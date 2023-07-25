Виктория Фанасютина: хочется, чтобы люди задумались о чём-то важном без морализаторской нагрузки

1:50 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Виктория Фанасютина — режиссёр, сценарист и продюсер многих проектов. Свои первые шаги она сделала в киножурнале Ералаш", затем начала снимать кино по своим сценариям на других студиях. Ее фильмы "Календарь Майя", "Солдатик" показали на разных кинофестивалях, также появились они на экранах кинотеатров нашей страны. Фильмы имели большой успех, хорошее детское кино сегодня у нас снимается не часто.

Фото: Pravda.Ru

Виктория в качестве гостя приезжала на детский фестиваль "Хрустальный источник": представляла свой фильм "Солдатик" и общалась со зрителями.

— Виктория, как юный зритель в Ессентуках воспринял ваш фильм?

Как ни странно, зал был заполнен почти полностью, не ожидала столько людей, всё-таки надо учитывать, что это — юг, люди приехали отдыхать, а не сидеть в кинотеатре. Было много вопросов по поводу главного героя Серёжи Алёшкова, участника Великой Отечественной войны, биография, которого легла в основу фильма. Спрашивали, а правда ли, что это был настоящий мальчик? Остался ли он живым к концу войны? Интересовались, где можно о нем ещё почитать.

Но самое главное, фильм произвел впечатление на наших детей. Я видела, как им интересно и как они сопереживают главному герою.

Надеюсь, что фильм затронул их души, замечательно, что есть кинофестивали, на которых можно получить обратную связь.

— На фестивале вы сказали, что не любите работать с детьми-профессионалами, которые много снимаются в кино. Это связано с тем, что они уже успели обрасти штампами?

Это связано с тем, что я люблю работать детьми-дебютантами, которые ещё не научились надевать нужную маску в нужное время. У этих детей здоровая психика, они ещё не закрылись от взрослых. У меня снимался мальчик, который вырос практически на съёмочной площадке: у таких детей от постоянного нахождения на съёмках перестраивается психика. Это происходит от напряжения и сильной концентрации. И мальчик воспринимал всё через маму: сначала стучишься к маме, и мама даёт ему информацию.

А когда снимается дебютант происходит непосредственное общение. С одной стороны, с дебютантами работать технически сложно, так как они не понимают, где камера, как встать, но с другой стороны, быстро схватывают, на лету.

— Некоторые говорят, что дети, которых родители постоянно таскают на кастинги и съёмки, в скором времени начинают напоминать маленьких старичков. А как ваш главный герой в картине "Солдатик" ощущал себя на съёмках?

Андрюша был счастлив от того, что снимается в кино. Вокруг него постоянно было много народу на площадке, все с ним играли, относились очень по-доброму. Мальчик был сильно мотивирован, я бы не сказала, что для него это был тяжёлый труд, тем более, что он привык с детства много трудиться. Андрей ходит в драматический театр, на хореографию, фигурное катание, посещает музыкальную школу. Достаточно нагрузок. На тот момент мальчику было всего пять лет, и его мама говорила, что он сам будил её по утрам, чтобы пойти на фигурное катание. Кто сказал, что лёжа на диване с айфоном — это счастливое детство?

— А что по поводу славы? Все помнят неудачный пример девочки Ники Турбиной, которую превозносили с самого детства, а потом слава сломала человека.

Наверное, было бы хорошо, если какой-то профессиональный и грамотный психолог работал со звёздными детьми.

В основном стресс случается на кастингах, иногда дети начинают просто рыдать, когда их отвергают. Отчасти это происходит, потому что присутствует завышенное родительское ожидание.

Я видела, как ребёнка очень сильно ориентировали на какой-то съёмочный проект, у родителей было всё поставлено на профессиональные рельсы. Безусловно, нельзя зацикливаться только на кино: например, у нашего мальчика было и фигурное катание, и музыка, поэтому он спокойно ко всему относился.

— В рамках фестиваля была проведена творческая встреча с детьми из детского дома из города Георгиевска. Вы замечательно с этими детьми общались. Может, кого-то удалось присмотреть для будущих съёмок?

