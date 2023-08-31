Светлана Крючкова: "Меня всегда спасает чувство юмора!"

В последние годы Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова не выезжала никуда, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, но летом этого года она нашла в себе силы и приехала в город Киров. В этом городе на днях прошёл фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Фестиваль прошёл при поддержке Правительства Кировской области. Президент фестиваля — продюсер Сергей Новожилов.

Фото: Pravda.Ru

Светлана Крючкова в рамках фестиваля провела творческий вечер, который назывался "Из Петербурга с любовью". И не удивительно, что билеты на этот вечер были раскуплены давно, в зале не нашлось ни одного свободного места, администраторам пришлось добавлять приставные места.

В этом году исполнилось 50 лет фильму Алексея Кортнева "Большая перемена", преданные поклонники этой картины приехали пообщаться с любимой актрисой не только из Кирова, но и со всей Кировской области. Зрители встретили свою любимицу с большим теплом.

До встречи Светлана Николаевна много гуляла по городу пешком и была настолько восхищена его красотой, уютом, зелеными парками, старинными храмами, что даже выразила желание остаться жить в городе Кирове. Зал поддержал это желание аплодисментами.

Актриса во время вечера вспоминала, как работала с Алексеем Кортневым, режиссёра она называла своим крёстным отцом в кино. Хотя изначально ей предназначалась другая роль, но оказалось, что актриса прекрасно поёт и играет на гитаре, её музыкальные способности стали решающим элементом в образе Нели Плетневой.

А потом с годами песня "Мы выбираем. Нас выбирают" стала настоящим хитом, сегодня её поют повсеместно.

Но не только о кино в этот вечер был разговор. В этом году совпали две большие даты. Исполнилось 50 лет сценической деятельности. Ровно полвека назад Светлана Крючкова вышла на сцену.

"В 1973 году я закончила школу-студию МХАТ, — рассказывала актриса, — и после съёмок в картине "Большая перемена" пришла работать в театр МХАТ. Николай Цискаридзе планировал снять документальный фильм о театре, и когда я спросила, что войдёт в этот фильм, Цискаридзе ответил, что запланировал, чтобы в фильме партнёры по сцене, актёры МХАТа давали интервью".

На что Светлана Николаевна грустно заметила: практически все партнёры по сцене МХАТа умерли. Из партнёров осталась одна Ирина Мирошниченко, и 3 августа пришло известие, о том, что она умерла. Идея о фильме повисла в воздухе…

Но Светлана Николаевнаы выходила на сцену не только в московском МХАТе.

"Я иногда не могу долго принять решение, сколько сыпать соли и перца в салат, — поделилась своими секретами актриса, — но очень быстро принимаю решение поменять города, например, Москву на Питер. Поэтому приняла решение выйти замуж, уйти из театра и переехать из Москвы в тогда ещё Ленинград. Ушла из МХАТа, и в паспорт мне поставили жуткий штамп: "Выписана из города Москвы". Коллеги были в ужасе: "Светлана, куда ты едешь? Это же провинция!" Но я не испытывала страха".

А потом всё получилось наоборот, и актриса ни о чём не пожалела. Через два месяца её пригласил Георгий Александрович Товстоногов и предложил сыграть роль в спектакле. А дальше началась головокружительная карьера в театре и кино, которая не прекращается и по сей день.

Светлана Крючкова в этот вечер много пела, читала стихи, но не забыла вспомнить и о своём детстве. Она рассказала о своём родном Кишинёве, говорила о своём послевоенном детстве, о том, какие добрые и отзывчивые люди жили в этом городе.

"У нас никто не делился ни на какие национальности, делились на людей и нелюдей, — с уверенностью сказала Светлана Крючкова. — Разве я могла сыграть тётю Песю в сериале "Ликвидация", если бы не знала своих соседей по двору? В детстве я слышала, как говорили на идиш, молдавском, русском, украинском языках. И когда я спрашивала режиссёра Урсуляка, что я в этой сцене говорю и как играть, он махал рукой: "Оставьте, Светлана Николаевна. Вы лучше меня знаете".

Этот вечер принёс кировчанам огромную радость, он был словно глоток свежего воздуха в знойный день. Актриса ни одной минуты не дала заскучать. Особенно повеселила она зрителей колоритным рассказом.

"Однажды летом отдыхала с детьми на пляже. Признаюсь, что я немного сумасшедшая мама, все на пляже плавают, загорают. Я стою на берегу и кричу сыновьям: "Плавайте только, чтобы я вас видела! Не бери в руки эту грязь! Иди, мама даст помидорчик. А виноградик хочешь?"

А там невдалеке стоит какой-то мужчина и всё время смотрит на меня очень внимательно. Через какое-то время он ко мне подходит и говорит: "Я за вами наблюдаю уже два дня". Я отвечаю: "Я заметила". И вдруг он мне заявляет: "Вы знаете, что я вам скажу? Вы настоящая жаба!"

Меня всегда спасает чувство юмора. Я спокойно его спрашиваю: "В каком смысле?" Он говорит: "А вы знаете, кто я такой?" - "Понятия не имею". Думала, он скажет: "Я Наполеон!"

А он говорит: "Я режиссёр Леонид Нечаев, который снял "Буратино" и "Красную шапочку". Собираюсь снимать "Дюймовочку" Андерсена и не могу найти маму Жабу. Так вот вы настоящая Жаба, а ваш сын настоящий Жабик.

И мы подружились с режиссёром и начали ждать съёмок. Но тогда деньги давали только под криминальные фильмы. Спонсоры спрашивали у Нечаева: "У вас в Дюймовочке изнасилования есть? Нет? Тогда не дадим денег".

Я ходила за Михаилом Швыдким, потому что мы вместе учились в институте, и три года его уговаривала: "Это же фильм для ваших детей. Это же для ваших внуков. Это замечательный детский режиссёр. Ну дайте денег".

И вдруг деньги нашлись, и даже спонсоры подтянулись. Но вот незадача — мой толстый Жабик вырос и превратился в длинного и худого парня. И всё — Жабика у меня нет. Мне привели нового Жабика — рыжего, веснушчатого, наглого и талантливого. Я его потом "продала" Боре Грачевскому в "Ералаш". Очень хороший шестилетний мальчик. Сидел на съёмках нога за ногу, и если кто-то рядом ругался, он говорил: "Не кричите. Я этого не люблю".

В фильме "Дюймовочка" композитором Евгением Крылатовым была написана замечательная песня "Мама Жаба", и я с удовольствием её исполнила. А потом неожиданно я получила приз "За лучшую женскую роль и невероятную способность к перевоплощению". Мне вручили веточку ландыша с изумрудами. Такая веточка была только у меня и у Джины Лоллобриджиды. Ландыш был точно, а вот изумруды, сколько ни искала, не нашла", — пошутила Светлана Крючкова.

И напоследок она спела песню о любимом Санкт-Петербурге. Ведь актриса приехала из этого города к кировчанам с любовью и, дай Бог, не в последний раз.