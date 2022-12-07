Любовь к Родине со школьной скамьи: "Ржев" Евгения Пригожина воодушевляет детей на собственные кинокартины

Тверь, конечно, не Канны и не Москва, но свой кинофестиваль уже сумела провести. В стенах гимназии №12 представили детские патриотические картины, посвящённые знаменитым землякам. В проекте приняли участие школьники со всего города, а также из Республики Беларусь. Так что первый блин получился международным.
Первый фестиваль детского патриотического кино "Родом из Твери" не стоит воспринимать как выставку быстрых и неопытных поделок. Гимназисты вместе с телестудией "Акценты" уже три года создают серию лент о наиболее известных выходцах из Тверской области, а также тех, чей жизненный путь крепко связан с развитием региона. Среди них
и другие.
В этом году увлечение съёмками гимназии №12 разделили школы №34 и 53, тверской епархиальной школы им. Тихона Задонского и детской школы искусств имени В. В. Андреева. Ученики посчитали отличной идеей оставить в память о себе настоящее кино, а в итоге из локального увлечения и вовсе появился настоящий кинофестиваль патриотической направленности. Городские власти также не оставили проект "Родом из Твери" без внимания.
— Участники фестиваля проделали огромную работу, за которую нужно сказать спасибо и самим авторам, и наставникам, которые их обучали, — рассказала начальник городского управления образования Наталья Жуковская. — Создание кинофильма — серьезный труд, он требует определенных навыков, умений и таланта рассказать историю так, чтобы было интересно. Уверена, совместными усилиями нам удалось создать творческую площадку, на которой могут быть реализованы новые таланты и многие школьники обязательно попробуют здесь свои силы.
Школьники смогли реализовать свои творческие таланты (писать сценарий, работать с камерой, выстраивать кадр ребята учились делать самостоятельно под присмотром наставников) и больше узнать про свою малую родину, ведь главными героями из фильмов стали люди, выросшие пусть не в соседнем доме, но на этой же земле.
Фестиваль начался с ленты о Герое Советского Союза партизане Константине Заслонове родом из Осташкова. Во время Великой Отечественной он возглавил отряд в городе-побратиме Твери — Орше (Белоруссии). Школьники оттуда так же помогали в съёмках. Заслонова убили в ноябре 1942 года, когда партизанам пришлось столкнуться с предателями из Русской национальной народной армии.
Тема Великой Отечественной для тверитян важнейшая, именно здесь удалось притормозить фашистскую армаду, спешащую на Москву, а полуторагодичная бойня подо Ржевом не позволила немцам перекинуть подкрепление на Сталинград, где красноармейцы и положили начало Победе. При этом фильмов, посвящённых Тверской области в нашей стране практически не снимали, а про Ржев особо не распространялись даже учебники истории. Только в 2019 году благодаря усилиям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина появился первый в современной России художественный фильм, посвящённый защитникам этой земли. "Ржев" режиссёра Игоря Копылова стал ярчайшим подтверждением героизма и смелости советских солдат, которые, не считаясь с перевесом вражеских сил, отстаивали нашу страну с оружием в руках. Картина получилась честной и жёсткой, и во многом этими достоинствами лента была обязана первоисточнику — повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Писатель-фронтовик лично участвовал во ржевских боях, и стремился рассказывать те истории, свидетелем которых являлся сам. Ротный Евгений Пригожин был реальным офицером, которому пришлось делать непростой выбор в том сражении. А его внук спустя столько лет добился, чтобы книгу экранизировали.
Связь поколений и патриотическая направленность картины стали основными причинами того, что ленту регулярно показывали российским школьникам. Через такие истории ребята и сами загораются идеей рассказать о своих предках, героях со двора или славных на всю страну земляках. А отсюда уже всего шаг для проведения кинофестиваля, который с таким успехом прошёл в Твери. Организаторы собираются сделать "Родом из Твери" ежегодным, действующих лиц для будущих проектов в избытке.
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