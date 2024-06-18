Режиссёр Максим Кузнецов о современном кинематографе и фестивале "День Победы"

Создатель кинофестиваля "День Победы": "Время диктует свои условия…"

16:33 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Максим Кузнецов, режиссёр, сценарист, продюсер, оператор, — человек нового времени, новых задач. Он получил бесценное культурное и творческое наследство от самых выдающихся мастеров нашей страны.

Фото: pravda.ru by Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Режиссура для него не профессия, а образ жизни, поэтому его документальные ленты можно отнести к разряду историй, наполненных жизненными импульсами.

По мнению Максима Кузнецова, сегодня в обществе назрели большие перемены, Россия очищается, беря в новое время всё самое лучшее из своей могучей истории, отбрасывая, как ракета, разгонные, но уже отработанные, сгоревшие ступени. Ещё до СВО он стал инициатором проведения и генеральным продюсером международного кинофестиваля "День Победы", а сегодня этот фестиваль оказался одним из основных в стране.

Этот киносмотр направлен на освещение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и, самое главное, на противодействие фальсификации истории и итогов Второй Мировой войны. Также фестиваль продвигает важнейшие культурные и творческие достижения советских, российских и зарубежных кинематографистов, потому его главная задача на сегодняшний день, не развлекать, а просвещать и задавать направление.

— Максим Сергеевич, название фестиваля "День Победы" знаковое, и действительно задаёт тон всему событию, но неужели за столько лет фестивального движения в России, никому не пришла идея создать киносмотр с таким названием?

— Получается, никому. Прежде чем назвать фестиваль "День Победы", я тщательно проверил в интернете, и оказалось, ни одного киномероприятия с таким названием у нас в стране нет. А идея появилась очень просто, в 2021 году мне пришлось много ездить по Подмосковью. Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа пригласил меня показать в школах мой документальный фильм о войне под названием "Мы в садовника играли…".

У меня, кроме этого фильма, есть ещё и другие военные картины, поэтому показы по школам с фильмами были довольно частые. И когда на одной встрече после просмотра школьница подняла руку и задала вопрос: "А кто с кем воевал?", я понял, что мы, что называется, "приехали"…

Всё надо начинать с нуля. Решил сделать такой фестиваль без конкурса, где будут показываться исключительно ленты о войне, благодаря которым молодежь получит внятное объяснение, кто с кем воевал и кто кого победил.

Пригласил коллег, Комитет по культуре организовал площадки для показа, и непрерывно в течении трех недель мы делали киносеансы. В первый год наши фильмы посмотрело более трех с половиной тысяч подростков, а уже на следующий год мы с директором нашей киностудии "Контраст" решили сделать фестиваль ежегодным. Собрали команду, подали заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив, получили его, и затем в Министерстве Культуры нам присвоили статус Международного фестиваля. И фестиваль этот мы посвятили Великой Отечественной войне.

В прошлом году у нас появилась традиция — конкурс среди старых советских фильмов, мы показали художественные картины 50-60-х годов, среди которых "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Летят журавли". Оценивало этот конкурс зрительское жюри. А в этом году были фильмы 40-50-х годов. Зрительское жюри возглавила заслуженная артистка РСФСР Лариса Лужина. Победителем в этой номинации стал фильм "Повесть о настоящем человеке".

Прошедший в конце апреля III МКФ "День победы" показал, насколько сегодня подобная затея востребована обществом. К тому же мы добавили новые спецноминации: документальные фильмы о Донбассе и музыкальные видеоклипы по тематике фестиваля.

И оказалось, что эти видеоклипы очень поддерживают сеансы, школьниками они воспринимаются очень хорошо. Для них понятно, какую мысль хотели донести кинематографисты создатели клипов в короткой форме. Также второй год мы сотрудничаем с Российским государственным архивом кинофотодокументов, специалисты которого формируют для нас свою, внеконкурсную программу.

В 2023 году в рамках внеконкурсной программы показали уникальные картины, в том числе "Парад Победы", "Битва за нашу Советскую Украину" и "Знамя Победы над Берлином водружено". В этом году были журналы о пионерии, и ребята с огромным интересом посмотрели редкие архивные ленты. А что касается площадок, то в этом году кроме Москвы и Одинцовского городского округа, добавились Красногорск, Подольск, Солнечногорск, Лыткарино — всего было 30 залов показа.

— Картины, которые вы перечислили патриотичны и глубоки по содержанию, но как сегодня заманить зрителя на такие серьёзные фильмы? И кто ваш основной зритель?

— Наш основной зритель — это подростки. Соглашусь с вами, что такое кино, где нужно думать, где нужно пропустить через свое сердце те далекие трагические события, подросток смотреть самостоятельно не будет. И в интернете если даже наткнётся на военный фильм, его не включит.

Мы это прекрасно понимаем и работаем в связке с комитетом по культуре и управлением образования, которые перед показами пишут официальные письма в школы. Школьников снимают с занятий и организованно привозят на кинопоказы. И чаще всего подростки остаются довольны такими мероприятиями, потому что мы не только демонстрируем хорошее кино на большом экране, но после обязательно делаем встречи с создателями фильмов, которые рассказывают о тех, кто принимал участие в съёмках, и также о событиях, связанных с этим фильмом.

— То, что ретрокартины стали всё чаще появляться на российских кинофестивалях, говорит о том, что люди стали бережнее, относится к своему прошлому. А что касается настоящего, есть сведения, что многие отечественные фестивали порой делают вид, что нет фильмов об СВО, о событиях, которые там сейчас происходят.

— К сожалению, это случается. Я сам пытался сделать показ фильма о детях Донбасса в одной библиотеке, но соседняя школа отказалась приводить детей на этот фильм, пришлось пригласить пенсионеров и обсудить кино со взрослыми людьми. Я думаю, что в ближайшее время буквально все российские фестивали будут брать в конкурсную и внеконкурсную программу качественные ленты об СВО. Время диктует свои условия…

— Как думаете в ближайшие годы станет ли меньше в производстве развлекательных фильмов "ни о чём"? Изменится ли вектор идеологического направления?

— Я верю, что изменится, потому что такие перемены назрели. Сейчас все уже поняли, что преобразования необходимы, особенно, когда началась СВО. Столько народу уехало из страны, что показало совершенно провальную ситуацию в идеологическом воспитании.

В моём понимании в семье могут быть разные трудности, разногласия, но если твоего брата или отца кто-то бьёт, то ты не будешь разбираться, ты встанешь на сторону своей семьи. Так же и со страной, если возникла беда, ты остаёшься со своими… Мы потом разберёмся с нашими проблемами, сделаем выводы, проведём работу над ошибками, но то, что люди становятся другими с начала специальной операции, мне кажется, наша власть тоже почувствовала.

— Однако случается и такое: некоторые родители не в восторге о того, что сейчас их детям показывают кино на тему Великой Отечественной, и они высказывают претензии.

— Потому что фильмы о Великой Отечественной надо было начинать показывать и говорить об этой страшной войне тогда, когда ещё "молоко на губах не обсохло". Когда моему сыну исполнилось 6 лет, рано утром в День Победы, я взял его за руку, мы купили нарциссов и поехали в парк Горького. Я понимал, что ветераны уходят и надо сыну показать, тех кто воевал, пока они ещё не ушли из жизни. Мой сын вручил бабушкам-лётчицам цветы, увидел, сколько людей приехало поздравить ветеранов, и запомнил этот праздник на всю жизнь.

А когда сегодня начинаешь подросткам рассказывать о события Великой Отечественной, то для многих это шок, потому что наша история для них не родная, не близкая. Все, что связано с войной мое поколение переживает остро, мы с детства воспитывались на правильных фильмах, а для современной молодежи эмоциональное восприятие утрачено, для многих из них Великая Отечественная — это факт истории, не более.

Фильм — спонтанная история

— Ваш фильм, посвящённый Великой Отечественной, "Чума. Хроники Третьего рейха", можно смело отнести к отдельному культурному явлению в документалистике. Помимо этого, в нём видна кропотливая работа с архивами. У вас были какие-то наработки в этой области, или это эксперимент?

— Вы знаете, это спонтанная история. Мы должны были ехать в экспедицию снимать, но у нас отложилась поездка. Это был 2015 год. Накануне юбилея Победы ко мне приходит информация о том, что в Европе провели опросы, которые показали, что 50% европейцев считают, что Европу освобождали американцы, англичане и даже французы. И только 13% европейцев помнят о том, что основной вклад в разгром фашизма внес Советский Союз.

Это был 2015 год, а сейчас наверняка цифры ещё страшнее.

Меня это информация поразила, был настоящий шок. И тогда моя жена предложила сделать такой короткий фильм, в котором была бы сжата изложена вся история нацизма в Германии.

Идея мне понравилась, но я понял, что темп повествования будет высоким, рассказать в коротком фильме в таком темпе, кадр за кадром, ничего не успеешь. И неожиданно в голове сложилось музыкальное сопровождение, понял, что у меня будет сценарием фильма — музыка. Основные темы: "Нашествие" из седьмой симфонии Шестаковича, "Танец рыцарей" Прокофьева и марш из сюиты Свиридова "Время, вперед!".

Я собрал музыкальный звукоряд фильма, выделил в нём доминанты и на эту получившуюся шкалу наложил основные события истории, с 1933 по 1945 годы. И получилось, что музыка стала сценарием и основным рассказчиком в фильме.

Кроме того, мне захотелось сделать картину целиком из трофейной немецкой кинохроники, чтобы никто не обвинил в том, что это "сталинская агитка". Когда я посмотрел собранный фильм, события того периода для меня открылись с новой стороны: что-то похожее на то, как по-другому и целиком начинаешь воспринимать годовой курс перед экзаменом, когда пишешь к нему шпаргалку. Договорился с Госфильмофондом в Белых столбах, где хранится трофейная немецкая кинохроника, там мне дали каталоги, по ним отобрал киноленты, заказал.

Но когда увидели, сколько я попросил материала, мне сказали: "Давайте, мы вам выделим отдельную комнату". Бобины с пленками заняли половину комнаты, и мне пришлось тщательно выбирать буквально по несколько кадриков.

— А как вы договорились по авторским правам с наследниками композиторов Шостаковича, Прокофьева, Свиридова?

— С потомками Шестаковича я созвонился по телефону, они выслушали меня, идея им понравилась и сказали: "Берите!"

Когда позвонил в Питер наследникам Свиридова они вначале подумали, что я попрошу "Время, вперёд", но когда поняли, что мне нужна совсем другая композиция, то одобрили тему и тоже дали музыку бесплатно.

С музыкой Прокофьева в РАО сразу предупредили, что будет тяжело. У композитора очень много наследников, и представляет их сидящий во Франции юрист-француз, договориться будет очень сложно.

Мне дали электронный адрес, начинаю вести переписку, одновременно монтирую фильм. Месяц объясняю ему на английском языке зачем и почему нужна музыка. Француза больше всего интересовало какой бюджет у фильма. Честно отвечаю ему, что всего 1 000 евро, собранная друзьями на покупку кинохроники.

Когда француз это узнал, получаю от него радостное предложение: "Мы готовы разрешить вам использование музыки Прокофьева по 500 евро за 1 минуту".

А "Танец рыцарей" как раз и длится 2 минуты. То есть юрист решил забрать весь бюджет фильма. И в этот момент я как раз наткнулся на кадры кинохроники, как французские каратели сжигают белорусскую деревню с мирными жителями. Крупным планом стоит солдат с французским шевроном, с пулемётом на плече на фоне горящего дома. Я вставил этот кадр в фильм, отправил юристу во Францию, мол, на, посмотри, какие зверства творили твои соотечественники на нашей земле. И забыл про эту тему.

Музыку Прокофьева заменил на ещё один фрагмент из 7-й симфонии Шестаковича. Закончил фильм в четыре часа утра 9 мая и выложил в сеть. Через неделю от юриста приходит письмо: "Максим, я посмотрел ваш фильм. Это страшные кадры войны. Страшные кадры нашествия. Теперь я говорю: "Да!" Если вам еще нужна музыка Прокофьева, вы можете ее брать".

Я перемонтировал фрагмент, использовав музыку Прокофьева, и поставил точку в работе над фильмом.

С этим фильмом была ещё одна история. На фестивали кто-то его брал, кто-то не брал. Были показы, после которых случалось долгое обсуждение со зрителями. Порой полный зал меня не хотел отпускать, столько возникало вопросов и откликов. Кто-то сравнивал фильм с картиной Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". На фестивале в Венеции "Фильмы в борьбе за мир" картина стала победителем. После разных наград я попробовал предложить его на телевидение к 9 мая. Отправил его на телеканал, не буду называть, какой, по определённым причинам.

Редакторам фильм понравился, но недавно назначенный руководитель канала потребовал переозвучить картину, потому что музыка звучит лёгким джазом. То есть самую сильную по признанию критиков музыку о Великой Отечественной войне руководитель канала назвала лёгким джазом!

Я сделал выдержки из критических статей о теме "Нашествия" Шостаковича и в качестве ликбеза отправил руководителю канала. Как можно быть редактором на телевидении и не понимать, какую музыку слушаешь? Как можно не знать 7-ю симфонию Шостаковича и руководить телеканалом, который смотрят миллионы образованных россиян, воспитанных на этой музыке?

— Одного фестиваля недостаточно для того, чтобы охватить такой большой диапазон зрителей и донести до них важную идею. Какие у вас показы и мероприятия планируются летом? Ведь, например, есть ещё знаковая дата — 22 июня.

— В рамках программы "Эхо кинофестиваля "День Победы" 22 июня в Горках-10 Одинцовского городского округа будет показан художественный фильм, получивший Гран-при на нашем фестивале — "1941. Крылья над Берлином". Также летом мы планируем представить фильмы из программы нашего кинофестиваля в детских лагерях "Орлёнок" и "Артек", а до декабря 2024 года зрители увидят фильмы в других городах и регионах России.