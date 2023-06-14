Светлана Немоляева: "Как можно уехать, если люди тебя так любят?"

Народная артистка России Светлана Немоляева недавно побывала в Новороссийске. Её пригласили на фестиваль патриотического кино "Малая Земля" в качестве почётного гостя. Светлана Владимировна во время фестиваля много общалась с поклонниками, а также представила дебютный короткометражный фильм своей внучки Полины Лазаревой.

Фото: Pravda.Ru

— Светлана Владимировна, ожидали ли вы такое внимание к первому фильму Полины? И почему Полина неожиданно решила податься в режиссуру, ведь она ведущая актриса театра им. Маяковского?

Во-первых, я хотела поблагодарить новороссийцев за теплый прием и то внимание, которое я получила! Для меня это было необычайно важным событием, потому что первый художественный короткометражный фильм Полины действительно получился замечательным. Хотелось, чтобы его оценили по достоинству. Конечно, это не секрет, что Полина — актриса нашего театра. Честно скажу, что когда она закончила ГИТИС, то она не хотела быть с бабушкой и дедушкой на одной сцене, но ей предложили одну интересную роль в спектакле и как говорится в одной известной фразе — "это было предложение, от которого невозможно было отказаться", она согласилась и таким образом попала в наш театр. У нее хватает ролей в театре, но в кино такого романа, как у меня не складывается.

Кстати, у меня поначалу также не складывалось, когда я была моложе и лучше, почти не снималась. А начала полноценно сниматься после "Служебного романа". Поэтому Эльдара Александровича можно назвать моим крестным отцом в кино, благодаря ему стала много работать в кинематографе. Но так как сниматься стала в зрелом возрасте, все роли для молодых актрис "сделали мне ручкой". Но все равно очень рада возрастным ролям, предложений много. У Полины пока судьба не складывается в кино и вот она мне сказала: "Бабушка, ну раз у меня так не получается, то я сама напишу сценарий, и сама сниму кино".

"С Симоновой мы сыграли двух артисток, которые хотят умереть на сцене"

— А вы ей объясняли, что режиссерская профессия очень сложная? И что не каждой женщине под силу?

У меня была с ней такая беседа. Я ей сказала: "Полиночка, режиссер — это другая профессия, совершенно противоположная актерской. Актеры внутри, а режиссёры над ними и это совершенно другое видение". И что вы думаете, она пошла на режиссерские курсы, отучилась у Владимира Хотиненко, сама написала сценарий, и вот уже первая дипломная работа "Любите ли вы театр?" появилась на наших экранах. По деньгам на режиссерских курсах дали совершенный мизер, поэтому мы с Евгенией Симоновой и Романом Мадяновым снялись у нее бесплатно. Я, конечно, желаю ей успеха, хочется, чтобы у нее была удача. Она уже подала заявку на вторую работу, полнометражный проект и выиграла грант. Вторая картина называется "Алина", она посвящается ее матери. Полина также написала сама сценарий и кстати очень хвалят ее диалоги. Я надеюсь, что в следующий раз на фестиваль "Малая Земля" в Новороссийск мы приедем вместе с внучкой, чтобы представить ее картину.

— В фильме "Любите ли вы театр?", Полина показала театральный мир, мягко говоря, не очень привлекательным, а даже скорее лицемерным. Она хотела показать изнанку кулис?

Актерский мир очень сложный, есть в нем все, и лицемерие тоже. Полина хотела показать, какое разное стремление и желание у разных актерских поколений. Как отличаются наши мировосприятия. Молодое актерское поколение больше интересует работа в кино, на телевидение, чем в театре. Они хотят много путешествовать, а две пожилые артистки, которых сыграли мы с Евгенией Симоновой, проработали в театре всю жизнь и хотят умереть на сцене. В фильме показано, как они остро переживают по поводу того, что им не достались роли. Два состава распределили на "Раневскую" и обеим это очень неприятно, но свои эмоции они стараются не показывать.

— Надо отметить, что молодой режиссер Полина Лазарева очень точно подметила скрытые проблемы и то, что приходится актрисам скрывать от публики.

