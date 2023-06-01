Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Валерий Баринов: "От нас сейчас зависит судьба планеты"

7:38
Кино » Фестивали

В городе-герое Новороссийск Краснодарского края в третий раз прошёл Открытый Российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля".

Валерий Баринов: "От нас сейчас зависит судьба планеты"
Фото: Pravda.Ru

В этом году исполняется 80 лет двум важнейшим событиям в истории Отечественной войны — высадке героического десанта на Малую Землю и разгром фашистских войск у стен Новороссийска. Поэтому фестиваль "Малая Земля" с гордостью осветил эти события и посвятил свои фильмы героическим людям, которые отстояли город во время Великой Отечественной войны. Новороссийцы по праву гордятся предками, которые спасли свою родную землю, а потом прославляли её своим трудом, достижениями в науке, культуре.

"Наши предки отвоевали эту землю, — приветствовал участников фестиваля глава Новороссийска Андрей Кравченко, — для того, чтобы мы могли растить детей и мечтать о будущем и самое главное — продолжать историю России. И сейчас во время того, как наша страна ведёт специальную военную операцию, это лишний раз доказывает то, что потомки великих предков — настоящие герои! Они сейчас ежедневно совершают подвиги ради будущего. И я очень рад, что фестиваль состоялся".

Гости, приехавшие на фестиваль, заметили, что Новороссийск за последние годы сильно преобразился. Не утратив своей исторической ценности, превратился в город с современной архитектурой. Со своей стороны, фестиваль "Малая Земля" стал настоящим культурным событием и привёз много интересного в Новороссийск.

Как и в прошлые годы, основной концепцией конкурсных программ являлись фильмы, тематически связанные с историей и культурой нашей страны, любовью к Родине, к своей семье, к своему делу.

Программный директор фестиваля Александра Жукова отобрала самые лучшие фильмы, которые жители Новороссийска смогли увидеть в течение недели. А также все фестивальные дни новороссийцы с удовольствием общались со своими любимыми артистами:

  • Александром Панкратовым-Чёрным,
  • Ольгой Остроумовой,
  • Людмилой Зайцевой,
  • Дмитрием Дюжевым,
  • Лизой Арзамасовой,
  • Екатериной Волковой,
  • Валерием Бариновым,
  • Светланой Немоляевой,
  • Александром Пашутиным,
  • Эвелиной Блёданс,
  • Анной Чуриной

и многими другими.

В трёх конкурсных программах "Малая Земля" в этом году были представлены более 30 фильмов, а также зрители смогли увидеть спектакли, побывать на концертах и творческих встречах с любимыми артистами. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов.

Открытие фестиваля началось с вручения почётных призов. На церемонии, которая ознаменовала начало праздника, был вручен приз "За выдающийся вклад в развитие кинематографа" народному артисту Российской Федерации, актёру театра и кино Александру Пашутину.

Актрисе Ольге Остроумовой достался памятный приз. Он был вручен в честь 55-летия культового фильма "Доживём до понедельника", режиссёра Станислава Ростоцкого, в котором актриса сыграла одну из главных ролей.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный стал почётным гостем кинофестиваля и тоже не уехал без приза. Глава города вручил награду артисту "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф".

Фестивальные дни пролетели очень быстро, и настало время подвести итоги.

  • Лучшим документальным фильмом была признана картина "Боже! Чувствую приближение твоё!" режиссёров Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова.
  • Специальный приз "За всестороннее раскрытие темы славянского братства в мировом контексте" вручили фильму "Славянское братство" и режиссёрам Павлу Фаттахутдинову и Светлане Бобровой.
    Специальный приз "За оригинальную трактовку темы патриотизма" достался фильму "Новороссийск 79" режиссёра Егора Коваля.
  • Приз прессы "За визуальное решение и образ журналиста в картине" присудили фильму "Туман" режиссёра Натальи Гугуевой.
  • Приз зрительских симпатий отдали фильму "Портной из Бруклина" режиссёра Евгения Серова.
  • Лучшей операторской работой сочли работу Дмитрия Плюснина и Владимира Шпомера, операторов фильма "Золотая бронза" режиссёра Игоря Копылова.
  • Лучшим сценарием посчитали сценарий Алексея Колмогорова и Натальи Назаровой к фильму "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой.
  • Приз за "Лучшую женскую роль" достался актрисе Ольге Лапшиной, сыгравшей в фильме "Огород" режиссёра Ларисы Садиловой.
  • Приз "Лучшая мужская роль" вручена актёру Евгению Ткачуку за фильм "Один настоящий день" режиссёра Георгия Шенгелия.
  • Жюри конкурса признало "Лучшей режиссёрской работой" фильм "Огород" Ларисы Садиловой.
  • Приз "Лучший полнометражный фильм" жюри отдало фильму "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой.

Все фильмы оказались достойны своих наград и самое главное — зрительского внимания.

На прощание председатель жюри конкурсной программы игровых полнометражных фильмов заслуженный артист РСФСР, народный артист России Валерий Баринов сказал:

"Я рад приветствовать всех на этом форуме искусства! Я был в Новороссийске не однажды, и не дважды, и даже не трижды. Приезжал с концертами, со спектаклями и вот теперь приехал для того, чтобы судить наше патриотическое кино.

Каждый раз произнося эти слова: "Патриотизм, Родина", — я думаю: "Что же такое патриотизм? Что же такое любовь к Родине?" И прихожу к выводу, что пока это искусство. Я говорю "пока", потому что как только это превращается в бизнес, то перестаёт быть искусством. А что такое искусство? Искусство — это способы познания действительности через художественный образ, так просто, глубоко и ёмко. Когда-то Ван Гог сказал: "Искусство — это действительность, пропущенная через темперамент художника".

Наши мастера, наши художники пропускали действительность через своё сердце. Шукшин снял всего семь фильмов. А когда он ушёл от нас, у него на сердце обнаружили семь шрамов. То есть семь инфарктов… Так и наши мастера, которые пока ещё считают своё дело киноискусством, пропускают действительность через своё сердце. Кино, которое было показано на фестивале, — это действительно патриотическое кино. Если вы любите свою землю, если вы хотите искренне рассказать о своей родине, значит, вы уже патриот.

Есть такая пословица: "Не учите детей, всё равно они вырастут похожими на вас. Воспитывайте себя". Поэтому не учите детей патриотизму, потому что мы рождаемся с этим чувством. Мы рождаемся с любовью к Родине, с любовью к матери, с любовью к тому месту, где мы родились. Но не надо и учить Родину ненавидеть. Вот это надо запретить раз и навсегда.

Простите за серьёзность моего выступления, но время сейчас такое, когда от нашей страны, от наших солдат, от нас сейчас зависит судьба планеты, ни больше ни меньше".

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы новороссийск краснодарский край
Новости
На ставропольского автоблогера могут завести уголовное дело за неуплату налогов
Французский политик Филиппо рассказал, на что готов Зеленский ради вступления в НАТО
InfoBrics: обвал доллара начался — Россия с партнёрами атаковали американскую валюту
Прилепина возмутили слова Екатерины Шульман* о теракте против него
Топ-5 продуктов для снижения веса
О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины
Ходаковский о новых назначениях в руководстве СВО: никакие перестановки на ситуацию не повлияют
К чему может привести полный отказ от сахара
Baijiahao: США жёстко поплатились за попытку унижения России в ВОЗ
Полковник ГРУ: наступление ВСУ уже началось — будет прорыв
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Топ-5 продуктов для снижения веса
О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины
Ходаковский о новых назначениях в руководстве СВО: никакие перестановки на ситуацию не повлияют
К чему может привести полный отказ от сахара
Baijiahao: США жёстко поплатились за попытку унижения России в ВОЗ
Лучшие грабли для дачных участков: нюансы выбора
Батя Харьковский: с фронтом понятно, не понятно, что с Россией
Полковник ГРУ: наступление ВСУ уже началось — будет прорыв
Боевики ВСУ активно обстреливают прифронтовые населённые пункты левобережья Херсонской области
Как получить вкусный виноград: правила ухода за растением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников