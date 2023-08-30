Наталья Гвоздикова: "Очень хотелось бы, чтобы мы все стали добрее"

Советскую и российскую актрису Наталью Гвоздикову зритель знает по многим фильмам, которые стали культовыми. Это настоящие шедевры отечественного кинематографа: "Большая перемена", "Рождённые революцией", "Калина красная" и многие другие.

Фото: Pravda.Ru

Недавно Наталья Федоровна побывала в качестве почётного гостя в городе Кирове. Она посетила II Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики. Фестиваль прошёл при поддержке Правительства Кировской области. Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов.

Постоянный автор Pravda.Ru Анжела Якубовская встретилась с актрисой и поговорила с ней.

— Наталья Федоровна, в этом году вы отпраздновали юбилей — 75, дата интересная. Широко отмечать вы его не стали, но, может быть, год стал для вас каким-то особенным?

— Я не могу сказать, что этот юбилейный год какой-то особенный, но и жаловаться грех. В этом году вышло три творческих проекта, езжу на разные фестивали. Вот с удовольствием согласилась на предложение побывать в Кирове, у меня в эти дни были съёмки, но я отказалась, не хотелось пропустить интересную поездку.

Юбилей в этом году отмечать совершенно не хотела, когда исполнилось 70 лет, меня Сергей Новожилов просто заставил. В этом году он тоже предложил сделать, но я отказалась. Ни в Доме кино, ни в Доме актёра, которой вёл со мной переговоры, не захотела никаких событий.

— Как хорошо, что вы согласились приехать на фестиваль, кировчане вас очень ждали.

— Я езжу не только с фестивалями, езжу по разным городам и с творческими вечерами. С удовольствием встречаюсь, общаюсь, мне интересно, когда люди задают мне вопросы. Вот в апреле этого года была в Волгограде, и там был не просто творческий вечер, а целых три встречи. Получился такой живой, массовый разговор. А ещё мне подарили чудесную шаль.

— Каких вопросов вы ждёте от своих зрителей?

— Мне очень интересно общаться и узнавать, как сегодня живут дети. Это в первую очередь. Например, недавно была в "Артеке", и со мной общались на встрече дети, которые хотят быть актёрами, режиссёрами, продюсерами, хотят связать свою судьбу с кинематографом. Детям было по 14-15 лет, но с ними было так невероятно интересно разговаривать. Они сказали, что смотрели и мои советские, и новые российские фильмы, мне было очень приятно.

Со взрослыми зрителями тоже интересно, но иногда, бывает, такое скажут… С каждым годом понимаю, что становлюсь всё старше, но всё-таки не хочется об этом думать. Как-то на одном фестивале ко мне подошёл кто-то из начальства на сцене и преподнёс красивый браслет. А потом сказал, что вырос на моих фильмах. Я, конечно, выдержала, был полный зал народу, но я парировала: "Обычно ко мне подходят лысые и с одним зубом и говорят, что выросли на моих фильмах". Представляете, как обидно женщине слушать, когда ей напоминают о возрасте… Поэтому я прошу: "Мужчины, сделайте женщине комплимент!"

Поклонник конечно извинялся, говорил: "Наталья Федоровна, я не хотел вас обидеть". Но тем не менее мужчинам не стоит каждый раз "тыкать" в возраст женщины.

— А какие подарки дарили вам в этом году на юбилей? И какой оказался самый ценный?

— Подарков дарили много, но особенно дорог мне подарок от продюсера Сергея Новожилова. Очень красивые и изысканные украшения, и это уже не в первый раз. Мы давно друг друга знаем, я иногда могу с ним даже поспорить, но мы друг другу как родные. Порой смотрю на него и не понимаю, как можно жить с такими нагрузками: бесконечные перелёты, мероприятия из города в город. Но он говорит, что это моя жизнь и другой не хочу.

— А вот вы как раз из Москвы выезжаете не так часто. В Кирове вы впервые?

— Нет, не в первый раз. Много лет назад я приехала сюда совсем молоденькой девочкой, снималась в картине "Берега", а после этого прошло какое-то время и опять приехала, но уже в Кирово-Чепецк. В этом городке мы снимали одну серию фильма "Дума о Ковпаке", поэтому когда сюда приезжаю, то у меня сразу воспоминания. Я благодарна организаторам за то, что пригласили меня во второй раз. Замечательный фестиваль, очень приятный город. Приезжаю сюда и сразу вспоминаю свою молодость. На открытии исполнила песню "А годы летят", потому что очень подходит под настроение.

— На фестивале отмечали знаковое событие, в этом году фильму "Большая перемена" исполнилось 50 лет. Как было необычно наблюдать за потрясающей встречей. На сцене встретились две легендарные актрисы — Наталья Гвоздикова и Светлана Крючкова.

— Да, действительно, это была уникальная встреча. Вы знаете, мы с ней встречаемся крайне редко, она в Питере, я в Москве. Одно время моя сестра в Питере жила рядом со Светой, и мы как-то с ней периодически виделись, а потом Света уехала, моя сестра уехала, наши дороги разошлись… Но сейчас, когда мы встретились в Кирове, мы были необычайно счастливы. Я сказала: "Света, нас осталось от фильма пару человек, надо как-то беречь друг друга". Мы обменялись телефонами и пообещали друг другу звонить и общаться, настолько рады были увидеться. Столько лет прошло с тех пор, а фильм смотрят и взрослые, и молодой зритель. Невероятно.

В сентябре в Москве будет сниматься передача со мной о "Большой перемене". Это будет чисто моя передача, её будет вести Валентин Смирницкий.

— На фестивале вы замечательно и очень душевно исполнили песню, которую написала для вас Екатерина Семёнова. У вас какой-то совместный проект?

