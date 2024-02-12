Дарья Митина: "Куба и оператор" — лучший фильм к юбилею Кубинской революции

Дарья Митина: лучший фильм о Кубинской революции снял американец

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В 2024 году исполняется 65 лет Кубинской революции. Что происходило на острове Свободы все эти годы, каким человеком был Фидель Кастро, почему кубинцам даже в годы блокады удалось удержаться на пути социализма и какие фильмы лучше всего повествуют об этом, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

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— В этом году мы отмечаем 65-летие Кубинской революции. Её позорно проспали Соединённые Штаты, а Советский Союз оценил её неправильно. Тогда никто не ожидал, что это всерьёз и надолго. Все думали, что обычное проамериканское правительство скоро вернётся к власти, и Куба опять превратится в большой американский бордель и казино. К счастью, этого не произошло. Какие фильмы стоит посмотреть о той революции?

Во-первых, бессмертный фильм советского режиссёра Михаила Калатозова "Я — Куба", снятый в сотрудничестве с кубинскими кинематографистами.

Во-вторых, документальный фильм американского режиссёра Джона Алперта "Куба и оператор". Это выдающийся документалист, автор лучших репортажных расследований в горячих точках планеты.

Семья Алперта приехала в Америку из России. Джон родился в Нью-Йорке, но идентифицирует себя как русского человека.

В 2017 году Алперт привозил в Москву свой фильм "Куба и оператор". Это двухчасовая выжимка из тысячи часов отснятого на Кубе материала. Джон Алперт приезжал на остров Свободы в течение 45 лет. Он снимал

революцию,

первые послевоенные годы,

Кубу во времена холодной войны,

Кубу в начале 90-х годов, когда она была предана ельцинской Россией.

Хотя предательство началось ещё с конца 80-х годов, когда Куба перестала получать советскую помощь. Уже тогда в Кремле начали прогибаться перед североамериканским "большим братом". Стране, которая находится в блокаде на острове, было крайне тяжело выживать самостоятельно, имея из всех богатств только:

сахарный тростник,

кукурузу,

кофе.

Советский Союз, ведомый предателями Горбачёвым, Яковлевым и прочими, обрек Кубу на вымирание. Невероятным трудом кубинцам удалось выжить и не сломаться. Уже давно нет в живых Фиделя Кастро, с ноября 2016 года. Но Куба никаких шагов в сторону от социализма не делает.

Алперт любил Кубу, сочувствовал кубинцам, ему хотелось бы снимать исключительно позитивные моменты, как Куба развивается. Но Алперт — прежде всего документалист. Он выбрал три кубинские семьи: две городские и одну сельскую. Сорок лет он показывал эти семьи в динамике. Вот он приезжает в дом, видит полный холодильник и упитанного довольного хозяина. Потом он приезжает через пять лет и видит пустой холодильник: исторический контекст изменился, Куба находится в блокаде. Потом он приезжает ещё через пять лет и видит, что холодильник стоит в роли мебели, потому что нет электричества. Потом он приезжает ещё через десять лет и видит опять полный холодильник: Куба выбирается из полуголодного существования.

Куба восстановилась после лихих 90-х гораздо раньше, чем Россия, хотя стартовала она с куда более низкой точки падения, чем мы.

Фидель Кастро был любимым другом Алперта. Когда Фидель приезжал в Штаты уже в ранге главы кубинского государства, он заметил Алперта и стал брать его с собой во все поездки. Они жил в одном гостиничном номере, долго общались наедине.

Фидель Кастро был одним из самых обаятельных, симпатичных, зажигательных людей на планете. В 1959–1961 годах Фиделя в Штатах встречали как рок-звезду. Тогда ещё американская пропаганда не была целиком настроена на моральное уничтожение Кубы, кубинцев и Фиделя Кастро. Американцы не сразу поняли значение революции, которое вывело Кубу на совершенно иные орбиты развития. Американское общество носило Фиделя на руках, школьники ходили с привязанными к подбородкам накладными бородами, потому что им хотелось быть похожими на Фиделя Кастро. Когда в 1960 году он выступал в зале Генассамблеи ООН, это был фурор, потому что никогда этот зал не слышал 4,5-часового выступления. Вся Америка слушала Фиделя, затаив дыхание.

В 2016 году Алперт приехал на 90-летний юбилей Фиделя, ему удалось в последний раз поговорить с ним, поцеловать и обнять. Заключительные кадры фильма — это похороны Фиделя Кастро, миллионные толпы вдоль кубинских автотрасс. И Алперт плачет, как плакал весь мир, когда провожали Фиделя в последний путь.

В фильме "Куба и оператор" Алперт ведёт себя как типичный американец — немного туповатый, задающий глупые вопросы Фиделю и кубинцам. Это художественный приём. Алперт сказал:

"Я прекрасно понимаю, что именно американцы создали кубинцам такую "весёлую" жизнь на протяжении десятилетий. Но если я буду изобличать американский империализм открытым текстом, я никогда не смогу показать свои фильмы американскому народу".

Это, к сожалению, горькая правда. Это вековая американская демократия, при которой невозможно говорить открытым текстом и напрямую рассказывать американцам, кто во всем виноват.

Этот добрый и светлый фильм снят американцем. Значит, любой американец, свободный от пропагандистской империалистической заразы, остаётся человеком и не смотрит через кривые зеркала на Кубу, кубинский социализм, революцию, Фиделя Кастро и простых кубинцев.