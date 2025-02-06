Тайная свадьба и рождение сына: личная жизнь Мурата Юналмыша

Мурат Юналмыш - популярный турецкий актер, который завоевал особую любовь российских зрителей благодаря роли в сериале "Гюльджемаль". Обладая харизмой, строгим внешним видом и многогранным талантом, он остается одним из самых закрытых и таинственных актеров турецкого кинематографа.
Мурат Юналмыш родился 23 апреля 1981 года в Кайсери - одном из древнейших городов Каппадокии. Семья актера не имела отношения к кино, но с детства он увлекался просмотром фильмов, которые отец приносил из видеопроката. Однако мечты о кинематографе у него не было - юного Мурата больше привлекал спорт, особенно баскетбол.
Уже в школьные годы он занимался в баскетбольной секции, а позже стал профессиональным игроком турецкого клуба "Фенербахче".
В 16 лет он переехал в Стамбул, где продолжил играть в баскетбольной команде, одновременно поступив в Университет Мармара на бизнес-факультет.
После получения диплома Мурат начал задумываться о карьере актера и записался на курсы актерского мастерства, что и стало переломным моментом в его жизни.
Высокий рост, выразительная внешность и спортивное телосложение помогли Юналмышу привлечь внимание режиссеров.
Настоящий прорыв произошел в 2009 году, когда сразу два полнометражных фильма с его участием получили известность:
После этого талант актера был признан, и в 2010 году он получил первую главную роль в сериале "Небесная любовь", который принес ему мировую известность.
После успеха "Небесной любви", карьера Юналмыша развивалась стабильно. Он снимался в таких известных проектах, как:
В 2018 году он получил одну из главных ролей в "Однажды в Чукурова", который был тепло принят зрителями.
В 2023 году Мурат снова появился на экране в главной роли в сериале "Гюльджемаль", который принес ему еще большую популярность.
Юналмыш неоднократно подчеркивал, что не гонится за количеством проектов - при выборе новой роли он всегда ориентируется на собственные ощущения. Если сценарий не вызывает у него эмоционального отклика, он отказывается от участия.
В 2011 году Мурат Юналмыш женился на актрисе Бирдже Акалай, с которой вместе снимался в "Небесной любви". Однако уже в 2012 году пара объявила о разводе.
Турецкие СМИ сообщали, что причиной разрыва могла быть необоснованная ревность со стороны Юналмыша, но сами актеры не комментировали ситуацию.
После развода он долгое время не афишировал свою личную жизнь.
Однако в 2023 году выяснилось, что Мурат сыграл тайную свадьбу с Нутие Акар.
Интересные факты о его супруге:
12 апреля 2024 года у супругов родился сын — Селим Баран.
Мурат Юналмыш избегает публичности:
Актер считает, что главные ценности в жизни — это семья и дом.
После рождения сына он взял небольшой перерыв в карьере, чтобы больше времени проводить с семьей.
Бирдже́ Акала́й (тур. Birce Akalay; род. 19 июня 1984, Стамбул) — турецкая актриса и модель. Заняла 3-е место на конкурсе Мисс Турция 2004 года.
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