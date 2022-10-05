Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Приходько

"Решение губернатора – безобразие": Макаренко осудил выпад Беглова в отношении Пригожина и его фильма

Кино

Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с корреспондентом Pravda.Ru прокомментировал ситуацию с внезапной сменой площадки для предпремьерного показа нового фильма бизнесмена Евгения Пригожина "Лучшие в аду", который изначально должен был состояться 4 октября в петербургском кинотеатре "Родина".

"Решение губернатора – безобразие": Макаренко осудил выпад Беглова в отношении Пригожина и его фильма

По данным ряда источников, с подачи губернатора Александра Беглова буквально перед началом мероприятия организаторам отказали в предоставлении кинозала, в связи с чем в срочном порядке пришлось искать другое помещение. Ряд СМИ предположили, что таким образом градоначальник решил поквитаться с Пригожиным, неоднократно критиковавшим его и других чиновников из Смольного за низкую эффективность и невнятную позицию в отношении продолжающейся специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

По словам собеседника, в текущих условиях, когда наша страна находится под давлением со стороны коллективного Запада, а тысячи российских военных и добровольцев отстаивают в рамках СВО национальные интересы, подобные акты личной мести недопустимы. Тем более, если такая деятельность каким-то образом вредит России.

"Если это действительно решение губернатора — это безобразие. В сегодняшних условиях противостояния и борьбы за существование России любые ограничения и попытки личной мести, или как угодно, в ущерб общему делу — недопустимы", — заявил общественник.

Снятая по инициативе Евгения Пригожина патриотическая кинолента повествует о воинах-героях из рядов ЧВК "Вагнер", сражающихся плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ на Украине. Фильм призван поднять боевой дух бойцам, а также мотивировать добровольце и российских граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Макаренко подчеркнул, что такие картины нуждаются в серьезной поддержке. При этом нельзя допускать подобного тому, что сделал петербургский губернатор, задействовавший административный ресурс, чтобы сорвать премьеру "Лучшие в аду" из-за обиды на неоднократно критиковавшего его бизнесмена.

"Такие фильмы нужно усиленно поддерживать на всех уровнях власти", — подытожил Макаренко.

Внезапная смена площадки для предпоказа фильма "Лучшие в аду" и обстоятельства, ставшие причиной отказа в предоставлении зала кинотеатром "Родина", стали поводом для активного обсуждения. На фоне разрастающегося общественного резонанса на официальной странице киноцентра "Родина" в соцсети "ВКонтакте" под опубликованным ранее постом на тему срыва предпремьерного показа киноленты Евгения Пригожина были отключены комментарии. Судя по всему, администрация заведения испугалась шквала критики в свой адрес и поспешно закрыла для пользователей возможность оставлять сообщения.

Ранее блогер и журналист Павел Смоляк подверг критике Александра Беглова за неуместный выпад в отношении Евгения Пригожина и его нового фильма. В своем Telegram-канале он написал, что, глава Смольного, очевидно не желает быть "лучшим в аду" и наивно "надеется попасть в рай".

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
Темы санкт-петербург александр беглов евгений пригожин
Новости
Слепого на один глаз мужчину мобилизовали в Югре и отправили в Омск
Baijiahao: уловка Москвы лишила Европу надежды
Минобр Оренбуржья призывает не реагировать на анонимные сообщения с угрозами
Балицкий призвал решить вопрос с блокировкой КПП в Васильевке на уровне ООН
Власти Омска объяснили проблемы с выплатами мобилизованным дефицитом бюджета
В Минобороны сообщили о ликвидации шести складов боеприпасов ВСУ
Леонков: срочники могут быть отправлены в новые регионы РФ после завершения СВО
Армия России уничтожила ангар с беспилотниками "Байрактар" на Украине
Американец Шарплесс получил вторую Нобелевскую премию по химии
Глава Минфина Турции проинформировал о создании альтернативы системе "Мир"
Популярное
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.

Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Силовые структуры
РВ: Путин может выступить с обращением об изменении статуса спецоперации
Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев Ольга Лебедева Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении Ольга Лебедева Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова
Военные новости
ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром
Силовые структуры
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают бронетехнику ВСУ под Угледаром
Последние материалы
Baijiahao: уловка Москвы лишила Европу надежды
Минобр Оренбуржья призывает не реагировать на анонимные сообщения с угрозами
Балицкий призвал решить вопрос с блокировкой КПП в Васильевке на уровне ООН
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
Власти Омска объяснили проблемы с выплатами мобилизованным дефицитом бюджета
"Решение губернатора – безобразие": Макаренко осудил выпад Беглова в отношении Пригожина и его фильма
В Минобороны сообщили о ликвидации шести складов боеприпасов ВСУ
"Должностное преступление": общественник Макаренко о запрете Бегловым показа "Лучших в аду"
Леонков: срочники могут быть отправлены в новые регионы РФ после завершения СВО
Армия России уничтожила ангар с беспилотниками "Байрактар" на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников