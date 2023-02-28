Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест"

В городе Дзержинск Нижегородской области прошёл первый Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест". Это важное кинособытие, популяризирующее лучшие российские ленты, которые порой не попадают в прокат, собрало весь цвет отечественного кинематографа и эстрады.

На встречу с дзержинцами приехало более ста известных кинематографистов, театральных и культурных деятелей. Именитые актеры:

Татьяна Пилецкая,

Ирина Муравьёва,

Наталья Варлей,

Валентина Теличкина,

Сергей Шакуров,

Александр Панкратов-Чёрный,

Владимир Шевельков,

Елена Валюшкина,

Татьяна Колганова,

Екатерина Семёнова,

Дмитрий Харатьян

и многие другие с огромным удовольствием выступали со сцены перед зрителями, присутствовали на кинопросмотрах и премьерах, общались с горожанами.

Для дзержинцев "Черноречье Фест" стал огромным подарком, так как праздник совпал с Днём защитников Отечества и с Масленой неделей. Эти события и отобразились в концертных программах фестиваля, президентом которого выступил продюсер Сергей Новожилов. Кинопраздник прошёл при поддержке проекта "Формула хороших дел" АО "Сибур-Нефтехим" и по договорённости с дзержинской администрацией.

Сразу же, практически с открытием фестиваля, в Дзержинском театре Драмы прошёл творческий вечер актрисы Ирины Муравьёвой. Чтобы пообщаться с "самой обаятельной и привлекательной" актрисой, зрители приехали не только из Дзержинска, но и со всей нижегородской области, настолько эта встреча была желаемой, и именно благодаря фестивалю она состоялась. В финале творческого вечера выстроилась огромная очередь из поклонников, чтобы вручить цветы артистке и получить её автограф.

Всю неделю в городе шли спектакли с участием столичных знаменитостей, их авторские творческие программы и новые российские фильмы.

Участники и гости "Черноречье Фест" навестили дом актрисы Изольды Извицкой в переулке Жуковского в Дзержинске. Жители города бережно хранят память о своей выдающейся соотечественнице, блиставшей в 1957 году в Каннах с фильмом "Сорок первый. На собственные средства они сделали мемориальное место, которое называется "Крыльцо Изольды". Это дом, в котором она провела свои детские и юношеские годы, на этом маленьком, скромном крыльце она пела песни и читала стихи первым слушателям.

В мероприятии участвовали

глава города Иван Носков,

продюсер Сергей Новожилов,

народные артистки России Татьяна Пилецкая и Валентина Теличкина.

К "Крыльцу Изольды" принесли цветы и говорили только восторженные слова в честь актрисы, которая принесла славу родному городу.

"Я потрясена тем, как бережно в Дзержинске хранят память об Изольде! — сказала Татьяна Пилецкая. — Я побывала в музее Извицкой, и очень благодарна работникам музея за то, что они сохраняют добрую память об актрисе, именно добрую, а не замусоленную "жёлтой" прессой, которая любит писать всякую ерунду. Девочки, работающие в этом музее — настоящие подвижницы, у нас в Петербурге нет ничего подобного".

Татьяне Пилецкой, которой в этом году исполнится 95 лет, во время открытия фестиваля вручили приз за вклад в развитие кинематографа. Народная артистка РФ специально для встречи с дзержинцами приехала из Санкт-Петербурга и поразила всех своим бодрым настроем, прекрасным чувством юмора и огромным живым интересом к фестивальному движению. В свою очередь, жители Дзержинска от всей души благодарили известную актрису за то, что она нашла время, посетила город, побывала в музее коллеги и написала в музейной книге тёплые слова сотрудникам за их работу.

В рамках фестиваля "Черноречье Фест" прошёл потрясающий концерт "Поют артисты театра и кино". Перед дзержинцами выступили самые настоящие легенды советского кинематографа: народная артистка России Наталья Гвоздикова, сыгравшая более чем в 40 кинофильмах, в том числе в "Большой перемене". Она исполнила для зрителей популярные песни "В городском саду" и "А годы летят".

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, получивший первую громкую славу благодаря фильму "Мы из джаза" и до сих пор являющийся востребованным актёром, прочитал стихи о России и о своём родном Алтайском крае. В этом году популярному фильму "Мы из джаза" исполняется ровно 40 лет, поэтому на фестивале не могли обойти данное событие стороной. Ведь Александр Васильевич в 1968 году закончил Горьковское театральное училище, что неподалёку от Дзержинска.

Кстати, со сцены Александр Васильевич попросил местные власти поскорее построить новые общежития для студентов. А также сказал, что очень рад за дзержинцев, за то, что в их город, наконец, пришёл такой грандиозный фестиваль:

"Спасибо Сергею Новожилову за то, что он устроил этот прекрасный праздник в Дзержинске. Дал возможность актёрам, певцам, музыкантам встретиться с удивительными людьми, которые работают ради Отечества. Дзержинск — это город славы и город труда!"

Также с огромным успехом в Дзержинске прошёл творческий вечер актрисы Нонны Гришаевой. Концерт "Падаю вверх" сорвал все аплодисменты и собрал огромное количество позитивных отзывов. Зрители просили талантливую актрису приезжать, как можно чаще со своими проектами.

Концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии, кинопросмотры — дни фестиваля пролетели мгновенно. И, наконец, настал волнующий момент — награждение победителей.

В рамках конкурсной программы показали восемь полнометражных и четырнадцать короткометражных фильмов, подобранных программным директором фестиваля Александрой Жуковой. Полнометражное жюри возглавлял режиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии вошли актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссёр, актёр Егор Сальников.

Лучшим полнометражным фильмом стала картина "Плакать нельзя" режиссёра Натальи Назаровой.

Награду за лучшую режиссёрскую работу получил Георгий Шенгелия за картину "Один настоящий день".

Актриса и режиссёр Татьяна Колганова получила приз за лучший сценарий фильма "Синдром отложенного счастья".

Лучшей операторской работой признана работа Джура Берёзкина в фильме "Белый ангел тундры".

Вручая операторскую награду член жюри народная актриса РФ Валентина Теличкина сказала:

"Я считаю, что оператор — это вообще главный человек в кино, без оператора "кина" не будет… Так получилось, что с самого первого фильма я была обласкана именно операторами, они меня всё время морально поддерживали, приглашали поесть, так как готовили для себя в экспедициях, а экспедиции проходили иногда в тяжелейших условиях. Поэтому оператора фильма, которого мы наградили, можно серьёзно поздравить. Картина снята в ужасающих природных условиях, но всё сняли красивейшим образом".

Награду получил режиссер фильма Александр Лукин, и со сцены он пообещал передать её оператору.

Лучшая женская роль досталась актрисе Светлане Чуйкиной за фильм "Плакать нельзя", а лучшая мужская роль — Алексею Шевченкову за его участие в съёмках "Синдрома отложенного счастья".

Также в полнометражном конкурсе были вручены общественные призы.

Приз зрительских симпатий достался фильму "Мятный пряник", режиссёра Андрея Карасова. В этом фильме была сыграна одна из последних ролей Инны Чуриковой, поэтому к картине зритель уделил особое внимание. Фильм был посвящён матери Инны Михайловны, которую актриса боготворила всю жизнь. Эта картина вызвала настоящую бурю эмоций, зритель плакал, переживая увиденное и искренне наслаждался трогательной игрой своей любимой актрисы. В фильме Инна Михайловна сыграла директора детского дома, пытающуюся пристроить своих подопечных в хорошие семьи, и не всегда ей это удавалось. Картина по праву заслужила приз зрительских симпатий, истинную народную любовь заслужить не так просто, но "Мятному прянику" это удалось.

Также призом оргкомитета была удостоена картина "Дыхание мёртвого леса" режиссера Евгения Татарова, премьера которой прошла именно в рамках фестиваля.

В конкурсной программе короткометражных фильмов соревновались 14 картин. Их оценивало жюри в составе — режиссёр, актриса Татьяна Колганова, режиссёр Павел Москвин и кинокритик Александра Иванова. Лучшим короткометражным фильмом стала "Изнанка" Юлии Кудояр, приз за лучший сценарий получил Николай Коваленко за картину "Анна", а за лучшую режиссёрскую работу — Михаил Кукушкин за фильм "История болезни".

Конкурсная программа стала хорошим подарком для ценителей и профессионалов киноискусства. А сам фестиваль "Черноречье Фест" можно смело назвать праздником не только для Дзержинска, но и для всего отечественного кинематографического сообщества.

Прощаясь с дзержинцами, президент фестиваля Сергей Новожилов сказал: