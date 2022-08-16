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Автор Анжела Якубовская

Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто

Кино » Российское кино

Режиссёр и продюсер Михаил Матросов — человек неординарный и многогранный. Помимо своей профессиональной деятельности, он входит в Общественный совет при Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации. С 2021 года активно сотрудничает с Министерством обороны. Много лет подряд, как автор и режиссёр, Михаил Матросов участвует в массовых проектах, связанных с современной историей России и принимает участие в организации патриотических мероприятий в Москве, Крыму и Донецке. Например, историческое открытие Крымского моста, по которому победоносно проехало 3 тысячи мотоциклистов.

Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто

А недавно режиссёр организовал целую серию масштабных госпитальных концертов для раненых бойцов, в которых принимают участие ведущие российские артисты и звёзды шоу-бизнеса.

— Михаил, давайте по порядку о ваших проектах: буквально недавно увидела документальные фильмы "Патриот" и "Родина", которые вы сняли как режиссёр. Хочу сказать, что они меня просто потрясли! Вопрос по поводу фильма "Родина": как пришла идея снять картину о женском партизанском отряде во Франции, и как вы вообще узнали о девушках?

— Начну с того, что все мои фильмы — это мой личный опыт, который я пережил и тщательно осмыслил, поэтому в своих работах стараюсь быть максимально правдивым и искренним. Может быть, поэтому они так трогают душу зрителю.

Свой первый фильм "Патриот" я сделал как дипломную работу, когда учился в киноакадемии Никиты Сергеевича Михалкова. Фильм получил первую премию на фестивале исторического кино "Вече". Пользуясь случаем, хочу обратиться к светлой памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, с огромной благодарностью ему за то, что он подарил свою музыкальную композицию, "Поклонимся великим тем годам", которая полностью сформировала кульминационную часть киноленты.

А что касается "Родины", эту историю мне рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Александр Константинович Орлов, когда я был в Париже.

Услышав историю о женском партизанском отряде, сражавшемся на территории Франции, сказать, что я был поражен, — это ничего не сказать! Я был ранен судьбой этих девушек, особенно, если учесть, что самой младшей на тот момент было 15 лет. Молодые девушки, пройдя через ад фашистского концлагеря, бежали. Затем, взяв в руки оружие, они сражались за победу до самого последнего дня.

Звучит фантастически!

— Сюжет настолько неожиданный и малоизвестный широкой публике, что даже подойдёт для большого художественного фильма. У вас было желание снять нечто подобное?

— Было не только желание, но и возможности, и мы уже приступили к работе над фильмом. Но, к сожалению, по причине непреодолимых разногласий с западными недоброжелателями, съёмочный процесс пришлось остановить.

Так получилось, что в 2019 году, во время заграничной съемочной экспедиции, неожиданно для себя я был арестован как международный экстремист, мою визу аннулировали.

Это долгая история, разбираться с которой будет время. Но я не теряю надежды и предполагаю однажды вернуться к этому важному международному проекту.

Для людей, не видевших документальный фильм "Родина" и не посвящённых в эту историю, скажу, что подвиг наших соотечественниц должен стать для нас, россиян, и, что особенно важно, для нашей молодёжи, настоящим жизненным ориентиром.

Во время Великой Отечественной войны девушек угнали с оккупированных территорий Советского союза, и они попали в трудовой концлагерь Эрровиль, который находился во Франции. Узницы работали в шахте, добывали руду.

В этой шахте нацисты разместили завод по производству "оружия возмездия" — ракет FAU, а рядом расположился концентрационный лагерь, в котором содержались еврейские заключённые. В отличие от узников трудового лагеря Эрровиль, их содержали для поголовного уничтожения. Но некоторых отобранных из числа технической интеллигенции, фашисты использовали для наладки металлообрабатывающих станков и прочего оборудования, а также работы на них.

По рассказам бежавших русских девушек, с евреями обращались с особой жестокостью и бесчеловечностью. Одна девушка передала узнику кулёчек соли. При обыске его нашли, и прикладами забили человека насмерть.

Люди в концлагерях уничтожались без всякой жалости, печи крематория работали круглосуточно. Помнится, одна из героических историй девушек-заключённых концлагеря Эрровиль, когда на 1-е мая русские узницы сделали себе красные косынки, отметив таким образом праздник трудящихся, а их зверски избили и, оставив без еды и воды, посадили в карцер (хорошо, что не расстреляли), но они, тем самым, показали нацистам свой несломленный дух.

Французские силы Cопротивления помогли нашим девушкам бежать. Им удалось прибиться к партизанскому отряду, и, когда французы сказали им: "Извините, но у нас женщины не воюют", они ответили: "А у нас воюют". Молодые девушки взяли оружие, организовали свой партизанский отряд, назвали его "Родина" и сражались наравне с мужчинами.

Это был единственный полностью женский партизанский отряд за всю историю Второй Мировой войны!

