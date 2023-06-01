В городе-герое Новороссийск Краснодарского края в третий раз прошёл Открытый Российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля".
В этом году исполняется 80 лет двум важнейшим событиям в истории Отечественной войны — высадке героического десанта на Малую Землю и разгром фашистских войск у стен Новороссийска. Поэтому фестиваль "Малая Земля" с гордостью осветил эти события и посвятил свои фильмы героическим людям, которые отстояли город во время Великой Отечественной войны. Новороссийцы по праву гордятся предками, которые спасли свою родную землю, а потом прославляли её своим трудом, достижениями в науке, культуре.
"Наши предки отвоевали эту землю, — приветствовал участников фестиваля глава Новороссийска Андрей Кравченко, — для того, чтобы мы могли растить детей и мечтать о будущем и самое главное — продолжать историю России. И сейчас во время того, как наша страна ведёт специальную военную операцию, это лишний раз доказывает то, что потомки великих предков — настоящие герои! Они сейчас ежедневно совершают подвиги ради будущего. И я очень рад, что фестиваль состоялся".
Гости, приехавшие на фестиваль, заметили, что Новороссийск за последние годы сильно преобразился. Не утратив своей исторической ценности, превратился в город с современной архитектурой. Со своей стороны, фестиваль "Малая Земля" стал настоящим культурным событием и привёз много интересного в Новороссийск.
Как и в прошлые годы, основной концепцией конкурсных программ являлись фильмы, тематически связанные с историей и культурой нашей страны, любовью к Родине, к своей семье, к своему делу.
Программный директор фестиваля Александра Жукова отобрала самые лучшие фильмы, которые жители Новороссийска смогли увидеть в течение недели. А также все фестивальные дни новороссийцы с удовольствием общались со своими любимыми артистами:
и многими другими.
В трёх конкурсных программах "Малая Земля" в этом году были представлены более 30 фильмов, а также зрители смогли увидеть спектакли, побывать на концертах и творческих встречах с любимыми артистами. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов.
Открытие фестиваля началось с вручения почётных призов. На церемонии, которая ознаменовала начало праздника, был вручен приз "За выдающийся вклад в развитие кинематографа" народному артисту Российской Федерации, актёру театра и кино Александру Пашутину.
Актрисе Ольге Остроумовой достался памятный приз. Он был вручен в честь 55-летия культового фильма "Доживём до понедельника", режиссёра Станислава Ростоцкого, в котором актриса сыграла одну из главных ролей.
Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный стал почётным гостем кинофестиваля и тоже не уехал без приза. Глава города вручил награду артисту "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф".
Фестивальные дни пролетели очень быстро, и настало время подвести итоги.
Все фильмы оказались достойны своих наград и самое главное — зрительского внимания.
На прощание председатель жюри конкурсной программы игровых полнометражных фильмов заслуженный артист РСФСР, народный артист России Валерий Баринов сказал:
"Я рад приветствовать всех на этом форуме искусства! Я был в Новороссийске не однажды, и не дважды, и даже не трижды. Приезжал с концертами, со спектаклями и вот теперь приехал для того, чтобы судить наше патриотическое кино.
Каждый раз произнося эти слова: "Патриотизм, Родина", — я думаю: "Что же такое патриотизм? Что же такое любовь к Родине?" И прихожу к выводу, что пока это искусство. Я говорю "пока", потому что как только это превращается в бизнес, то перестаёт быть искусством. А что такое искусство? Искусство — это способы познания действительности через художественный образ, так просто, глубоко и ёмко. Когда-то Ван Гог сказал: "Искусство — это действительность, пропущенная через темперамент художника".
Наши мастера, наши художники пропускали действительность через своё сердце. Шукшин снял всего семь фильмов. А когда он ушёл от нас, у него на сердце обнаружили семь шрамов. То есть семь инфарктов… Так и наши мастера, которые пока ещё считают своё дело киноискусством, пропускают действительность через своё сердце. Кино, которое было показано на фестивале, — это действительно патриотическое кино. Если вы любите свою землю, если вы хотите искренне рассказать о своей родине, значит, вы уже патриот.
Есть такая пословица: "Не учите детей, всё равно они вырастут похожими на вас. Воспитывайте себя". Поэтому не учите детей патриотизму, потому что мы рождаемся с этим чувством. Мы рождаемся с любовью к Родине, с любовью к матери, с любовью к тому месту, где мы родились. Но не надо и учить Родину ненавидеть. Вот это надо запретить раз и навсегда.
Простите за серьёзность моего выступления, но время сейчас такое, когда от нашей страны, от наших солдат, от нас сейчас зависит судьба планеты, ни больше ни меньше".
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