Если бы передо мной встала такая задача, пожалуй, написала бы для них специально сценарий. Определила бы яркие черты характера и написала бы для каждого роль, чтобы они максимально почувствовали себя уверенно в материале. Я обратила внимание, что дети чувствуют себя довольными и полноценными — это, конечно, большая заслуга директора детского дома. Она не пытается реализовать свои амбиции, а мудро направляет детей. По лицам детей всё можно прочитать, как по открытой книге.

— А почему вы выбрали именно детское кино?

С детьми мы становимся чище и светлее, а ещё есть возможность похулиганить. С ними я чувствую себя комфортно. Мне интересно делать кино для зрителей, нравится развлекать людей, но хочется, чтобы они задумались о чём-то важном без морализаторской нагрузки. А кино — это всё-таки игра, и с детьми мне играть интереснее, чем со взрослыми.

— Вы много лет снимали "Ералаш", что почерпнули для себя в этой работе? И как вам работалось с Борисом Грачевским?

Мне очень нравилось снимать "Ералаш", сняла более двадцати фильмов. Безусловно, в детском кино совершенно иная специфика, чем во взрослом. Ребёнок быстро утомляется, быстро выгорает, ему становится скучно двадцать раз делать одно и тоже, всё это надо учитывать и предвидеть момент.

С Борисом Юрьевичем мы говорили на одном языке, он был замечательным человеком. Я о всех своих наставниках-педагогах вспоминаю очень тепло. Особенно об Алле Ильиничне Суриковой.

— А Суриковой чему вы научились?

Чему может научит мама? Всему! Алла Ильинична всегда ищет в работах студентов что-то позитивное. Ни один урок не проходил без того, чтобы она не принесла сумку с едой. Каждый раз это яблоки, конфеты, печенье, чаепитие и обсуждение студенческих работ.

И во время обсуждения она каким-то образом доносила до нас основные мысли и рассказывала очень полезные вещи. Это всё очень пригодилось в дальнейшей работе.

Когда я только пришла учиться к Суриковой, у неё начались съёмки фильма "Полный вперёд!" и Алла Ильинична позвала всех своих студентов на площадку. Я попала на проект в режиссёрскую группу, а до этот закончила курс каскадёров, и мне пришлось поработать каскадёром на съёмках. Поскольку главная героиня машину не водила, то я была за рулём вместо неё. Одним словом, и теория, и практика у Аллы Суриковой были бесценны.

— Как вам пришла в голову мысль стать каскадёром? Это же совершенно не женское дело.

Так получилось, что я закончила каскадёрский автокурс для своих личных целей. Однажды в меня въехал автобус, когда я сидела на пассажирском месте, от машины ничего не осталось, после чего я не могла садиться за руль. Мне тогда было лет двадцать. Муж отвёл меня на каскадёрские курсы, я прошла курс теории, а потом был полигон и занятия по Москве и Подмосковью. С тех пор за рулём чувствую себя уверенно, и как оказалось — мой каскадёрский опыт пригодился на съёмках у Аллы Ильиничны.

— Многим мужчинам-режиссёрам не дает покоя то, что Алла Сурикова сумела разглядеть огромный потенциал в сценарии, который никто не брал и который пролежал на студии шесть лет в ожидании своего режиссёра. Сурикова взяла этот сценарий и сделала из него хит на все времена — "Человек с бульвара Капуцинов". Как такое можно объяснить?

Это называется "сценарий и режиссёр нашли друг друга": всё совпало. Сурикова очень хорошо чувствует людей, она очень проницательная. Она прекрасно чувствует материал, у неё есть замечательная особенность — ощущение времени. Это — женщина-режиссёр, поцелованная Богом. Она прочитала сценарий, и то, чего не увидели другие режиссёры, смогла преобразовать под себя, так что материал зазвучал.

