Как Хрущёв стал одним из отцов мировой деколонизации

Никита Хрущёв как советский отец деколонизации

12:02 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Как вы думаете, кто стал бенефициаром летнего фестиваля документального фильма в Вашингтоне? На мой взгляд, дорогой наш Никита Сергеевич Хрущёв.

Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, PDM

На фестивале был продемонстрирован весьма интересный фильм "Саундтрек к государственному перевороту" (Soundtrtrack to a Coup d`Etat). Это картина Йохана Гримонпре (Iohan Grimonprez), бельгийского режиссёра-документалиста.

Фильм посвящен проблеме краха колониальной системы, и в центре повествования о тех годах — заговор с целью убийства Патриса Лумумбы, одного из наиболее ярких представителей антиколониальной революции.

У нас имя Патриса Лумумбы было более тридцать лет под фактическим запретом. В 1992-м году (на фоне идеалов 1991-го) года его имя зачем-то содрали с фронтона Университета дружбы народов. И вернули лишь в марте 2023-го года.

Наверное, потому что американская пропаганда и бельгийские колонизаторы называли Лумумбу коммунистом. На что он все годы отвечал: "Я — не коммунист. Я — африканец!".

Бельгийцы планировали дать независимость Конго (ныне Демократическая республика Конго со столицей в Киншасе) где-то в восьмидесятых годах двадцатого века. Постепенно подготовить африканцев к независимости. Но те не хотели ждать. Скорлупа старого мира трещала! Историк Фернан Бродель утверждал, что все благополучие Европы в значительной степени зиждется на труде рабов чернокожей Африки. Университеты и библиотеки, заводы и сады, все это не обошлось без "услужливого труда рабов"

Через пятнадцать лет после завершения Второй Мировой войны практически все народы, населяющие Африку, требовали независимости. Они хотели, чтобы колонизаторы убрались.

Ещё были живы люди, которых привозили в Брюссель уже в XX веке для демонстрации в железных клетках, подобно зверям, на потеху бельгийской публике. И некоторые родились в таких условиях — в импровизированных "деревнях" для туристов.

Журналист и лидер Национального движения Конго Патрис Лумумба был одним из ярчайших лидеров антиколониальной революции, загремевший в Африке на рубеже 50-60-х годов. Антиколониальное движение Конго того времени выдвинуло двух ярких лидеров — его и Джозефа Касавубу, лидера движения Альянс Баконго.

После беспорядков и погромов в столице Конго Леопольдвиле (современная Киншаса) в 1959 году король Бодуэн и бельгийские власти решили предоставить независимость Конго. 30 июня 1960 года Жозеф Касавубу был провозглашён президентом, а Патрис Лумумба — премьер-министром. Уже во время церемонии провозглашения независимости стало ясно. что возможна конфронтация.

Если король Бодуэн считал, что независимость это благодеяния и завершение цивилизаторской миссии бельгийцев, то Лумумба в ответной речи выразил надежду, что с несправедливостью и дискриминацией будет покончено, некоренные народы будут защищены, но если будут нарушать законы Конго, то их вышлют из страны.

Как пришла идея

Гримонпре заинтересовался этой темой, как он сказал мне в интервью, благодаря тому, что хотел найти знаменитую речь Хрущёва, где тот стучал ботинком по трибуне. Этой он не нашел, ибо кинопленка не запечатлела этот экстравагантный акт. Зато он нашёл яркие и страстные речи Хрущёва по поводу проблемы освобождения чёрной Африки.

Режиссёр Йохан Гримонпре. Фото Рустема Сафронова

Именно Хрущёва Гримонпре считает человеком, положившим на международной арене начало процессу деколонизации, фактически внутри ООН советский лидер заставил своими выступлениями все страны мира слушать голос пробуждающейся Африки.

Это то, чему препятствовали западные державы, потому что многие из них были сами колониалистами.

Соединённые Штаты в период борьбы Патриса Лумумбы за освобождение Бельгийского Конго от владычества белых колонизаторов стали готовить убийство лидера этой африканской республики. Злодейское убийство Патриса Лумумбы в январе 1961 стало финалом переворота и продолжением бельгийской интервенции, прологом долгой гражданской войны, погрузивший в хаос молодую республику.

В фильме перед нами предстают престарелые агенты Центрального разведывательного управления. Мы видим запись беседы с наёмниками, в частности, с печально известным Майком Хоаром, наёмником, воевавшим в провинции Катанга против повстанцев Симба, сторонников убитого Патриса Лумумбы.

Звучит закадровая музыка! Фильм сопровождается звуковой дорожкой с выступлениями афроамериканских и африканских чернокожих музыкантов. Мы видим и Колтрейна, и Чарли Паркера, и Дюка Эллингтона, и многих других знаменитых африканских джазменов и певцов.

Когда бельгийская разведка и контрразведка, бельгийские спецслужбы и Центральное разведывательное управление готовили переворот в Конго, сразу после разглашения независимости, произошло отторжение сепаратистом Моизом Чомбе столь нужной американцам провинции Катанга, в которой добывали оружейный уран.

Именно из этого бельгийского урана — конголезского урана — до того были созданы атомные бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки, бомбы для Манхэттенского проекта.

Поэтому США так цеплялись за эту территорию и считали, что она должна оставаться под контролем бельгийцев или же каких-то прозападных элементов.

Музыкальная звуковая дорожка сопровождает весь фильм. И служит, как бы, лейтмотивом времени. Два героя в фильме — главный герой Патрис Лумумба и Никита Хрущёв.

Их речи прерываются выдающейся музыкой того времени — поёт Мариам Макеба - знаменитая южноафриканская певица, символ борьбы против расистского режима апартеида.

