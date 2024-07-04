Звезда фильма "В бой идут одни "старики": мы потеряли культуру походов в кино

Рустам Сагдуллаев: "Мы вложили в советские фильмы столько души и сердца"

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Рустам Сагдуллаев — известный узбекский актёр и режиссёр. Огромную всесоюзную известность он обрёл после выхода на экраны фильма Леонида Быкова "В бой идут одни "старики”.

Рустам Сагдуллаев на Международном кинофестивале "Антарес". Фото предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля "Антарес"

В военной драме артист создал трогательный образ Ромео, который был влюблён в юную летчицу в исполнении актрисы Евгении Симоновой.

Фильм "В бой идут одни "старики" посмотрели более сорока миллионов зрителей. Сценарий, как говорят, разошёлся на цитаты.

Поэтому Рустам Абдуллаевич частенько жалуется на то, что стал заложником этой роли. Но в действительности это не так. В фильмографии актёра есть замечательные работы, которые зрители помнят и любят до сих пор:

"Нежность",

"Влюблённые",

"Какие наши годы".

Именно по этим работам можно судить о многогранном таланте актёра, который сыграл в перечисленных фильмах главные роли и навсегда покорил сердца своих поклонников.

Недавно Рустам Абдуллаевич побывал на кинофестивале в городе Сочи. Международный кинофестиваль "Антарес" — новый российский кинофестиваль, который прошёл под эгидой ассоциации "Безопасность и качество". В рамках фестиваля прошло огромное количество специальных событий и мероприятий, концертов и спектаклей, творческих вечеров и дискуссий. Гостями и участниками фестиваля стали известные кинематографисты, театральные и общественные деятели из разных стран мира.

Рустам Абдуллаевич был приглашён в качестве члена жюри в конкурсе полнометражных фильмов. Председателем жюри была народная артистка РФ Елена Цыплакова. Художественный руководитель фестиваля — Сергей Новожилов.

Рустам Сагдуллаев. Фото предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля "Антарес" Рустам Сагдуллаев. Фото предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля "Антарес"

— Рустам Абдуллаевич, подводя итоги фестиваля, какую бы вы выделили отдельно картину и не было ли у вас разногласий во время судейства?

— Все картины были потрясающие, но, честно говоря, споров по поводу призов не было. Общим голосованием мы единогласно выбрали победителей. Дело ведь не в наградах, уже счастье — попасть на этот фестиваль. И мне кажется, что фестиваль прошёл на самом высоком уровне, хотелось поблагодарить и устроителей, и зрителей, которые приходили на просмотры.

Рустам Сагдуллаев и Елена Цыплакова. Фото автора статьи Анжелы Якубовской

— Ваша встреча с Еленой Октябревной Цыплаковой на фестивале — мне кажется, это такой редкий случай. Зрители, которые помнят вас по картине "Какие наши годы", были безумно счастливы увидеть вас вместе в жюри. Фильм до сих пор смотрят в интернете и много комментируют.

— С Леной время от времени мы встречаемся на разных кинофестивалях, порой видимся в Москве, но мы всё время на связи, постоянно переписываемся.

По поводу фильма "Какие наши годы", я только сейчас от вас слышу, что к нему так много внимания, мне казалось, его давно позабыли. Но меня очень радует, что к нему есть интерес, что о нём пишут. Не хочу хвалить свои фильмы, но они действительно великолепные. Мы вложили в советские фильмы столько души и сердца. Тогда, в наше время, не было такого культа кино. Никто не гнался за прибылью, такого активного обсуждения в народе не было, просто шли на новый фильм, а вот культура хождения в кино была. Люди стояли в очередях в кассы. А когда билеты заканчивались спрашивали у счастливцев: "Нет ли лишнего билетика?" Сейчас, к сожалению, мы эту культуру потеряли. А может быть, время другое… Не наше…

— А может, у вас опять есть желание поработать с режиссёром Эльёром Ишмухаммедовым?

— Если бы вы были олигархом, этот вопрос о проектах был бы так к месту и на моё сердце капал бы мёд! Я бы вам рассказал о всех своих проектах и задумках. У каждого творческого человека очень много планов, но из этого обилия не удаётся реализовать даже половину. Если вы спросите Елену Цыплакову, она вам тоже много расскажет о том, что мечтает снять. У нас планов громадьё!

