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Марина Лебедева

"Она не узнаёт меня…": Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Кино

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Болезнь Альцгеймера продолжает прогрессировать у легендарной актрисы

Маргарита Терехова
Фото: кадр из фильма is licensed under public domain
Маргарита Терехова

Маргарита Терехова уже более десяти лет прикована к постели, борясь с неизлечимой болезнью. Диагноз "болезнь Альцгеймера" был поставлен много лет назад, и с тех пор состояние актрисы только ухудшается. Сегодня она уже не узнает ни детей, ни внуков.

Известная по ролям в культовых фильмах "Собака на сене", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта", "Зеркало" и многих других, Терехова давно перестала появляться на экранах. Уже 15 лет ее жизнь протекает вдали от публики, а болезнь не оставляет ей шансов на восстановление.

Забота близких: как проходит жизнь актрисы сегодня

Сейчас за 82-летней актрисой ухаживают сиделки, а также регулярно навещает ее дочь Анна Терехова. В одном из недавних интервью она призналась, что переживать ухудшение состояния матери ей очень тяжело.

"Главное — не падать духом, хотя это очень сложно. Я уже проходила через отчаяние, и оно до сих пор во мне есть. Но пока человек рядом, пока ты можешь за ним ухаживать, ты должен это делать", — поделилась Анна в эфире программы "Однажды…" на НТВ.

По словам наследницы, мать уже не способна к полноценному общению.

"Я читаю ей книгу, а она задерживается на отдельных страницах, листает, но, к сожалению, ничего не может сказать", — добавила Анна.

Еще в прошлом году дочь актрисы рассказывала, что звезда советского кино утратила способность есть самостоятельно.

"Кормим с ложечки. У мамы уже нет зубов, поэтому вся пища должна быть перетертой. Узнает ли она меня? Я не уверена. Но что-то можно понять по глазам", — делилась Анна.

Как развивалась болезнь Тереховой

Первые тревожные симптомы у актрисы появились еще в начале 2000-х годов. Тогда она еще могла двигаться и давать интервью. Однако к 2015 году Маргарита Борисовна практически потеряла речь и способность ходить, а затем перестала узнавать даже самых близких.

Долгое время семья не раскрывала подробностей о состоянии актрисы. Лишь в 2018 году близкие сообщили о серьезном ухудшении ее здоровья.

"Она уже больше 10 лет прикована к постели. Не разговаривает. Болезнь Альцгеймера неизлечима, но поддерживающая терапия помогает немного облегчить ее состояние", — рассказывала Анна.

Недавняя госпитализация

Весной 2024 года Маргарита Терехова была экстренно госпитализирована с желудочно-кишечным кровотечением. Врачи оценили ее состояние как средне-тяжелое. Однако медики смогли оперативно решить проблему, и спустя три дня актрису выписали домой.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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