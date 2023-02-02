Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Леонид Ярмольник: наши правнуки будут смотреть фильмы Гайдая, он — победитель на все времена

Кино » Российское кино

В этот вечер в Доме кино собралось столько людей, что не только яблоку негде было упасть, а даже семечке от яблока.

Леонид Ярмольник: наши правнуки будут смотреть фильмы Гайдая, он — победитель на все времена

Люди стояли и сидели в проходе, теснились по двое в одном кресле, "свисали" с верхнего этажа, заглядывали из коридора. Но никто не роптал. Один раз в сто лет можно потерпеть… В зале царило какое-то необыкновенно торжественное настроение, словно сам мэтр сейчас должен был подняться на сцену.

Организовали этот праздник Гильдия режиссёров, Гильдия актёров Союза Кинематографистов России и Центральный Дом кинематографистов. Идейным вдохновителем и ведущим этого вечера стал драматург Аркадий Инин, работавший с Леонидом Иовичем на его последних картинах "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Оригинальное название вечера "Бамбарбия Киргуду", что означало "100 лет Леониду Гайдаю, великому мастеру", говорило само за себя.

"Мы долго думали, как отметить юбилей Гайдая, — поделился со зрителями своими мыслями Аркадий Яковлевич, — в какой форме, чтобы это было неординарно, а так как у Гайдая практически в каждом фильме — алкоголь, красивые женщины и застолье, то и вечер решили устроить в жанре застолья".

Как оказалось, этот жанр наиболее пришёлся по вкусу присутствующим, потому что подняться на сцену и выпить за память великого комедиографа нашлось много желающих, среди которых оказались:

  • Александр Зацепин,
  • Дмитрий Харатьян,
  • Леонид Ярмольник,
  • Лариса Долина,
  • Валентина Теличкина,
  • Игорь Ясулович,
  • Леонид Каневский,
  • Юрий Чернов и многие другие.

С экрана к собравшимся обратилась жена Гайдая — актриса Нина Гребешкова.

"Леонид Иович навсегда останется с нами, со своей семьёй, но и, конечно, его творчество принадлежит зрителям. В этот вечер мы порадуемся, за то, что Леонида Иовича так помнят и чтят, и обязательно улыбнёмся его шуткам".

К сожалению, Нина Павловна присутствовать на этом празднике не смогла, но приехала её дочь Оксана Леонидовна. А Дмитрий Харатьян сообщил, что недавно виделся и разговаривал с Ниной Павловной, и она отлично выглядит в свои 93 года.

Оркестр весь вечер исполнял мелодии Александра Зацепина (эту музыку режиссёр использовал в своих фильмах) и создал в зале праздничную атмосферу. Тут же, на экране, стали оживать знаменитые кадры из всеми любимых картин. Зал подпевал и повторял афоризмы из показанных отрывков, навсегда вошедшие в нашу жизнь.

Аркадий Инин мудро заметил, что если каждого россиянина разбудить ночью и спросить фразу из гайдаевского фильма, то он всенепременно вспомнит хоть одно крылатое выражение:

  • "Жить, как говорится хорошо, а хорошо жить — еще лучше!"
  • "Икра чёрная, икра красная, заморская икра — баклажанная!"
  • "Всё уже украдено до нас…"
  • "Детям — мороженое, его бабе — цветы"
  • "Не виноватая я, он сам пришёл"
  • "Нет, я не трус, но я боюсь"
  • "Губит людей не пиво, губит людей — вода"
  • "Я не знаю, как у них там на Западе, а у нас управдом — друг человека"

Вдогонку перечисленным афоризмам, зал выкрикивал свои примеры крылатых фраз. Их оказалось бесчисленное количество, на гайдаевском языке разговаривает вся страна.

"Я много-много лет не видел такого переполненного зала, — выступил со сцены Леонид Ярмольник. — Это потому, что Гайдай! Действительно не помню, чтобы было столько зрителей. Недавно ехал из Петербурга в Москву, и весь поезд смотрел его фильмы и смеялся без остановки. Я почти уверен, что они смотрели эти фильмы в тридцатый или сороковой раз. И всё равно невозможно оторваться. Я думаю, что он самый любимый режиссёр в нашей стране.

Когда я ещё был студентом, мы с Сашей Абдуловым заглядывали в каждую дверь на "Мосфильме" и спрашивали: "Молодые и талантливые актёры не нужны?" Нам везде отвечали: "Уйдите, не мешайте работать".

Почему я это вспомнил. Я в нескольких фильмах сыграл у Гайдая, но больше всего мечтал сыграть Хлестакова в фильме "Инкогнито из Петербурга". Я умолял Леонида Иовича, у меня даже были пробы, но утвердили не меня, а Серёжу Мигицко. Я говорю про эту картину, потому что это не самая удачная работа Гайдая. И потом, когда я встречался с режиссёром, то говорил ему: "Вот, видите, а всё потому, что вы снимали не меня". И он каждый раз, когда меня видел кричал: "Лёня, я помню, помню…"

Я очень переживаю по сей день, что мало работал с этим режиссёром и считаю себя обделённым человеком. Но если сказать правду, то наши внуки и правнуки будут смотреть его картины, потому что Гайдай — победитель на все времена".

