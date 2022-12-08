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Анжела Якубовская

Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда

Кино » Российское кино

О режиссёре Андрее Тарковском снято множество документальных фильмов, написаны сотни публикаций и исследований. К 90-летию со дня рождения мастера народный артист России Николай Петрович Бурляев выпустил свою книгу и фильм, как дань памяти другу и учителю.

Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда

Документальный фильм, который Николай Петрович представил в Доме кино, называется: "Боже! Чувствую приближение твоё!", а презентация книги, которую так долго ждали: "Тарковский "Боже!… Чувствую руку твою на затылке моём", прошла перед показом фильма.

Актёр снялся в двух его фильмах: "Иваново детство" и "Андрей Рублёв". Название книги — "Боже! Чувствую руку твою на затылке моём" — это фраза из дневника Тарковского.

В книге Бурляев собрал воедино мысли тех, кто знал и любил своего друга и соратника. Это книга о духовной жизни великого кинорежиссёра, о его крёстном пути, жизненном и творческом подвиге.

К этой важной дате Николай Петрович шёл без малого шестьдесят лет. Столько понадобилось для того, чтобы осмыслить сложный путь божественного пророка русской культуры, которому удалось снять не только картину "Андрей Рублёв", но и стать Андреем Первозванным Русского кинематографа. В книге Николай Петрович анализирует судьбу режиссёра, которому удалось заставил целую планету впервые посмотреть на экран, как на икону, окно в горний мир.

"Я надеюсь, что в фильме Тарковский представлен в том плане, в котором его никто не рассматривал, — сказал перед показом картины Николай Бурляев. — Фильм посвящён духовной, религиозной жизни Андрея Тарковского, который никогда её не демонстрировал. Жил, страдал, грешил, каялся, поднимался и шёл. Он был исполнителем промысла Божьего, поэтому и стал режиссёром номер один на планете.

Почему номер один? Так о нём говорят знаменитые режиссёры. Я назову пять имён известных всему миру талантливых режиссёров: Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Тео Ангелопулос, Бернардо Бертолуччи. Эмир Кустурица однажды мне так сказал: "Для того, чтобы понять его режиссуру, я тысячу раз прокручивал его новеллу "Колокол" на монтажном столе".

Тарковский почитал Бергмана, учился во ВГИКЕ на его фильмах. А когда Бергман увидел фильмы Тарковского, он написал в своей книге "Волшебный фонарь":

"Когда я увидел фильмы русского режиссёра, который впитал в себя культуру и традиции родной земли, то понял, что тот имеет ключи от таинственной, небесной комнаты, в которую я попасть не могу, а он там живёт свободно. Тарковский для меня самый великий, ибо он принёс в кино новый, особый язык, который позволяет ему схватить жизнь, как видение".

Никто из режиссёров, живших на Западе, где можно свободно верить и открыто говорить о Боге, так не говорил о сокровенном. О непостижимом Создателе и Божьем Промысле заговорил он — русский кинорежиссёр, рождённый в России. Андрея Тарковского считают подлинно христианским художником. Он прошёл сложный путь пророка в своей атеистической стране и не отступился от своих убеждений в дальнейшем.

"Этот фильм — плод моего шестидесятидвухлетнего пути к Андрею Тарковскому. Когда увидел его впервые, то понял, что это особый человек. Я неосознанно, душою потянулся к нему. Ещё четырнадцатилетним подростком почувствовал, что Андрей находится в прямом контакте с Высшим. Это и поразило меня. Тарковский стал для меня тем примером, на который я равнялся.

Много моих близких за эти годы ушли в мир иной, но почему-то больше всего я думаю об Андрее. Он со мной с 1961 года. Конечно, мне бы хотелось, чтобы этот фильм попал в сердце зрителю. Тарковский сейчас необходим как никогда, когда мы переходим в новое время. Сегодня мы уже не будем жить по-старому, мы будем менять этот омерзительный, рыночный кинематограф, рассчитанный на первый уикенд, за который стремятся собрать все деньги, и который превратился в рыночное непотребство. Все эти "иронии судьбы-два, три, четыре" — это всё позор.

К сожалению, наши чиновники далеки от культуры. Иногда смотрю на них и думаю: "Откуда такая русофобия, такое пренебрежение ко всему русскому?" Министерство культуры превратилось в "министерство развлечений". Я не против развлечений, но пусть будет отдельный департамент. Вот этим сейчас мы будем очень серьёзно заниматься. Буквально недавно мы создали "Культурный фронт России", и уверен, живи сейчас Тарковский, он бы встал рядом".

Решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства было принято в ноябре 2022 года на круглом столе в Госдуме. Новое общественное движение, в которое войдут выдающиеся артисты, писатели, художники, музыканты, объединит патриотически ориентированных деятелей искусства.

Первым пунктом кодекса планируется возрождение худсоветов, которые будут следить за тем, чтобы в произведениях искусства не снижались моральные устои людей, симпатии которых никогда не должны быть на стороне зла или греха, преступления и недостойного поведения.

Ещё одно положение: утверждению в творчестве подлежит положительный, здоровый образ жизни с непременной негативной оценкой отрицательного образа жизни. Противоправные, безнравственные действия персонажей произведений не должны вызывать сочувствие к преступнику, выступающему против закона, правосудия и принятых в обществе норм морали, а также вызывать желания зрителей, слушателей, читателей повторять такие преступления.

Также основной задачей "Культурного фронта" станет формирование творческих бригад для выступления перед участниками спецоперации.

"Конечно, это одна из наших главных задач, — сказал в заключение Николай Бурляев. — Сейчас в зону СВО ездят отдельные актёры и музыканты, но это, всё же, их подвижничество. Нужно поставить эту работу на государственную основу, создавать агитбригады, которые будут поднимать боевой дух наших бойцов, как в это было в Великую Отечественную войну. Обязательно займёмся этой темой".

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы ссср кино россия культура николай бурляев
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