Да, соглашусь, приходится многое скрывать и публике не надо этого знать совершенно. Полина все видит, это как раз тот случай, когда ум мешает жить на свете. Она умна, образована с детства, мы с дедушкой часто брали ее на все гастроли, много с ней общались, спокойно и доходчиво объясняли, что к чему. Она с детства была пытливая, поэтому не могла заниматься ерундой. Полина роскошно обращается с компьютером, мне много помогает, но я не вижу, чтобы она сидела, например, играла в какие-то игры, она все время с книжкой. В этом смысле внучка уникальное существо, но я считаю, что ей мешает такая серьезность, боюсь, чтобы она не осталась одна в жизни. Говорю ей: "Полина, к тебе не один мальчик не подойдет, тебя будут бояться, когда увидят с такими фолиантами". Это, конечно, шутка, но она действительно серьезный человек с хорошими аналитическими способностями. Для девушек это редкое качество.

— Уже по первой работе видно, что у нее хорошая режиссерская рука. Но многие говорят, что в отличии от мужчин, женщине-режиссёру сложно настоять на своем, в силу мягкости характера.

Не скажу. На втором проекте внучка оказалась еще более требовательной, даже к маме. Мама называет ее "Лютая", потому что она спрашивала с нас по полной программе. Характер оказался "будьте-нате". Но мне очень понравилось сниматься у внучки, было интересно. Какая актриса вам скажет, что не хочет таких ролей и не мечтает о таком? Вообще, как бы мы ни хорохорились в душе, у многих актеров остаются заветные роли только в мечтах.

"Я никогда не думала, что получу награду у Михалкова"

— Светлана Владимировна, мне очень понравилось, как вы замечательно сыграли обманутую жену в сериале "Дипломат". Главную роль талантливо сыграл ваш сын Александр Лазарев.

Спасибо. Я получила "Золотого Орла" за эту роль. Никогда в жизни не думала, что получу у Михалкова награду за работу. Роль у меня не главная, но симпатичная. И сама история так понравилась зрителям, что даже сняли продолжение, второй сезон. У меня там такие смешные сцены, играю просто настоящую оторву — танцую стриптиз. Партнерами на этот раз выступили Владимир Грамматиков и Игорь Ясулович. У нас получилось прекрасное трио. А Саша Лазарев продолжает также играть, в историю вплетается интрига с украинскими дипломатами-аферистами. Герои делают совместную аферу, пытаются охмурить дипломатов Зимбабве чтобы продать им в Африку валенки. Получилась очень смешная дурь. Но когда материал посмотрели Лавров и Захарова, они запретили выход этого сериала из-за сложной политической ситуации. Надо, чтобы прошло много времени.

— Жаль, что так получилось, потому что зритель привык к вашим героям.

Да, там автор сериала была женщина, она меня очень полюбила, когда писала продолжение, написала для меня интересные сцены. Внесла для моей героини в сценарий много смешных положений, жалко, что зритель не увидит мою работу. Я люблю такие комические роли. Ну что же пусть пройдет время… Значит, так надо.

— В основном вы играете образы очень приятных женщин, а вот в театре в спектакле "Как важно быть серьезным", вам досталась роль надменной аристократки. Мне кажется, что это единственная роль, где вы играете такую злую женщину…

Я эту роль играю с удовольствием, мне безумно нравятся текст и перевод. Интересно погрузиться в историческую атмосферу, сыграть властную тетку, которая всех держит в кулаке. Это пьеса Оскара Уайльда пользуется большим успехом, но нам пришлось много из нее выкинуть. У нас разный менталитет и то, что понятно в Англии, непонятно нам. Но пьеса гениальная, потому что это самая настоящая насмешка над английским снобизмом и высшим светом. Англосаксы до сих пор считают, что они люди высшего сорта, поэтому я тоже немного прошлась с сарказмом на эту тему и с удовольствием сыграла хитрую английскую снобку, которая кичится своим происхождением, но готова продаваться с потрохами. Текст там отменный, мне нравилось построение витиеватых фраз, непривычных нашей стилистике. У меня очень хорошая память, но, честно признаюсь, я долго его учила.

Энергетика, где актёрам интересно, перекидывается в зал

— Радует, что у вас в театре на спектаклях всегда аншлаг. А еще заметно, что в вашем коллективе очень хорошая дружеская атмосфера.

По правде говоря, у нас всегда очень много зрителей, не хочу хвастаться, но на моих спектаклях, где я занята, практически всегда аншлаги. Конечно, это заслуга коллектива. Мы настолько все дружны и настолько обожаем наши спектакли, что вы правильно подметили, в зал перекидывается энергетика, когда актерам интересно существовать и работать друг с другом. Бывает, что актеры "отбывают" свои роли, но у нас этого нет, мы дорожим работой, поэтому у нас нет вводов.

