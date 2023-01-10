Алина Покровская: желаю, чтобы вас ждала настоящая, верная любовь

Есть такая профессия — Родину защищать. Эта фраза в нашей стране стала крылатой и ушла в народ. А принадлежит она маршалу, министру обороны СССР Андрею Гречко. Именно он стал инициатором создания фильма "Офицеры", который вышел на экраны в 1971 году.

Режиссёром картины выступил Владимир Роговой. Но вряд ли успех фильма был бы возможен без участия актёров, исполнивших главные роли, — Георгия Юматова, Василия Ланового и блистательной Алины Покровской. Актриса сыграла жену главного героя и стала идеалом для многих советских офицеров, именно такую надёжную, боевую подругу жизни искали себе многие военные. И может, для кого-то покажется странным, но актриса Алина Покровская по духу очень похожа на свою героиню Любочку Трофимову. В жизни это такой же искренний, заботливый, благородный и смелый человек.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Алина Покровская вот уже 60 лет играет на сцене Театра Российской Армии. Талантливая, разноплановая актриса давно стала украшением театральных подмостков главного военного театра страны.

У Алины Станиславовны чудесный голос, она не только играет в спектаклях, но много поёт, читает стихи, выступает на радио и ездит с концертными программами. С концертами она гастролирует по самым горячим и опасным точкам, не жалея себя.

"В 1982 году мы, артисты, всё время летали в Афганистан, — вспоминает Алина Станиславовна. Выступали с концертами и в Кандагаре, и Газне, и где-то высоко в горах. Когда мы играли, вокруг нас стояли автоматчики, военные не разрешали нам подходить к окраине и останавливаться на одном месте, чтобы нас не сняли снайперы. Несколько раз, когда мы перелетали на вертолётах, нас обстреливали. Потом после Афгана мы ездили к нашим ребятам на границу в Таджикистан и выступали перед ними. Были в Чернобыле, навещали с концертом ребят-ликвидаторов. Ездили в Приднестровье, в Тирасполь, в воинские части. Мы были везде, где трудно людям, чтобы они почувствовали, что не одни, что их знают, что им сопереживают. Ездили со спектаклями в Сирию, выступали в госпиталях. Мы стараемся везде быть с нашими военными".

И сегодня народная артистка не смогла равнодушно остаться в стороне. Она записала видеообращение к солдатам-призывникам, которые служат на 147 автомобильной базе Министерства обороны Российской Федерации. Это автотранспортная рота Вооружённых Сил России. В воинской части молодых бойцов учат вождению сложных машин на полигоне, проводятся и занятия по боевой и военно-политической подготовке.

Также существует в части новая форма военной и идеологической работы с солдатским коллективом. Призывники изучают историю собственной страны на хороших советских фильмах, ставших классикой отечественного кинематографа. Инициатива кинопросмотров принадлежит общественному деятелю, кинорежиссёру М. Ю. Матросову, при поддержке заместителя начальника 147 автомобильной базы по военно-политической работе — начальника отделения, подполковника И. В. Панфилочкина.

Перед просмотром культового фильма "Офицеры", Алина Покровская на большом экране приветствовала призывников и поздравила их с новогодним праздником.

"Мальчики! Я вас так называю, как назвала бы героиня фильма, вы ещё не так давно вышли из детского возраста и ждёте от Нового года и Рождества каких-то чудес. Я хочу пожелать, чтобы этот год был для вас радостным! Желаю, чтобы вас ждала настоящая, верная любовь! Чтобы вы подружились в армии, и чтобы дружба ваша была крепкая и на всю жизнь! А если придётся воевать… В фильме есть момент, когда приходит к моей героине сын с синяком под глазом, и она говорит: "Драться нужно за правое дело". Так вот, вы всегда должны быть уверены, так же, как и мы, что мы сражаемся, наш народ, наше государство, вся Россия, мы сражаемся за правое дело!"

Алина Покровская знает, не понаслышке, что такое война. Она родилась на Донбассе, совсем маленьким ребёнком попала в эвакуацию, но хорошо запомнила те страшные военные годы. Её отец воевал, родная сестра матери, закончив медицинский, отправилась на фронт и дошла до Берлина. А мама, будучи драматической, театральной актрисой ездила с концертными бригадами на фронт, выступала прямо на передовой, там и встретила победу. Так что, её дочь Алина, можно сказать, повторила героическую судьбу.

Народная артистка Покровская выступает также и в госпиталях перед раненными бойцами, перед врачами, медсёстрами. Алина Станиславовна везде, где необходимы душевная поддержка и добрые слова. Её сердце бьётся в такт вместе с её народом. Она не может остаться непричастной к людским, а особенно детским страданиям.

"Наверное, господь Бог видит эту несправедливость, — говорит актриса. — Иногда слушаешь и приходишь в ужас от того, что говорят эти нацисты, настоящие людоеды про детей на Донбассе: "Пусть они сидят в подвалах и умирают". С этой дрянью, с этой нечистью, с этой дьявольщиной надо бороться, это же настоящее зверьё. Слушаю каждый день сводки из Донецка, как бомбят музеи, театры, жилые дома, мирных граждан. Весь этот завравшийся, западный мир, который всех обманывает и снабжает оружием этих людоедов, надо остановить. Только нашим военным это под силу. Посмотрите на наших прекрасных ребят, которые там сражаются. Какие у них потрясающие лица! Какое мужество! И дай нам Бог увидеть Победу!"

Алина Покровская готова поехать в любую минуту в опасную зону, для того чтобы поддержать наших военных. Покровскую по праву называют примой: она ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии, на которую надо равняться большому коллективу театра. Но стоит отметить, что театральный коллектив регулярно выступает со спектаклями и концертами перед личным составом военных округов, воинских частей Московского гарнизона, в военных учебных заведениях, кадетских корпусах и госпиталях. Также проводит много встреч с ветеранами Великой Отечественной, вдовами, детьми погибших военнослужащих. Театр даёт много шефских концертов в самых далёких уголках нашей страны. Театр Российской Армии всегда на передовой. В нём служат лучшие российские артисты, а на сцене идут потрясающие спектакли при полных залах.

Сегодня у Алины Покровской в репертуарном графике достаточно много работы. Особенно полюбились зрителям спектакли "Дом под снос", "Старомодная комедия", где она потрясающе играет с Сергеем Колесниковым. Душевные постановки полностью раскрывают яркий темперамент актёрского таланта и надолго оставляют у зрителей потрясающие ощущения. В спектаклях много юмора, тепла, искренности, задора несмотря на то, что они для возрастной публики, в зале много молодёжи. Также стоит отметить талантливую режиссёрскую работу, постановки сделаны авангардно.

Не так давно в театре состоялся юбилейный бенефис под названием "Баба голубиная", в котором актриса одна на сцене держит внимание зрителя полтора часа. Спектакль смотрится на одном дыхании, потому что на сцене волшебница, мастер перевоплощения, Богом поцелованная, невероятно красивая женщина, у которой впереди ещё много громких премьер. И пусть любимая актриса как можно дольше дарит нам эти волшебные мгновения.