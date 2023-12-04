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Анжела Якубовская

Пожелание Аллы Суриковой: "Чтобы все проблемы в Новом году решались с улыбкой!"

Кино

Режиссёру Алле Суриковой на отсутствие призов и разных премий жаловаться грех, за долгую творческую деятельность их вручено достаточно. И это всё по праву заслуженные награды. И вот опять — недавно на церемонии закрытия XIV фестиваля короткометражных фильмов "Арткино" ей вручили приз "За выдающийся вклад в развитие жанрового кино".

Пожелание Аллы Суриковой: "Чтобы все проблемы в Новом году решались с улыбкой!"
Фото: Фото Анжелы Якубовской by Анжела Якубовская

"Это очень здорово, что у нас есть фестивали короткометражного кино, которое возглавляет режиссер Сергей Тютин, здесь я встретила своих бывших учеников, которые получили много призов за свои фильмы, — сказала Алла Ильинична, принимая награду, — Я уже больше двадцати лет преподаю на Высших режиссерских курсах, и знаете, какое счастье сидеть среди зрителей, смотреть фильмы своих бывших учеников и получать удовольствие. Это огромная радость для мастера испытать гордость за своих студентов. Я, честно говоря, люблю получать награды, это очень приятно. Делаю двадцать лет фестиваль "Улыбнись, Россия" и обычно награждаю других, себе как-то неловко вручать премии. А когда мои помощники говорят, что меня надо тоже наградить, я сопротивляюсь, себе принципиально ничего не вручаю. Когда меня пригласили на "Арткино" и сказали, что вручат приз, мне стало очень приятно. Спасибо!"

На сцене режиссёр сказала, что у неё профессия кричать на площадке: "Камера! Мотор!", но иногда она как поэтесса пишет стихи, так что не удержалась и прочитала гостям поэтические строки. Они были посвящены зрителю. А преданных зрителей у талантливой женщины хоть отбавляй, и это во многом благодаря кинофестивалю "Улыбнись, Россия"

Всем известен этот фестиваль позитивного, весёлого кино, куда стремились попасть на просмотры и зрители, и представить свои картины знаменитые кинематографисты. Если в 1999 году, по словам президента фестиваля Аллы Суриковой, комедийные фильмы приходилось "скрести по сусекам", то спустя двадцать лет от желающих попасть в Тулу отбоя не было. К сожалению, "Улыбнись, Россия" сейчас поставлен на некоторую паузу. Но режиссер не сдается, утверждает, что поменяется формат, и фестиваль возродится.

Это было бы как нельзя кстати, потому что зрителю очень хочется улыбаться, и он ждёт душевных, светлых фильмов. Подобных кинопраздников в нашей стране мало, и это не удивительно, потому что уникальных, с невероятным чувством юмора женщин-режиссёров, которые стоят во главе — тоже немного. Недаром Аллу Сурикову называют "Королевой комедии".

Именно Сурикова считается родоначальником журнала "Ералаш". В советские годы был популярен "Фитиль", но детям этот журнал был не интересен, тогда режиссер придумала детский вариант.

Потом началось большое кино. Свой первый комедийный фильм "Суета сует" по сценарию Эмиля Брагинского Алла Сурикова сняла в 1979 году. В 2024 году картина отметит юбилей — 45 лет! Ещё немного, и будет полвека, как фильм с успехом идёт на наших экранах.

Безусловно, важная составляющая картины — блестящий актерский ансамбль: Фрунзик Мкртчян, Галина Польских, Леонид Куравлёв. Но надо отметить, что в дебютной полнометражной работе уже была видна уверенная рука мастера.

Благодарность Данелии

Как оказалось, путь картины до экрана поначалу не был усыпан розами, руководство "Мосфильма" хотело отстранить молодую женщину от производства, и только её мастер, Георгий Данелия, отстоял и защитил свою ученицу, поручившись за неё.

А дальше были успешные картины "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие. И даже пришлось освоить актёрскую профессию. Но это всё - намного позже. Конечно, сейчас легко вспоминать первые шаги в кинематографе, и шутить по этому поводу, но тогда всё было очень трудно. Потому все эти годы Сурикова благодарит своего учителя Георгия Данелия за всё, что он для неё сделал. За то, что передал режиссёрскую науку, поддержал на первых порах, и стал маяком в сложной профессии режиссера-комедиографа. Теперь Алла Ильинична платит свой долг: с такой же заботой и вниманием относится к своим ученикам.

Многие молодые режиссёры рассказывают, как Алла Ильинична начинала занятия по режиссерскому мастерству: она доставала из своей сумки бутерброды, печенье, конфеты и во время чаепития общалась со студентами. Без всяких нотаций и нравоучений, по-дружески учила их уму-разуму. В шутку студенты Суриковой называют себя "Сурикатами".

"Она нам как родная мама", — с любовью говорят ребята о ней.

А одна ученица в благодарность даже связала изумительный авторский жакет, который Алле Ильиничне очень идёт, в нём она выглядит очень молодо. В восхитительной нежно-бирюзовой обновке королева комедии и предстала на церемонии награждении "Арткино".

На дворе эпоха женщин

Но благодарные ученики радуют не только своими подарками, но и успешными проектами, в которых незримо присутствует аура учителя. Безусловно, многие уже отметили, что большие успехи среди выпускников Суриковой пришлись на долю девушек. И Алла Ильинична находит стремление девушек перехватить эстафету у мужчин вполне оправданным и жизнеспособным. Она на своем примере доказала, что всё реально.

"Сейчас эпоха женщин, — мудро отмечает Алла Сурикова, — и если мужчины теряются и не могут заработать, то тут дело в свои руки берёт женщина. Я понимаю современных мужчин, им сейчас трудно, нет денег, нет перспектив, а даже иногда и нет желания что-либо делать. Поэтому женщина вынуждена не только поддерживать очаг, но и вообще спасать семью. Умная женщина делает вид, что мужчина главный, но на самом деле рулит всем она, иначе семье конец. И представляете, какая нагрузка легла на плечи женщин? Ей нужно двигать мужа вперёд, помогать ему в карьере, ставить на ноги детей, но не забывать ещё и о своей карьере, и о своём имидже. Современные женщины молодцы! Они хваткие, деловые, успешные. Могу за них только радоваться.

А по поводу того, что пришло много женщин в кино — это нормально. Женщина доказала, что может быть не только актрисой, она вполне успешно работает и на производстве. Женщин много среди костюмеров, гримёров, художников — постановщиков, операторов, режиссёров. И они прекрасно справляются со своими обязанностями, а иногда даже лучше, чем мужчины. Женщины сейчас уверенно двигаются в кинематограф, в искусство, в литературу, в поэзию. Их интересно читать, их творчество интересно смотреть".

Так что, девушки, дерзайте и берите все в свои руки! Ведь впереди нас ждёт год Дракона, животного, которое символизирует успех. И кстати, сама Сурикова по знаку тоже Дракон. Будем надеяться, что этот год для режиссёра комедийных фильмов станет триумфальным. Она ждала его целых двенадцать лет и высказала пожелания читателям Pravda.ru и зрителям так:

"Я надеюсь, что мой год Дракона будет более благосклонен к людям, — поздравляет всех с наступающим Новым годом режиссёр, — мы думали, что год Кролика будет нежным и пушистым, как эта зверюшка, а оказалась, что всё совсем не так, и, к сожалению, в этом году было поставлено много клякс в биографии известных людей… А Дракон, у которого бывает три головы, тем он уникален, может сделать сразу три пожелания. Первая голова желает всем добра! Вторая — желает денег, и чтобы в каждую семью пришёл достаток! А третья желает всем здоровья! Ну и все вместе — конечно, мира! Я очень надеюсь, что Дракон принесёт нам мир, добро и здоровье! А еще хочу, чтобы все проблемы решались с улыбкой!

Ваша Алла Сурикова".

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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