Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Наталья Гвоздикова: "Очень хотелось бы, чтобы мы все стали добрее"

Кино » Российское кино

Советскую и российскую актрису Наталью Гвоздикову зритель знает по многим фильмам, которые стали культовыми. Это настоящие шедевры отечественного кинематографа: "Большая перемена", "Рождённые революцией", "Калина красная" и многие другие.

Наталья Гвоздикова: "Очень хотелось бы, чтобы мы все стали добрее"
Фото: Pravda.Ru

Недавно Наталья Федоровна побывала в качестве почётного гостя в городе Кирове. Она посетила II Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики. Фестиваль прошёл при поддержке Правительства Кировской области. Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов.

Постоянный автор Pravda.Ru Анжела Якубовская встретилась с актрисой и поговорила с ней.

— Наталья Федоровна, в этом году вы отпраздновали юбилей — 75, дата интересная. Широко отмечать вы его не стали, но, может быть, год стал для вас каким-то особенным?

— Я не могу сказать, что этот юбилейный год какой-то особенный, но и жаловаться грех. В этом году вышло три творческих проекта, езжу на разные фестивали. Вот с удовольствием согласилась на предложение побывать в Кирове, у меня в эти дни были съёмки, но я отказалась, не хотелось пропустить интересную поездку.

Юбилей в этом году отмечать совершенно не хотела, когда исполнилось 70 лет, меня Сергей Новожилов просто заставил. В этом году он тоже предложил сделать, но я отказалась. Ни в Доме кино, ни в Доме актёра, которой вёл со мной переговоры, не захотела никаких событий.

— Как хорошо, что вы согласились приехать на фестиваль, кировчане вас очень ждали.

— Я езжу не только с фестивалями, езжу по разным городам и с творческими вечерами. С удовольствием встречаюсь, общаюсь, мне интересно, когда люди задают мне вопросы. Вот в апреле этого года была в Волгограде, и там был не просто творческий вечер, а целых три встречи. Получился такой живой, массовый разговор. А ещё мне подарили чудесную шаль.

— Каких вопросов вы ждёте от своих зрителей?

— Мне очень интересно общаться и узнавать, как сегодня живут дети. Это в первую очередь. Например, недавно была в "Артеке", и со мной общались на встрече дети, которые хотят быть актёрами, режиссёрами, продюсерами, хотят связать свою судьбу с кинематографом. Детям было по 14-15 лет, но с ними было так невероятно интересно разговаривать. Они сказали, что смотрели и мои советские, и новые российские фильмы, мне было очень приятно.

Со взрослыми зрителями тоже интересно, но иногда, бывает, такое скажут… С каждым годом понимаю, что становлюсь всё старше, но всё-таки не хочется об этом думать. Как-то на одном фестивале ко мне подошёл кто-то из начальства на сцене и преподнёс красивый браслет. А потом сказал, что вырос на моих фильмах. Я, конечно, выдержала, был полный зал народу, но я парировала: "Обычно ко мне подходят лысые и с одним зубом и говорят, что выросли на моих фильмах". Представляете, как обидно женщине слушать, когда ей напоминают о возрасте… Поэтому я прошу: "Мужчины, сделайте женщине комплимент!"

Поклонник конечно извинялся, говорил: "Наталья Федоровна, я не хотел вас обидеть". Но тем не менее мужчинам не стоит каждый раз "тыкать" в возраст женщины.

— А какие подарки дарили вам в этом году на юбилей? И какой оказался самый ценный?

— Подарков дарили много, но особенно дорог мне подарок от продюсера Сергея Новожилова. Очень красивые и изысканные украшения, и это уже не в первый раз. Мы давно друг друга знаем, я иногда могу с ним даже поспорить, но мы друг другу как родные. Порой смотрю на него и не понимаю, как можно жить с такими нагрузками: бесконечные перелёты, мероприятия из города в город. Но он говорит, что это моя жизнь и другой не хочу.

— А вот вы как раз из Москвы выезжаете не так часто. В Кирове вы впервые?

— Нет, не в первый раз. Много лет назад я приехала сюда совсем молоденькой девочкой, снималась в картине "Берега", а после этого прошло какое-то время и опять приехала, но уже в Кирово-Чепецк. В этом городке мы снимали одну серию фильма "Дума о Ковпаке", поэтому когда сюда приезжаю, то у меня сразу воспоминания. Я благодарна организаторам за то, что пригласили меня во второй раз. Замечательный фестиваль, очень приятный город. Приезжаю сюда и сразу вспоминаю свою молодость. На открытии исполнила песню "А годы летят", потому что очень подходит под настроение.