— У нас с Катей никогда не было общих проектов, общее — только день рождения: мы родились в один день 7 января. А потом вдруг неожиданно начались какие-то совместные выступления, и она неожиданно написала для меня песню. У меня много песен, большой песенный репертуар, а вот с ней впервые. Было поначалу безумно сложно, когда дарят песню и не знаешь, какой будет результат. Но когда я записывала эту песню, Катя в студии плакала. Хорошо, что я не видела её слёз, не смогла бы спеть. А песня действительно очень душевная, я рада, что она трогает слушателей. Она, собственно, обо мне, я обращаюсь к любимому человеку. Песня так всем нравится, что меня с ней пригласили выступить в госпитале Вишневского. В госпиталь уже не в первый раз приезжаю, можно сказать, что я там свой человек.

— В этом году в Доме кино показывали советский фильм "Возле этих окон", где вы сыграли главную женскую роль, а Евгений Жариков — главную мужскую. Мы, зрители, не могли налюбоваться на вас, какая вы там красивая пара. Вам больше всего идут образы трогательных и нежных женщин. Но у меня такой вопрос: вы никогда не задумывались, что в этом фильме показано, как в нашей стране зарождались олигархи и всякие капиталисты?

— Со временем этот фильм оказался пророческим, поначалу всех этих "подпольщиков" не воспринимали всерьёз, а зря. В фильме показана подпольная деятельность, как на фабриках и в швейных ателье создавались криминально схемы, как происходило воровство. И моя героиня была тоже к этим преступлениям причастна, но в фильме было важно показать не зарождение капитализма, а как сложно человеку вырваться из криминальных сетей, с какими опасностями он столкнётся, когда захочет прекратить нарушать закон и как его могут наказать его же дружки. Любому человеку важно знать, что с ним может произойти, — ему следует бояться в первую очередь не правоохранительные органы, а своих опасных подельников. А таких парней, которого сыграл Женя Жариков, бояться не стоит, потому что они всё делают по закону.

Но вы знаете, у меня был ещё более страшный фильм, он назывался "Парни из стали", где моя героиня тоже случайно узнаёт, что причастна к миру криминала. Моя героиня — простая учительница, а главный бандит города — её муж. Его очень сильно сыграл Николай Чиндяйкин. И там такие жуткие перипетии, события происходили в 90-е, сколько молодёжи ушло из-за бандитских разборок, из-за наркотиков. Я не люблю кровавое кино и сама не смотрю, когда фильм напичкан насилием, убийством, но не смогла не согласиться сняться, потому что это очень мощная психологическая драма. И всё сделано очень талантливо.

А в фильме "Возле этих окон" я свою героиню не осуждаю, поэтому всегда отделяю от себя образы, которые играю. Когда с режиссёром обсуждаю предстоящие сцены, говорю о своей героине "она". То есть "она" сейчас пойдёт, она сейчас скажет то и то. Это совершенно другой человек. И я на в своих творческих встречах всегда говорю зрителю о своих героинях: "Это не Наталья Гвоздикова. Это героиня, которую я играю. Не надо меня объединять с этим человеком, которого я воплощаю на экране".

— Значит, вам легко даются и отрицательные роли? Вот, например, Зинаида Кириенко не любила, когда ей предлагали играть плохих героинь.

— Я очень люблю играть отрицательные роли. У меня была такая мечта сыграть злодейку, и она осуществилась, фильм назывался "Ночь самоубийцы". Сериал давно прошёл на телеканале, те из моих знакомых, кто его видел, сказали: "Ты там такая душечка и такая сволочь". Этот контраст мы нашли вместе с режиссёром, получилось сделать необычный образ. Я, когда снималась, очень волновалась, чтобы получилось правдиво, не спала ночами, учила текст, обдумала каждую деталь. В интернете, кстати, можно этот фильм посмотреть.

— А вы любите пересматривать фильмы с вашим участием?

— Так, специально, не включаю, если только по телевизору кино показывают и кто-то позвонит и скажет, что идёт фильм. В июле сразу по трём разным телеканалам прошли сериалы с моим участием. Сериал "Валюша" очень хвалили. В "Валюше" я играла маму главного героя, и мне было очень приятно поработать с режиссёром Александром Жигалкиным. Я его давно знаю, было радостно влиться в коллектив. В своё время много работала в Доме актёра с Маргаритой Эскиной, и мы часто гастролировали и по России, и по другим странам... И когда Саша меня пригласил на проект, я очень обрадовалась. Он собрал всю свою компанию и Игоря Золотовицкого, и Светлану Антонову, и многих других. И роль мне досталась интересная, с удовольствием играла женщину, которая была старше меня по возрасту. Показалось, что есть над чем поработать. А когда приглашают на роль и там надо ругаться с внуком или соседкой, а в руках держать помойное ведро, то мне это совершенно неинтересно.

А тут Сашей мы очень хорошо продумали образ, я сказала: "Саша, хорошо, что мне не надо плакать". А он ответил: "Как раз плакать надо. В финале, когда дочка поёт песню, ты должна заплакать. Это зрителю покажет то, что происходит с твоим сыном и что дошло до твоего сердца".

Поэтому мне пришлось играть жёсткую даму. Я не всегда в кино играю милых и трогательных женщин. Это я в жизни такая…

— Наталья Федоровна, так как юбилейный год ещё не закончился, то можно весь год просить для себя подарки. Что вы для себя попросите?

— Я для себя ничего не прошу. Прошу, чтобы закончился этот кошмар, прошу мира! Пусть люди узнают, что такое спокойствие, и дети узнают, что такое жить, не пугаясь взрывов. И очень хотелось бы, чтобы мы все стали добрее.