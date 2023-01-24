Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Премьеру драмы "Лучшие в аду" Пригожина назвали одним из самых громких событий в 2022 году для соцсети ЯRUS

Кино

Социальная сеть ЯRUS подвела итоги 2022 года, назвав эксклюзивный показ боевика "Лучшие в аду" Евгения Пригожина и Алексея Нагина одним из самых громких событий. Об этом сообщает пресс-служба соцсети, количество пользователей которой перевалило за 9 миллионов человек.

Премьеру драмы "Лучшие в аду" Пригожина назвали одним из самых громких событий в 2022 году для соцсети ЯRUS

Только трейлер киноленты набрал более 3 миллионов просмотров, а уже через месяц фильм посмотрели больше ста миллионов раз. Кроме того, кинопост о нем собрал больше всего лайков и комментариев за всю историю соцсети.

Фильм "Лучшие в аду" — не похож на классический боевик, его также относят к псевдодокументалистике. Сюжет драмы сосредоточен не на судьбах персонажей и их личных историях жизни, а на тактике ведения боя и том, как персонажи проявляют свои характеры в условиях выполнения боевых задач.

В основе сюжета лежит реальный опыт профессиональных бойцов, ведь сценарий для фильма писал штурмовик ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин. Он погиб в Донбассе 20 сентября и был посмертно награжден званием Героя России. А инициировал съемки петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который уже не раз поддерживал патриотические проекты, в частности, помог снять драму "Солнцепёк".

По сюжету одна группа бойцов ("белые") штурмует здания, занятые противником ("желтыми"). На причастность к одной или другой группе указывает только цвет нашивок на камуфляже. По ходу действия в кадре появляется артиллерия, танки, авиация, летят снаряды, постоянно звучат взрывы и раздается стрельба. Как рассказывали создатели, при съемках частично использовалось настоящее вооружение, а сами они проходили в местах, где реально шли бои.

Первые впечатления о киноленте оставили именно зрители платформы ЯRUS. Они благодарили создателей "Лучших в аду" и отмечали, что лента подпитывает патриотические чувства. В сообщениях они делились мнением, что это "один из фильмов, которые можно посмотреть несколько раз" и "фильм до мурашек", который "смотрится на одном дыхании". Кроме того, считают зрители, "Лучшие в аду" показывают реальную, а не по-голливудски вымышленную судьбу мужественных патриотов.

Как зрители, так и кинокритики отметили отсутствие очернения образа врага, а также то, насколько противник похож на "белых" в культурном смысле: одной верой и моральными качествами.

"Они не показаны здесь мальчиками для битья. Наоборот. В фильме мы видим, что это серьезный, хорошо подготовленный противник, готовый вгрызаться в каждый метр. (…) Зачастую мы реально сражаемся с "зеркалом", сколько бы противников ни было у этого тезиса. Да, есть, конечно, ни на что не способное "мясо", но, в целом, это так", — прокомментировал военный журналист Александр Симонов.

С обеих сторон бойцы проявляют упорство, мужество, взаимовыручку и другие положительные качества, поэтому многие смело ставят его в один ряд с шедеврами советского кинематографа о временах Великой Отечественной войны.

Сегодня ЯRUS продолжает собирать восторженные отзывы пользователей о фильме. В ноябре команда платформы разыграла между ними постеры к "Лучшим в аду" с автографами актеров и денежные призы. Для участия в розыгрыше было необходимо зарегистрироваться на платформе, посмотреть боевик и ответить на вопросы по сюжету. Победителем стала Айгуль Галимуллина.

2022 год отметился для ЯRUS участием и в создании других информационных поводов. Например, в День ВМФ разработчики приложения придумали развлекательную программу для пользователей. Также платформа проводила выборы "Мисс ЯRUS" и выступала генеральным партнером российской киноленты "Папы против мам".

В новом году "ЯRUS" обещает расширить систему монетизации: блогерам будут платить порядка 50 рублей за тысячу просмотров. Также они смогут привлекать подписчиков за монетки и самостоятельно запускать таргетированную рекламу. Кроме этого, соцсеть запустит несколько полезных функций, среди которых отложенные посты, новый мессенджер, закрытые и платные ленты.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы фильмы евгений пригожин
Новости
МК: новый командующий СВО Герасимов послал три важных сигнала для понимающих
Учёные из Тюмени создают лекарство от подагры
МИД Украины не советует Белоруссии проявлять агрессию в отношении Украины
Сальдо: украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата
DM: Джонсон поменял своё мнение о вступлении Украины в НАТО, призвав принять её в альянс
Названы пять лучших продуктов для похудения
Военкор Котенок: По моей информации, взяли Водяное
Hill: Зеленский недоволен стремлением США не предоставлять оружие ВСУ для атак на Крым
T24: шведы жалуются на резкое подорожание продуктов в магазинах
Медведев об обеспеченности СВО оружием: Противники говорят, что у нас нет то одного, то другого
Популярное
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко

История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.

РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
RT: Опубликованы жестокие видеокадры штурма ВС РФ позиций ВСУ
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Последние материалы
В Белгородском районе заканчивают возводить линии обороны
Bloomberg: Германия перехитрила Россию. Но надолго её не хватит
Для правильной осанки рюкзак надо носить на груди
В Госдуме пригрозили Молдавии в случае вступления страны в НАТО: "Как Финляндия или Швеция, под шумок"
Уральские врачи извлекли живого паразита из сердца девушки
ФСБ РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Переболевшим коронавирусом требуется углубленная диспансеризация
Российские ученые нашли гены, отвечающие за восстановление мышц
Сальдо: ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр
Сатановский напомнил Зеленскому, где Украина была в 1991 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников