Патрик Урбани: "Большинство французов считают, что невозможно прожить без истинной любви"

Патрик Урбани: "Банально принимать французов за ловеласов"

12:48 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Многие мировые кинокритики сошлись в едином мнении, что французский кинематограф обладает одной исключительной чертой: умением красиво и стильно продемонстрировать взаимоотношения между мужчинами и женщинами, и искусством показать эротику без излишней вульгарности и пошлости.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Культ романтической любви у французов возведен в абсолют. Достаточно привести в качестве примера известную трилогию режиссера Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Казалось бы, на тему любви в кинематографе сказано достаточно много, но новый короткометражный фильм французского режиссера Патрика Урбани доказывает, что тема бесконечна и не исчерпана.

Недавно французский режиссер впервые побывал в России. Его фильм "Возвращение" попал в конкурсную программу фестиваля "Антарес" в Сочи. Несмотря на различные санкции и запреты режиссер с огромным удовольствием прилетел в Россию, чтобы познакомиться с её культурой и представил российским зрителям свой фильм.

— Месье Патрик, эта картина родилась у вас под впечатлением трилогии Клода Лелуша или это личный автобиографический фильм?

— Конечно, мне очень лестно, что вы провели такую аналогию с Клодом Лелушем, его картины я смотрел очень давно, знаю, что его творчество повлияло на мировой кинематограф, но в то время, когда я познакомился с его картинами я был менее чувствителен к подобным интимным темам. Возможно, я заново открою для себя фильмографию Лелуша, и получу удовольствие от его творчества.

Что касается автобиографичности, нет, эта история не автобиографична. Сценарий был написан в соавторстве со сценаристкой Присциллой Сильва, а некоторым образом, моя подруга художница Кэт выступила "музой" для этого проекта. В основном меня привлекают истории, сопровождающиеся сентиментальными переживаниями. Я люблю рассказывать именно такие сюжеты, в которых судьба неожиданно меняет траекторию, потому что возникающие в них эмоции трогают до глубины души.

— В картине Клода Лелуша "Мужчина и женщина" и в вашем фильме прослеживается общая тенденция: как важно для французов их прошлое. Они не могут забыть его и носят воспоминания в своём сердце всю жизнь.

— Я думаю, что для французов имеет значение именно позитивное прошлое, вызывающие незабываемые ощущения или некоторую ностальгию по временам, когда жизнь была более сладкой. Когда они не испытывали горечь или разочарование. Мне кажется, это свойственно для многих людей, вычеркивать из памяти мрачные времена, будь то исторические факты или личные моменты. А оставлять только то, что помогает в продвижении вперед. Я также стараюсь хранить в памяти только яркие моменты, незабываемые встречи или эпизоды чистого счастья.

Романтизм не пропадёт навсегда

— Принято считать, что французские мужчины ненадёжны и легкомысленны, в качестве подтверждения — огромное количество французских картин на тему любви. А герой вашего фильма носит в своём сердце память о своей любви многие годы. Получается, что ваш фильм опровергает это мнение. Вы думали об этом? Или это совпадение?

— Я не думал об этом аспекте, для меня это более чем ясно, что мой Лука хранит в памяти воспоминание о вечной любви, даже несмотря на то, что она была потеряна по вине его матери. Что касается легкомыслия французов, то лично оно присутствует во Франции не больше, чем где-либо еще, будь то в Испании или в любой другой стране. И это в равной степени справедливо и для женщин.

В моём окружении разводы многих супружеских пар довольно часто не ассоциировались с легкомыслием. Эта французская легкомысленность, о которой вы говорите, может быть клише, которое навязал кинематограф. Слишком банально принимать французских мужчин за каких-то легкомысленных ловеласов. Большинство французов считают, что невозможно прожить без истинной любви.

А отношения без романтизма и вовсе не имеют будущего. Будет ли романтизм утрачен навсегда? Я совсем так не думаю, скорее наоборот, но ряд сентиментальных историй расходятся в пользу отношений без будущего, без желания быть связанными на всю жизнь с одним и тем же человеком. Это личный выбор, и кино время от времени напоминает, что романтика не угасла. Французы настоящие вечные романтики. Хотя не исключаю, что среди нас всё-таки существует категория тех, кому не нужны ни любовь, ни романтика, они потребляют секс, как вино или еду.

— Ваш фильм показывает, насколько красивы пожилые француженки. Что скажете по поводу возрастной дискриминации. На какой стадии она во Франции?

— Лично я не думаю, что во Франции действительно существует сильная возрастная дискриминация в отношении пожилых женщин, это, безусловно, происходит, но в целом ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Конечно, как и во многих странах, молодёжная мода действительно присутствует, спрос на молодость есть всегда, и это влияет на внешний вид мужчин.

Но последние также ценят пожилых женщин, то, что женщины пережили в течении жизни, делает их более интересными, более искренними, более индивидуальными. Взгляд этих женщин часто бывает более ярким и соблазнительным, при том, что они демонстрируют определенно высокий интеллект.

Что касается внешнего вида: француженки очень серьёзно заботятся о своем теле, они постоянно борются с лишним весом, много занимаются спортом. Большинство француженок вкладывают в себя достаточно много средств, это позволяет им выглядеть лучше своих ровесников-мужчин и беспрепятственно занимать важные должности. В этом чувствуется серьёзная борьба в направлении возрастной дискриминации.

