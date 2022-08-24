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Автор Ирина Шлионская

Семь фильмов, которые предсказывают будущее

Кино

События будущего иногда можно предвидеть. И для этого не обязательно нужны гадалки или экстрасенсы. Порой, предсказания содержатся в произведениях культуры и искусства. Например, в кинокартинах.

Семь фильмов, которые предсказывают будущее

Сегодня мы расскажем о фильмах последней четверти прошлого столетия, которые являются, в некотором смысле, пророческими.

"Китайский квартал" (1974)

У этой оскароносной ленты знаменитого режиссёра Романа Полански довольно драматичный сюжет: героиня рожает дочь от собственного отца, изнасиловавшего её, когда она была подростком, и та много лет считается её сестрой.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Джек Николсон. Так вот, впоследствии оказалось, что женщина, которую он всю жизнь считал своей старшей сестрой, на самом деле — его мать, забеременевшая в 16 лет. Причём, сам актёр понятия не имел об этой истории, пока её не раскопали журналисты.

"Игра смерти" (1978)

Считается, что этот последний фильм Брюса Ли предсказал гибель его сына. Брюс играет актёра, который получает серьёзное ранение на съёмках, так как холостые патроны были подменены боевыми. Герой с трудом выживает, но его объявляют мёртвым. Кстати, сам Брюс Ли умер при загадочных обстоятельствах ещё до окончания съемок картины. Фильм вышел на экраны только через пять лет после его смерти. Брюса в ряде сцен заменили дублёры.

В 1993 году на съёмках триллера "Ворон" погиб Брэндон Ли: он получил огнестрельную рану из-за некачественно изготовленного холостого патрона. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти актёру жизнь.

"Комиссия по расследованию" (1978)

Эта картина нашего отечественного режиссёра Владимира Бортко относится к жанру "производственных", которые так любили снимать в СССР. Речь в ней шла об аварии на советской атомной электростанции. Хотя, по сюжету это не фильм-катастрофа, нам практически не показывают жертв и разрушений, зловещих совпадений в деталях с реальностью здесь немало. И на это обратили внимание, когда в 1986 году приключилась авария на Чернобыльской АЭС.

"Полтергейст" (1982)

Вокруг этого фильма на мистическую тематику ходит много всяких зловещих легенд. Известно, что несколько человек, имевших отношение к картине, скончались преждевременной смертью. Одной из них оказалась Хезер О'Рурк, сыгравшая в фильме шестилетнего ребенка.

В картине на стене проклятого дома висит афиша Супербоула XXII с датой — 1 февраля. Ровно через шесть лет после выхода фильма, 1 февраля 1988 года, 12-летняя Хезер скончалась от остановки сердца, вызванной не диагностированным вовремя стенозом кишечника.

"Робокоп" (1987)

В картине изображается разорённый Детройт. В то время ещё ничто не предвещало негативных событий. Но в 1990-х обанкротились автозаводы, и Детройт пришёл в экономический упадок. Кроме того, фильм изобилует "техническими" пророчествами, например, в нём показана система электронного распознавания лиц, которая реально была разработана лишь в следующем столетии.

"Супербратья Марио" (1993)

Это экранизированная видеоигра. В конце картины мы видим, как взрываются нью-йоркские башни-близнецы. До реальной катастрофы оставалось еще восемь лет.

"Плутовство" (1997)

В центре сюжета фильма Барри Левинсона — сексуальный скандал, связанный с президентом США. Чтобы его замять, под надуманным предлогом срочно имитируются военные действия в Албании. Прошёл всего месяц с момента выхода картины, и разразился приснопамятный скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. А чуть позднее американские ВВС отправились бомбить Югославию. Всё по сценарию…

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Дарья Митина
Темы кино фильмы голливуд
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