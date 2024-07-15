Ведущие российские ученые выступят на фестивале научного кино "ФАНК Уикенд"

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Дискуссии с учеными будут проходить после демонстрации каждого фильма на фестивале "ФАНК Уикенд", который во второй раз пройдет с 25 по 28 июля на горном курорте "Роза Хутор". Представленные киноработы весьма разнообразны по содержанию и демонстрируют самый широкий диапазон современных научных интересов и изысканий.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Особенность фестиваля актуального научного кино "ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" состоит в уникальном сочетании кинопоказов и "живых" дискуссий с авторитетными учеными, которые знакомят зрителей с последними достижениями научной мысли в России и за рубежом. Партнером кинофестиваля в этом году вновь стал Научный центр "Идея", учредитель конкурса для аспирантов в области нейронаук, базовая организация кафедры блокчейн МФТИ и др.

Как отмечает научный директор центра, доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН Тагир Аушев:

"В этом году научный центр "Идея" запустил уже четвертую очередь конкурса для ведущих учёных на открытие аспирантских позиций. На полученные гранты победители конкурса смогут пригласить в аспирантуру лучших выпускников магистратур для работы над заявленными исследованиями. Грант позволяет аспиранту получать достойную стипендию и заниматься наукой, не отвлекаясь на поиски финансирования. Таким образом, мы уже на входе в аспирантуру предлагаем аспиранту конкурентные на мировом уровне условия. Нам кажется важным не только сам факт выделения финансирования, но и механизмы их распределения среди наиболее талантливых и мотивированных учёных. Научное кино для нас — это способ не только доносить знания, но и вдохновлять молодых людей на занятия наукой теми историями, которые положены в основу современной научной документалистики. Нам близок такой подход, поэтому мы бы хотели поддержать кинофестиваль научного кино и в этом году".

Открывается фестиваль 25 июля премьерой в России — фильмом "Ноктюрны" (Индия, США). Он показывает, как ученые наблюдают за невидимым миром мотыльков, надеясь разгадать тайны нашей планеты. О том, какая здесь может быть взаимосвязь, расскажет заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова Ольга Пегова: "Этот фильм отлично иллюстрирует работу по изучению животных и изменений климата. Мы поговорим об искусстве наблюдений в природе, вдохновимся горными лесами Гималаев и удивительными бражниками, которых, кстати, можно встретить и у нас на Кавказе".

26 июля на "ФАНК Уикенд" состоится показ Альманаха "Идеи и технологии, меняющие мир", который включает, в том числе две короткометражные ленты, снятые при поддержке научного центра "Идея" (о том, что лежит в основе технологии блокчейн и о лечении болезни Паркинсона). Фильм о болезни Паркинсона снят с участием грантополучателя конкурса для аспирантов научного центра "Идея" — кандидата биологических наук, заведующего лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН Алексея Седова, который стал не только героем фильма, он также проведет на ФАНК Уикенд дискуссию после показа и расскажет о том, чем сейчас занимается наука в поисках решений в борьбе с болезнью Паркинсона. Сегодня ею страдают более 6 млн человек в мире, а к 2030 году число заболевших может достигнуть 10 млн.

Метод, над которым работает А. Седов, заключается в воздействии импульсным электрическим током на определенные структуры головного мозга, участвующие в управлении движениями, поддержании мышечного тонуса и позы. Документальная лента Альманаха об этом идет всего 10 минут, но невероятно сильно и эмоционально показывает, как благодаря науке, человек избавляется от мучительного симптома. Фильм точно никого не оставит равнодушным.

27 июля пройдет показ фильма "Вечный ты", 2024 г. - о том, как стартапы используют искусственный интеллект для создания аватаров, позволяющих общаться с близкими после смерти. Это пронзительные истории стремления к бессмертию и сложные последствия коммерциализации этой мечты. В обсуждении после показа примет участие Илья Ларин, научный сотрудник университета "Сириус", аспирант, победитель и призер международных конкурсов и конференций, обладатель именных стипендий. Он работает с искусственным интеллектом в направлении компьютерного зрения. "Действительно, современные технологии позволяют собирать большие объемы данных об индивидууме — его сообщения, письма, видео, голосовые записи. На основе этого можно создать чат-бот или 3D-аватар, который будет очень похож на ушедшего человека и способен имитировать его манеру общения и поведение. Но, как показывает пример из фильма, такие "оживленные" цифровые копии могут начать вести себя непредсказуемо и даже пугающе. Ведь они не являются полноценным сознанием, а всего лишь имитацией на основе собранных данных. Они могут начать выдавать вещи, которые при жизни человек никогда бы не сказал", — говорит Илья Ларин.

"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" проходит при поддержке компании "Интеррос", горного курорта "Роза Хутор", при партнерском участии Научного центра "Идея" и Горного клуба "Спорт-Марафон", на площадке Лектория которого и пройдут все кинопоказы (Роза Хутор, набережная Панорама, 4), в рамках Десятилетия науки и технологий.

Мероприятие входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2024 год, утвержденный Министерством культуры РФ. Вход на все показы — свободный.

Регистрация на показы и полное расписание фестиваля ФАНК Уикенд

Для справки

Фестиваль актуального научного кино ФАНК объединяет кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для развития научного кино и поиска наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. За 9 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 228 городах, 115 сёлах, 32 поселках. 6 320 показов собрали 300 000 зрителей.

"Интеррос" — одна из крупнейших инвестиционных компаний России, основана в 1990 году Владимиром Потаниным. Ключевыми принципами деятельности "Интерроса" на протяжении 30 лет являются вопросы общественной пользы, стоящие наравне с прибыльностью и перспективами развития того или иного бизнеса. "Интеррос" содействует внедрению лучших управленческих практик и стандартов социальной ответственности во всех своих предприятиях и активах, поддерживает социально значимые проекты и инициативы на территориях их присутствия.

Роза Хутор — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

Научный центр перспективных междисциплинарных исследований "Идея" (научный центр "Идея") — некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Приоритетное научное направление: исследования в области нейронаук. Приоритетные технологические направления: блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности.

Горный Клуб Спорт-Марафон — это пространство, в самом центре курорта "Роза Хутор", где в одном месте можно найти все необходимое для качественного отдыха в горах — гиды и организация однодневных и многодневных трекингов под ключ, прокат и продажа снаряжения от лучших производителей, кафе для вашего самого вкусного отдыха, а также лекторий, где каждую неделю вы можете узнать много нового и интересного о мире путешествий, аутдора, горнолыжного спорта и многого другого.