С Эльёром Ишмухамедовым мы вместе сейчас преподаём во ВГИКе, у нас в Ташкенте открыли филиал ВГИКа, у него своя мастерская, у меня своя. Одельша Александрович Агишев, который написал сценарии к фильмам "Нежность", "Влюблённые", "Какие наши годы", ведёт сценарную мастерскую, и мы постоянно общаемся по работе.

— Вы сказали про олигархов, а в фильме "Влюблённые" мы увидели, как уже чётко проглядываются зародыши этих самых олигархов. Могли ли вы тогда предположить, что так изменятся идеология и герои, которые, как вы порицали, станут "хозяевами жизни"?

— О чём вы говорите? Это был 1979 год, кто мог подумать, что так изменится наше общество. Это надо было быть нострадамусом каким-то, чтобы так всё чётко увидеть. Все помнят, как в Узбекистане проходило "хлопковое дело", у многих открылись глаза. Приписки были всегда, но страшной коррупции не было. Мы так думали... И для Узбекистана это был очень большой удар. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что всех чиновников, которые были у власти, ставила сама власть.

— Сейчас, конечно, об этом поздно говорить. В картине "Какие наши годы" режиссёр показал, какая была межнациональная дружба в Узбекистане. Так и вправду было?

— Так всегда было, у нас в Узбекистане жило 132 национальности, и по-другому быть не могло. Когда в 66-м году случилось землетрясение, к нам ехали люди со всего Советского Союза. Строители, пожарники, военные, врачи, ведь город пришлось почти полностью восстанавливать. И многим специалистам так понравился новый Ташкент, что они остались навсегда, создали семьи, вырастили детей. Они приехали с чистой душой, чтобы помочь. Узбекистан их принял, они почувствовали себя как дома и прожили счастливую жизнь, была настоящая межнациональная дружба. Как у нас говорят: "Чтобы узнать узбеков, надо у нас пожить".

— Есть документальные и игровые фильмы о детях, которые попали во время войны по эвакуации в Узбекистан и выжили благодаря тому, что добрые узбекские женщины кормили их лепёшками на улице. И они на всю жизнь запомнили эту доброту.

— Не надо далеко ходить, я снимал актёра Михаила Светина, которого эвакуировали из "Артека" в Ташкент, когда он был совсем маленький, и он об этом тоже рассказывал. Родители Юрия Стоянова были эвакуированы и спаслись от голода, он всегда об этом говорит.

Все республики кормили детей, но мы стоим особняком, потому что первые откликнулись, первыми сказали: "Давайте к нам!" У нас круглый год лето, тепло даже ночью, поэтому можно спать во дворе. Весь год фрукты, овощи, на улицах растут абрикосы, вишни, яблоки — ешь не хочу. Но хлеб, конечно, на дереве не растёт, его надо было выращивать и отдавать фронту. Поэтому всем было голодно, и узбеки жили очень бедно, но делились последним. Кровать отдавали эвакуированным детям, а сами спали на полу. А сколько приютили детей, у которых погибли родители на фронте. Официальная цифра — 600 тысяч ребятишек. И ни одного не отдали ни в интернат, ни в детдом. Мы были единая страна, нам надо было остановить врага не только физически, но и морально. Спасти детей со всего Советского Союза и поднять дух народа. Поэтому вклад Узбекистана в общую Победу был огромный, и самих узбеков очень много погибло во время войны.

— В картине "Влюблённые", в которой вы сыграли главную роль, у вашего героя отец не признавал ни семью, ни вашего героя. Это, конечно, смотрится странно, ведь в Узбекистане также культ семьи.

— Свои древние семейные традиции у нас действительно существуют, семья для узбеков — это самое главное. А вот в современных реалиях это было сплошь и рядом. Такое, кстати, бывает везде, не только в Узбекистане, но сценарист Одельша Агишев эту ситуацию метко подсмотрел где-то в ташкентской жизни.

— Миллионы зрителей обожают картину "Али Баба и сорок разбойников", которую снимали как в Индии, так и в Узбекистане. А есть ли у вас какие-то интересные сказочные проекты, которые можно снять совместно с Россией? В России сейчас наблюдается подъём детского кинематографа.

— Рад, что в Москве пошло детское кино, вижу, что появилось много интересной, качественной мультипликации. У меня много написанных сценариев — сказок на национальной основе. С удовольствием снял бы с кем-то подобный совместный проект, детей нельзя оставлять без сказок.