финансовом крахе Зафер и предлагает ему навестить мать, которая оказалась в больнице. Однако, приехав туда, Арман сразу дает понять, что не намерен прощать ее. Он открыто заявляет, что встал на сторону Ипек и знает об их договоре. Он не хочет больше иметь ничего общего с Зафер. В это же время Мерт решается на откровенный разговор с женой. Он показывает документы, подтверждающие, что планировал уехать с ней. Однако Гюлендам узнает, что ее брат пытался откупиться от Мерта. Разочаровавшись в Гюльджемале, она принимает окончательное решение — уехать и начать жизнь заново вместе с матерью.

Дева замечает Гюльджемаля в окно и выходит к нему. Они признаются друг другу, что не могут быть вместе, но, не в силах сдерживать чувства, проводят ночь вместе. Утром Дева уходит, оставив на подушке письмо. Она возвращается в дом Ибрагима и признается, что, даже посетив могилу Мустафы, считает своим единственным отцом именно его. Девушка также говорит Фирузе, что пока не готова ее простить, ведь из-за нее она вынуждена расстаться с любимым.

Проснувшись, Гюльджемаль находит письмо Девы, читает его и не может сдержать слез. Когда он возвращается домой, его встречает сестра. Гюлендам обвиняет его во всех бедах и сообщает, что уезжает вместе с мужем к Зафер. В больнице она узнает, что ее мать разорена. Тогда Мерт отдает Зафер все деньги, которые у него есть, и предлагает жить вместе.

Гюльджемаль собирает своих людей и дает распоряжение вернуться в Стамбул. Он связывается с адвокатом, чтобы оформить последние распоряжения. Тем временем Дева закапывает свое ожерелье и вспоминает письмо, которое оставила мужу. Она сообщает близким, что уезжает навсегда через неделю.

Арман делает предложение Ипек, и она соглашается. Они не хотят терять время и сразу же женятся.

Судьбоносные решения

Через неделю Гюльджемаль надевает белый костюм, оставляет вещи и документы в доме и уходит навсегда. Вефа получает от него письмо и, осознав замысел друга, бросается в погоню, надеясь остановить его. В это же время письма от Гюльджемаля получают и другие его близкие. Арман узнает, что брат оплатил его лечение, Гюлендам получает все активы, а Дева становится владелицей компании и собственного бренда в Стамбуле. Кроме того, Гюльджемаль присылает ей книгу "Апельсиновое дерево", в которой спрятано его прощальное письмо.

38 серия

Эмрулла приносит Зафер вазу с белой розой и запиской. Он уверяет, что не знает, от кого этот подарок. Зафер разворачивает письмо: "Мама, я на краю обрыва". Полагая, что Гюльджемаль собирается уехать, она приказывает немедленно отвезти ее к нему. Когда она встречает сына, тот задает ей единственный вопрос: "Ты говорила, что Родина человека там, где его мать. Ответь мне, у меня есть Родина?". Зафер отвечает отрицательно, но лишь спустя мгновение замечает, насколько близко к краю обрыва стоит Гюльджемаль. В панике она просит его отойти, но он, раскинув руки, падает вниз. В отчаянии Зафер выкрикивает его имя, пытаясь разглядеть сына в глубине вод, но безрезультатно.

Пять лет спустя

Зафер каждую ночь видит во сне маленького Гюльджемаля, стоящего на краю обрыва. Во сне она признается ему в любви, но проснувшись, отчаянно ищет сына по дому. Она погрузилась в безумие, не в силах смириться с его потерей. Гюлендам, ставшая матерью, пытается напомнить ей, что Гюльджемаля больше нет, но это не утешает Зафер. Вечером в дом возвращается ее другой сын — Арман, но даже он не может помочь ей прийти в себя. Она отказывается от лекарств, утверждая, что чувствует приближение Гюльджемаля. В это время Мерт с головой погрузился в отцовство, души не чает в своей дочери.

Дева помирилась с матерью. Теперь Фирузе живет с Ибрагимом, и они помогают дочери воспитывать ее сына, которого она назвала Джемалем в честь отца. Дева готовится к персональной выставке, названной в память о Гюльджемале. Оставив сына на попечение бабушки и дедушки, она отправляется в галерею.

Во время прогулки Джемаль, воспользовавшись моментом, убегает от Ибрагима и Фирузе к пристани. Он помнит рассказы матери о том, что его отец работает на одном из кораблей. И случается чудо — мальчик действительно встречает Гюльджемаля. Узнав его по фотографиям, он бросается к нему и обнимает. Ошеломленный Гюльджемаль не знает, как реагировать. Из-за того, что ребенок не говорит, мужчина теряется в догадках о его происхождении. Пока обеспокоенные Фирузе и Ибрагим разыскивают внука, он проводит время с Гюльджемалем, который приводит его в кафе.