Алла Ильинична увидела героев, которых видела только она. Конечно, у неё снимались звёздные актеры, но сколько мы знаем проектов с теми же актёрами, но они не стали хитами. А какая звучит музыка в этом фильме! Это Сурикова вдохновила композитора, чтобы он написал именно такую музыку. Мы часто слышим по радио песни из кинофильма "Человек с бульвара Капуцинов", но мало кто знает, что написаны они благодаря Алле Ильиничне. И в каждом её фильме есть именно её личные акценты, которые она расставляет. Создай этот фильм другой режиссёр — был бы совершенно другой резонанс.

— Мне очень нравится чувство юмора, которым обладает Алла Сурикова.

У неё оно особенное.

Сурикова всегда шутила по поводу того, что "дай хорошего оператора и прекрасных актеров — и даже лошадь сможет снять фильм. Но это — неправда". Это её фирменная шутка.

Она нас учила, что по одному и тому же сценарию никогда не получится одинаковые фильмы. А чтобы фильм получился динамичным, зрелищным и запоминающимся, в него нужно вложить душу. Соглашусь, что у Аллы Ильиничны — невероятный юмор, это многие отмечают. Другая её любимая шутка: "Чем отличается женщина-режиссёр от мужчины-режиссёра? У режиссёра есть жена. А женщина-режиссёр — она ещё и жена…"

— На фестивале детского кино в Ессентуках обратила внимание, что девочек-режиссёров больше, чем мальчиков. Удивительно, что они больше не хотят быть моделями, а хотят быть операторами и режиссёрами.

Девочки хотят рулить. Посмотрите на дорогу, раньше за рулем были почти одни мужчины. А сейчас женщин много, а дальше будет ещё больше. Режиссёр рулит, поэтому девочки хотят взять руль в свои руки. И в политику они сейчас идут активно. Обратите внимание, сколько сегодня женщин среди политиков и депутатов. Притом, что женщины-политики есть и многодетные. Многодетные мамы — наиболее активные из всех политиков, и они всё успевают совмещать, оставаясь при этом женственными и человечными.

Мы привыкли в тому, что для многодетной матери закрыты многие возможности, но я не так давно прочитала интересный материал о том, что именно многодетные мамы реализовали себя наиболее полно.

Материнство открывает в женщине больше возможностей, дети дают сильный стимул. С другой стороны, молодые девушки не спешат замуж. Они хотят сначала получить образование, построить карьеру, реализоваться сами. И самое главное, ни от кого не зависеть. Поэтому идут в режиссёры, и на операторов, а не в модели и в актрисы.

Виктория Фанасютина

Мне кажется, что скоро начнется какая-то очень сильная переоценка ценностей в нашем обществе. Женщина будет управлять страной, она будет деловая и при этом многодетная. Когда в семье есть много детей — это прекрасно, потому что рядом с тобой близкие по духу люди. Мне кажется, что сейчас очень важно снимать кино на эту тему: интересно рассказывать о полноценных многодетных семьях.

— У вас уже есть на эту тему сценарий?

Я как раз сейчас работаю над таким сценарием. Поделюсь своим отчаянием: для сюжета искала референсы, на что можно опереться, пыталась найти семейные фильмы, где главной герой — многодетная семья. Не советские картины, а именно современные, снятые в последние годы. И сделала для себя неожиданное открытие — на эту тему больше всего европейских и американских фильмов. Много комедий, мелодрам, лирических фильмов, есть фантастика. У нас в России, начиная с девяностых годов, практически нет фильмов о многодетных семьях. Старое кино ушло, а нового ничего не пришло. Пробел…

— Хотите, чтобы кинематографисты начали снимать под "семейное кино"? А не будет ли это выглядеть конъюнктурным заказом?

Неважно, как это будет называться, важно, чтобы фильмы, где главный герой — многодетная дружная семья, были поддержаны государством. Это может быть и детектив, и комедия, и мелодрама — на любой вкус. Не факт, что этот фильм будет кассовым, но мы должны показать сюжет на тему того, что человек в многодетной семье не зачахнет, у него будет возможность развиваться, он будет успешен в жизни, потому что рядом с ним будет команда, которая поддержит. По-моему, очень правильная идея. Надо снимать такое кино, которое понимаешь, что не снять его ты не можешь.