Я искренне верю, что период откровенной вражды против России однажды пройдёт, и нам нужно будет заново выстраивать добрые международные отношения со странами Запада. Вот тогда и пригодится память о нашей общей борьбе против фашизма, а на территории Франции будет открыт мемориал воинской славы, посвящённый русским участницам французского Сопротивления, девушкам из партизанского отряда "Родина".

Я пересказал кратко сюжет фильма для того, чтобы читатели понимали, о каком подвиге идёт речь. Когда показывал этот документальный фильм раненным солдатам в российских госпиталях, то не увидел ни одного равнодушного человека, настолько мужество наших девушек велико.

— Этот фильм показали на наших телеканалах? И, если зритель захочет его сейчас посмотреть, то где его можно увидеть?

— На центральных российских каналах, к сожалению, его не показали: "Не формат"...

Восемнадцатого марта этого года, в день "Русской весны", когда празднуется воссоединение Крыма с Россией, фильм "Родина" показали на крымском телевидении с возможностью ретрансляции на освобождённых участках Украины. Его всегда можно посмотреть в отрытом доступе в интернете.

— Вы сказали, что показали фильм в российских госпиталях нашим бойцам. Это была ваша инициатива или какой-то заказ?

— Никакого заказа не было, и, если можно так выразиться, то и сейчас по собственному велению сердца занимаюсь культурно-просветительской деятельностью. Год в армии — прекрасная возможность восполнить пробел в культурном воспитании молодёжи. Это время без дурного влияния общества и Интернета.

Я провожу кинолектории для солдат и офицеров с показом советских фильмов, где перед каждой картиной рассказываю о ней, делаю сравнения с современной жизнью.

Молодые ребята не привыкли смотреть эти фильмы, для них это скучно, непонятно и даже чуждо. Я объясняю то, к чему у них нет своего ключа для расшифровки. Это очень важно —  вернуть свою собственную историю и культуру потомкам великой страны.

Ещё я взялся за проведение концертов в госпиталях. Хочу сказать большое спасибо — Олегу Газманову, Сергею Галанину, Ольге Кормухиной, Гарику Сукачеву, рок-группе "Рондо" и многим другим за то, что они поддержали это стратегически важное и духовно полезное направление.

Из-за того, что я много работаю по госпиталям, родился сюжет фильма о медицинских работниках на войне. Современная практика ведения военных действий не отличается по своей сути от лучших примеров героизма и доблести русских солдат.

Много примеров отчаянного героизма встречается и среди медицинских работников. Как яркий пример, история девушки-санитарки, которая ценой своей собственной жизни спасает раненого бойца, прикрыв его собой от обстрела. Чувствую свою собственную обязанность, как профессионального кинематографиста, оставить светлую память о современных героях, увековечив их подвиг в своём новом фильме с рабочим названием "Сестричка".

— Как хорошо, что, наконец, взят курс на правильную идеологию и поднимается престиж военных. Патриотизм становится моден?

— Понимаете, слова "идеология" и "патриотизм" сегодня настолько заштамповали, и они настолько потеряли всякий смысл, что их даже упоминать лишний раз не хочется.

В девяностых годах я очень любил кепку, но после того, как кепку стали носить дворовые бандиты, мне пришлось этот головной убор снять. Я не люблю штампы… В наше время само слово "патриотизм" потеряло первоначальный смысл, им всё чаще пользуются для корысти и собственной выгоды, а словом "идеология" вообще пугают, связывая его почему-то с ограничением личной свободы. Я за "образы и смыслы" которые призваны работать с сознанием человека, с его душой, во благо человека.

— А как относитесь к тем представителям культуры и шоу-бизнеса, которые именно себя считают "патриотами" и покинули Россию?

— Я никак к ним не отношусь, меня не интересует, кем они себя считают, и то, что с ними сейчас происходит на Западе. Моё мнение такое — не стоит обращать на этих деятелей излишнее внимание… Лично мне нравится жить в России, я никуда не собираюсь переезжать, тем более бежать и прятаться от войны.

Если честно, я уверен, что война — это яркий катализатор того, что сегодня происходит. Именно сейчас, во время большой встряски, становится видно, кто есть кто… Появилась прекрасная возможность всем вместе разобраться, где правда, а где ложь, что для нас добро, а что зло. Сейчас работаю с молодёжью и понимаю, что, в большинстве своём, это очень неплохие люди, но так много опасной фальши вложено в их головы.

— Наверное, люди сейчас озлоблены не от хорошей жизни…

— А как она может быть хорошей, если человека приучают заниматься только собой. Посмотрите на наших девушек, к чему их призывают? Не выходить замуж, не рожать детей, заниматься карьерой или быть "Барби". Им вкладывают мысль, что семья — это вчерашний день, это несовременно. Без всякого стеснения "топчутся" по нашим вековым традициям. И это практически безальтернативно.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Дарья Митина
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