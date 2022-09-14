Грета Гарбо ушла из кино в 36 лет: "Мне не нравилась моя работа"

В 36 лет, находясь на пике популярности и снявшись в 28 фильмах, эта великая актриса ушла из кино. В её карьере были взлёты и падения, но проблема заключалась не в получении хороших ролей, как можно было бы подумать, просто Грета Гарбо в 1941 году осознала, что больше не хочет быть актрисой.

Актриса нечасто давала интервью, избегала публичных мероприятий и в целом вела достаточно закрытый образ жизни. Она однажды сказала:

"Я чувствую, что способна выражать себя только через свои роли, поэтому я стараюсь избегать общения с прессой".

Спустя годы после выхода на пенсию она приоткрыла завесу тайны и рассказала, почему приняла в своё время столь шокирующее решение. А несколько лет назад были опубликованы её письма. Так почему же она решила отказаться от своей блестящей карьеры?

Почему Грета Гарбо ушла из кино

Гарбо начала свою карьеру в немом кино, в 30-х годах она гармонично вписалась в звуковой кинематограф, добившись ещё большего успеха. За свою карьеру шведская звезда была номинирована на три премии "Оскар":

в 1930 году за "Анну Кристи" и "Роман",

в 1938 году за "Даму с камелиями",

в 1940 году за "Ниночку".

Её последним фильмом стала романтическая комедия "Двуликая женщина", премьера которой состоялась в 1941 году. Согласно The New Yorker, фильм провалился, но Гарбо смогла бы пережить это, если бы хотела продолжить свою карьеру.

Выход на пенсию был временным

Гарбо официально не ушла на пенсию после "Двуликой женщины", просто это был её последний фильм. Согласно изданию Time, изначально было сделано объявление о том, что Гарбо временно уходит. The New Yorker сообщает, что ей предлагали роли в фильмах, которые в итоге провалились, были и другие роли, от которых она отказалась. В конце концов её уход из кино стал явлением постоянным, и она ещё больше отдалилась от Голливуда. В 1955 году ей дали почётную премию "Оскар", но она не появилась на церемонии, чтобы её получить.

Позже Гарбо рассказала, почему ушла из кино. "Я устала от Голливуда. Мне не нравилась моя работа. Были дни, когда я заставляла себя идти в студию… Мне очень хотелось жить другой жизнью".

В 2017 году с аукциона была продана коллекция писем Гарбо, некоторые из которых ещё больше пролили свет на её отношение к кинематографу. В частности, она писала о том, что чувствует себя одинокой в Лос-Анджелесе и скучает по Швеции:

"Я почти всегда одна и разговариваю сама с собой. Я еду на пляж и гуляю, и это всегда чудесно. Но это всё".

Гарбо никогда не была замужем и не имела детей, большую часть жизни после выхода на пенсию она провела в Нью-Йорке, где жила одна. Умерла она в 1990 году в возрасте 84 лет.