Действительно, француженки стремятся работать, с одной стороны, чтобы преуспеть в профессиональной карьере, а с другой, очевидно, быть независимыми по отношению к мужчинам. С моей точки зрения, но будьте осторожны, вы не должны обобщать мои следующие слова, я думаю, что женщина, которая в основном много работает, в какой-то степени упускает из виду жизнь своих детей и их образование. Что бы там ни говорили, даже несмотря на все усилия, которые могут быть приложены для того, чтобы дать своим детям хорошее воспитание и образование, многим из этих женщин не удается справиться с этой задачей.

Феминистки со мной не согласятся, опять же это сугубо личное мнение. Проблема Франции в том, что мы не даём семьям возможности обеспечить хороший баланс между работой и детьми, как это делается, например, в скандинавских странах.

В любом случае, я слышал мнение, о том, как русские ставят семью на первое место, и я заметил это в Сочи во время фестиваля. Мне удалось много гулять по городу, и мне показалось, что местные дети более уравновешенные и спокойные, чем у нас дома.

По поводу женщин и работы во Франции я бы добавил, что довольно часто женщина вынуждена много работать, так как одной зарплаты ей не всегда хватает. Её карьерная борьба с возрастной дискриминацией — это ещё и её финансовый выбор. Одним словом, француженок нельзя назвать праздными бездельницами.

Харизма Бинош, Марсо и Мур

— А кому из возрастных актрис вы отдаете предпочтение? Можно узнать ваш вкус?

— Опираясь на кинематограф в целом, я нахожу пожилые женские персонажи весьма интересными. Их истории часто настолько насыщенные и захватывающие, что не идут ни в какое сравнение с молодыми женщинами. Харизма и красота актрис, таких как Жюльет Бинош, Софи Марсо, Джулианна Мур, Джоди Фостер, Кейт Бланш и многих других по-прежнему прекрасно работает. Я также процитирую датскую актрису Трин Дайрхольм, которая действительно очень хорошо представляет этот возраст, и в каждой из её интерпретаций я остаюсь покоренным всеми нюансами игры, которые она может раскрыть.

Можно только восхищаться как этой актрисе удается в своем возрасте без колебания обнажаться со всей естественностью. Французское кино предлагает подобные сцены регулярно, но несомненно, именно скандинавское кино произвело на меня наибольшее впечатление в этом жанре.

— Если зашел разговор о таком увлечении как фотография, расскажите, как вы пришли в эту область.

— Да, фотография — это важная страсть, которой я занимаюсь уже более 15 лет после появления цифровых технологий. Сначала я изучал различные темы, такие как архитектурная графика, портретная живопись, городской пейзаж. Любил фотографировать концерты.

Но в течение последних 5 лет я специализировался на тематике urbex (Urban Explorer), делая фотографии заброшенных мест, таких как замки, дома, больницы, фабрики. Мой фотографический взгляд на эти места более интимный, более плотный, более наглядный, чем у других фотографов, делающих такие снимки. Эту фотографическую страсть я разделяю с моей 24-летней дочерью. Ее зовут Эстель, она очень талантливый молодой фотограф.

Довольно регулярно мы вместе выезжаем во Францию, Италию и Германию, чтобы осмотреть различные заброшенные места и сфотографировать их. Каждый снимает заброшенный объект в своем собственном видении. На эту тему я уже провел несколько выставок, которые получили высокую оценку, и в ближайшее время планирую опубликовать книгу на эту тему.

— Наверное, мало кто предпочитает снимать в столь странном жанре. Почему вы выбрали именно тему заброшенных мест?

— На самом деле, я случайно наткнулся на эту тему: в 2012 году я участвовал в фотовыставке, посвященной жителям Мюлуза и их деятельности. Я живу в городе Мюлуз, он находится на северо-востоке Франции, в 30 километрах от Швейцарии. На этой выставке я заинтересовался снимками одного модного стилиста, и обнаружил в его пресс-подборке некоторых моделей, снятых в заброшенных местах. В 2016–2017 году я занялся этой темой целенаправленно.

Почему эта тема? Прежде всего, эти места, даже заброшенные и иногда в очень ветхом состоянии, раскрывают историю, которую мы часто не знаем, но она вызывает сильные эмоции; несмотря на пыль, плесень, запущенность в них всё равно чувствуется определенная жизнь, душа.

С другой стороны, очень часто огни, присутствующие в этих местах, великолепны для фотографа. Особенно часто это случается в Италии, где в заброшенных местах можно найти множество самых разных оттенков. Что касается моего фотографического взгляда, я люблю создавать кадры, атмосферу и сокровенный подход, позволяющим зрителям, открывать для себя мои изображения и представлять свою собственную историю.

— Часто ли французы посещают фотовыставки? Культура фотовыставок во Франции развита?

— Французы любят посещать в той или иной степени, как выставки местных художников, так и других национальных арт-мастеров. Ежегодно также проводятся фестивали фотографии с многочисленными выставками и стажировками. Самым известным фестивалем является фестиваль в Арле, он проводится каждое лето. Также с переходом на цифровые технологии фотография за последние годы претерпела заметные изменения, и число талантливых авторов растет. В результате проводится больше выставок, а во многих художественных галереях представлены как картины, скульптуры, так и фотопечати.

Во Франции очень высоко развита культура выставок, французы любят проводить время на подобных арт-мероприятиях и делать для себя открытия. Это позволяет увидеть многочисленные взгляды на мир и человеческую жизнь во всех её аспектах, от самых мрачных до самых прекрасных.