— А какие ближайшие премьеры в театре?

По правде говоря, у меня достаточно предложений и работы, пока не беру новых спектаклей. Есть еще свежий спектакль, посвященный столетию нашего театра. В 2022 году в октябре мы отметили эту дату и сыграли премьеру. Сейчас она идет в репертуаре. Главный режиссер театра Егор Перегудов сказал: "Мы посмотрим, если это не будет публике нравиться, мы с этим спектаклем расстанемся. Все будет зависеть от зрителя".

Сейчас я играю много, мне хватает нагрузки. Кстати, опять поступило предложение сняться в кино, и я уже утверждена. Играем вместе с Сергеем Никоненко, очень люблю Серёжу, он чудесный человек, но пока о проекте не буду ничего рассказывать.

— Значит, будем ждать вашу новую роль. На фестивале "Малая Земля" к вам подходило много поклонников с просьбой сфотографироваться. И вы никому не отказывали. Наверное, очень тяжело так со всеми быть корректной?

Раньше без конца просили автографы, сейчас уже меньше автографов, но больше стали сниматься на телефон. Что делать, это сопутствует нашей профессии. Я и сына Сашу, и внучку Полину приучила никогда не отказывать зрителю. Делать этого нельзя, потому что люди идут к тебе с открытой душой, они почитатели твоего творчества. Но самое главное, это тебе же самому дает положительные эмоции. Поэтому считаю, что те актеры, которые уехали из страны совершили огромную ошибку. Некоторых можно понять, у них там недвижимость, счета, я все допускаю. Они волнуются за свое имущество, могу это понять, но не могу принять того, что они начинают поливать свою страну и говорить о ней разные гадости. Это словно поливать свою мать родную. Особенно это касается ведущих телевидения, которые в отличие от театральных актеров получали там огромные деньги и имели бешеную популярность…

Как можно уехать, когда тебя так любят люди? Когда такое отношение. Как не ответить, как не написать добрый автограф или не сфотографироваться. Или вообще все бросить, наплевать на зрителей и уехать. Это грех! Кому ты там будешь нужен?

— К счастью, большинство культурных деятелей осталось в стране и продолжают свою работу. Как показала практика — зрителю очень нужны кинофестивали.

Здесь я с вами полностью согласна, потому что фестивали — это единственное мероприятие, где можно посмотреть наши родные фильмы. Проката нет и на что пойти еще, люди не всегда знают, а тут если кино отобрали на фестиваль, значит качественное. Стоит посмотреть. Только так кино может дойти до людей, во многом конечно "Спасибо организаторам!" С президентом фестиваля Сергеем Новожиловым мы давно дружим. Мы ним познакомились страшно сказать, когда еще мы с Сашей были очень молодыми, а он был совсем юным. Первый раз приехали с Сашей по его приглашению в Калинин, теперь это Тверь. Сергей Владимирович работал в "Обществе знаний", от которого мы выступали. И нам платили два рубля пятьдесят копеек. Как давно это было…

И с тех пор мы общаемся с большой симпатией. Новожилов поражает нас своим упорством, как он был на этой стезе, связанной с кино, с актерами, так он и не сворачивая с этого пути, идет дальше. И так мы всю жизнь с ним неразрывно связаны. Я очень ценю Сергея и считаю его блистательным организатором, у него всегда все выверено, четко, все под контролем. И какой у него шикарный фестиваль "Амурская осень", он столько вкладывает в это энергии. Это продюсер от Бога. А какой он устраивает дивертисмент, когда выходит на сцену и объявляет всех, кто присутствует на фестивале, безошибочно называет все фамилии, имена и отчества! Для людей — это настоящее потрясение. Как он это все запоминает уму не постижимо… Это очень важное качество. Но самое главное, у него много любви и к зрителям, к нашему отечественному кинематографу.

— Важно, что на таких фестивалях зрители могут не только посмотреть кино, но и пообщаться со своими кумирами. Одна зрительница сказала, что приехала издалека, только чтобы встретиться с Немоляевой. Она сказала: "Когда мне плохо в жизни, я включаю "Служебный роман" и становится на душе легче".

Мне много приходило писем от зрительниц: "Откуда вы узнали мою жизнь? Как вы узнали про меня? Кто вам рассказал? Вы сыграли меня!" И такие письма приходили очень долго. У многих женщин была похожая судьба, и до сих пор подходят зрительницы, и говорят, что мой образ в "Служебном романе" для них самый любимый. И это так трогательно…