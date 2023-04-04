"Ангелы" Тобольска разлетелись по всей России!

8:37 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Город Тобольск, несмотря на своё удалённое местонахождение, является одним из духовных и культурных центров России.

В Тобольске возведено более десяти православных храмов, две мусульманские мечети и католический костёл. Иоанно-Введенский женский и Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь уже не одно столетие служат паломническими православными святынями для верующих со всего мира. Тобольск можно назвать настоящим музеем под открытым небом: музейные коллекции и экспозиции потрясают своей уникальностью и притягивают в город знатоков старины.

Но сегодня Тобольск интересен не только своей исторической значимостью, но и интенсивной культурной жизнью. На днях в городе, который размещён в южной тайге, в месте слияния двух крупных рек — Тобола и Иртыша, во второй раз прошёл Открытый Российский фестиваль современного и актуального кино.

Восемь фильмов полнометражного конкурса не оставили зрителей равнодушными. Все до одной картины, подобранные программным директором фестиваля Александрой Жуковой, отозвались в душе, вызвали серьёзные эмоции, дали пищу для размышлений и обсуждений. Такое кино сегодня снимают в современной России: оно даёт понимание, что такое русская, российская культура кинематографа. И это картины не только признанных мастеров, но и дебюты.

Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов. Полнометражное жюри возглавил режиссёр, сценарист, лауреат российских и международных фестивалей Георгий Шенгелия. Оценивали фильмы актриса Анна Чурина и сценарист-киновед Анна Пендраковская.

Генеральным партнёром фестиваля выступила компания СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

"Фестиваль "Алафейская гора", — сказал Сергей Новожилов, — прошёл уже во второй раз. В этом году проводить фестиваль было сложнее, потому что любой второй фестиваль — это всегда определённые ожидания, но судя по реакции зрителей, общественности, кинематографистов, мы не уронили планку".

Всего в рамках фестиваля с 28 по 1 апреля прошло более двадцати мероприятий!

Фестивальный марафон открылся творческим вечером Андрея Соколова. Народный артист России, режиссёр театра и кино, поэт и писатель выступил на тобольской сцене в формате открытого общения. Это был искренний диалог со зрителем, который перемежался с авторской песней в исполнении актёра.

Всю неделю в Тобольском драматическом театре имени. П. П. Ершова зрители знакомились с интересными внеконкурсными спектаклями и творческими программами с участием известных и любимых актёров театра и кино. Перед жителями Тобольска выступили со своими спектаклями и концертными программами и номерами:

народная артистка РФ Наталья Гвоздикова,

народный артист РФ Юрий Чернов,

заслуженная артистка РФ Светлана Тома,

заслуженная артистка РФ Марина Яковлева,

заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко,

заслуженная артистка РФ Любовь Руденко,

заслуженная артистка РФ Нина Шацкая,

Анастасия Денисова, Максим Колосов, Лиза Арзамасова, Иван Соловьёв, Влад Канопка, Евгений Банифатов, Аким Тышко, Арсен Мукенди, Алена Биккулова и многие другие.

На церемонии закрытия 1 апреля на сцене поздравили с днём рождения актрису Марину Яковлеву. Тоболяки завалили именинницу цветами и подарками. Двадцать лет назад в Тобольске она снималась в фильме "Тайна золотой горы", и чтобы произнести поздравление в её честь на сцену вышли члены съёмочной группы, с которой она работала два десятилетия назад.

Ещё одним приятным событием этого кинопраздника стало вручение приза за выдающийся вклад в развитие кинематографа народному артисту России Александру Пашутину.

Многие зрители отметили, что артист находится в прекрасной творческой и физической форме несмотря на то, что в январе этого года ему исполнилось 80 лет!

"80 лет — это не больно, — мудро заметил Александр Сергеевич. — Я полон сил и планов. А вот в чём прелесть нашей профессии, — не знаешь, что Господь Бог нам уготовил, профессия совершенно непредсказуема".

С мнением артиста, наверное, можно согласиться, потому что ожидаемой, но неожиданной стала награда за "Лучшую женскую роль" для актрисы Валентины Теличкиной. Народной артистке РФ за блестящее исполнение главной роли в фильме "Огород" режиссёра Ларисы Садиловой присудили самую главную актёрскую награду. Для Валентины Ивановны это стало настоящим сюрпризом!

В видеообращении к зрителям режиссёр фильма Лариса Садилова сказала:

"Уважаемые зрители и гости фестиваля! Я очень рада, что Валентина Ивановна получила приз за лучшую женскую роль. Я специально писала эту роль именно для неё. Мы обсуждали каждую сцену, мы искали, находили, и радовались находкам. Валентина Ивановна достойна этого приза!"

Также картина "Огород" стала лучшей кинокартиной фестиваля и получила Гран-при "Лучший фильм".

"Сегодня у нас триумф сильной женской режиссуры, — сказал председатель жюри, режиссёр и сценарист Георгий Шенгелия, — когда смотришь эти картины ощущаешь себя абсолютно счастливым человеком. Светлые, жизнеутверждающие фильмы необходимы, где-то с "грустинкой", где-то ты расстраиваешься, но в конце концов всё равно радуешься, потому что любовь непобедима. Вообще картины этого фестиваля очень сильные. Они сильные не только для этого фестиваля, но и для всего российского кинематографа. Фильм "Огород" сделан в лучших традициях советского кино такого мастера, как Георгий Николаевич Данелия".

Отметили также драму режиссёра Натальи Назаровой "Плакать нельзя". Фильм получил приз за "Лучшую операторскую работу" и был отмечен "Призом кинопрессы".

Жюри решило, что нужно вручить приз лучшему режиссёру Татьяне Колгановой за фильм "Синдром отложенного счастья". Этот приз Татьяна увезла в Санкт-Петербург.

Приз "Лучшая мужская роль" достался Сергею Маковецкому за фильм "Искусство смерти" режиссёра Владимира Бельдияна.

Фильм "Мятный пряник", в котором одну из последних ролей сыграла Инна Чурикова, получил награду "Лучший сценарий". Сценарий был написан режиссёром Андреем Карасовым в соавторстве с Алексеем Тюриковым. Режиссёр уехал с этим призом в Архангельск, чтобы с гордостью продемонстрировать его своим землякам.

Специальный диплом жюри вручило фильму "Наша зима" Степана Бурнашева — "За умение точно определить сложное, простое и вечное — любовь!". Приз улетит к режиссёру в далекую Якутию.

Можно без всякого преувеличения сказать, что за эти пять дней у жителей Тобольска была прекрасная возможность увидеть лучшие фильмы отечественного кинематографа. А в кинематографисты, которые привезли эти картины, были одарены уникальными призами — статуэтками в виде пера Жар-птицы и Ангелами с расправленными крыльями. Символичность наград говорит сама за себя: Творцы, берите перья и творите, ангелы вам в помощь с расправленными крыльями… Эти ценные подарки выполнены талантливыми мастерами Тобольской фабрики художественных косторезных изделий. Далеко не все фестивали могут похвастаться призами, выполненными вручную. Они обладают неповторимой авторской энергетикой и будут служить напоминанием о посещении далёкого сибирского Тобольска в 2023 году.