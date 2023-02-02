Леонид Ярмольник: наши правнуки будут смотреть фильмы Гайдая, он — победитель на все времена

В этот вечер в Доме кино собралось столько людей, что не только яблоку негде было упасть, а даже семечке от яблока.

Люди стояли и сидели в проходе, теснились по двое в одном кресле, "свисали" с верхнего этажа, заглядывали из коридора. Но никто не роптал. Один раз в сто лет можно потерпеть… В зале царило какое-то необыкновенно торжественное настроение, словно сам мэтр сейчас должен был подняться на сцену.

Организовали этот праздник Гильдия режиссёров, Гильдия актёров Союза Кинематографистов России и Центральный Дом кинематографистов. Идейным вдохновителем и ведущим этого вечера стал драматург Аркадий Инин, работавший с Леонидом Иовичем на его последних картинах "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Оригинальное название вечера "Бамбарбия Киргуду", что означало "100 лет Леониду Гайдаю, великому мастеру", говорило само за себя.

"Мы долго думали, как отметить юбилей Гайдая, — поделился со зрителями своими мыслями Аркадий Яковлевич, — в какой форме, чтобы это было неординарно, а так как у Гайдая практически в каждом фильме — алкоголь, красивые женщины и застолье, то и вечер решили устроить в жанре застолья".

Как оказалось, этот жанр наиболее пришёлся по вкусу присутствующим, потому что подняться на сцену и выпить за память великого комедиографа нашлось много желающих, среди которых оказались:

Александр Зацепин,

Дмитрий Харатьян,

Леонид Ярмольник,

Лариса Долина,

Валентина Теличкина,

Игорь Ясулович,

Леонид Каневский,

Юрий Чернов и многие другие.

С экрана к собравшимся обратилась жена Гайдая — актриса Нина Гребешкова.

"Леонид Иович навсегда останется с нами, со своей семьёй, но и, конечно, его творчество принадлежит зрителям. В этот вечер мы порадуемся, за то, что Леонида Иовича так помнят и чтят, и обязательно улыбнёмся его шуткам".

К сожалению, Нина Павловна присутствовать на этом празднике не смогла, но приехала её дочь Оксана Леонидовна. А Дмитрий Харатьян сообщил, что недавно виделся и разговаривал с Ниной Павловной, и она отлично выглядит в свои 93 года.

Оркестр весь вечер исполнял мелодии Александра Зацепина (эту музыку режиссёр использовал в своих фильмах) и создал в зале праздничную атмосферу. Тут же, на экране, стали оживать знаменитые кадры из всеми любимых картин. Зал подпевал и повторял афоризмы из показанных отрывков, навсегда вошедшие в нашу жизнь.

Аркадий Инин мудро заметил, что если каждого россиянина разбудить ночью и спросить фразу из гайдаевского фильма, то он всенепременно вспомнит хоть одно крылатое выражение:

"Жить, как говорится хорошо, а хорошо жить — еще лучше!"

"Икра чёрная, икра красная, заморская икра — баклажанная!"

"Всё уже украдено до нас…"

"Детям — мороженое, его бабе — цветы"

"Не виноватая я, он сам пришёл"

"Нет, я не трус, но я боюсь"

"Губит людей не пиво, губит людей — вода"

"Я не знаю, как у них там на Западе, а у нас управдом — друг человека"

Вдогонку перечисленным афоризмам, зал выкрикивал свои примеры крылатых фраз. Их оказалось бесчисленное количество, на гайдаевском языке разговаривает вся страна.

"Я много-много лет не видел такого переполненного зала, — выступил со сцены Леонид Ярмольник. — Это потому, что Гайдай! Действительно не помню, чтобы было столько зрителей. Недавно ехал из Петербурга в Москву, и весь поезд смотрел его фильмы и смеялся без остановки. Я почти уверен, что они смотрели эти фильмы в тридцатый или сороковой раз. И всё равно невозможно оторваться. Я думаю, что он самый любимый режиссёр в нашей стране.

Когда я ещё был студентом, мы с Сашей Абдуловым заглядывали в каждую дверь на "Мосфильме" и спрашивали: "Молодые и талантливые актёры не нужны?" Нам везде отвечали: "Уйдите, не мешайте работать".

Почему я это вспомнил. Я в нескольких фильмах сыграл у Гайдая, но больше всего мечтал сыграть Хлестакова в фильме "Инкогнито из Петербурга". Я умолял Леонида Иовича, у меня даже были пробы, но утвердили не меня, а Серёжу Мигицко. Я говорю про эту картину, потому что это не самая удачная работа Гайдая. И потом, когда я встречался с режиссёром, то говорил ему: "Вот, видите, а всё потому, что вы снимали не меня". И он каждый раз, когда меня видел кричал: "Лёня, я помню, помню…"

Я очень переживаю по сей день, что мало работал с этим режиссёром и считаю себя обделённым человеком. Но если сказать правду, то наши внуки и правнуки будут смотреть его картины, потому что Гайдай — победитель на все времена".

Зрители ждали выступления актрисы Натальи Варлей, сыгравшей в фильме "Кавказская пленница"" главную роль, но Наталья Владимировна в этот день праздновала 100-летие Гайдая в Иркутске, где Леонид Иович учился в школе, работал в театре, там жили его родители. Актриса записала видеообращение и обещала прислать в этот вечер вместо себя своего помощника. Но случилась небольшая техническая неувязка.

Помощником оказался ослик по имени Ося, внук того самого ослика, который сыграл вместе с актрисой в знаменитом гайдаевском фильме. Ося категорически отказался подниматься по лестнице в зал и остался на первом этаже.

Аркадий Инин немного расстроился из-за упрямства "артиста", но, чтобы немного задобрить зрителей, предложил после концерта подойти взять автограф у Оси и у него.

Завершил вечер актёр Леонид Каневский, который рассказал, как был чрезвычайно рад, тому, что снимался в фильме Гайдая.

"Я увидел такой переполненный зал, — подытожил Леонид Семенович, — и не удивился. У нас были классики: Пушкин, Сухово-Кобылин, Гоголь, а Леонид Гайдай несмотря на то, что он наш современник, классик навсегда. Его фильмы будут смотреть и следующие сто лет, и следующие двести, и даже триста. Будут получать удовольствие и кайфовать.

Когда меня утвердили в его фильм "Бриллиантовая рука", для меня это было необыкновенное счастье. Мне для роли сшили костюм. Прилетаю в Баку на съёмки, захожу в костюмерную и вижу — катастрофа! Костюм болтается, никуда не годится. Гайдай это тоже видит. Мы перебрали какие-то кофты, рубашки. Наконец, я выхожу к режиссёру в одних брюках и говорю: "Леонид Иович, ну ничего нет". Он меня видит и вдруг говорит: "Стоп, а кто тебе это костюмчик справил?". Я говорю: "Это папа с мамой справили…" "Вот в нём и будешь сниматься", — решил режиссёр.

И я снимался в фильме полуголый в одних брюках. Потом впоследствии девушки при встрече меня спрашивали: "Скажите, а волосы на груди были наклеенные или это ваши?" Я хочу выпить за Гайдая. За то счастье, которое мне выпало сняться в его фильме!"

Гайдай и его картины — достояние всей страны. Но именно Леониду Иовичу пришлось больше всех подвергаться критике и цензуре, много раз доказывать, что советский кинематограф, который всегда придерживался строгого жанра соцреализма, имеет право на некоторое количество юмора и остроумных шуток, а порой и нелепых трюков. Поэтому критики гайдаевские картины не всегда хвалили, а наградами и премиями режиссёра не баловали. Зато режиссёра обожал народ, и голосовал за его фильмы кошельком. Картины Леонида Гайдая принесли государству многомиллионные сборы.

Вопреки зрительской любви и кассовому успеху, признание к мастеру пришло поздно. В 1993 году режиссёра не стало, и лишь в 1994 году его отметили наградой "Человек года". Супруга комедиографа, принимая награду, сказала, что, несомненно, его могли порадовать гораздо раньше, потому что Гайдай, снимая своё кино и придумывая шутки, говорил: "Люди так трудно живут, пусть они хоть немного посмеются!".