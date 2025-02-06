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Марина Лебедева

Пять причин, почему союз Хюррем и Сулеймана – не история любви

6:50
Кино

Зрители сериала «Великолепный век» хорошо помнят страстные чувства, которые создатели проекта показали между Сулейманом и Хюррем. Однако, если внимательно проанализировать сам сюжет, становится очевидно, что в реальности такой любви не существовало.

Хюррем и Сулейман
Фото: кадр из сериала "Великолепный век" is licensed under public domain
Хюррем и Сулейман

1. Хюррем стала наложницей против своей воли

Начало этой истории не было романтичным. Александра (будущая Хюррем) попала в Топкапы не по своему желанию. Ее похитили из родного дома и продали, как вещь.

Еще находясь на корабле, девушка открыто заявляла, что ненавидит османов и всех, кто был причастен к ее похищению. Однако спустя несколько дней она якобы влюбляется в главного врага. Такой резкий поворот вызывает сомнения.

На протяжении долгого времени Хюррем внушала султану (и самой себе), что испытывает к нему искреннюю привязанность. Однако один из эпизодов сериала демонстрирует, что во сне ей является мать, и она пытается оправдаться перед ней, говоря, что отношения с султаном – это ее месть.

Эта сцена показывает не любовь, а психологическую адаптацию к плену. Учитывая возраст Александры и травму, которую она пережила, можно сказать, что она стала жертвой стокгольмского синдрома – защитной реакции, при которой похищенная девушка начинает видеть в своем похитителе «спасителя».

2. Сулейман нуждался в восхищении, а не в любви

С первых серий сериала становится очевидным, что Сулейман долгие годы был очень близок со своей матерью. Однако, став правителем, он начал отдаляться от нее и не терпел вмешательства в свои дела.

Примером этого может служить его отношение к Валиде и Махидевран:

  • Он быстро дал понять матери, что она не имеет права управлять его решениями.
  • Когда Махидевран осмелилась нарушить его планы, появившись на хальвет вместо другой наложницы, он без колебаний отдалил ее от себя.

Это показывает, что Сулейман не терпел, когда кто-то выходил за рамки установленных им правил.

Поэтому появление юной и безоговорочно преданной ему Хюррем стало для султана удобным психологическим фактором.

Глаза влюбленной и покорной рабыни льстили его самолюбию, ведь ему было важно видеть восхищение в глазах женщины. В этом плане он не отличался от других мужчин, которым важно ощущать свое могущество в отношениях.

Махидевран тоже когда-то восхищалась султаном, но за годы совместной жизни она стала для него привычной. А новая наложница, к тому же необычной славянской внешности, оказалась для него чем-то новым и свежим.

3. Алчность и жажда власти

Попав в гарем, Александра с первых дней давала понять, что не собирается оставаться обычной рабыней. Она с завистью наблюдала за наложницами, которым удалось стать фаворитками султана, и прямо заявляла, что хочет занять их место.

Со временем ее амбиции лишь росли – ей было уже недостаточно править гаремом, она стремилась влиять на государственные дела.

Жажда власти сопровождалась любовью к богатству. Хюррем открыто демонстрировала свою страсть к роскоши:

  • дорогие ткани для нарядов,
  • обилие массивных украшений,
  • величественная корона.

Безусловно, она жертвовала на благотворительность, но при этом получала самое высокое жалование среди султанш.

4. Другие женщины в жизни султана

Отношения Сулеймана и Хюррем нельзя назвать моногамными, несмотря на ее уникальный статус.

Хотя традиции требовали, чтобы султан принимал новых наложниц, он самостоятельно выбирал женщин для своих покоев.

Несколько ярких примеров:

  • Садыка-хатун – была приглашена султаном в дом Ибрагима-паши, а не отправлена Валиде.
  • Фирузе – практически повторила путь Хюррем, став фавориткой правителя.
  • Изабелла – отношение к ней было особенно показательно: султан прямо заявил Хюррем, что она ничем не отличается от других женщин.

Эти примеры показывают, что Сулейман сознательно причинял Хюррем боль – вчера он клялся ей в вечной любви, а уже на следующий день шел к другой.

5. Страх как основа отношений

Хюррем неоднократно заявляла, что боится потерять султана, так как он – ее единственная любовь. Однако эти слова были далеки от правды.

Она прекрасно осознавала, что вся ее власть, богатство, титулы и даже судьба детей зависят от Сулеймана. Если с ним что-то случится, она потеряет все. Именно поэтому ее беспокойство было скорее расчетливым, чем искренним.

Сулейман, выросший в окружении дворцовых интриг и борьбы за власть, ценил преданность превыше всего. Он был уверен, что Хюррем никогда не предаст его, поэтому прощал ей многие поступки. Об этом он даже говорил своей сестре Фатьме-султан.

Создатели «Великолепного века» постарались представить красивую историю любви, но при внимательном анализе становится ясно, что этот союз был основан на политической выгоде.

Кроме того, Хюррем не боялась причинить боль Сулейману, добиваясь казни его старшего сына и лучшего друга, если это было необходимо для удержания власти.

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Список литературы о тех временах

  1. Смирнова А.П. «Женщины в Османской империи: роль наложниц в управлении государством». М., 2020.
  2. Иванова Л.С. «Историческая правда о гареме султана Сулеймана». СПб, 2019.
  3. Кузнецова Е.Н. «Политика и интриги при дворе Османской империи». Издательство «Наука», 2021.
  4. Рябцева Т.К. «Хюррем-султан: мифы и реальность». М., 2022.

Уточнения

«Великолепный век» (тур. Muhteşem Yüzyıl) — турецкий остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, он повествует о жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Александрой.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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