— На фестивале отмечали знаковое событие, в этом году фильму "Большая перемена" исполнилось 50 лет. Как было необычно наблюдать за потрясающей встречей. На сцене встретились две легендарные актрисы — Наталья Гвоздикова и Светлана Крючкова.

 

— Да, действительно, это была уникальная встреча. Вы знаете, мы с ней встречаемся крайне редко, она в Питере, я в Москве. Одно время моя сестра в Питере жила рядом со Светой, и мы как-то с ней периодически виделись, а потом Света уехала, моя сестра уехала, наши дороги разошлись… Но сейчас, когда мы встретились в Кирове, мы были необычайно счастливы. Я сказала: "Света, нас осталось от фильма пару человек, надо как-то беречь друг друга". Мы обменялись телефонами и пообещали друг другу звонить и общаться, настолько рады были увидеться. Столько лет прошло с тех пор, а фильм смотрят и взрослые, и молодой зритель. Невероятно.

В сентябре в Москве будет сниматься передача со мной о "Большой перемене". Это будет чисто моя передача, её будет вести Валентин Смирницкий.

— На фестивале вы замечательно и очень душевно исполнили песню, которую написала для вас Екатерина Семёнова. У вас какой-то совместный проект?

— У нас с Катей никогда не было общих проектов, общее — только день рождения: мы родились в один день 7 января. А потом вдруг неожиданно начались какие-то совместные выступления, и она неожиданно написала для меня песню. У меня много песен, большой песенный репертуар, а вот с ней впервые. Было поначалу безумно сложно, когда дарят песню и не знаешь, какой будет результат. Но когда я записывала эту песню, Катя в студии плакала. Хорошо, что я не видела её слёз, не смогла бы спеть. А песня действительно очень душевная, я рада, что она трогает слушателей. Она, собственно, обо мне, я обращаюсь к любимому человеку. Песня так всем нравится, что меня с ней пригласили выступить в госпитале Вишневского. В госпиталь уже не в первый раз приезжаю, можно сказать, что я там свой человек.

— В этом году в Доме кино показывали советский фильм "Возле этих окон", где вы сыграли главную женскую роль, а Евгений Жариков — главную мужскую. Мы, зрители, не могли налюбоваться на вас, какая вы там красивая пара. Вам больше всего идут образы трогательных и нежных женщин. Но у меня такой вопрос: вы никогда не задумывались, что в этом фильме показано, как в нашей стране зарождались олигархи и всякие капиталисты?

— Со временем этот фильм оказался пророческим, поначалу всех этих "подпольщиков" не воспринимали всерьёз, а зря. В фильме показана подпольная деятельность, как на фабриках и в швейных ателье создавались криминально схемы, как происходило воровство. И моя героиня была тоже к этим преступлениям причастна, но в фильме было важно показать не зарождение капитализма, а как сложно человеку вырваться из криминальных сетей, с какими опасностями он столкнётся, когда захочет прекратить нарушать закон и как его могут наказать его же дружки. Любому человеку важно знать, что с ним может произойти, — ему следует бояться в первую очередь не правоохранительные органы, а своих опасных подельников. А таких парней, которого сыграл Женя Жариков, бояться не стоит, потому что они всё делают по закону.

Но вы знаете, у меня был ещё более страшный фильм, он назывался "Парни из стали", где моя героиня тоже случайно узнаёт, что причастна к миру криминала. Моя героиня — простая учительница, а главный бандит города — её муж. Его очень сильно сыграл Николай Чиндяйкин. И там такие жуткие перипетии, события происходили в 90-е, сколько молодёжи ушло из-за бандитских разборок, из-за наркотиков. Я не люблю кровавое кино и сама не смотрю, когда фильм напичкан насилием, убийством, но не смогла не согласиться сняться, потому что это очень мощная психологическая драма. И всё сделано очень талантливо.

