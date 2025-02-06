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Марина Лебедева

Тайная свадьба и рождение сына: личная жизнь Мурата Юналмыша

Кино

Мурат Юналмыш - популярный турецкий актер, который завоевал особую любовь российских зрителей благодаря роли в сериале "Гюльджемаль". Обладая харизмой, строгим внешним видом и многогранным талантом, он остается одним из самых закрытых и таинственных актеров турецкого кинематографа.

Мурат Юналмыш с сыном
Фото: kayseriolay. com is licensed under public domain
Мурат Юналмыш с сыном

Детство и начало карьеры

Мурат Юналмыш родился 23 апреля 1981 года в Кайсери - одном из древнейших городов Каппадокии. Семья актера не имела отношения к кино, но с детства он увлекался просмотром фильмов, которые отец приносил из видеопроката. Однако мечты о кинематографе у него не было - юного Мурата больше привлекал спорт, особенно баскетбол.

Уже в школьные годы он занимался в баскетбольной секции, а позже стал профессиональным игроком турецкого клуба "Фенербахче".

В 16 лет он переехал в Стамбул, где продолжил играть в баскетбольной команде, одновременно поступив в Университет Мармара на бизнес-факультет.

После получения диплома Мурат начал задумываться о карьере актера и записался на курсы актерского мастерства, что и стало переломным моментом в его жизни.

Первые шаги в кино

Высокий рост, выразительная внешность и спортивное телосложение помогли Юналмышу привлечь внимание режиссеров.

  • Дебют в кино состоялся в 2002 году - он получил небольшую роль в фильме "Цена", которая сегодня редко упоминается в его фильмографии.
  • В 2005 году он сыграл Мерта в сериале "Слава", затем появились эпизодические роли в проектах "Как секрет" и "Город".

Настоящий прорыв произошел в 2009 году, когда сразу два полнометражных фильма с его участием получили известность:

  • "Крылья Гедже"
  • "Я видел солнце"

После этого талант актера был признан, и в 2010 году он получил первую главную роль в сериале "Небесная любовь", который принес ему мировую известность.

Популярность и новые проекты

После успеха "Небесной любви", карьера Юналмыша развивалась стабильно. Он снимался в таких известных проектах, как:

  • "Чинара"
  • "Отцы и дети"
  • "Жить вопреки всему"
  • "Любовь на крыльях птицы"
  • "Седдулбахир 32 часа"
  • "Сумасшедшее сердце"

В 2018 году он получил одну из главных ролей в "Однажды в Чукурова", который был тепло принят зрителями.

В 2023 году Мурат снова появился на экране в главной роли в сериале "Гюльджемаль", который принес ему еще большую популярность.

Юналмыш неоднократно подчеркивал, что не гонится за количеством проектов - при выборе новой роли он всегда ориентируется на собственные ощущения. Если сценарий не вызывает у него эмоционального отклика, он отказывается от участия.

Личная жизнь: брак, развод и новая семья

В 2011 году Мурат Юналмыш женился на актрисе Бирдже Акалай, с которой вместе снимался в "Небесной любви". Однако уже в 2012 году пара объявила о разводе.

Турецкие СМИ сообщали, что причиной разрыва могла быть необоснованная ревность со стороны Юналмыша, но сами актеры не комментировали ситуацию.

После развода он долгое время не афишировал свою личную жизнь.

Однако в 2023 году выяснилось, что Мурат сыграл тайную свадьбу с Нутие Акар.

Интересные факты о его супруге:

  • Она бывшая профессиональная баскетболистка болгарского происхождения.
  • Настоящее имя — Албена Илиева.
  • В настоящее время руководит предприятием в сфере общепита.

12 апреля 2024 года у супругов родился сын — Селим Баран.

Личность за кадром

Мурат Юналмыш избегает публичности:

  • Редко дает интервью.
  • Не посещает светские мероприятия.
  • Не участвует в громких скандалах.

Актер считает, что главные ценности в жизни — это семья и дом.

После рождения сына он взял небольшой перерыв в карьере, чтобы больше времени проводить с семьей.

Уточнения

Бирдже́ Акала́й (тур. Birce Akalay; род. 19 июня 1984, Стамбул) — турецкая актриса и модель. Заняла 3-е место на конкурсе Мисс Турция 2004 года.

Биография

Родилась 19 июня 1984 года в Стамбуле в семье Ясемин и Серджана Акалай, единственный ребёнок в семье. С 3 лет Бирдже занималась балетом, посещала балетный кружок. В 2004 году Бирдже поступила в Стамбульский театральный университет на факультет драматического искусства и театральной критики. В 2004 году Бирдже заняла 3-е место на конкурсе «Мисс Турция». С 2004 по 2007 год девушка работала ведущей на телевидении, а в 2006 году получила свою первую роль в сериале «Судьба». Известность Бирдже принесла роль Хаввы в сериале «Между небом и землёй».

Личная жизнь

17 мая 2011 года Бирдже вышла замуж за актёра Мурата Юналмыша, партнёра по их совместному сериалу «Между небом и землёй», в ноябре 2012 года развелись. 1 августа 2014 года Бирдже повторно вышла замуж, за актёра Сарф Левендоглу. Однако брак продлился не долго: в январе 2017 года супруги развелись. Детей ни в одном из браков не было.

Фильмография

Примечания

https://twitter.com/BrcAkalay
https://www.worldcat.org/identities/containsVIAFID/264240443
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/birce-akalay-kimdir-guzel-oyuncu-kac-yasinda-nerede-dogdu-iste-birce-akalayin-az-bilinenleri/
https://tureckie-seriali.ru/novosti/aktery-sarf-levendoglu-i-birdzhe-akalai-svjazali-sebja-realnymi-uzami-braka.html
https://www.imdb.com/name/nm2595502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16627299k
https://www.instagram.com/birceakalay/
https://web.archive.org/web/20200302153917/https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/birce-akalay-kimdir-guzel-oyuncu-kac-yasinda-nerede-dogdu-iste-birce-akalayin-az-bilinenleri/
https://web.archive.org/web/20210513132932/https://tureckie-seriali.ru/novosti/aktery-sarf-levendoglu-i-birdzhe-akalai-svjazali-sebja-realnymi-uzami-braka.html
https://www.csfd.cz/tvurce/201161

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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