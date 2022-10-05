"Решение губернатора – безобразие": Макаренко осудил выпад Беглова в отношении Пригожина и его фильма

Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с корреспондентом Pravda.Ru прокомментировал ситуацию с внезапной сменой площадки для предпремьерного показа нового фильма бизнесмена Евгения Пригожина "Лучшие в аду", который изначально должен был состояться 4 октября в петербургском кинотеатре "Родина".

По данным ряда источников, с подачи губернатора Александра Беглова буквально перед началом мероприятия организаторам отказали в предоставлении кинозала, в связи с чем в срочном порядке пришлось искать другое помещение. Ряд СМИ предположили, что таким образом градоначальник решил поквитаться с Пригожиным, неоднократно критиковавшим его и других чиновников из Смольного за низкую эффективность и невнятную позицию в отношении продолжающейся специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

По словам собеседника, в текущих условиях, когда наша страна находится под давлением со стороны коллективного Запада, а тысячи российских военных и добровольцев отстаивают в рамках СВО национальные интересы, подобные акты личной мести недопустимы. Тем более, если такая деятельность каким-то образом вредит России.

"Если это действительно решение губернатора — это безобразие. В сегодняшних условиях противостояния и борьбы за существование России любые ограничения и попытки личной мести, или как угодно, в ущерб общему делу — недопустимы", — заявил общественник.

Снятая по инициативе Евгения Пригожина патриотическая кинолента повествует о воинах-героях из рядов ЧВК "Вагнер", сражающихся плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ на Украине. Фильм призван поднять боевой дух бойцам, а также мотивировать добровольце и российских граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Макаренко подчеркнул, что такие картины нуждаются в серьезной поддержке. При этом нельзя допускать подобного тому, что сделал петербургский губернатор, задействовавший административный ресурс, чтобы сорвать премьеру "Лучшие в аду" из-за обиды на неоднократно критиковавшего его бизнесмена.

"Такие фильмы нужно усиленно поддерживать на всех уровнях власти", — подытожил Макаренко.

Внезапная смена площадки для предпоказа фильма "Лучшие в аду" и обстоятельства, ставшие причиной отказа в предоставлении зала кинотеатром "Родина", стали поводом для активного обсуждения. На фоне разрастающегося общественного резонанса на официальной странице киноцентра "Родина" в соцсети "ВКонтакте" под опубликованным ранее постом на тему срыва предпремьерного показа киноленты Евгения Пригожина были отключены комментарии. Судя по всему, администрация заведения испугалась шквала критики в свой адрес и поспешно закрыла для пользователей возможность оставлять сообщения.

Ранее блогер и журналист Павел Смоляк подверг критике Александра Беглова за неуместный выпад в отношении Евгения Пригожина и его нового фильма. В своем Telegram-канале он написал, что, глава Смольного, очевидно не желает быть "лучшим в аду" и наивно "надеется попасть в рай".