 

Зрители ждали выступления актрисы Натальи Варлей, сыгравшей в фильме "Кавказская пленница"" главную роль, но Наталья Владимировна в этот день праздновала 100-летие Гайдая в Иркутске, где Леонид Иович учился в школе, работал в театре, там жили его родители. Актриса записала видеообращение и обещала прислать в этот вечер вместо себя своего помощника. Но случилась небольшая техническая неувязка.

Помощником оказался ослик по имени Ося, внук того самого ослика, который сыграл вместе с актрисой в знаменитом гайдаевском фильме. Ося категорически отказался подниматься по лестнице в зал и остался на первом этаже.

Аркадий Инин немного расстроился из-за упрямства "артиста", но, чтобы немного задобрить зрителей, предложил после концерта подойти взять автограф у Оси и у него.

Завершил вечер актёр Леонид Каневский, который рассказал, как был чрезвычайно рад, тому, что снимался в фильме Гайдая.

"Я увидел такой переполненный зал, — подытожил Леонид Семенович, — и не удивился. У нас были классики: Пушкин, Сухово-Кобылин, Гоголь, а Леонид Гайдай несмотря на то, что он наш современник, классик навсегда. Его фильмы будут смотреть и следующие сто лет, и следующие двести, и даже триста. Будут получать удовольствие и кайфовать.

Когда меня утвердили в его фильм "Бриллиантовая рука", для меня это было необыкновенное счастье. Мне для роли сшили костюм. Прилетаю в Баку на съёмки, захожу в костюмерную и вижу — катастрофа! Костюм болтается, никуда не годится. Гайдай это тоже видит. Мы перебрали какие-то кофты, рубашки. Наконец, я выхожу к режиссёру в одних брюках и говорю: "Леонид Иович, ну ничего нет". Он меня видит и вдруг говорит: "Стоп, а кто тебе это костюмчик справил?". Я говорю: "Это папа с мамой справили…" "Вот в нём и будешь сниматься", — решил режиссёр.

И я снимался в фильме полуголый в одних брюках. Потом впоследствии девушки при встрече меня спрашивали: "Скажите, а волосы на груди были наклеенные или это ваши?"

Я хочу выпить за Гайдая. За то счастье, которое мне выпало сняться в его фильме!"

Гайдай и его картины — достояние всей страны. Но именно Леониду Иовичу пришлось больше всех подвергаться критике и цензуре, много раз доказывать, что советский кинематограф, который всегда придерживался строгого жанра соцреализма, имеет право на некоторое количество юмора и остроумных шуток, а порой и нелепых трюков. Поэтому критики гайдаевские картины не всегда хвалили, а наградами и премиями режиссёра не баловали. Зато режиссёра обожал народ, и голосовал за его фильмы кошельком. Картины Леонида Гайдая принесли государству многомиллионные сборы.

Вопреки зрительской любви и кассовому успеху, признание к мастеру пришло поздно. В 1993 году режиссёра не стало, и лишь в 1994 году его отметили наградой "Человек года". Супруга комедиографа, принимая награду, сказала, что, несомненно, его могли порадовать гораздо раньше, потому что Гайдай, снимая своё кино и придумывая шутки, говорил: "Люди так трудно живут, пусть они хоть немного посмеются!".

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы кино ссср россия культура леонид гайдай леонид каневский
Новости
Дандыкин заявил, что ВС РФ смогут бороться с переданными ВСУ "умными" бомбами GLSDB
Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет
16-летняя дочь Юлии Началовой призналась, что не смогла оправиться после смерти мамы
Рогозин продемонстрировал, как в зону СВО прибыли первые смертоносные "Маркеры"
Парламент Чечни выступил с предложением о дополнении должности Кадырова титулом "отец народа"
Пентагон готов принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV
Подоляка заявил о начале обратного отсчёта для войск ВС Украины в Артёмовске
Адвокат Добровинский: иск к Киркорову - жалкие попытки ввести запрет на его творчество
Воздушная тревога в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Последние материалы
Воздушная тревога в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Babylon Bee: Российские войска уничтожили танки Abrams с символикой ЛГБТ
Польские фермеры заблокировали пункты на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна
Украинский пленный рассказал о наркотической зависимости солдат ВСУ
Pais: на вхождение Украины в ЕС уйдут световые годы
Леонид Ярмольник: наши правнуки будут смотреть фильмы Гайдая, он — победитель на все времена
Певец Олег Газманов осудил Валерия Меладзе за поддержку Украины на корпоративе в Дубае
Алёна Водонаева: одноклассники сына кидают мне заявки в «друзья» во «ВКонтакте»
В США ISW информирует о подготовке войсками ВС РФ рейдов через границу на севере Украины
Суд объявил приговор двум полицейским в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников