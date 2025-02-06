Турецкий сериал "Гюльджемаль": почему его закрыли в Турции, но полюбили в России?

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Турецкий сериал "Гюльджемаль" получил противоречивые оценки зрителей. В России он быстро набрал популярность, тогда как на родине его рейтинги оказались настолько низкими, что проект закрыли досрочно.

Фото: Сериал "Гюльджемаль" is licensed under public domain Кадр из сериала "Гюльджемаль"

Такая разница в восприятии может удивить тех, кто еще не знаком с этим сериалом. Разбираем его ключевые плюсы и минусы, а также мнения зрителей, которые уже успели его посмотреть.

Что делает "Гюльджемаль" успешным?

Формат большинства турецких сериалов часто вызывает критику:

Длительность одной серии — около двух часов.

Количество эпизодов может превышать сотню.

В этом плане "Гюльджемаль" выгодно отличается:

В оригинале сериал состоит всего из 13 серий .

. В русской версии их 40, но с сокращенной продолжительностью (около часа каждая).

Другие ключевые достоинства сериала

Качественная операторская работа

В сериале нет типичных для некоторых турецких проектов визуальных недостатков — чрезмерной желтизны или темных сцен. Наоборот, изображение четкое, цвета насыщенные, а зрители могут насладиться красивыми пейзажами Турции.

Динамичный сюжет

Падение рейтингов в Турции заставило создателей ускорить развитие событий, что неожиданно стало преимуществом. В сериале нет затянутых сцен и лишних диалогов, сюжет развивается быстро и без провисаний.

Известные актеры

Главные роли исполнили Мурат Юналмыш, Айда Аксель, Мелис Сезен - актеры, которых зрители уже хорошо знают по другим успешным проектам. Их профессионализм позволил создать убедительные образы, а благодаря глубокой игре персонажи выглядят живыми и многогранными.

Эволюция главных героев

При внимательном просмотре видно, как меняются взгляды и характеры Гюльджемаля и Зафер. Их внутренние трансформации добавляют драматизма и глубины.

Классические мотивы турецких сериалов

"Гюльджемаль" сочетает в себе сразу несколько популярных сюжетных линий:

История брошенных детей.

Конфликт матери и сына.

Любовь, которая начинается с ненависти.

Брак без любви.

Все эти линии тесно переплетаются, создавая насыщенный драматический конфликт.

Эмоциональная глубина

Музыкальное сопровождение, трогательные сцены и сильная актерская игра создают атмосферу, в которой зрители искренне сопереживают персонажам. Это классическая турецкая мелодрама в лучшем виде.

Критика со стороны зрителей

Слишком сказочный финал

Многие российские зрители не оценили счастливый конец истории. Главная причина — злодеи так и не понесли заслуженного наказания. Это вызвало недовольство, так как логичное завершение конфликта осталось открытым.

Предсказуемый сюжет

Некоторые зрители провели параллель между "Гюльджемалем" и классической сказкой "Красавица и чудовище". Из-за этого развитие событий было легко предугадать, особенно уже после третьей серии.

Игра Мелис Сезен

Исполнительница главной роли, Мелис Сезен, получила неоднозначные оценки. Некоторые зрители считают, что актриса переигрывала и не смогла полностью раскрыть образ Девы.

Также в качестве минуса некоторые зрители отметили "странную химию" между главными героями - Мелис Сезен и Муратом Юналмышем. Многие считают, что они не слишком подходят друг другу внешне, а их экранная связь выглядела неестественной. Однако этот момент остается спорным, ведь если рассматривать сериал как сказку, то и там персонажи Красавицы и Чудовища были полными противоположностями.

Отзывы о сериале "Гюльджемаль"

Как и в случае с большинством турецких сериалов, "Гюльджемаль" разделил зрителей на два лагеря.

Негативные мнения

Некоторые зрители назвали проект неудачным и обвинили его в излишней театральности и предсказуемости:

"Сюжет типичный, мало реализма, много сказочного. Турдизи, как турдизи" .

. "Неинтересный сериал. Зря купили для трансляции на российском ТВ" .

. "Меня хватило только на две серии, не смогла смотреть дальше" .

. "Один из худших турецких сериалов. Сценарий высосан из пальца".

Примечательно, что многие критики признаются, что не смотрели сериал полностью, а судили по первым эпизодам.

Положительные мнения

Несмотря на критику, положительных отзывов оказалось гораздо больше. Некоторые зрители пересматривали "Гюльджемаль" несколько раз:

"Прекрасный сериал, отличная игра актеров! Какие тонкости — одни взгляды, движения ресниц и бровей! Наши бы так играли…" .

. "Сюжет захватил с первой серии, не ожидала, что после "Великолепного века" что-то еще сможет зацепить" .

. "Пересматриваю второй раз, жду каждую серию с нетерпением" .

. "Хороший сериал, лучше, чем русские спектакли. Наши вообще снимать ничего не умеют".

Стоит ли смотреть "Гюльджемаль"?

Несмотря на наличие спорных моментов, "Гюльджемаль" нельзя назвать неудачным проектом. В нем есть многогранный сюжет, динамичное развитие событий и сильный актерский состав.

Недостатки, безусловно, есть, но они не перевешивают достоинств. Поэтому каждый зритель должен сам решить, стоит ли включать этот сериал в свой список для просмотра.

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Кузнецова Н. А. "Современные турецкие сериалы: влияние культуры на зрительское восприятие". М., 2022. Иванова Л. С. "Популярность турецких драм в мире: анализ зрительских предпочтений". СПб, 2021. Рябцева Т. К. "Эмоциональные аспекты в турецких телесериалах: влияние на аудиторию". М., 2023. Смирнова А. П. "Причины успеха и провала многосерийных проектов в Турции". Издательство "Наука", 2023.