Дева, узнав о пропаже сына, в панике ищет его по всему городу. Гюльджемаль, видя, что мальчик голоден, угощает его в кафе. Желая выяснить, кто его родители, он просматривает содержимое его рюкзака и находит там книгу "Апельсиновое дерево". Удивленный, он говорит, что это и его любимое произведение, на что мальчик радостно кивает. Понимая, что не знает, что делать дальше, Гюльджемаль принимает решение отвести ребенка в полицию.

39 серия

Дева впадает в отчаяние, опасаясь, что ее сына похитили или он мог упасть с пристани. Узнав о пропаже мальчика, Гюлендам и Зафер также встревожены. Мать Гюльджемаля намеревается отправиться на поиски, но ее с трудом удерживают. Дева обращается в полицию, и вскоре ей сообщают, что в участок привели мальчика, соответствующего описанию Джемаля. Она незамедлительно отправляется туда.

Тем временем Гюльджемаль, сменивший имя на Эфе Памир, объясняет полицейским, что он спешит на корабль. Пока он подписывает документы, Джемаль незаметно перекладывает свою книгу в его рюкзак. Прощаясь, Гюльджемаль говорит мальчику, что не может остаться с ним, несмотря на то, что тот цепляется за него, как за последнюю надежду. Как только такси с Гюльджемалем отъезжает от участка, туда приезжает Дева.

В это же время Арман и Ипек возвращаются из Швейцарии. Арман снова может ходить. Зафер тепло встречает их и называет Ипек своей дочерью. Однако родных тревожит ее убежденность в том, что Гюльджемаль скоро вернется. Вечером Дева вместе с отцом и сыном отправляется к Зафер. Вефа рассказывает, что открыл закусочную, а Мерт с гордостью сообщает, что стал руководителем. Все осознают, что их жизнь изменилась к лучшему благодаря Гюльджемалю. Дева признается, что, как и Зафер, не верит в его смерть и ждет его возвращения. Арман и Ипек сообщают о скором пополнении в семье, а Вефа объявляет о своем предстоящем браке.

Зафер осторожными вопросами выясняет у Джемаля, что тот сегодня видел своего отца. Однако никто, кроме Девы, не верит ему. Вефа поддерживает женщину, и вместе они решают разыскать Эфе — таинственного мужчину, спасшего сына Гюльджемаля. Дева убеждена, что господин Памир — это ее муж. Но все попытки найти его оказываются тщетными: корабль, на котором он должен был отплыть, ушел из порта четыре часа назад. Несмотря на это, Дева и Зафер уверены, что их встреча с Гюльджемалем неизбежна.

В это же время Фирузе, сидя в саду своего дома, замечает на дороге мужчину, удивительно похожего на Гюльджемаля. Однако, когда она подходит ближе, он исчезает.

40 серия

Дева делится с матерью новостью, что Джемаль видел своего отца. Фирузе подтверждает, что вечером заметила мужчину, похожего на него, но не понимает, почему он не подошел. Дева напоминает, что Гюльджемаль не знает о существовании сына. Женщина пытается убедить семью, что ее муж жив. Мерт добывает фотографию Эфе Памира, и Дева осознает, что этот человек ей незнаком. Арман также показывает фото Зафер, но та продолжает настаивать, что не сошла с ума — она чувствует, что ее сын жив. Она сожалеет лишь о том, что не успела попросить у него прощения и сказать, как сильно любит его.

В этот же день Дева и ее семья собираются на открытие ее первой выставки. Все радуются успеху молодой женщины, но понимают, что не хватает Гюльджемаля. Никто не догадывается, что он наблюдает за ними издалека.

Ожидая свой корабль, Гюльджемаль сталкивается с женщиной, просящей денег на еду для младенца. Он спрашивает, почему она не отдает ребенка в приют, и слышит ответ: нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка. Гюльджемаль отдает ей деньги, а затем замечает в своем рюкзаке книгу, которую туда положил Джемаль. Листая страницы, он находит письмо Девы и осознает, что встретил собственного сына. Потрясенный, он едет в полицейский участок и узнает, что мальчика зовут Джемаль, а его мать — Дева. Разыскав место проведения выставки, Гюльджемаль отправляется туда.

Спрятавшись в тени, он наблюдает за своей семьей, а затем передает через помощника книгу Деве. Когда она замечает между страниц свое письмо, ее взгляд встречается с глазами мужа. Дева бросается к Гюльджемалю в объятия. Родные в шоке от его неожиданного появления. Зафер, увидев сына, срывается на крик "Сынок!" и, прижавшись к нему, наконец говорит все, что так долго хранила в себе. Джемаль подходит к бабушке, обнимает ее, затем показывает пальцем на Гюльджемаля и произносит: "Папа".

На этой счастливой ноте заканчивается турецкий сериал "Гюльджемаль". Гюлендам с Мертом воспитывают дочь, Арман снова ходит и вскоре станет отцом, Вефа встретил любимую и планирует свадьбу, Фирузе и Ибрагим живут вместе, а Дева воссоединилась с мужем. Их сын, наконец, заговорил. Гюльджемаль не только отказался от мести, но и обрел семью, узнал о любви матери и сумел растопить лед в своем сердце.