В конце концов в Вашингтон ушла депеша, что здесь так много убийц, что уже что больше не надо присылать. Так хорошо подготовились западные державы к убийству африканского лидера.

Непосредственный приказ об устранении об убийстве Патриса Лумумбы дал сам президент Соединённых Штатов Дуайт Эйзенхауэр. Да, самими мясниками-убийцами были чернокожие головорезы, подчинявшиеся лидеру мятежный провинции Катанга Моизу Чонбе, но организация всего этого велась бельгийцами совместно с американцами.

Одновременно с подготовкой переворота США вели и мощную пиар-кампанию, отправив в тур по Африке по линии радиостанции "Голос Америки" знаменитого музыканта Луи Армстронга. Он посетил и Конго, где разворачивались кровавые события,

Позже, узнав, что американская администрация его цинично использовала для прикрытие грязных дел, Армстронг пришёл в ярость и даже грозился эмигрировать в Гану из Соединённых Штатов. Но, естественно, не уехал.

За Бельгией торчали "уши" США

США нашли сторонников в самом Конго сначала в лице президента Касавубу. А позже марионеткой США стал начальник Вооружённых сил, а потом и диктатор страны Жозеф Мобуту. При правлении Мобуту страна получила название Заир, коррупция и нищета богатейшей страны Африки продолжились три десятилетия и достигли небывалых масштабов.

Бесславное правление Мобуту завершилось, когда США перестали бороться с рухнувшим СССР, и антикоммунист-казнокрад Мобуту стал им уже не нужен.

Сейчас принято у нас в стране поднимать на щит скорее Сталина как эффективного менеджера, а о Хрущёве вспоминают критически, посмеиваются над ним.

Но этот народный лидер, самородок, помимо того, что он в нашей стране всё-таки провел реабилитацию многих незаконно репрессированных людей, выпустив их из лагерей, имеет ещё одну грандиозную заслугу перед человечеством, а который не слишком принято говорить.

Это его знаменитая речь в ООН, когда он фактически дал начало процессу деколонизации Африки, провозгласив солидарность Советского Союза с борьбой африканских народов с этой высокой трибуны.

Там же Хрущёв и пригвоздил к позорному столбу позицию Соединённых Штатов, сказав, что не случайно они противодействуют деколонизации Африки и свободе народов, ибо в самих США существует дискриминация чернокожих американцев.

И он был прав. Соединённые Штаты значительно позже смогли достигнуть формального расового равноправия в своей собственной стране.

Конечно, тогда и позиция Организации Объединённых Наций, и её тогдашнего генерального секретаря Дага Хаммаршёльда представлялись крайне сомнительной.

Лумумба протестовал против бельгийской интервенции под предлогом защиты белых поселенцев и просил ООН о помощи. Однако посланные в Конго войска ООН играли весьма странную роль. Фактически они не только не предотвратили гражданскую войну в Конго, но и не предотвратили гибель самого Патриса Лумумбы.

Я спросил режиссера фильма, что побудило его снимать о том времени, всё-таки с тех пор прошло более 60 лет.

Гримонпре с жаром ответил: "Это же наша история! Это история моей страны, которая была там и творила всё это, все эти злодеяния".

Я спросил его и о том, как сейчас в Бельгии относятся люди к тому, что произошло тогда. Ныне порой мы слышим такие аргументы в некоторых слоях европейского общества, что, мол, африканцы неумело распорядились своей свободой, а при колонизаторах был порядок.

Или же речь идёт все-таки в каком-то искреннем раскаянии?

"Ну, у нас, конечно, есть корпоративная элита, клики, которые до сих пор прославляют колониальное наследие. Хотя в целом общество скорее склоняется к суждению произошедшего тогда, к колониализму, к подавлению свободы народов и так далее. Я высоко оцениваю роль Никиты Хрущева в процессе деколонизации Африки", — сказал мне Гримонпре.

Фильм продолжается 2 часа 45 минут. Он наполнен уникальными архивными кадрами борьбы африканцев, борьбы в кулуарах ООН между западными лидерами с одной стороны и советскими дипломатами и самим Хрущёвым — с другой, в защиту африканцев.

Мы видим кадры и демонстрации, и протестов, и насилия. Мы видим абсолютно уникальные кадры последних минут жизни Патриса Лумумбы, над ним глумятся пленившие его заговорщики, и ему остаются последние минуты до гибели.

Живое дыхание эпохи. Освобождение Африки. Обретение ООН новых членов — десятков молодых государств и африканских народов, выходящих на авансцену современной истории.

Осенью этот фильм выходит на широкий экран по всему миру. Хочется верить, что он дойдёт и до нашей страны. Это было бы важно увидеть россиянам — какую большую роль сыграл один из лидеров нашей страны в деле освобождения Африки. Той Африки, с которой вновь укрепляет узы нынешнее руководство России.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Хрущёв ( 3 [15] апреля 1894, Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская империя — 11 сентября 1971, Москва, СССР) — советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров СССР (1958—1964). Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1956—1964).

В 1953 году после смерти Сталина вышел победителем в борьбе за власть, укрепив свой авторитет в качестве первого секретаря ЦК КПСС.



Патри́с Эмери́ Луму́мба (фр. Patrice Émery Lumumba, 2 июля 1925, дер. Оналуа, Катакокомбе, Бельгийское Конго — 17 января 1961, Элизабетвиль, Государство Катанга) — конголезский политический и государственный деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения её независимости в июне 1960 года, национальный герой Демократической Республики Конго, поэт и один из символов борьбы народов Африки за независимость. Основатель (1958) и руководитель партии Национальное движение Конго (НДК).



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