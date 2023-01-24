Премьеру драмы "Лучшие в аду" Пригожина назвали одним из самых громких событий в 2022 году для соцсети ЯRUS

Социальная сеть ЯRUS подвела итоги 2022 года, назвав эксклюзивный показ боевика "Лучшие в аду" Евгения Пригожина и Алексея Нагина одним из самых громких событий. Об этом сообщает пресс-служба соцсети, количество пользователей которой перевалило за 9 миллионов человек.

Только трейлер киноленты набрал более 3 миллионов просмотров, а уже через месяц фильм посмотрели больше ста миллионов раз. Кроме того, кинопост о нем собрал больше всего лайков и комментариев за всю историю соцсети.

Фильм "Лучшие в аду" — не похож на классический боевик, его также относят к псевдодокументалистике. Сюжет драмы сосредоточен не на судьбах персонажей и их личных историях жизни, а на тактике ведения боя и том, как персонажи проявляют свои характеры в условиях выполнения боевых задач.

В основе сюжета лежит реальный опыт профессиональных бойцов, ведь сценарий для фильма писал штурмовик ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин. Он погиб в Донбассе 20 сентября и был посмертно награжден званием Героя России. А инициировал съемки петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который уже не раз поддерживал патриотические проекты, в частности, помог снять драму "Солнцепёк".

По сюжету одна группа бойцов ("белые") штурмует здания, занятые противником ("желтыми"). На причастность к одной или другой группе указывает только цвет нашивок на камуфляже. По ходу действия в кадре появляется артиллерия, танки, авиация, летят снаряды, постоянно звучат взрывы и раздается стрельба. Как рассказывали создатели, при съемках частично использовалось настоящее вооружение, а сами они проходили в местах, где реально шли бои.

Первые впечатления о киноленте оставили именно зрители платформы ЯRUS. Они благодарили создателей "Лучших в аду" и отмечали, что лента подпитывает патриотические чувства. В сообщениях они делились мнением, что это "один из фильмов, которые можно посмотреть несколько раз" и "фильм до мурашек", который "смотрится на одном дыхании". Кроме того, считают зрители, "Лучшие в аду" показывают реальную, а не по-голливудски вымышленную судьбу мужественных патриотов.

Как зрители, так и кинокритики отметили отсутствие очернения образа врага, а также то, насколько противник похож на "белых" в культурном смысле: одной верой и моральными качествами.

"Они не показаны здесь мальчиками для битья. Наоборот. В фильме мы видим, что это серьезный, хорошо подготовленный противник, готовый вгрызаться в каждый метр. (…) Зачастую мы реально сражаемся с "зеркалом", сколько бы противников ни было у этого тезиса. Да, есть, конечно, ни на что не способное "мясо", но, в целом, это так", — прокомментировал военный журналист Александр Симонов.

С обеих сторон бойцы проявляют упорство, мужество, взаимовыручку и другие положительные качества, поэтому многие смело ставят его в один ряд с шедеврами советского кинематографа о временах Великой Отечественной войны.

Сегодня ЯRUS продолжает собирать восторженные отзывы пользователей о фильме. В ноябре команда платформы разыграла между ними постеры к "Лучшим в аду" с автографами актеров и денежные призы. Для участия в розыгрыше было необходимо зарегистрироваться на платформе, посмотреть боевик и ответить на вопросы по сюжету. Победителем стала Айгуль Галимуллина.

2022 год отметился для ЯRUS участием и в создании других информационных поводов. Например, в День ВМФ разработчики приложения придумали развлекательную программу для пользователей. Также платформа проводила выборы "Мисс ЯRUS" и выступала генеральным партнером российской киноленты "Папы против мам".

В новом году "ЯRUS" обещает расширить систему монетизации: блогерам будут платить порядка 50 рублей за тысячу просмотров. Также они смогут привлекать подписчиков за монетки и самостоятельно запускать таргетированную рекламу. Кроме этого, соцсеть запустит несколько полезных функций, среди которых отложенные посты, новый мессенджер, закрытые и платные ленты.