Город Тобольск, несмотря на своё удалённое местонахождение, является одним из духовных и культурных центров России.
В Тобольске возведено более десяти православных храмов, две мусульманские мечети и католический костёл. Иоанно-Введенский женский и Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь уже не одно столетие служат паломническими православными святынями для верующих со всего мира. Тобольск можно назвать настоящим музеем под открытым небом: музейные коллекции и экспозиции потрясают своей уникальностью и притягивают в город знатоков старины.
Но сегодня Тобольск интересен не только своей исторической значимостью, но и интенсивной культурной жизнью. На днях в городе, который размещён в южной тайге, в месте слияния двух крупных рек — Тобола и Иртыша, во второй раз прошёл Открытый Российский фестиваль современного и актуального кино.
Восемь фильмов полнометражного конкурса не оставили зрителей равнодушными. Все до одной картины, подобранные программным директором фестиваля Александрой Жуковой, отозвались в душе, вызвали серьёзные эмоции, дали пищу для размышлений и обсуждений. Такое кино сегодня снимают в современной России: оно даёт понимание, что такое русская, российская культура кинематографа. И это картины не только признанных мастеров, но и дебюты.
Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов. Полнометражное жюри возглавил режиссёр, сценарист, лауреат российских и международных фестивалей Георгий Шенгелия. Оценивали фильмы актриса Анна Чурина и сценарист-киновед Анна Пендраковская.
Генеральным партнёром фестиваля выступила компания СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".
"Фестиваль "Алафейская гора", — сказал Сергей Новожилов, — прошёл уже во второй раз. В этом году проводить фестиваль было сложнее, потому что любой второй фестиваль — это всегда определённые ожидания, но судя по реакции зрителей, общественности, кинематографистов, мы не уронили планку".
Всего в рамках фестиваля с 28 по 1 апреля прошло более двадцати мероприятий!
Фестивальный марафон открылся творческим вечером Андрея Соколова. Народный артист России, режиссёр театра и кино, поэт и писатель выступил на тобольской сцене в формате открытого общения. Это был искренний диалог со зрителем, который перемежался с авторской песней в исполнении актёра.
Всю неделю в Тобольском драматическом театре имени. П. П. Ершова зрители знакомились с интересными внеконкурсными спектаклями и творческими программами с участием известных и любимых актёров театра и кино. Перед жителями Тобольска выступили со своими спектаклями и концертными программами и номерами:
На церемонии закрытия 1 апреля на сцене поздравили с днём рождения актрису Марину Яковлеву. Тоболяки завалили именинницу цветами и подарками. Двадцать лет назад в Тобольске она снималась в фильме "Тайна золотой горы", и чтобы произнести поздравление в её честь на сцену вышли члены съёмочной группы, с которой она работала два десятилетия назад.
Ещё одним приятным событием этого кинопраздника стало вручение приза за выдающийся вклад в развитие кинематографа народному артисту России Александру Пашутину.
Многие зрители отметили, что артист находится в прекрасной творческой и физической форме несмотря на то, что в январе этого года ему исполнилось 80 лет!
"80 лет — это не больно, — мудро заметил Александр Сергеевич. — Я полон сил и планов. А вот в чём прелесть нашей профессии, — не знаешь, что Господь Бог нам уготовил, профессия совершенно непредсказуема".
С мнением артиста, наверное, можно согласиться, потому что ожидаемой, но неожиданной стала награда за "Лучшую женскую роль" для актрисы Валентины Теличкиной. Народной артистке РФ за блестящее исполнение главной роли в фильме "Огород" режиссёра Ларисы Садиловой присудили самую главную актёрскую награду. Для Валентины Ивановны это стало настоящим сюрпризом!
В видеообращении к зрителям режиссёр фильма Лариса Садилова сказала:
"Уважаемые зрители и гости фестиваля! Я очень рада, что Валентина Ивановна получила приз за лучшую женскую роль. Я специально писала эту роль именно для неё. Мы обсуждали каждую сцену, мы искали, находили, и радовались находкам. Валентина Ивановна достойна этого приза!"
Также картина "Огород" стала лучшей кинокартиной фестиваля и получила Гран-при "Лучший фильм".
"Сегодня у нас триумф сильной женской режиссуры, — сказал председатель жюри, режиссёр и сценарист Георгий Шенгелия, — когда смотришь эти картины ощущаешь себя абсолютно счастливым человеком. Светлые, жизнеутверждающие фильмы необходимы, где-то с "грустинкой", где-то ты расстраиваешься, но в конце концов всё равно радуешься, потому что любовь непобедима. Вообще картины этого фестиваля очень сильные. Они сильные не только для этого фестиваля, но и для всего российского кинематографа. Фильм "Огород" сделан в лучших традициях советского кино такого мастера, как Георгий Николаевич Данелия".
Можно без всякого преувеличения сказать, что за эти пять дней у жителей Тобольска была прекрасная возможность увидеть лучшие фильмы отечественного кинематографа. А в кинематографисты, которые привезли эти картины, были одарены уникальными призами — статуэтками в виде пера Жар-птицы и Ангелами с расправленными крыльями. Символичность наград говорит сама за себя: Творцы, берите перья и творите, ангелы вам в помощь с расправленными крыльями… Эти ценные подарки выполнены талантливыми мастерами Тобольской фабрики художественных косторезных изделий. Далеко не все фестивали могут похвастаться призами, выполненными вручную. Они обладают неповторимой авторской энергетикой и будут служить напоминанием о посещении далёкого сибирского Тобольска в 2023 году.
"Спасибо тоболякам и гостям нашего города за высокую оценку, — сказала на прощание первый заместитель главы города Тобольск Яна Зубова. — "Алафейская гора" — проект, который получился действительно значимым и интересным".
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.