Дмитрий Таран: настоящее искусство должно быть позитивным

5:06 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Почему государство должно определять идеологический посыл творческих произведений, как маркетинговый приём "частота упоминаний" может сделать мир лучше и почему российские режиссёры и сценаристы не снимают фильмы о счастливых семьях, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный аналитик, политолог, кинематографист Дмитрий Таран.

Фото: starylev.com.ua

— Дмитрий Владимирович, вы ведь продюсер, бывший генеральный директор Ялтинской киностудии. Как вы оцениваете то, что происходит в нашем шоу-бизнесе?

— И кино, и музыкальный бизнес — это ядро мягкой силы, информационной политики. Сейчас, когда у нас в разгаре тектонические преобразования в стране и мире, старые элиты продолжают жить по-старому, отказываются через музыкальную культуру воспевать героев нашего времени. Ни одного фильма не снято о событиях на Украине за последние десять лет. Я помню, 4 июня 2019 года Ренат Давлетьяров представлял свой фильм о Донбассе, и тогдашний министр культуры Григорий Медынский сказал: "Мы считаем, что фильмы на эту тему не нужно снимать", — хотя украинцы за пять лет сняли порядка 40 фильмов, идеологически заряженных и готовящих население к войне с Россией.

Сейчас огромное количество молодых людей служат на фронте, это герои нашего времени, их нужно воспевать.

Это колоссальная работа. Именно потому, что американцы ею профессионально занимались, они десять лет назад смогли забрать часть большой России под названием Украина. А мы к этой части ещё не приступали.

— В советское время была масса фильмов, сделанных в целях политического воспитания. Сейчас говорят: "Режиссёр сам должен решать, что ему снимать, и никто не должен ему указывать". А как же политика государства?

— Я считаю, что это базар-вокзал-милиция, когда за деньги государства я могу делать всё и чтобы мне никто ничего не указывал. Я категорически против этого тезиса. В прошлом году президент дал на обсуждение проект указа "Об основах государственной политики, традиционных нравственных ценностях", и все руководителя театров, которые живут деньги министерства, выступили категорически против: "Не надо молодёжи рассказывать ни о чём хорошем, нужно показывать вещи нетрадиционные, безнравственные, потому что мы художники". Не надо нам таких художников.

Если государство даёт деньги, оно имеет право, как продюсер, давать указания.

Когда в 2014 году Крым вернулся в родную гавань, то в местный институт культуры приехал преподаватель из ВГИКа провести лекцию. Он показал курсовые работы выпускников ВГИКа 2014 года. Это были короткометражки:

про дедовщину в армии,

"ювеналку",

беспробудную депрессию,

холодный Питер,

проблемы в семье.

Было пять или шесть проблемных фильмов про жесточайшую депрессию, они вгоняли в уныние всех зрителей. Я крымчанин, солнечный человек, и я понимаю, что нужно показывать позитив. Это принципиальное отличие крымских кинематографистов от северных, потому что у северных первая мысль: "Не надо показывать счастливую семью, надо показывать только проблемы и всякое зло, чтобы зла не было".

Но есть маркетинговый приём "частота упоминаний": чем дольше вы будете показывать зло, тем больше вы его приумножите в мире, а добро вы показывать не умеете... Так что вы здесь делаете за государственные деньги?

Страна живёт плохо — давайте сделаем страну лучше и покажем в противовес произведение искусства с положительным эмоциональным настроем. Если у человека фокус внимания в светлых позитивных эмоциональных пространствах, он более успешный, более здоровый, меньше проблем, лучше экономика, больше рождаемость.

Понятно, что у дельцов от индустрии на первом месте деньги любой ценой: показать чернуху, неправильные модели поведения, загубить создание семей, чтобы дети не рождались, — и за счёт этого заработать. Но это не наш путь.

И ещё это вопрос драматической квалификации. У нас вообще не показывается в кино счастливая семья. Считается, что там нет ничего интересного. А на самом деле там такая драма. Это огромная работа — быть счастливым. И детей воспитать, и деньги заработать, и чтобы жена была счастливая. Почему у нас этого не снимают?

Потому что режиссёры, сценаристы — это люди, которые в глаза не видели счастливых семейных отношений. У них психосоматика, они одиночки, травмированные люди. Они не могут показать благополучную семейную жизнь.

А ведь это гораздо сложнее — интересно, талантливо показать счастливую семью.