А в фильме "Возле этих окон" я свою героиню не осуждаю, поэтому всегда отделяю от себя образы, которые играю. Когда с режиссёром обсуждаю предстоящие сцены, говорю о своей героине "она". То есть "она" сейчас пойдёт, она сейчас скажет то и то. Это совершенно другой человек. И я на в своих творческих встречах всегда говорю зрителю о своих героинях: "Это не Наталья Гвоздикова. Это героиня, которую я играю. Не надо меня объединять с этим человеком, которого я воплощаю на экране".

— Значит, вам легко даются и отрицательные роли? Вот, например, Зинаида Кириенко не любила, когда ей предлагали играть плохих героинь.

— Я очень люблю играть отрицательные роли. У меня была такая мечта сыграть злодейку, и она осуществилась, фильм назывался "Ночь самоубийцы". Сериал давно прошёл на телеканале, те из моих знакомых, кто его видел, сказали: "Ты там такая душечка и такая сволочь". Этот контраст мы нашли вместе с режиссёром, получилось сделать необычный образ. Я, когда снималась, очень волновалась, чтобы получилось правдиво, не спала ночами, учила текст, обдумала каждую деталь. В интернете, кстати, можно этот фильм посмотреть.

— А вы любите пересматривать фильмы с вашим участием?

— Так, специально, не включаю, если только по телевизору кино показывают и кто-то позвонит и скажет, что идёт фильм. В июле сразу по трём разным телеканалам прошли сериалы с моим участием. Сериал "Валюша" очень хвалили. В "Валюше" я играла маму главного героя, и мне было очень приятно поработать с режиссёром Александром Жигалкиным. Я его давно знаю, было радостно влиться в коллектив. В своё время много работала в Доме актёра с Маргаритой Эскиной, и мы часто гастролировали и по России, и по другим странам... И когда Саша меня пригласил на проект, я очень обрадовалась. Он собрал всю свою компанию и Игоря Золотовицкого, и Светлану Антонову, и многих других. И роль мне досталась интересная, с удовольствием играла женщину, которая была старше меня по возрасту. Показалось, что есть над чем поработать. А когда приглашают на роль и там надо ругаться с внуком или соседкой, а в руках держать помойное ведро, то мне это совершенно неинтересно.

А тут Сашей мы очень хорошо продумали образ, я сказала: "Саша, хорошо, что мне не надо плакать". А он ответил: "Как раз плакать надо. В финале, когда дочка поёт песню, ты должна заплакать. Это зрителю покажет то, что происходит с твоим сыном и что дошло до твоего сердца".

Поэтому мне пришлось играть жёсткую даму. Я не всегда в кино играю милых и трогательных женщин. Это я в жизни такая…

— Наталья Федоровна, так как юбилейный год ещё не закончился, то можно весь год просить для себя подарки. Что вы для себя попросите?

— Я для себя ничего не прошу. Прошу, чтобы закончился этот кошмар, прошу мира! Пусть люди узнают, что такое спокойствие, и дети узнают, что такое жить, не пугаясь взрывов. И очень хотелось бы, чтобы мы все стали добрее.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Новости Все >
Певец Филипп Киркоров в розовой шубе продемонстрировал пресс
Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию потому, что это христианские страны
С начала года объём рекламного рынка России превысил 315 миллиардов рублей
Певица Клава Кока выгнала стриптизера из шоу "Сердце Клавы"
Акцию "Ночь кино" в Москве посетило более 54 тысяч человек
Фигуристка Алина Горбачёва извинилась за ситуацию со своим исчезновением
Минобороны: возле острова Змеиный российский Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем
Актриса Настасья Самбурская в алом бикини завтракает на отдыхе в Турции
Полуобнаженный актер Павел Прилучный снялся с молодой женой Зепюр в купели
Экс-разведчик Риттер: Зеленский не переживёт вооружённый конфликт с Россией
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Певец Филипп Киркоров в розовой шубе продемонстрировал пресс
Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию потому, что это христианские страны
С начала года объём рекламного рынка России превысил 315 миллиардов рублей
Певица Клава Кока выгнала стриптизера из шоу "Сердце Клавы"
Акцию "Ночь кино" в Москве посетило более 54 тысяч человек
Фигуристка Алина Горбачёва извинилась за ситуацию со своим исчезновением
Минобороны: возле острова Змеиный российский Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем
Актриса Настасья Самбурская в алом бикини завтракает на отдыхе в Турции
Полуобнаженный актер Павел Прилучный снялся с молодой женой Зепюр в купели
Экс-разведчик Риттер: Зеленский не переживёт вооружённый конфликт с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников