Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей

6:50 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Когда знаменитые актеры старшего поколения делятся бесценным опытом и дают советы как преуспеть в творчестве, тем кто только вступает на профессиональную дорогу, это дорогого стоит.

Фото: Пресс-служба МГИКа Лариса Лужина

Одна из таких известных актрис — Лариса Лужина. Народная артистка побывала в Московском государственном институте культуры и провела там мастер-класс. Это было уникальное мероприятие, потому что Ларису Лужину можно назвать настоящим явлением в нашей культуре, встретиться с ней и пообщаться — большая удача. На ее счету сотни ролей, картины в которых она снялась вошли в золотой фонд отечественной кинематографии.

Организатором встречи, в рамках заседания киноклуба, выступила кафедра теле-, кино- и фотоискусств факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК под руководством заведующей кафедрой Каринэ Альбертовны Фолиянц.

Началась встреча с демонстрации видеоролика — нарезки с киноработами актрисы. Тут были и "Вертикаль", и "На семи ветрах", и "Тишина", и "Так начиналась легенда", а также картины "Амапола", "Стрелка", "Мой ласковый и нежный барс" режиссера Каринэ Фолиянц, в которых Лужина снималась.

Лариса Лужина рассказала студентам не только как снималась, но и как путешествовала со своими картинами от Калининграда до Камчатки. Ведь представлять свои фильмы — это тоже важная часть актерской работы.

"Сегодняшние артисты могут нам только позавидовать, потому что наше поколение объездило все уголки Советского Союза: и Дальний Восток, и Урал, и Камчатку, мы даже были на острове Диксон. Мы объездили на лошадях, тракторах, поездах, самолетах всю страну, и никаких звёздных райдеров у нас не было.

Везде нас встречали с распростёртыми объятиями, накрывали стол, несли картошку, огурцы, помидорчики, свои соления, и все это было с любовью и уважением. В советское время очень любили кино и нас везде ждали, поэтому о том времени у меня самые тёплые воспоминания. Много было плохого, но и много было прекрасного, была прекрасная юность", — отметила артистка.

Актриса на встрече объяснила будущим кинематографистам, в чём же заключался секрет успеха советских фильмов. А просто он был в том, что они человечные и живые. Хорошее советское кино захватывало зрителя с первых кадров, потому что оно было сделано от сердца. В каждом человеке оно затрагивало свою чувственную струнку, в нем все было построено на доброте и искренности. А в современном кинематографе по мнению народной артистка, как раз этого и не хватает.

Всё удалось не с первого раза

Ещё Лужина вспоминала о том, как поступала "на артистку", о своих первых шагах в профессии. И оказалось, что не все ей с первого раза далось. Были и неудачи. Но потом ей удалось поступить к режиссеру Сергею Герасимову во ВГИК. И училась она на таком звёздном курсе, что даже дух захватывает. Однокурсниками были: Жанна Болотова, Николай Губенко, Галина Польских, Евгений Жариков, Сергей Никоненко, Жанна Прохоренко. И фильмы, в которых снимались студенты ВГИКА, остались в отечественном кинематографе навсегда. Потому что государство всё для этого делало.

Сегодня же в профессии намного сложнее пробиться. Поэтому молодым талантам актриса сочувствует. Очень нелегка эта актёрская стезя. Если, например, раньше в кино давали больше времени на освоение роли, на то, чтобы вжиться в образ, то сегодня для артистов это непозволительная роскошь. Только прочел сценарий — и сразу "в кадр". Для истинного творчества по мнению актрисы не лучшие условия. Но тем не менее надо постараться поработать над ролью понять кого играешь, и отдать все силы, чтобы состояться в кино.

Лариса Анатольевна пригласила студентов прочитать какой-нибудь отрывок из литературы, чтобы показать свои навыки. Студенты откликнулись на предложение и прочитали монолог Татьяны Лариной из романа Пушкина "Евгений Онегин", монолог Григория Печорина из романа Лермонтова "Герой нашего времени". Лужина выслушала выступление юных артистов внимательно.

"Когда-то давно мне предлагали преподавать в этом институте культуры, — поделилась она воспоминанием, — когда началась перестройка, на "Мосфильме" снимался один фильм в год, и работы совсем не стало, это было ужасное время. Нам, актерам, негде было сниматься, театры стояли пустыми, мы все искали куда податься, чтобы выжить. Нам с Татьяной Конюховой предложили преподавать в детском центре, там были разные кружки.

У Тани была своя студия, у меня — своя. Я помню, что четыре года занималась с детьми, а потом нам предложили преподавать в институте. Татьяне Георгиевне безумно понравилось преподавать. Она перешла в ваш институт, много лет вела актёрскую мастерскую, отдавала всю себя работе, очень любила студентов и в институте пропадала с утра до вечера. А я в это время снималась в кино".

Студенты не преминули попросить артистку сфотографироваться с ними

Очень хотела сыграть Вассу Железнову

Сложно сказать, жалеет ли Лариса Лужина о том, что не сложилось педагогическая стезя, а вот о том, какая роль была для неё желанной, но не досталась, она поделилась. Ей всегда хотелось сыграть Вассу Железнову. Эту пьесу писатель Максим Горький посвятил владелице пароходной компании, женщине властной и волевой. В отечественном кинематографе существует несколько экранизаций этой пьесы, и, что греха таить, для многих актрис — роль Вассы самая заветная.

"Мне хотелось сыграть что-то характерное, яркое, — сказала актриса, — что-то на разрыв аорты, но не получалось. Мне очень нравилась Васса, это женщина-лидер, с сильной волей, крепко стоящая на ногах, такая железная. И мне казалось, если бы я сыграла Железнову, то и сама в жизни стала бы жёстче. Но, к сожалению, роль мне не досталась", — призналась актриса.

Но Лариса Лужина не любит грустить, она по-прежнему полна сил, энергии, и желания работать.

На встрече с молодыми начинающими кинематографистами она дала согласие на то, чтобы сняться в их дипломных работах. Но при условии, что роль будет острохарактерная….

Уточнения

Всеросси́йский госуда́рственный университе́т кинематогра́фии и́мени С А Гера́симова (акрон ВГИК) — федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации. Основано 1 октября 1919 года в Москве.





Лари́са Анато́льевна Лу́жина (род. 4 марта 1939, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (1989). Член партии «Единая Россия» (с 2003).



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