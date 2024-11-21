Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме

Спустя 24 года после выхода "Гладиатора" Ридли Скотт вернулся с масштабным продолжением своей эпической истории. Благодаря передовым технологиям компьютерной графики величие Рима — и его падение — никогда не выглядели столь захватывающе, пишет The Conversation.

Фото: Wikimedia Commons by Jean-Léon Gérôme (1824–1904) is licensed under Public domain

Действие "Гладиатора 2" происходит спустя несколько лет после событий оригинального фильма, во время правления соправителей Каракаллы (в исполнении Фреда Хечингера) и Геты (Джозеф Куинн) в начале III века нашей эры.

Каракалла (правильнее — Каракалл) — прозвище старшего сына императора Септимия Севера (отсутствует в фильме), происходящее от названия долгополого галльского одеяния, которое он ввёл в моду в Риме. При рождении его назвали Юлием Бассианом в честь отца его матери, Юлии Домны.

Император-соправитель Гета (Публий Септимий) — младший сын Септимия Севера и Юлии Домны.

Молодые люди, по свидетельству Диона Кассия, "насиловали женщин и мальчиков, растрачивали деньги и избирали в товарищи гладиаторов и возниц, соревнуясь друг с другом в бесчинствах, и их соперничество было преисполнено раздорами; если один принимал какую-то сторону, то второй непременно поддерживал противоположную. И настолько никто из них не хотел уступать, что однажды в пылу бешеной скачки Каракалла выпал из двухколёсной колесницы и сломал себе ногу".

Каракалла попытался убить брата во время праздника Сатурналий. Не вышло. Гета увеличил охрану, и тогда Каракалла предложил Юлии Домне прийти вместе с младшим сыном в его покои для примирения. Центурионы Каракаллы изрубили Гету мечами. Впоследствии появились подробности, будто бы Гета бросился к матери, прося у неё защиты, но пал от мечей в её объятиях.

Фильм повествует о Луции (Пол Мескала), сыне Максима (Рассел Кроу), главного героя первого "Гладиатора". Теперь, повзрослев, он живёт в древнем североафриканском королевстве Нумидии под вымышленным именем.

Когда римские войска под предводительством трибуна Марка Ацилия (Педро Паскаль) вторгаются в Нумидию, жену Луция убивают, а сам он попадает в плен.

Римский император Макрин (Дензел Вашингтон) покупает Луция в рабство и привозит в Рим. Там его заставляют участвовать в жестоких гладиаторских боях.

Сцена вторжения в Нумидию, действие которой происходит в 200 году нашей эры, отличается от реальной истории. После победы Юлия Цезаря в битве при Тапсе в 46 году нашей эры Нумидия была разделена. Восточная часть стала провинцией, которую назвали Новая Африка (Africa Nova), а западная область вокруг Цирты стала римской колонией. К началу III века нашей эры римский император Септимий Север сделал Нумидию независимой провинцией.

Изображение в фильме мятежного нумидийского города больше похоже на шутливую отсылку к французскому комиксу "Астерикс и Обеликс", где маленькая деревня бросает вызов римскому господству. Режиссёр использует образ крошечной неукротимой группы, противостоящей империи в хорошо укреплённом портовом городе. Зрелищность оказывается важнее исторической достоверности.

Действие фильма разворачивается в 200 году нашей эры вокруг Каракаллы и Геты, оказавшихся в центре политических интриг. Несмотря на то, что настоящие наследники престола в то время были ещё детьми, которым было лет девять-десять.

Изображать мальчиков хитрыми политическими деятелями — это натяжка, которую вряд ли сможет оправдать даже самый изобретательный сценарист. Более того, в 200 году нашей эры их отец, Септимий Север, был ещё жив и управлял империей, продолжая править ещё 11 лет.

Затем появляется Луцилла (Конни Нильсен), вторая дочь Марка Аврелия. В фильме ей отведена важная роль, хотя в реальности её казнили примерно в 181 или 182 году нашей эры — почти за два десятилетия до событий "Гладиатора II".

Изображение Макрина, если не считать, что римского императора играет негр, - ещё одна историческая нелепость. Хотя он пришёл к власти при Септимии Севере и Каракалле, Макрин стал императором только в 217 году нашей эры, будучи до этого сопрефектом претория. По одной из версий, в молодости он с успехом был гладиатором, служил курьером.

Весной 216 года во время пребывания в Месопотамии Макрин обнаружил послание Каракалле, в котором указывалось, что, по предсказаниям астрологов, он представляет угрозу для императора.

Фильм драматизирует роль Макрина, показывая, что он наставлял Каракаллу в убийстве Геты и сам собственноручно убил Каракаллу в Большом цирке (Circus Maximus). Но на самом деле, хотя Макрин и участвовал в заговоре с целью устранения Каракаллы, он не убивал императора.

Свидетельства, оставленные таким историком, как Кассий Дион или авторы жизнеописаний Августов, не подтверждают этот факт, а в фильме есть сцена, когда Макрин, закалывает Каракаллу ножом в публичном месте.

На самом деле, Каракалла был убит в 217 году н. э. во время поездки верхом из Эдессы (ныне Турция) в Карры (Сирия), чтобы посетить в этом городе храм бога Луны. Когда он спешился, чтобы облегчиться, некий Марциалис (Martialis) нанёс Каракалле смертельный удар, как сообщается, по приказу сторонников Макрина, которые стремились возвести его на престол. Убийцу ликвидировала стража императора. Спустя пару дней солдаты воздали Макрину императорские почести.

Сохранились два портрета Макрина на монетах. Один из них — профиль мужчины с небольшой бородкой, очевидно, всего лишь изменённый портрет Каракаллы. Римский художник, видимо, плохо представлял себе внешность нового императора. Бездарный полководец Макрин, проиграв битву в Антиохии, попытался бежать в Европу, но в Халкидоне был опознан и арестован. Его доставили в Антиохию, где и казнили.

Уточнения

Сэр Ри́дли Скотт (англ. Ridley Scott; род. 30 ноября 1937, Саут-Шилдс) — британский кинорежиссёр и кинопродюсер.



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