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Анжела Якубовская
Звезда фильма "Не могу сказать прощай" блестяще выступил на фестивале имени Вячеслава Тихонова и пообщался с поклонниками

Актёр Сергей Варчук: "Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" 

Кино » Российское кино

На риторический вопрос, почему в нашей стране так любят картины советской эпохи, можно отвечать без всякого сомнения: в них и душевность, и справедливость, и теплота, и мудрость, и героизм, и нравственность, и остроумная сатира, и интеллектуальный юмор. Советское кино лечит, и это доказанный факт.

Актёр Сергей Варчук: "Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" 
Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

А тем актёрам, которым удалось сняться в хороших картинах советской эпохи, можно с уверенностью сказать уготовано если не бессмертие, то незыблемая любовь и симпатия.

Одним из таких популярных артистов является советский и российский актер театра и кино Сергей Варчук. Известность ему принесла дебютная роль Сергея Ватагина в картине "Не могу сказать прощай". С легкой руки режиссера Бориса Дурова он стал успешным актером и любимцем публики. Этот советский мелодраматический фильм, снятый в 1982 году, числился лидером советского проката, его посмотрело 34 млн зрителей. Участие молодого красивого актёра украсило фильм, тысячи девушек были влюблены в этого героя.

"Режиссер Борис Дуров сразу задал нам установку, — вспоминает актер, — ничего не играть, а существовать как в настоящей жизни. Мы тогда были совсем молодыми и ощущали, что это история произошла с нами. Поэтому работать было одно удовольствие, мы действительно ничего не играли, и в этом был залог успеха картины. Она получилась искренней.

Я не пересматриваю своё кино, но ко мне часто подходят молодые ребята, которые посмотрели фильм, и благодарят. Я иногда задумываюсь, ну почему они его смотрят? И, наверное, ответ в том, что современную молодёжь подкупает искренность героев".

Картина "Не могу сказать прощай" стала успешным стартом, фильмография актёра за годы упорной работы пополнилась проектами в самых разных жанрах. Предложения сыпались один за другим, Варчук снялся в более чем 90 проектах, совмещая работу в театре и работу дублёра в иностранных фильмах. Необходимо добавить, что артист навсегда остался верен своей профессии. 19 апреля ему исполнилось 68 лет, но цифра не про него. Он находится в прекрасной физической и творческой форме и по-прежнему красив и статен.

На днях Сергей Варчук порадовал своих поклонников. В качестве почётного гостя он побывал на фестивале "17 Мгновений" имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Москвы и Московской области, правительства Московской области, Союза кинематографистов РФ, киноконцерна "Мосфильм" и компании "Кортис". Президентом фестиваля выступила актриса и продюсер Анна Тихонова.

Официальное торжество началось у памятника актеру В. В. Тихонову на пересечении улиц Кирова и Герцена. В нем приняли участие президент фестиваля Анна Тихонова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, председатель жюри фестиваля, актер и режиссёр Николай Бурляев и звезды театра и кино, специально приглашённые на это событие. В память легендарного актера прошёл митинг, Вячеслава Васильевича вспоминали только добрым словом.
"К сожалению, я лично с Вячеславом Васильевичем не был знаком, — рассказал на возложении цветов Сергей Варчук, — но однажды в 90-годы снимался с ним в одной картине, она называлась "Печальный рай". У нас с ним были разные съемочные дни, мы так и не пересеклись.

Но если бы удалось встретиться, то я бы обязательно сказал ему, что мой самый любимый фильм, в котором сыграл Вячеслав Васильевич — "Белый Бим, черное ухо". Это очень трогательная, человечная картина, ничего похожего в нашем кинематографе я больше не увидел, настолько она мне запомнилась и запала в душу.

У меня всегда были собаки, и породистые, и подобранные, я рад, что "Белый Бим" есть в нашем кинематографе, он напоминает о том, что братьев наших меньших надо защищать.

Конечно, фильм тяжёлый, но как сказал один поэт, "Душа обязана трудиться". Ведь не только надо развлекаться, но и воспитывать себя нравственно. Советский кинематограф уникален тем, что фильмы, снятые много лет назад, мы пересматриваем с огромном интересом, мы воспитывались на этих картинах. А когда по телевизору идут фильмы с участием Тихонова, я всегда с удовольствием их смотрю.

Также нравится "Дело было в Пенькове", хотел даже песню из этого фильма спеть на фестивале, но не успел выучить. Обязательно к следующему выучу и спою".

На церемонии открытия актёр исполнил две песни, его выступление вызвало в зале большой эмоциональный отклик. Есть актёры, которые стоят на сцене, исполняя композиции почти без движения, а Сергей Варчук не смог устоять возле микрофона, он спустился в зал и пел их вместе со зрителями. Ведь песни, которые звучали с экранов, потом переходили в застолья и звучали из каждого окна, давно стали семейными традициями нашего народа.

А ещё Сергей Иванович оставил на память отпечатки своих рук, которые вошли в коллекцию фестиваля. Расписываясь под оттисками рук, он остроумно и весело пошутил:

"Наследить в кино, я уже наследил. А вот отпечатки никогда и нигде не оставлял".

О популярности и зрительской любви сегодня можно судить по одному очень важному фактору. Если к актеру выстраивается очередь за совместным снимком, то значит он действительно дорог для людей, которые знают, что такое хорошее кино, и умеют отличать настоящий талант от сиюминутной блестящей мишуры. В этот день актеру пришлось нелегко, чуть ли не половина Павловского Посада пожелала воспользоваться таким редким шансом, и запечатлеть себя вместе с этим человеком на фото. Павловопосадцы искренне благодарили Сергея Ивановича за то, что он нашёл время и приехал в их город.

Казалось бы, Павловский Посад не так далёк от Москвы, но зрители не избалованы посещением талантливых людей. А с другой стороны, тоже важно, как сами медийные личности воспринимают просьбы поклонников о капельке внимания. Это есть показатель нравственной культуры человека, ставшего одним из символов эпохи.

"Когда ко мне подходят зрители, — делится своим мнением актёр, — и говорят слова благодарности, мне всегда это очень приятно. Я с удовольствием с ними общаюсь. Что плохого, если поклонница попросит автограф или совместное фото? Зрительское признание — это плата за наш труд. Зрителя надо уважать, без него мы не нужны".

Приятно осознавать, что такие звёздные актеры как Сергей Иванович Варчук уважают своих поклонников. И именно ценность кинофестивалей в том, что они могут подарить людям эти незабываемые встречи. Уезжая из города, артист искреннее пожелал всем счастья, любви, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Сергей Варчук исполняет песню "Вьюн над водой"
Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы николай бурляев вячеслав тихонов московская область
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