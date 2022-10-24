Николай Бурляев: сейчас мы боремся за русский мир не только в России и на Украине

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссёра Андрея Тарковского. Юбилейные мероприятия в течение всего нынешнего года проходят как на родине режиссёра, в столице, в разных городах России, так и в зарубежных странах, где живут почитатели его таланта.

Тарковский — классик мирового кино, его фильмы изучают в киношколах по всему свету, ему пытаются подражать, обсуждают, порой критикуют. Не все киноленты режиссёра однозначно принимаются зрителями, но есть один фильм, который стал шедевром на все времена.

Первый полнометражный фильм Андрея Тарковского "Иваново детство", который он снял в двадцать девять лет, кажется едва ли не самым простым и понятным в его фильмографии. Но это только на первый взгляд.

В советское время "Иваново детство" так и трактовали — лента о смелом мальчике-разведчике. Но во всём мире на этот фильм смотрели по-другому: картина о войне наполнена символами и иносказательными образами, олицетворяющими эту войну. В ней нет ни одной батальной сцены, но зритель с каждой минутой погружается в ту самую страшную атмосферу военных драматических событий, поэтому и смотреть фильм можно, применительно именно к сегодняшнему дню.

Об этом фильме можно рассказывать много, и отрадно то, что молодое поколение проявляет к картине "Иваново детство" большой интерес спустя столько лет.

На днях показ ленты "Иваново детство" прошёл в зрительном зале клуба 147 автомобильной базы Министерства обороны Российской Федерации.

По инициативе общественного деятеля, выпускника киноакадемии Н. С. Михалкова, кинорежиссёра и продюсера Михаила Юрьевича Матросова в воинской части еженедельно проводятся кинопоказы с приглашением выдающихся деятелей нашей культуры, на которых молодые солдаты смотрят и обсуждают лучшие советские и российские кинофильмы. Накануне для этого кинопросмотра специально было записано видеообращение к молодым зрителям. Его записал сам Николай Бурляев, сыгравший главную роль в картине "Иваново детство".

Сегодня Николай Петрович Бурляев — не только народный артист РФ, режиссёр, общественный деятель, член Патриаршего Совета по культуре, президент Международного Кинофорума "Золотой Витязь". В этом году Н. Б. Бурляев стал депутатом Государственной Думы VIII созыва, будучи членом фракции "Справедливая Россия — За правду". В Думе он занимается вопросами культуры и просвещения.

Сегодня в нашем государстве много говорят о патриотическом воспитании — это важный вопрос в государственной политике. Но молодёжь слабо реагирует на одни только слова, словами сегодня кого-то трудно убедить, слишком много противоречий и расхождений слов с делом. Молодые люди должны видеть перед собой достойный пример, результаты конкретной работы, и держаться этого нравственного ориентира. Активная общественная и политическая деятельность и вклад в очищение и прогресс российской культуры — это и есть ежедневная работа Николая Петровича Бурляева.

"Сегодня наше отечество переживает тяжёлые времена, — сказал Николай Бурляев, — я никогда не думал, что нашим детям придётся взять в руки оружие и вновь отстаивать наше Отечество, на которое ополчились враги. Но нам это делать не впервой, России редко давали жить спокойно. Сейчас мы боремся за русский мир не только в России и на Украине… Как это странно не звучит, мы боремся с украинским и американским неонацизмом во всём мире.

Сегодня мы все вместе на поле боя сражаемся за нашу культуру, за очищение её от этой "накипи", пошлости, нечисти, гламура, от этих самозванных королей шоу-бизнеса, заполонивших наше пространство. Тридцать лет они искажали наше сознание, и до сих пор многие умы ещё подвержены их влиянию. Конечно, нет безгрешных людей. Но когда мы приходим туда к Господу Богу, там оценивается святость, и как ты сопротивлялся греху, как ты был верен Господу и Отечеству. И нет большей ценности, чем защищать Господа и Отечество.

И мы сейчас так же как Иван, герой этого фильма, переживаем те же чувства — любовь к своей земле, готовность на самопожертвование, понимание, что мы боремся за что-то очень важное. Мы будем очищать нашу страну от тех, кто зарвался и отрёкся от народа, и мы представим этому миру новую цивилизованную модель разумного государства".

В видеообращении к зрителям Николай Петрович прочёл стихи Пушкина "Клеветникам России". Стихи, которые были написаны в 1831 году в связи с антироссийскими санкциями, которые вводил французский парламент, сегодня прозвучали актуально. В истории всё повторяется, но видно, Европу история ничему не учит…

Также Николай Петрович рассказал солдатам о том, как работал во время съёмок над своей ролью, о своей дружбе с Тарковским, в чём заключался талант режиссёра, и почему он до сих пор интересен культурному миру.

После просмотра фильма состоялось обсуждение увиденного с военнослужащими: у ребят возникло много вопросов. Настоящая ли была в фильме кинохроника или это постановочные кадры, был ли прототип у главного героя. Они просили "расшифровать" некоторые символические, аллегорические сцены, которыми был заполнен фильм "Иваново детство".

Сегодня очень важно обращаться к легендарному военному кино, оно никогда не устареет. Именно хорошее советское кино является тем прочным мостиком, который связывает прошлое и настоящее.

Тем не менее, необходимо учитывать, что взгляд молодого поколения на советские ленты и то, как воспринимаются картины снятые сорок, пятьдесят, шестьдесят лет назад — кардинально отличается от взгляда поколения, жившего в эпоху социализма. Каждое время диктует свой подход к пониманию истории, и именно подобные еженедельные кинолектории дают уникальный ключ к "расшифровке" многих кинолент, ставших шедеврами Золотого фонда нашего кинематографа. На этих картинах в своё время было воспитано поколение достойных и правильно ориентированных людей.

Кропотливая работа, которая ведётся в кинозале воинской части на первый взгляд не сразу заметна, но с уверенностью можно сказать, что с каждым разом после кинопоказа из зрительного зала выходит более образованный, более осмысленный, более подкованный в патриотическом воспитании молодой боец.