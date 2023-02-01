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Александр Приходько

"Легкое знакомство": интеллектуальное кино для искушенного зрителя

Кино

Смогут ли создатели фильма "Легкое знакомство" завлечь в кинотеатры людей, обычно по выходным ходящих в театры и музеи?

"Легкое знакомство": интеллектуальное кино для искушенного зрителя

2 февраля выходит в прокат полнометражный фильм "Легкое знакомство". Мелодрама, снятая режиссером-дебютантом, заставляет зрителей задуматься о главных и вечных вопросах: любви, доверии, где найти смелости изменить свою жизнь. На премьерном показе в кинотеатре "Синема парк" в ТЦ "Европейский" побывал корреспондент Pravda.Ru, снова убедившийся, что женщины достигли совершенства в запудривании мозгов мужчинам.

По сюжету, в кафе, на берегу моря, незнакомка подсаживается к мужчине и начинает с ним заигрывать. Поначалу ученый-психолог принимает ее за девушку с "низкой социальной ответственностью", но со временем понимает, что она не та, за кого себя выдает. Интерес заставляет его следовать за ней, а непростой разговор в итоге завершается романтическим ужином в его номере в отеле. Но ей не нужен мужчина на одну ночь, ее цель — заполучить его целиком.

Пьеса, написанная более 20 лет назад драматургом Валентином Красногоровым, которая и легка в основу картины, уже ставилась в нескольких российских театрах. Построенная полностью на диалогах двух персонажей, она, казалось, совершенно не будет смотреться на экране. Но режиссер взял на себя смелость перенести переживания героев не просто с театральной сцены в кинокадр, но и развлечь публику красивыми, а точнее сказать, завораживающими видами первоклассного черноморского курорта — Сочи.

Говорят, автор пьесы отговаривал Александра Крестникова от этого шага. Мол, потеряется ритм диалогов. В чем-то он оказался, конечно, прав. Мы видим это по началу фильма, когда герои ходят из одного места в другое, то ссорясь, то мирясь друг с другом. Сочные формы отдыхающих на пляже туристок и живописные закутки и лужайки дендрария (привет от режиссера "Чебурашке") только отвлекают зрителя, вопрошающего: что здесь вообще происходит? Динамика и качество прописанных диалогов начинают по-настоящему чувствоваться уже во второй половине фильма, когда герои оказываются "запертыми" волей авторов картины в шикарном номере гостиницы.

Да, порой кажется, ну разве могут быть так наивны автор пьесы, режиссер и их герои? Ну не говорят люди стихами, не цитируют философов и поэтов при каждом удобном случае. В этом, видимо, парадокс и загадка героини, которую зрителю предстоит разгадать. Кто она: проститутка или философствующая любительница поэзии? И, надо сказать, Лиза Климова блестяще вжилась в эту роль странной незнакомки из сочинского кафе. Женщина, ищущая любви и своего женского счастья, идет на какой-то невообразимый психологический эксперимент по соблазнению мужчины. "Да никогда в жизни" — скажет большинство женщин, следящих за ее стараниями заинтересовать мужчину. "А я тоже так когда-то сделала" — скажут другие, и не обманут. Ведь и сама Лиза Климова признавалась в кулуарах, что первой обратила внимание на своего будущего мужа.

Любовь зла — полюбишь и… Сергея Одинцова (так зовут героя фильма). Дмитрий Орлов с присущей ему улыбкой и бравадой играет дважды разведенного неудачника, боящегося женщин (он то знает, что это такое), легкую добычу опытной обольстительницы. Играть туповатого психолога, называющего красивую молодую девушку то эскортницей, то "женщиной с асфальта", Дмитрию было явно непросто. Есть тут вопросы и к режиссеру: как можно сначала оскорбить и унизить женщину, а в следующем кадре идти с ней танцевать и изливать душу?

— Это психологический поединок, — говорит Александр Крестников. — В фильме нет жесткой привязки к какому-то времени, нет социальности и злободневности. Это вневременной сюжет о вечной войне полов, которые не могут обойтись друг без друга, и о том, как трудно достичь взаимопонимания.

В какой-то момент вся эта история действительно кажется далекой, нереальной и не про нашу жизнь. Но отдельные фразы, отдельные удачные сцены, послевкусие фильма — все это заставляет задуматься. А ведь фильм, каким бы он не был, про нашу сегодняшнюю жизнь. Мужчины аппатичны, аморфны, ленивы. Женщины, наоборот, активны, смелы и берут на себя ответственность за качество и длительность отношений. Неужели мы на самом деле пришли к этому? — в ужасе задает себе непростой вопрос зритель. Ответ не радует никого. Мужчины вынуждены вжаться в кресло, а женщины с тоской посмотреть вокруг. Где же ты, мой герой, ради которого я могла бы разыграть такой спектакль? А может просто наслаждаться жизнью и скоротечными курортными романами? Ответы искать вам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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