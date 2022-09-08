XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино — ещё один удар по попыткам культурных санкций против России

Открывшийся 7 сентября в столице Татарстана XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в непростые времена.

Обострившееся противостояние России, поддерживаемой большинством стран мира, и коллективного Запада — это состояние новой холодной или, как говорят в Генеральном штабе, "гибридной” войны. Оно имеет и свой культурный фронт, своего рода "войну культур”, которую развязали против нашей страны наши противники из стран НАТО. Одной из их задач является расстроить коллективный единый фронт противников возрождения неоколониализма, важным элементом которого являются страны мусульманской культуры.

Тем важнее становятся вопросы культуры. Именно она обладает неисчерпаемым потенциалом той "мягкой силы”, которая способна перевесить грубую силу вооружённых сил стран НАТО, дипломатических диверсий, информационных провокаций и экономических санкций.

И это касается не только собственно русской культуры, но и наследия многих народов нашей страны, составляющей поистине важнейший и неотъемлемый элемент золотого фонда мировой культуры.

А татарская культура в её самых разных проявлениях, включая и кино, — просто один из наиболее ярких примеров таких инвариантов многонациональной культуры нашей страны.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино ежегодно проходит в столице Татарстана, начиная с 2005 года, с перерывом на время пандемии в прошлый сезон, и "за время своего существования, фестиваль стал активным участником международного культурного процесса. Более того, он имеет своё лицо и не похож на другие фестивали. А всё потому, что в программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора”.

Сейчас, когда, как и во время Великой войны, культура вновь становится оружием в противостоянии неоколониализма и стремления стран к суверенитету и экономической независимости, проходящий под патронажем главы Татарстана Р. Н. Минниханова КМФМК приобретает не только культурное, но и особенно острое политическое измерение.

Столкнувшийся после распада СССР с рядом угрожающих, объективно существующих национальных и религиозных проблем Татарстан под руководством президентов М. Ш. Шарипова и Р. Н. Минниханова сумел успешно преодолеть трудности. Хотя, шапкозакидательство в таких потенциально болезненных вопросах недопустимо: слишком многие внешние и внутренние недруги нашей страны мечтают о распаде России на "30-40 маленьких уютных Швейцарий”. Впрочем, в руководстве Татарстана это хорошо понимают, бдительности не теряют и ведут очень взвешенную и ответственную национальную политику.

Татарстан стал, своего рода, центром притяжения для мусульманских стран и регионов, показав (альтернативный турецкому) пример конструктивной интеграции мусульманской, православной и светской культур и успешной модернизации при сохранении всей исламской самобытности.

Совсем неслучайно глава Республики Татарстан Р. Н. Минниханов является и Председателем Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир". Кстати, в этом году в рамках КМФМК пройдёт специальная программа, посвящённая 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Уже устоявшееся название фестиваля появилось в 2005 году и не совсем адекватно передаёт его содержание. Так, в программе могут быть и яростно антиклерикальные египетские фильмы, и ретроспективы южнокорейского кино и часто трогательные картины татарстанских кинематографистов о православной культуре в республике. С другой стороны, КМФМК стал уже признанным мировым брендом, и, похоже, менять название никто не планирует — издержки точности названия в ущерб известности фестиваля всё-таки незначительны.

Сам факт участия в конкурсной программе КМФМК фильмов из 44 стран (а заявок было больше 650) является лучшим доказательством полного провала попыток стран Запада "заканселить” многонациональную российскую культуру.

"У них просто не получится”, — говорит руководитель Татаркино М. Л. Айтуганова. Важно понимать, что татарстанское кино — это не только кино на татарском языке, но и и на русском. Причём русскоязычное татарстанское кино — это вполне сложившийся центр самостоятельной и очень интересной киношколы.

На фестивале есть номинация "Национальный конкурс”, цель которой — показать местный кинематограф во всём разнообразии. В этой секции традиционно собирается и игровое, и документальное, и анимационное кино, короткий и длинный метр. Действительно, татарстанский кинематограф набирает свои силы и обороты, о чём свидетельствуют и отборы в основные конкурсные международные программы различных кинофестивалей и конкурсов, и просто совместная копродукция татарстанских и иностранных кинематографистов.

Конкурсные работы на КМФМК будут оцениваться в четырёх основных номинациях: полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы. Но не менее интересна и внеконкурсная программа на девяти площадках города.

В рамках показов состоятся творческие встречи с режиссёрами и актёрами фильмов, где зрители смогут побеседовать с выдающимися деятелями в области киноиндустрии, задать интересующие вопросы. В жюри кинофестиваля представлены известные имена из Египта, Ирана, Объединённых арабских эмиратов, Казахстана, Индии, Алжира, Турции и России, а предсетелем избран народный артист России В. И. Хотиненко.

Многонациональное культурное наследие России и его современные продолжатели представляют собой важный стратегический победный ресурс в развязанной нашими противниками глобальной "войне культур”, и Казанский международный фестиваль мусульманского кино, проходящий под девизом "Через диалог культур к культуре диалога", служит важной инегральной частью этого ресурса.

Он не просто служит площадкой для обмена опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья, развития кинопроката и освобождения его от диктата американского кинобизнеса, демонстрацией творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности, но и для создания объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

Руководство Татарстана при поддержке Президента России В. В. Путина, Министерство культуры республики, Совет муфтиев России, муниципальные власти Казани проделали отличную (и внушительную по трудоёмкости) организационную работу. На творческую составляющую они, наверное, влиять не очень могут, но для того, чтобы XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино стал ярким событием мировой кинематографической культуры, созданы все условия.

Pravda.Ru будет следить за ходом конкурса и сопутствующих мероприятий.