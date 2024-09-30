Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах

Когда молодой артист делает свои первые шаги в кинематографе, и роль, которую он сыграет, становится главной ролью в его жизни, то, несомненно, это негативно сказывается на всём его творческом пути. Про таких актеров говорят: "заложник одной роли", и предложения, которые ему поступают, все "одного поля ягоды".

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Но бывает, что удается и сломать стереотип, не стать бледной тенью своего же прошлого, того звёздного образа, и продемонстрировать весь разнообразный диапазон своего дара.

Наталья Варлей прочно закрепила за собой репутацию разноплановой актрисы и человека неординарного с самыми неожиданными талантами. Помимо работы в кино, игры в театре, она всю жизнь пишет стихи, выпускает поэтические сборники, работает над прозой. Автобиографическая книга "Канатоходка", которая вышла в 2018 году — доказательство писательского таланта актрисы. Сейчас она работает над следующей книгой и готовится представить её публике.

Но обо всём по порядку.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей в качестве почетного гостя побывала в городе Благовещенск на фестивале "Амурская осень".

Вообще актрису можно смело назвать одной из первооткрывательницей этого фестиваля на Дальнем Востоке — в первом составе приглашённых артистов она прилетела в город в 2003 году. Творческие бригады в рамках фестиваля ездили с концертами по всей Амурской области и налаживали контакт со зрителем. И наладили настолько, что благовещенцы представить себя не могут без этого мощного культурного десанта, который каждую осень "высаживается" в их городе.

В этот раз у Натальи Владимировны был запланирован творческий вечер под названием "Автопортрет". И актриса совместно со зрителями этот автопортрет подробно "рассмотрела". Она читала стихи, исполняла песни, зачитывала отрывки из книги. Но самой интересной частью вечера стали ответы на вопросы. И получилось искренне, правдиво, словно исповедь.

Нет, актриса не рассказывала о тех ролях, благодаря которым она стала мегапопулярной. Об этом она уже много раз говорила. Речь шла о картинах, где актриса предстала в совершенно неожиданном амплуа.

Это фильмы "Золото" и "Ливень". Надо отдать должное несмотря на то, что они сняты давно, и их затмили более популярные картины с участием актрисы, в интернете их смотрят до сих пор, комментируют и оставляют добрые отзывы.

Фильм "Золото" снят режиссёром Дамиром Вятич-Бережных по одноимённой повести Бориса Полевого. Наталья Варлей сыграла там главную роль, и именно эту роль называют самой лучшей работой актрисы, с чем невозможно не согласиться.

"Я очень люблю эту картину, — сказала на творческом вечере актриса, — мне приятно, что зрители помнят и любят её. После "Кавказской пленницы" очень хотелось уйти от амплуа "цирковой девочки", которая только и может "ломать комедию". Для меня это очень важно, и важно, что картина была хорошо принята зрителями".

По правде сказать, эта роль одна из самых серьёзных творческих работ актрисы, к которой возвращаются для того, чтобы переосмыслить спустя много лет. Картину снимали в городе Мончегорске в Мурманской области и в Литве. По постановочной сложности она невероятно трудоёмкая, и долгая по съёмочному периоду. Актрисе приходилось тонуть в болоте, замерзать в снежных сугробах, стрелять, драться. И показать весь эмоциональный диапазон, на который она была способна. И оказалась, что диапазон широк.

Героизм секретарши и реальный прототип

По сюжету главная героиня, совсем молоденькая секретарша, служащая банка в приграничном городке, когда его занимают гитлеровцы, с ещё одним сотрудником банка, пытается спасти государственные ценности. И пробираясь по болотистым лесам, по снегам и сугробам, они несут эту поклажу, разыскивая наших… Наталья Варлей в самом начале фильма — легкомысленная, веселая, смеющаяся девочка, но к финалу истории она уже решительный боец, готовый отдать свою жизнь за Победу.

"У моей героини, — вспоминала Наталья Владимировна, — был настоящий прототип. Я общалась с Борисом Полевым, писателем, который написал это произведение, и он говорил, что, когда он написал эту историю, многим она показалась неправдоподобной. Но Борис Николаевич сказал, если бы я написал все, что происходило на самом деле с этой героиней, мне бы вообще никто не поверил. Это была действительно героическая история, и фильм получился захватывающий. У меня были прекрасные партнёры — Лариса Лужина, Николай Крючков, Александр Плотников, Виктор Перевалов, Александр Январёв. А сегодня этот фильм о войне и самопожертвовании необычайно актуален…"

А когда разговор зашёл о картине узбекского режиссёра Учкуна Назарова "Ливень", то оказалось, что это самая любимая картина актрисы. На творческом вечере она призналась, что таких изумительных и радостных воспоминаний у неё не было ни на одном проекте.

Встреча с артисткой прошла как на одном дыхании

"Мне досталась очень интересная роль, — поделилась секретом Варлей, — и досталась она мне совершенно волшебным образом. Её должна была играть Дилором Камбарова, но она забеременела, поэтому быстро вызвали меня. А незадолго до этого в театре Станиславского, где я была десять лет ведущей актрисой, на одном сложном техническом спектакле я упала в оркестровую яму и сильно повредила ногу. Когда мне позвонили, я сказала, что не могу сниматься, потому что хромаю. Но меня убедили, что меня вылечат, я поверила и прилетела. Однако в первый съёмочный день пришлось бегать столько, что на ногу невозможно было наступить. Вечером вся группа подсаживала меня в автобус".

Но всё равно, по признанию Натальи Владимировны, данный фильм стал для неё истинным подарком, благодаря ему она получила настоящий эмоциональный заряд. Съёмки фильма проходили на озере Иссык-Куль, на невероятно красивом, солнечном берегу, омываемом прозрачными волнами.

Сама съёмочная группа жила неподалеку в санатории, где актрису после смены "воскрешали" лучшие в республике врачи: радоновые ванны, лечебные грязи, массажи — все средства были брошены на лечение и восстановление здоровья. Актриса быстро пошла на поправку и сыграла в фильме нежную, трогательную, полную противоречий героиню.

Хочется с уверенностью сказать, что этот пронзительный сюжет на важную тему отношений между мужчинами и женщинами никогда не устареет, и его можно поставить в один ряд с самыми известными мировыми кинохитами, например, с французской картиной "Шербурские зонтики", главную героиню, которой, кстати, в советской версии озвучивала Наталья Варлей.

Дублировала голоса Лорен и Денёв

Во время вечера в рамках фестиваля она с юмором поведала о том, как во время перестройки у большинства актеров не стало работы, но в качестве выхода из сложившейся ситуации было озвучивание за кадром и дубляж. Частенько приходилось переозвучивать бездарных возлюбленных предприимчивых продюсеров, кинувшихся в пучину коммерческого кино, и, к счастью, эти картины почти канули в Лету…

А вот дубляжем иностранных лент актриса гордится.

Она дублировала более 2 000 картин, и её голосом говорят многие героини Мерил Стрип, Софи Лорен, Катрин Денёв и другие мировые звезды.

Наталья Варлей за всю жизнь дала много интервью, о ней сняты документальные фильмы и передачи, написана автобиографическая книга. Казалось бы, о чём ещё, если так много сказано, говорить на творческой встрече под названием "Автопортрет"?

Тем не менее, разговор получился не шаблонный, не банальный. Варлей не уходила от вопросов, порой не совсем скромных, а отвечала достойно и сдержанно. Никакой "звёздной болезни", никакого высокомерия, и только благодарность режиссерам за их картины, в которых снималась и признательность зрителям, которые смотрят эти ленты и любят ее как актрису, сыгравшую в них самые разные образы.

"Для большинства я, конечно, остаюсь актрисой из "Кавказской пленницы", — подвела итог встречи Варлей, — несмотря на то, что у меня более шестидесяти пяти ролей, этот фильм является моей визитной карточкой и очень дорог для меня. А ещё очень важно, что режиссер Леонид Гайдай родом отсюда, из Амурской области, и я благодарна амурчанам за то, что они так бережно хранят память о гениальном творце. На всех своих вечерах не устаю благодарить Леонида Иововича за его творчество, к которому я имела отношение. Меня радует, что люди не устают это слушать. Вообще перед творческим вечером ужасно волновалась, потому что это новый зал, незнакомый собеседник, и как сложатся наши отношения — непонятно. Но меня великолепно приняли. Меня слушали затаив дыхание. Благовещенцы очень доброжелательные зрители. И мне хочется пожелать Благовещенску, чтобы он только рос и процветал!"

А в свою очередь, благовещенцы вручили актрисе на церемонии закрытия на память ценный подарок и выразили надежду, что Наталья Владимировна украсит и своим следующим приездом фестиваль "Амурская осень".

Организаторами фестиваля выступило правительство Амурской области при поддержке Минкульта России и Президентского фонда культурных инициатив. Продюсер фестиваля — Сергей Новожилов.

Уточнения

Ната́лья Влади́мировна Варле́й (р. 22 июня 1947 года, Констанца, Румыния) — советская и российская артистка цирка, киноактриса; заслуженная артистка РСФСР (1989), лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1984).



Благове́щенск — город в России на границе с Китаем. Административный центр Амурской области и Благовещенского района, образует городской округ город Благовещенск.



Бори́с Никола́евич Полево́й (настоящая фамилия — Кампов; 4 (17) марта 1908, Москва — 12 июля 1981, там же) — русский советский прозаик и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1974).



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