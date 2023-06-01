Валерий Баринов: "От нас сейчас зависит судьба планеты"

7:38 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

В городе-герое Новороссийск Краснодарского края в третий раз прошёл Открытый Российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля".

Фото: Pravda.Ru

В этом году исполняется 80 лет двум важнейшим событиям в истории Отечественной войны — высадке героического десанта на Малую Землю и разгром фашистских войск у стен Новороссийска. Поэтому фестиваль "Малая Земля" с гордостью осветил эти события и посвятил свои фильмы героическим людям, которые отстояли город во время Великой Отечественной войны. Новороссийцы по праву гордятся предками, которые спасли свою родную землю, а потом прославляли её своим трудом, достижениями в науке, культуре.

"Наши предки отвоевали эту землю, — приветствовал участников фестиваля глава Новороссийска Андрей Кравченко, — для того, чтобы мы могли растить детей и мечтать о будущем и самое главное — продолжать историю России. И сейчас во время того, как наша страна ведёт специальную военную операцию, это лишний раз доказывает то, что потомки великих предков — настоящие герои! Они сейчас ежедневно совершают подвиги ради будущего. И я очень рад, что фестиваль состоялся".

Гости, приехавшие на фестиваль, заметили, что Новороссийск за последние годы сильно преобразился. Не утратив своей исторической ценности, превратился в город с современной архитектурой. Со своей стороны, фестиваль "Малая Земля" стал настоящим культурным событием и привёз много интересного в Новороссийск.

Как и в прошлые годы, основной концепцией конкурсных программ являлись фильмы, тематически связанные с историей и культурой нашей страны, любовью к Родине, к своей семье, к своему делу.

Программный директор фестиваля Александра Жукова отобрала самые лучшие фильмы, которые жители Новороссийска смогли увидеть в течение недели. А также все фестивальные дни новороссийцы с удовольствием общались со своими любимыми артистами:

Александром Панкратовым-Чёрным ,

, Ольгой Остроумовой ,

, Людмилой Зайцевой ,

, Дмитрием Дюжевым ,

, Лизой Арзамасовой ,

, Екатериной Волковой ,

, Валерием Бариновым ,

, Светланой Немоляевой ,

, Александром Пашутиным ,

, Эвелиной Блёданс ,

, Анной Чуриной

и многими другими.

В трёх конкурсных программах "Малая Земля" в этом году были представлены более 30 фильмов, а также зрители смогли увидеть спектакли, побывать на концертах и творческих встречах с любимыми артистами. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов.

Открытие фестиваля началось с вручения почётных призов. На церемонии, которая ознаменовала начало праздника, был вручен приз "За выдающийся вклад в развитие кинематографа" народному артисту Российской Федерации, актёру театра и кино Александру Пашутину.

Актрисе Ольге Остроумовой достался памятный приз. Он был вручен в честь 55-летия культового фильма "Доживём до понедельника", режиссёра Станислава Ростоцкого, в котором актриса сыграла одну из главных ролей.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный стал почётным гостем кинофестиваля и тоже не уехал без приза. Глава города вручил награду артисту "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф".

Фестивальные дни пролетели очень быстро, и настало время подвести итоги.

Лучшим документальным фильмом была признана картина "Боже! Чувствую приближение твоё!" режиссёров Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова .

и . Специальный приз "За всестороннее раскрытие темы славянского братства в мировом контексте" вручили фильму "Славянское братство" и режиссёрам Павлу Фаттахутдинову и Светлане Бобровой .

Специальный приз "За оригинальную трактовку темы патриотизма" достался фильму "Новороссийск 79" режиссёра Егора Коваля .

и . Специальный приз "За оригинальную трактовку темы патриотизма" достался фильму "Новороссийск 79" режиссёра . Приз прессы "За визуальное решение и образ журналиста в картине" присудили фильму "Туман" режиссёра Натальи Гугуевой .

. Приз зрительских симпатий отдали фильму "Портной из Бруклина" режиссёра Евгения Серова .

. Лучшей операторской работой сочли работу Дмитрия Плюснина и Владимира Шпомера , операторов фильма "Золотая бронза" режиссёра Игоря Копылова .

и , операторов фильма "Золотая бронза" режиссёра . Лучшим сценарием посчитали сценарий Алексея Колмогорова и Натальи Назаровой к фильму "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой.

и к фильму "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой. Приз за "Лучшую женскую роль" достался актрисе Ольге Лапшиной , сыгравшей в фильме "Огород" режиссёра Ларисы Садиловой .

, сыгравшей в фильме "Огород" режиссёра . Приз "Лучшая мужская роль" вручена актёру Евгению Ткачуку за фильм "Один настоящий день" режиссёра Георгия Шенгелия .

за фильм "Один настоящий день" режиссёра . Жюри конкурса признало "Лучшей режиссёрской работой" фильм "Огород" Ларисы Садиловой.

Приз "Лучший полнометражный фильм" жюри отдало фильму "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой.

Все фильмы оказались достойны своих наград и самое главное — зрительского внимания.

На прощание председатель жюри конкурсной программы игровых полнометражных фильмов заслуженный артист РСФСР, народный артист России Валерий Баринов сказал: