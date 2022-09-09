Итоги ММКФ: русскую культуру "отменить" невозможно

На днях завершил работу ММКФ. Почему Западу так и не удалось "отменить" Россию и русскую культуру, сколько иностранных гостей и фильмов участвовало в программе фестиваля, и чем удивила зрителей программа документального кино, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

— В первые месяцы после начала специальной военной операции много говорили о так называемой отмене русской культуры на Западе. Но на днях завершил свою работу Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из пяти главных кинофестивалей планеты, фестиваль категории А. На 44-й ММКФ было прислано более 250 фильмов. Да, это меньше, чем обычно (обычно около 400). Но ведь, помимо геополитических осложнений, есть осложнения пандемические. Кто-то не смог приехать по медицинским, санитарным и логистическим причинам. С транспортом сейчас сложно: закрыты многие аэропорты, многие самолёты теперь нам недоступны. И всё равно был целый поток гостей.

Итак, 250 художественных и документальных фильмов приехало из 65 стран. Добавились новые страны, и мы получили возможность познакомиться, наконец, с их кинематографом.

Например, кинематограф Нигерии — крупнейшей африканской страны. По прогнозам, через пять лет её население составит 250 миллионов человек. Так называемый Нолливуд (нигерийский кинематограф) становится одной из самых плодовитых киноимперий. Сотни полнометражных художественных фильмов снимаются ежегодно. Они очень высокого качества, что и показал кинофестиваль.

Половина из 65 стран, приславших нам фильмы, это так называемые недружественные страны. Больше всего фильмов прислали:

Франция и Индия — по 20 картин,

США и Китай — по 18 картин,

Иран и Израиль — по 16 фильмов,

Южная Корея — 11 фильмов,

Германия и Италия — по 9 фильмов,

Аргентина и Сербия — по 8 кинолент,

Нигерия, Япония, Бельгия, Албания — по 5 картин.

Фестиваль никак не проиграл ни в представительности, ни в географическом охвате. Жюри ММКФ возглавил Евгений Миронов, который после некоторых метаний сделал свой выбор в пользу нынешней государственной политики Российской Федерации.

Отдельно хотелось бы сказать о документальной программе, потому что документальное кино по всем параметрам даёт фору кино художественному. В этом году уникальный случай, когда на фестиваль приехала картина, которая одновременно победила и в Каннах, и на "Сандэнс" — главном мировом фестивале документального кино. В этом году приехали победители главного фестиваля документального кино Азии — Пусанского фестиваля, победители Роттердамского фестиваля, победители фестиваля документального кино IDFA и так далее.

От "отмены" российской культуры уже ничего и не осталось. Например, в Москве в октябре-ноябре состоится ежегодный фестиваль анимационного кино, на который присылают свои мультипликационные фильмы все страны. Так вот, Франция уже прислала 81 заявку.

Это говорит, прежде всего, о том, что Россия не отменяет никакую культуру — ни французскую, ни немецкую, ни украинскую, ни американскую. Мы прекрасно понимаем, что культура универсальна. На Западе это пока понимают не очень хорошо. Но культуру не отменить, культура вечна.