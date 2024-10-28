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Анжела Якубовская

Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала!

Кино » Фестивали

В картине молдавского режиссера Эмиля Лотяну "Красные поляны" есть такие слова-пожелания, когда крестьяне говорят родившемуся младенцу в деревне:

Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала!
Фото: Пресс-служба фестиваля "Евразия-кинофест"

"Пусть счастье навещает его по десять раз в день, а с врагами дай Бог в раю только встретиться! И пусть при его жизни только мудрецы будут править страной!"

Слова простых тружеников: чабанов, виноградарей, кузнецов, пахарей, живущих под прекрасным солнцем Молдавии — мудры. Нет лучше пожелания человеку, входящему в этот мир. Но жизнь, как показывают сегодняшние реалии, посылает в этот край людей, совершенно не понимающих, какие последствия могут произойти от неразумного правления. Отсюда и жалобы многих жителей "земли виноградной" о том, что сегодня молдаванам отказано в праве быть самими собой.

Похожие высказывания порой звучат и от представителей других бывших республик СССР… Корень всех зол в том, что народы разъединены, рассыпаны и больше не солидарны.

Но, спустя много лет, наконец сложилось и было озвучено единое мнение, о том, что народы Евразии, не враги друг другу. О том, что нас объединяет одна история, совместная богатая культура, и мы можем сотрудничать во всех сферах жизни.

А что касается кинематографа, то общая культура — самый главный и прочный "цемент", скрепляющий наш общий Дом. Тут и совместное прошлое, и безграничные перспективы в будущем, которые можно развивать с огромной отдачей. Одним из мощных инструментов в этом направлении являются различные кинофорумы, которые собирают кинематографистов стран евразийского пространства.

В Москве прошёл Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Он соединил деятелей киноиндустрии из Индии, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Организатором события выступила автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия". Президент фестиваля — заслуженный деятель искусств России, режиссер, продюсер, телеведущий Тигран Кеосаян. Художественный руководитель — продюсер Сергей Новожилов, программный директор — Александра Жукова.

Большая делегация приехала из Республики Молдова, чтобы выступить на фестивале, представить свои картины, стать полноправными участниками этого яркого праздника. В качестве председателя жюри игровых короткометражных фильмов был приглашён вице-председатель Союза театральных деятелей Республики Молдова Константин Харет.

Также на "Евразия-Кинофест" молдавскому режиссёру Серджиу Будичу за фильм "Защитники Кишинёва" вручили приз "За сохранение истории и традиционных ценностей страны".

Но гостей и участников фестиваля впечатлили молдавские деятели культуры не только своими кинопроектами. На церемонии открытия в момент выступления молдавской группы DoReDoS в зале настолько поднялся градус восторга (это молдавские зрители поддержали своих соотечественников), что сделало атмосферу церемонии особенно праздничной. Такому дружному единению и согласованности можно только позавидовать. Молдаване показали, как надо поддерживать своих земляков, которые, по правде говоря, "зажгли" на сцене от души. И на протяжении всей работы кинофорума именно кинематографисты из Молдовы вносили основную позитивную нотку в это международное событие.

Не смогла сдержать свою радость при встрече со своими соотечественниками заслуженная артистка России, народная артистка Молдовы Светлана Тома. На фестиваль актриса была приглашена в качестве специального гостя представить фильм Эмиля Лотяну "Лаутары".

Артистка на дорожке фестиваля
Артистка на дорожке фестиваля / пресс-служба "Евразия-Кинофеста"
"Молдоване замечательный, очень добрый гостеприимный, отзывчивый народ, — поделилась своим мнением известная артистка. — Мой папа работал по всей Молдавии, и я выросла с этим народом, я очень хорошо знаю этих людей. Когда я росла там, все двери были открыты, и мы никогда ничего не боялись, было большое доверие друг к другу.

Я тогда не понимала, что люди так спокойно и мирно жили, мы тогда все этого не понимали и не ценили. Вообще земля Молдовы всегда рождала таланты, и я очень хочу, чтобы эти таланты не иссякали и прославляли эту прекрасную землю".

А прославляло молдавское кино свою землю действительно очень талантливо и самобытно. В качестве ярчайшего примера можно привести творческое наследие советского и российского кинорежиссёра, сценариста, педагога Эмиля Лотяну. Настоящего мага и чародея экрана, который после окончания ВГИКа работал на киностудии "Молдова-фильм". Поэтические картины "Красные поляны", "Лаутары", "Табор уходит в небо" принесли мировую известность не только режиссеру, актёрам, снявшимся в этой картине, но и всей республике в целом. Благодаря этим работам зрители узнали, какая удивительная и красивая молдавская земля.

Артистка рада была встретить здесь любимых коллег
Артистка рада была встретить здесь любимых коллег / пресс-служба "Евразия-Кинофеста"

И, конечно, эти фильмы открыли для нас ошеломляющую красоту актрисы Светланы Тома, её дарование перевоплощаться в разные образы. Счастливый случай привел в кино юную Светлану, что, кстати, часто случалось со многими девушками и парнями, чудесным образом, попавшим в кадр. Но это пример не короткой яркой "блёстки" в нашем отечественном кинематографе, а пример полноценного, выстроенного, вдумчивого успешного творчества.

Светлана Андреевна всю жизнь снимается в кино, играет в спектаклях, участвует в концертах, устраивает творческие вечера со зрителями. Сегодня её можно увидеть, например, в спектакле в жанре лирической комедии "Карусель" в Московском областном театре юного зрителя в Царицыно (худрук Нонна Гришаева) в постановке замечательного режиссёра Александра Нестерова.

В этом спектакле Светлана Тома напоминает юную девушку. Как легко двигается она по сцене, какое светлое впечатление от постановки остается у зрителей… А всё потому что они видят перед собой позитивную, прекрасную и всегда элегантную женщину. А ещё Светлана Андреевна невероятно мудра.

Например, во время творческих встреч она говорит не только о своих кинопроектах или спектаклях, она говорит о жизни. Очень внимательна к людям и даёт хорошие, добрые советы, к которым глупо было бы не прислушаться. Как настоящий кумир своего поколения, Светлана Тома вдохновляет. 

"Я хочу пожелать, — сказала актриса, — чтобы моя Молдавия процветала! Чтобы люди жили хорошо, чтобы они радовались жизни! Я хочу, чтобы вода в колодцах была чистая, а хлеб пышным и вкусным, а виноград хмельным и сочным! И доброта настоящая щедрая земная, которая присуща молдаванам, никогда не была потеряна".

Вот бы современным "мудрецам-правителям" прислушаться к этим словам…

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Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Светла́на Андре́евна То́ма (настоящая фамилия Фомичёва, рум. Svetlana Toma (Fomiciova), род. 24 мая 1947 года, Кишинёв, Молдавская ССР) — советская, молдавская и российская актриса.

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Советская актриса Светлана Тома
Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы молдавия
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