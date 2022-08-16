Эра корейского кино в России: лучшие фильмы не про любовь

Неожиданно, но оправданно волна южнокорейского кинематографа накрыла весь мир. Азиатские проекты в принципе всегда привлекали европейского зрителя, но сейчас происходит настоящая популяризация до мозга костей.

Всё потому, что Корея зарекомендовала себя как страна, способная порадовать качественными работами, нестандартным и свежим кино, известным каждому, а сюжеты привлекают массы именно жестокой правдивостью и реалистичной подачей.

Многие онлайн-кинотеатры закупают азиатские картины по всему миру, и наша страна не стала исключением. Некоторые сериалы даже попали на телеэкраны, например, "Гоблин" ("Демон") показали на телеканале ТВ-3 и специально для этого был записан русскоязычный ост. В связи с этим предлагаем изучить азы и разобрать несколько достойных работ, которые точно не оставят равнодушным зрителя нашей страны.

"Игра в кальмара"

Безусловно, лучший сериал от "Нетфликс", в считанные дни после выхода стал самым просматриваемым сериалом на этой платформе в 90 странах. Его обсуждают, разбирают в соцсетях и медиа, фанаты скупают в магазинах знаменитые зелёные аутфиты, как у героев. Такого уровня хайп не поднимался со времён "Игры престолов" или "Гарри Поттера". Режиссёрская работа полностью перевернула представление о современном кинематографе.

Прежде всего, в сериале показано, на что готов пойти человек ради нескромной суммы денег и сохранения собственной жизни. Особенно в борьбе за выживание, когда каждый сам за себя.

Сюжет картины довольно необычный. Мужчина в чёрной маске и по совместительству ведущий игры собрал на острове 456 человек. Все они находятся в безвыходной ситуации: кто-то задолжал банку, кому-то просто нужны деньги. Не удивительно, что участники согласились, ведь приз составляет 40 миллионов долларов и достанется он только одному. Чтобы их заполучить, игрокам предстоит пройти шесть конкурсов с сюжетами, основанными на детских играх. Однако у них есть своя особенность — смертельный исход. С каждым раундом людей становится всё меньше и меньше, а прохождение кажется невозможным. Именно в этот момент раскрывается огромный набор персонажей со своей душераздирающей линией, предназначением и характеристикой. Зритель наблюдает не только действием на острове, но и за предысторией событий. Кто же вернётся домой со всей суммой, предстоит узнать.

По-своему интересна задумка режиссёра с детскими играми, она была сделана для того, чтобы показать, насколько взрослые не могут остановиться в соперничестве друг с другом. В отличие от детства неправильный выбор может и убить.

Успех "Игры в кальмара" доказал, что у южнокорейского рынка огромный потенциал.

"Милый дом"

Вашему вниманию представляется киноадаптация одноименного комикса. Безумный экшн, разнообразные монстры и максимально завораживающий сюжет — всё это идеально описывает фильм.

После гибели родителей и сестры в ужасной аварии старшекласснику Чха Хён-су приходится переехать в новый дом. Но будет ли жизнь в нём спокойнее? Будучи затворником и фанатом онлайн-игр, он пропускает начало жутких событий. Неожиданно многоквартирный дом оказывается в изоляции и вокруг начинает твориться что-то неладное: входы и выходы закрыты, жильцы находятся в смятении и недоверии друг к другу, конечно, ведь всё это время по этажам бродят монстры. Со временем люди начинают превращаться в чудовищ и чертовщины только прибавляется. Пока непонятные существа терроризируют дом, среди выживших царит атмосфера недоверия к окружающим, самим себе. Всем страшно, ведь никто не знает, кто следующий. Вскоре главный герой понимает, что заражён, но вместо того, чтобы стать одним из кровожадных существ, он оказывается способен контролировать своё превращение и даже спасти жителей.

У сериала отличный каст, актёры подобраны отлично, всё учтено до мельчайших деталей. Героям хочется верить, за их выживание действительно переживаешь, а всё благодаря умопомрачительной актёрской игре. Картина выглядит достойно, пусть и мрачновато. По своей сути это развлекательный формат, но в основе всё-таки лежат потаённые человеческие желания и сила воли.

Если вы поклонник фантастического экшн-хоррора, то этот проект однозначно для вас.

"Паразиты"

Если вам надоели фильмы про смазливых мальчиков, любовь и вы ищите что-то необычное, новое, то первым в вашем списке будут, безусловно, "Паразиты".

Семейству Ким повезло родиться обеспеченными с шикарным особняком под боком. Главным героям же приходится перебиваться мелкой работой, жить в полусыром подвале, идти на различные уловки, чтобы сэкономить деньги. Выживает семейство за счёт работы на богатых людей, но платят им не так уж много. Однажды по стечению обстоятельств у персонажей драмы появляется интересный план, как навсегда лишиться финансовых проблем, кажется, кому-то идея явно не понравится.

"Паразиты" — прекрасный пример смешения психологизма и артхауса. Причём одно другому не мешает. Пугающий сюжет фильма обсуждали всем интернетом, драма порадовала зрителей разных стран. Картина явно может показаться странной, но понравится всем без исключения и во многом благодаря чёткому раскрытию мотивов героев, горькой реальности, порой безысходности и чрезмерной доверчивости человеческой сущности. Кстати, во многом сюжет и строится на последнем пункте, ведь ничто не может быть лучше управления человеческим сознанием, а хорошо продуманный сценарий героев преподнесён под соусом финансовой выгоды и неравенства.

Во-первых, следует отметить палитру цветов мест и в принципе убранство. В одном случае — это что-то ветхое, сырое, тёмное, а в другом — больше света, пестрота домашнего очага, геометрическое пространство. То есть сразу становится понятно разделение героев. Во-вторых, метко схвачены изображённые реалии корейской жизни: от безумия по деньгам на дне общества до абсолютной глупости верхнего слоя социума. Довольно нестандартный взгляд на проблему социального неравенства, хотя лучше, чем в этом фильме, уже не показать — это своего рода уникум кинематографа.

Действительно, режиссеры хорошо показали, как изменился подход в кино. Один из наглядных примеров раскрытия некрасивых сторон жизни и чуть-ли не всех секретов общества.

Уже не первый год признанные корейские мэтры киноиндустрии делают всё, чтобы вывести своё искусство на новый уровень, и у актёров данного фильма это получилось. Фильм не только получил отклик среди зрителей, но и даже стал обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

"Поезд в Пусан"

Удивительно трогательный, злободневный и в то же время пробирающий до мурашек фильм. Однозначно лучшая азиатская картина о зомби. Это кино совершило вклад в популяризацию корейского кинематографа во всём мире.

В проекте "Поезд в Пусан" сошлось всё - невероятный сюжет, всеобщий любимчик Гон Ю в главной роли и крайне волнительный жанр. Тема зомби в мире уже давно утихла, но режиссёру удалось её возродить.

Сюжет повествует сначала о непростых отношениях разведённого отца-трудоголика с дочкой. В очередной раз, замотавшись на работе, он не успевает к ней на утренник и приносит тот же самый подарок на день рождения, что и в прошлый раз. Вскоре они отправляются в дальний путь к маме. С момента, когда они находятся в поезде до города Пусан, и начинается обратный отстаёт. Каждый пассажир направляется по своим делам: кто-то едет на работу, кто-то в гости. Никто из них не знал, что в стране внезапно появилась эпидемия вируса, который превращает людей в существ, уничтожающих всё на своём пути. В итоге пассажирам придётся обороняться от зомби, чтобы выжить. Им не остаётся ничего, кроме как бороться за собственную жизнь или жертвовать ей во спасение других, а есть те, кто готов пожертвовать чужой, лишь бы остаться невредимыми.

Как уже было сказано, события происходят в поезде, в достаточно замкнутом пространстве, для большей остроты. Чтобы зритель не заскучал, делаются несколько остановок, это своего рода смена локации.

Главная заслуга создателей заключается в искусно поданной драме — идее о том, что даже в экстремальной ситуации нужно оставаться человеком. Помимо всего прочего, прекрасно прописаны персонажи, чего стоит будущий отец-здоровяк или богатый бизнесмен. Правдоподобно выглядели зомби, в некоторых сценах не верится, что это всего лишь игра.

Весь фильм наполнен экшн-сценами, а напряжение не спадает ни на секунду до самых титров. На первом плане оказываются персонажи и их эмоции, ты будто вместе с ними переживаешь происходящее. Сразу понятно: выживет сильнейший, всё, что для этого нужно, — ловкость и ум.

"Мы все мертвы"

Ещё одна работа о зомби, показывающая насколько режиссёры разбираются в популярных жанрах. Сериал произвёл эффект разорвавшейся бомбы, получил любовь зрителей и отразил реалии учебных заведений, в которых тихие и забитые ребята, не способные постоять за себя, проживают ад.

Представьте себе, что ваш обычный день в школе превратился в настоящий фильм ужасов. Из-за одного экспериментатора на свободу вырвался неизвестный вирус-паразит, грозящий уничтожить всю страну. События развиваются стремительно, и ты уже не замечаешь, как почти все ученики обратились в озверённых зомби, которые всеми силами пытаются добраться до напуганных выживших. Именно в этот момент каждый решает, что важнее — забота о своей жизни или о ближнем.

Зрителю может показаться, что это очередное клише, но при этом не без толики реальной жизни. Буллинг во всей красе описывается в каждой серии. Возможно, кого-то он не коснулся, но он есть в каждом учебном заведении, в любой точке мира. Какими представляются подростки? Милыми и заботливыми? Увы, в этом сериале они расскажут о всех своих секретах и покажут своё истинное нутро.

Прекрасно проработанный сюжет и персонажи достойно отражают разнообразие человеческих трагедий, жестокие реалии. Если убрать непонятный вирус, можно заметить настоящий кошмар, происходящий в обычной школе:

хулиганы, превращающие жизнь ряда учеников в ад и обвиняющие их во всём,

директор, которому важна лишь его должность,

богатенькие ребята, ненавидящие одноклассника.

Стоит ли говорить о том, что после превращения в зомби, несколько униженных и оскорблённых учеников вершат судьбы тех, кто их задирал.

Советуем присмотреться к этому удивительному сериалу с острой социальной проблематикой. Тем более, что смотрится он на одном дыхании.

Смело можно заявить: корейское кино — это не только хладнокровные боевики, интригующее ужасы, но и истинные произведения искусства. Кинематограф этой страны специфичен, местами мрачен и не похож на отечественный. Надеемся, в скором времени они будут наравне, и, кто знает, может быть, в будущем нам предстоит лицезреть совместные проекты. Так или иначе, теперь фанатов корейских фильмов и сериалов во всём мире явно стало больше.