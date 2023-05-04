Опасные гастроли: Мариуполь стал фоном для нового фильма о СВО

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Художественные фильмы, посвященные СВО, можно пересчитать по пальцам одной руки. Такое кино непросто даётся его создателям, но интерес зрителей к этой тематике подталкивает киностудии рисковать и идти навстречу запросам общества. Спустя год после премьеры экшена "Лучшие в аду" Евгения Пригожина, снятого в городе Попасная, к теме СВО вернулись при создании фильма "20/22", местом действия которого стал Мариуполь.

Фото: opennov. ru

Съемки художественного фильма "20/22" ведутся в Мариуполе, серьёзно пострадавшем во время освобождения российскими войсками. Разрушенные здания и воронки от взрывов стали фоном ленты, которые добавили истории реалистичности. Одну из ролей в нем играет актер Владимир Карпук. Это история о том, как кардинально меняется жизнь обычного предпринимателя и его семьи, когда в Мариуполе начинают создавать укрепрайоны украинские военные.

— Думаю, зрители, которые не до конца понимают, что происходит в Мариуполе, смогут разобраться в событиях последнего года, посмотрев наш фильм, — рассказал Владимир Карпук.

Актер отметил, что кино вынуждены снимать в обстановке, когда в городе нет-нет да и встретишь людей, негативно относящихся к России.

— Это заставляет всех нас быть в напряжении: съемочную команду, Росгвардию, нашу оборону. Мы всегда начеку. Не знаем, что может случиться в следующую секунду, — признался Карпук.

При этом актёр отметил, что многие мариупольцы благодарят и делятся своими историями про прошлогодние страшные бои в этом городе, некоторые нервничают из-за постановочных взрывов, которыми сопровождались съёмки ленты.

Если в Мариуполе художественное кино ещё не снимали, то СВО российский кинематограф уже осветил: в прошлом году вышла драма "Лучшие в аду" Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Это первый фильм, снятый на территории проведения специальной военной операции, и актёрам пришлось очень внимательно смотреть под ноги во время подготовки каждого эпизода, потому что даже один неверный шаг мог поставить точку в этой истории.

— Предложили в компании "Триикс медиа" поучаствовать, я с удовольствием согласился, — признался актёр Георгий Маришин в том, как непросто было на съёмочной площадке. — Заранее меня предупредили, что это связано с большими рисками, объяснили, что и как. На тот момент речь шла, безусловно, о рисках для здоровья. Мы ведь ехали на передовую. По сути, мы снимали под бомбёжками, жили под бомбёжками, под ногами валялись мины. Так что на тот момент опасность была даже не для здоровья, а для жизни. Прямая опасность.

Свою лепту внесли и создатели картины. Автором сценария выступил настоящий штурмовик Алексей Нагин, который погиб незадолго до премьеры "Лучших в аду" (посмертно получил звание Герой России). Уж он постарался насытить историю моментами из собственного боевого опыта. И фильм в итоге получился под стать условиям съёмок — пропитанный адреналином, динамичный донельзя, и по-настоящему взрывной. В центре сюжета противостояние двух групп бойцов. Перед воинами ЧВК "Вагнер" поставлена задача захватить несколько зданий. После того как приказ не удалось выполнить с наскоку, к месту действия начинают стягивать бронетехнику и пушки. Столько детонаций, как в "Лучших в аду", российское кино ещё не видело. От обилия тяжёлой артиллерии кружилась голова даже у режиссёра, имевшего неплохой опыт работы над боевиками.

— Я как режиссёр снимал экшен-картины, но это мой рекорд, — отметил режиссёр "Лучших в аду" Андрей Батов. — Адски тяжело всё далось. Проект очень сложный и энергозатратный в плане и физических нагрузок, и эмоций. Здесь что ни шаг героев — то очень тщательная кропотливая подготовка всех цехов, всей группы, и вашего покорного слуги. Не было ни одной сцены, ни одного кадра, которые можно было бы снять на ходу, пробегая мимо. Каждый кадр требовал тщательной подготовки и разработки. Если со стрелковым оружием я раньше сталкивался, то с артиллерией не был знаком. А в фильме её очень много. Для меня стала большим опытом работа со всеми видами боевого вооружения. Впервые в жизни я снимал танковый бой, впервые в жизни я снимал работу артиллерийских батарей. Это накладывало определённую ответственность и требовало повышенных энергозатрат. Пришлось пересмотреть много хроники, общаться с консультантами.

Если на съёмках "Лучших в аду" мешали мины под ногами, то на площадке "20/22" свою отвлекающую лепту вносили прохожие, которые снимали увиденное на мобильные телефоны и отправляли ролики в украинские СМИ.

— Я уверен, что украинские власти не очень хотят, чтобы у нас этот фильм получился, — высказался Владимир Карпук. — Думаю, будут предприняты действия, чтобы нам помешать.

Второй художественный фильм, посвящённый СВО, обещают выпустить в прокат в ноябре 2023 года — ровно через год после "Лучших в аду". Последняя лента, кстати, пользовалась огромным интересом зрителей — в сети зафиксировано более 100 млн просмотров картины за короткий срок.