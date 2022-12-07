Любовь к Родине со школьной скамьи: "Ржев" Евгения Пригожина воодушевляет детей на собственные кинокартины

Тверь, конечно, не Канны и не Москва, но свой кинофестиваль уже сумела провести. В стенах гимназии №12 представили детские патриотические картины, посвящённые знаменитым землякам. В проекте приняли участие школьники со всего города, а также из Республики Беларусь. Так что первый блин получился международным.

Первый фестиваль детского патриотического кино Родом из Твери

Первый фестиваль детского патриотического кино "Родом из Твери" не стоит воспринимать как выставку быстрых и неопытных поделок. Гимназисты вместе с телестудией "Акценты" уже три года создают серию лент о наиболее известных выходцах из Тверской области, а также тех, чей жизненный путь крепко связан с развитием региона. Среди них

князь Михаил Тверской,

купец и меценат Василий Аваев,

императрица Екатерина II,

поэт Андрей Дементьев,

режиссёр Фёдор Хитрук,

народные артисты СССР Сергей Лемешев

и Татьяна Устинова

и другие.

В этом году увлечение съёмками гимназии №12 разделили школы №34 и 53, тверской епархиальной школы им. Тихона Задонского и детской школы искусств имени В. В. Андреева. Ученики посчитали отличной идеей оставить в память о себе настоящее кино, а в итоге из локального увлечения и вовсе появился настоящий кинофестиваль патриотической направленности. Городские власти также не оставили проект "Родом из Твери" без внимания.

— Участники фестиваля проделали огромную работу, за которую нужно сказать спасибо и самим авторам, и наставникам, которые их обучали, — рассказала начальник городского управления образования Наталья Жуковская. — Создание кинофильма — серьезный труд, он требует определенных навыков, умений и таланта рассказать историю так, чтобы было интересно. Уверена, совместными усилиями нам удалось создать творческую площадку, на которой могут быть реализованы новые таланты и многие школьники обязательно попробуют здесь свои силы.

Школьники смогли реализовать свои творческие таланты (писать сценарий, работать с камерой, выстраивать кадр ребята учились делать самостоятельно под присмотром наставников) и больше узнать про свою малую родину, ведь главными героями из фильмов стали люди, выросшие пусть не в соседнем доме, но на этой же земле.

Фестиваль начался с ленты о Герое Советского Союза партизане Константине Заслонове родом из Осташкова. Во время Великой Отечественной он возглавил отряд в городе-побратиме Твери — Орше (Белоруссии). Школьники оттуда так же помогали в съёмках. Заслонова убили в ноябре 1942 года, когда партизанам пришлось столкнуться с предателями из Русской национальной народной армии.

Тема Великой Отечественной для тверитян важнейшая, именно здесь удалось притормозить фашистскую армаду, спешащую на Москву, а полуторагодичная бойня подо Ржевом не позволила немцам перекинуть подкрепление на Сталинград, где красноармейцы и положили начало Победе. При этом фильмов, посвящённых Тверской области в нашей стране практически не снимали, а про Ржев особо не распространялись даже учебники истории. Только в 2019 году благодаря усилиям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина появился первый в современной России художественный фильм, посвящённый защитникам этой земли. "Ржев" режиссёра Игоря Копылова стал ярчайшим подтверждением героизма и смелости советских солдат, которые, не считаясь с перевесом вражеских сил, отстаивали нашу страну с оружием в руках. Картина получилась честной и жёсткой, и во многом этими достоинствами лента была обязана первоисточнику — повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Писатель-фронтовик лично участвовал во ржевских боях, и стремился рассказывать те истории, свидетелем которых являлся сам. Ротный Евгений Пригожин был реальным офицером, которому пришлось делать непростой выбор в том сражении. А его внук спустя столько лет добился, чтобы книгу экранизировали.

Связь поколений и патриотическая направленность картины стали основными причинами того, что ленту регулярно показывали российским школьникам. Через такие истории ребята и сами загораются идеей рассказать о своих предках, героях со двора или славных на всю страну земляках. А отсюда уже всего шаг для проведения кинофестиваля, который с таким успехом прошёл в Твери. Организаторы собираются сделать "Родом из Твери" ежегодным, действующих лиц для будущих проектов в избытке.